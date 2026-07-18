Channel Breakout Master

Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка

Введение

Channel Breakout Master — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ MT4/MT5. Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе взвешенный канал EMA90 по максимумам/минимумам и двойные сглаженные каналы EMA (25/60 периодов). В сочетании с определением состояния тренда и сигналами касания канала, индикатор наглядно отображает направление, силу и критические точки разворота рынка прямо на ценовом графике.

Анализ основных сигналов

1. Архитектура системы двойного канала

Взвешенный канал EMA90 по максимумам/минимумам
  • Рассчитывает экстремумы с использованием весовых коэффициентов 20,19,...,2,1 с последующим 90-периодным сглаживанием EMA.
  • Формирует расширенные верхнюю (SLTD8) и нижнюю (SLTD9) границы в качестве макро-ориентиров.
Двойные сглаженные каналы EMA (25/60 периодов)
  • 25-периодный канал (белые пунктирные линии + желтая средняя линия): Рассчитывается с помощью двойного сглаживания EMA (EMA, вложенная в EMA). Верхняя (SLTD10), нижняя (SLTD11) и средняя (SLTD19) линии образуют основной торговый канал.
  • 60-периодный канал (зеленые сплошные линии): Долгосрочный канал с верхней (SLTD15) и нижней (SLTD16) границами, обеспечивающими макро-поддержку и сопротивление.

2. Идентификация состояния канала

  • Сильный канал (Strong Channel, синий текст): 25-канал полностью находится выше 90-канала, что указывает на сильный бычий рынок.
  • Слабый канал (Weak Channel, зеленый текст): 25-канал полностью находится ниже 90-канала, указывая на слабый медвежий рынок.
  • Диапазонный канал (Range Channel, серый текст): 25-канал находится внутри 90-канала, что свидетельствует о боковом движении (флэте).

3. Определение направления тренда (Алгоритм на базе MACD)

  • Бычий тренд (Bull Trend, красный текст): Краткосрочная линия импульса загибается вверх, подтверждая восходящий тренд.
  • Медвежий тренд (Bear Trend, зеленый текст): Линия импульса загибается вниз, подтверждая нисходящий тренд.

4. Сигналы касания канала

Сигнал касания нижней границы (Touch Low + ↑ стрелка)
  • Условие: Минимум бара ниже нижней границы, но максимум выше нее (пробой и возврат).
  • Значение: Цена находит поддержку. В восходящем тренде это возможность для покупки на откате; в нисходящем — начало отскока от перепроданности.
Сигнал касания верхней границы (Touch Up + ↓ стрелка)
  • Условие: Максимум бара выше верхней границы, но минимум ниже нее (пробой и отступление).
  • Значение: Цена встречает сопротивление. В восходящем тренде это признак перекупленности; в нисходящем — конец коррекционного отскока.

Практические торговые стратегии

  • Принцип следования тренду: В "Сильном канале" с "Бычьим трендом" ищите точки входа на покупку по сигналу Touch Low. В "Слабом канале" с "Медвежьим трендом" ищите продажи по сигналу Touch Up.
  • Торговля в диапазоне: В "Диапазонном канале" применяйте стратегию "купи на дне, продай на вершине" внутри 25-канала.
  • Конфлюэнция каналов: Если 25- и 60-каналы направлены в одну сторону и появляется сигнал касания, надежность сигнала резко возрастает.

Руководство по параметрам

  • Cooldown Bars (Период охлаждения): По умолчанию 5. Предотвращает дублирование сигналов.
  • Text Gap ATR (Отступ текста): По умолчанию 0.35 ATR. Автоматически регулирует расстояние между текстом и свечами.
  • Max Lookback Bars: По умолчанию 2000. Глубина истории для отображения сигналов.
  • Alerts (Оповещения): Поддержка всплывающих окон, звука, email и push-уведомлений.

Заключение

Channel Breakout Master — это комплексный инструмент. Его золотое правило: «Определяй направление по состоянию канала, следуй за трендом и выбирай время входа по сигналам касания».

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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
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You Long Guo
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You Long Guo
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FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
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You Long Guo
Индикаторы
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