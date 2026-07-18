Channel Breakout Master
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- Версия: 1.10
- Обновлено: 30 июля 2026
- Активации: 20
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка
Введение
Channel Breakout Master — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ MT4/MT5. Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе взвешенный канал EMA90 по максимумам/минимумам и двойные сглаженные каналы EMA (25/60 периодов). В сочетании с определением состояния тренда и сигналами касания канала, индикатор наглядно отображает направление, силу и критические точки разворота рынка прямо на ценовом графике.
Анализ основных сигналов
1. Архитектура системы двойного канала
Взвешенный канал EMA90 по максимумам/минимумам
- Рассчитывает экстремумы с использованием весовых коэффициентов 20,19,...,2,1 с последующим 90-периодным сглаживанием EMA.
- Формирует расширенные верхнюю (SLTD8) и нижнюю (SLTD9) границы в качестве макро-ориентиров.
Двойные сглаженные каналы EMA (25/60 периодов)
- 25-периодный канал (белые пунктирные линии + желтая средняя линия): Рассчитывается с помощью двойного сглаживания EMA (EMA, вложенная в EMA). Верхняя (SLTD10), нижняя (SLTD11) и средняя (SLTD19) линии образуют основной торговый канал.
- 60-периодный канал (зеленые сплошные линии): Долгосрочный канал с верхней (SLTD15) и нижней (SLTD16) границами, обеспечивающими макро-поддержку и сопротивление.
2. Идентификация состояния канала
- Сильный канал (Strong Channel, синий текст): 25-канал полностью находится выше 90-канала, что указывает на сильный бычий рынок.
- Слабый канал (Weak Channel, зеленый текст): 25-канал полностью находится ниже 90-канала, указывая на слабый медвежий рынок.
- Диапазонный канал (Range Channel, серый текст): 25-канал находится внутри 90-канала, что свидетельствует о боковом движении (флэте).
3. Определение направления тренда (Алгоритм на базе MACD)
- Бычий тренд (Bull Trend, красный текст): Краткосрочная линия импульса загибается вверх, подтверждая восходящий тренд.
- Медвежий тренд (Bear Trend, зеленый текст): Линия импульса загибается вниз, подтверждая нисходящий тренд.
4. Сигналы касания канала
Сигнал касания нижней границы (Touch Low + ↑ стрелка)
- Условие: Минимум бара ниже нижней границы, но максимум выше нее (пробой и возврат).
- Значение: Цена находит поддержку. В восходящем тренде это возможность для покупки на откате; в нисходящем — начало отскока от перепроданности.
Сигнал касания верхней границы (Touch Up + ↓ стрелка)
- Условие: Максимум бара выше верхней границы, но минимум ниже нее (пробой и отступление).
- Значение: Цена встречает сопротивление. В восходящем тренде это признак перекупленности; в нисходящем — конец коррекционного отскока.
Практические торговые стратегии
- Принцип следования тренду: В "Сильном канале" с "Бычьим трендом" ищите точки входа на покупку по сигналу Touch Low. В "Слабом канале" с "Медвежьим трендом" ищите продажи по сигналу Touch Up.
- Торговля в диапазоне: В "Диапазонном канале" применяйте стратегию "купи на дне, продай на вершине" внутри 25-канала.
- Конфлюэнция каналов: Если 25- и 60-каналы направлены в одну сторону и появляется сигнал касания, надежность сигнала резко возрастает.
Руководство по параметрам
- Cooldown Bars (Период охлаждения): По умолчанию 5. Предотвращает дублирование сигналов.
- Text Gap ATR (Отступ текста): По умолчанию 0.35 ATR. Автоматически регулирует расстояние между текстом и свечами.
- Max Lookback Bars: По умолчанию 2000. Глубина истории для отображения сигналов.
- Alerts (Оповещения): Поддержка всплывающих окон, звука, email и push-уведомлений.
Заключение
Channel Breakout Master — это комплексный инструмент. Его золотое правило: «Определяй направление по состоянию канала, следуй за трендом и выбирай время входа по сигналам касания».