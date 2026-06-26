ICONIC KYBERNETIC AI+ — OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE

Один график. Два рынка. Четыре базовые технологии. Пять адаптивных слоёв обучения.

Большинство советников торгуют одним символом и называют себя «интеллектуальными». Некоторые пытаются работать с двумя символами одновременно и называют это «портфельной системой». ICONIC KYBERNETIC AI+ использует четырёхкомпонентную когнитивную архитектуру, которая рассматривает Bitcoin и Gold как единую, причинно связанную систему — непрерывно анализируя информационный поток между ними, распределяя капитал соответствующим образом и адаптируя собственное поведение обучения со временем.

Прикрепите советник к любому графику. С этого момента управление берёт на себя OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE. И BTCUSD, и XAUUSD отслеживаются, анализируются и торгуются одновременно, с двумя изолированными AI-«мозгами», управляющими исполнением, и кросс-активным интеллектуальным слоем, координирующим всё сверху. Без второго графика, без ручного разделения, без ритуала настройки.

БАЗОВАЯ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Если убрать когнитивное ядро и обучение с подкреплением, в основе ICONIC KYBERNETIC AI+ лежит структурная трендовая стратегия пробоя — того же типа, что использует дискреционный трейдер, работающий по price action, только исполняемая механически и сразу на двух рынках. AI-слои не придумывают торговые идеи из ничего; они решают, насколько агрессивно, как часто и каким объёмом действовать на основе этой базовой структуры.

Общая логика для обоих движков:

Сначала фильтр тренда. Ни одна сделка не рассматривается против преобладающего тренда. BTC использует EMA(100) на H1; Gold использует EMA(50) на H1 в сочетании с EMA(100) на H4 для подтверждения на старшем таймфрейме — краткосрочный сетап по золоту должен также согласовываться с доминирующей 4-часовой структурой, прежде чем стать допустимым.

Ни одна сделка не рассматривается против преобладающего тренда. BTC использует EMA(100) на H1; Gold использует EMA(50) на H1 в сочетании с EMA(100) на H4 для подтверждения на старшем таймфрейме — краткосрочный сетап по золоту должен также согласовываться с доминирующей 4-часовой структурой, прежде чем стать допустимым. Вход только на структурных уровнях, никогда «в воздухе». Отложенные ордера стоп размещаются на уровнях хай/лоу предыдущего дня, хай/лоу текущего дня, зонах поддержки/сопротивления, построенных на скользящем периоде ретроспективы, и границах order block — никогда на произвольной цене просто потому, что пересеклись индикаторы.

Отложенные ордера стоп размещаются на уровнях хай/лоу предыдущего дня, хай/лоу текущего дня, зонах поддержки/сопротивления, построенных на скользящем периоде ретроспективы, и границах order block — никогда на произвольной цене просто потому, что пересеклись индикаторы. Подтверждение пробоя, а не предположение о нём. Уровень должен быть чисто пробит: система проверяет недавнюю историю цены около уровня и силу свечи, а на золоте дополнительно отсеивает «ложные» фитили-ловушки ликвидности (liquidity sweep), имитирующие пробой с последующим разворотом, чтобы движок не попадал систематически в стоп-ловушки.

Уровень должен быть чисто пробит: система проверяет недавнюю историю цены около уровня и силу свечи, а на золоте дополнительно отсеивает «ложные» фитили-ловушки ликвидности (liquidity sweep), имитирующие пробой с последующим разворотом, чтобы движок не попадал систематически в стоп-ловушки. Учёт режима волатильности. Оба движка активно избегают «мёртвых» или хаотичных условий. BTC оценивает сжатие диапазона и колебания цены и приостанавливает активность, когда рынок структурно лишён направления; Gold распознаёт условия сжатого диапазона и требует либо сильную пробойную свечу, либо согласование со старшим таймфреймом, прежде чем действовать в таких условиях.

Оба движка активно избегают «мёртвых» или хаотичных условий. BTC оценивает сжатие диапазона и колебания цены и приостанавливает активность, когда рынок структурно лишён направления; Gold распознаёт условия сжатого диапазона и требует либо сильную пробойную свечу, либо согласование со старшим таймфреймом, прежде чем действовать в таких условиях. Фильтр минимальной дистанции до цели. Уровень пробоя должен находиться на достаточном удалении от текущей цены, измеряемом в ATR, прежде чем считаться пригодным для торговли — это устраняет сетапы, где реалистичное вознаграждение больше не оправдывает риск.

Уровень пробоя должен находиться на достаточном удалении от текущей цены, измеряемом в ATR, прежде чем считаться пригодным для торговли — это устраняет сетапы, где реалистичное вознаграждение больше не оправдывает риск. Учёт торговой сессии. BTC торгуется в широком многочасовом окне для охвата глобальной ликвидности Bitcoin; Gold ограничен пересечением Лондонской и Нью-Йоркской сессий — окном с максимальной ликвидностью XAUUSD и наиболее реалистичным узким спредом.

BTC торгуется в широком многочасовом окне для охвата глобальной ликвидности Bitcoin; Gold ограничен пересечением Лондонской и Нью-Йоркской сессий — окном с максимальной ликвидностью XAUUSD и наиболее реалистичным узким спредом. Стопы и цели, масштабируемые по ATR. Каждый стоп-лосс и тейк-профит рассчитывается динамически от текущего среднего истинного диапазона (ATR), а не от фиксированного значения в пунктах — риск на сделку адаптируется к текущей волатильности, а не остаётся статичным как на спокойном, так и на резком рынке.

Этот структурный каркас и есть то, на чём работает AI. Движок обучения с подкреплением, адаптивные слои версии 1.50 и ядро OMNI-NEXUS не заменяют эту базовую стратегию — они решают, сделка за сделкой, действовать ли на структурно валидном сетапе, какой уровень уверенности ему присвоить и каким объёмом его исполнить, обучаясь на результатах со временем. Структурно слабый сигнал остаётся структурно слабым сигналом независимо от настройки AI-слоёв; система спроектирована для оптимизации исполнения вокруг реального, уже существующего преимущества, а не для его искусственного создания там, где его нет.

ВЕРСИЯ 1.50 — ОБНОВЛЕНИЕ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Эта версия добавляет пять новых слоёв адаптивного обучения поверх исходного ядра OMNI-NEXUS, а также живую ленту обучения прямо на графике. Все новые слои переключаются индивидуально и по умолчанию отключены или нейтральны, поэтому уже настроенные конфигурации ведут себя точно так же, как раньше, пока слой не будет включён намеренно.

Adaptive Conformal Inference (ACI) — порог доверия для входа в сделку калибруется онлайн так, чтобы реализованная частота ошибок сходилась к целевому значению. Порог становится строже после серии убытков и снова смягчается, когда движок стабильно выигрывает, вместо того чтобы постоянно работать с одним фиксированным числом.

Коэффициент забывания EWRLS — онлайн-обучаемый выходной слой резервуара (см. Liquid State Machine ниже) может применять экспоненциальный коэффициент забывания, чтобы оставаться адаптивным к текущему рыночному режиму, а не постепенно «застывать» по мере накопления исторических данных.

Онлайн-нормализация Уэлфорда — каждый признак для обучения стандартизируется «на лету» с использованием численно устойчивого скользящего среднего и дисперсии, что удерживает слои обучения с подкреплением и мета-разметки в едином масштабе при изменении рыночных условий.

Мета-разметка (Meta-Labeling) для контроля объёма — вторая, независимая модель оценивает вероятность выигрыша конкретного сетапа и плавно масштабирует объём позиции под эту вероятность. Она не меняет и не отменяет направление основной сделки; сетапы с очень низкой вероятностью пропускаются полностью, сетапы с высокой вероятностью получают увеличенный объём.

Experience Replay (повторное обучение на опыте) — закрытые сделки сохраняются в кольцевом буфере и проигрываются небольшими пакетами после каждой новой закрытой сделки, благодаря чему каждый реальный торговый результат используется для обучения несколько раз, а не один. Это повышает эффективность использования данных на инструментах, которые дают лишь несколько сделок в день.

Лента обучения AI (AI Learning Feed) — опциональная прокручиваемая текстовая панель рядом с панелью управления транслирует реальные события обучения по мере их возникновения: закрытие сделок с реализованной наградой и обновлённым процентом выигрышей, новые выставленные отложенные ордера с оценкой уверенности AI, изменения причинно-следственного направления между BTC и Gold. Это живой отчёт о том, что движок реально делает, а не косметическая анимация.

ЯДРО OMNI-NEXUS CYBERNETIC CORE

Четыре технологии работают одновременно прямо в оперативной памяти MetaTrader 5, реализованные на нативных типах matrix и vector языка MQL5 — без DLL, без внешних подключений, без сторонних зависимостей. Каждое торговое решение по обоим инструментам проходит через этот слой, прежде чем достичь рынка.

I. Causal AI — шлюз на основе Transfer Entropy. Корреляция симметрична и ничего не говорит о направлении влияния. Transfer Entropy асимметрична: она измеряет, насколько знание прошлого одного актива снижает неопределённость относительно будущего другого, сверх того, что актив уже предсказывает сам о себе. Ядро вычисляет направленную Transfer Entropy между логарифмическими доходностями BTC и Gold на настраиваемом периоде ретроспективы, с минимальным порогом, ниже которого причинность не принимается как реальная. Когда один актив определяется как причинный драйвер, коррелированный объём позиции другого движка корректируется соответственно; если ни одно направление не превышает порог, ни один из движков не получает ложный сигнал.

II. Liquid State Machine — резервуар с эхо-состоянием. Компактный разреженный случайный резервуар (по умолчанию 64 нейрона, настраивается) служит слоем временной памяти. Рыночные данные проходят через сеть с утечкой (leaky integrator) с фиксированным спектральным радиусом, удерживаемым ниже критического значения 1.0, что даёт сети свойство эхо-состояния: она сохраняет временную память входящих сигналов, не расходясь в усиление шума. Онлайн-обучаемый выходной слой на основе гребневой регрессии, обучаемый методом рекурсивных наименьших квадратов, преобразует состояние резервуара в скаляр рыночного стресса портфеля от 0 до 1, который учитывается перед каждой сделкой и применяет прямой штраф к уверенности при повышенном стрессе.

III. PINN Margin Axiom — физически обоснованный барьер. Перед отправкой любого ордера система проецирует совокупную маржу предполагаемой пары лотов относительно текущей свободной маржи. Если прогноз превышает настраиваемый предел (по умолчанию 35% от свободной маржи), объём ордера уменьшается или ордер отклоняется — никакая оценка уверенности не может это отменить. Собственный расчёт объёма советника не может стать причиной margin call; гэпы и проскальзывание из-за внешних событий остаются риском на стороне брокера, как и у любого советника.

IV. Stochastic Tunneling — распределение бюджета по Нэшу. На каждом цикле система распределяет доступный риск-бюджет между BTC и Gold, решая теоретико-игровую задачу распределения методом имитации отжига с трансформацией Stochastic Tunneling. Алгоритм отжига ищет такое распределение, при котором ни один из движков не может улучшить свою ожидаемую доходность с поправкой на риск, забрав бюджет у другого, сглаживая локальные минимумы так, чтобы решатель не «застревал» на неоптимальном фиксированном распределении, как это сделал бы простой градиентный метод.

ДВА ИЗОЛИРОВАННЫХ AI-«МОЗГА», ОБУЧАЮЩИХСЯ СО ВРЕМЕНЕМ

Под слоем OMNI-NEXUS параллельно работают два независимых исполнительных движка, каждый со своей таблицей Q-значений, вектором признаков, историей сделок и файлом сохранения состояния, записываемым на диск в конце каждой сессии.

Движок BTC считывает 8 рыночных признаков на каждом цикле сигнала: направление тренда, сила тренда, режим волатильности, торговая сессия, дневное смещение, доля просадки, состояние расширения ATR и качество спреда. Он торгует в широком сессионном окне для охвата глобальной ликвидности Bitcoin.

Движок Gold считывает 20 рыночных признаков, включая обнаружение сжатого рынка, идентификацию liquidity sweep, согласование со старшим таймфреймом через выделенную EMA на H4, и фильтры качества свечей. Он торгует в окне пересечения Лондонской и Нью-Йоркской сессий — окне с максимальной ликвидностью для XAUUSD.

Ни один «мозг» не сбрасывается при перезапуске терминала, если только эта опция не включена явно. Каждая закрытая сделка обновляет Q-значения, eligibility traces и (там, где включено) адаптивные слои, описанные выше. Система накапливает реальный торговый опыт на протяжении недель и месяцев живой работы, а не только в рамках одной сессии.

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ НА ОСНОВЕ БОЛЬЦМАНА

На каждой оценке сигнала каждый движок выбирает одно из пяти дискретных действий: SKIP (уверенность ниже минимального порога — сделка не открывается), DEFENSIVE (сниженный объём при повышенном риске), NORMAL (базовый объём), CONFIDENT (увеличенный объём при сильном совпадении сигналов), AGGRESSIVE (максимальный объём при высокой уверенности по всем активным фильтрам одновременно).

Выбор использует вероятностное сэмплирование Больцмана, а не жёсткий arg-max, поэтому предпочитаемое действие не гарантировано каждый раз — этот контролируемый элемент случайности не позволяет системе «застрять» в повторяющемся паттерне, который перестаёт работать при смене рыночных условий. После закрытия каждой сделки вознаграждение распространяется назад через eligibility traces, начисляясь парам «состояние-действие», которые внесли вклад в результат несколько сделок назад. AI-вето активно по умолчанию на обоих движках: когда рассчитанная уверенность падает ниже порога, система пропускает сделку независимо от того, что показывает структурный сигнал.

АРХИТЕКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ

Здесь нет сетки (grid), нет мартингейла и нет усреднения убыточной позиции. Это не отключённые функции — их попросту нет в данном коде.

Каждая сделка на обоих движках открывается с жёстким стоп-лоссом, рассчитанным до размещения ордера, динамически масштабируемым от ATR. Тейк-профит использует настраиваемое соотношение прибыль/риск с жёсткими максимальными ограничениями по каждому символу, поэтому каждая сделка начинается со структурно положительным ожиданием ещё до первого движения цены. Активация безубытка и пошаговый трейлинг-стоп постепенно фиксируют прибыль по мере развития позиции. На движке Gold жёсткий «тормоз» при серии убытков полностью приостанавливает движок на многочасовой период после настраиваемого числа подряд идущих убыточных сделок, вместо того чтобы продолжать торговать в неблагоприятном режиме.

ПОРТФЕЛЬНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ — ТРЁХУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА

Слой кросс-движковой координации отслеживает совокупную просадку капитала в реальном времени и применяет эскалирующую реакцию: уровень 1 (1,5% внутридневной просадки) переводит оба движка в защитный режим сайзинга с повышенными порогами уверенности. Уровень 2 (3,0%) блокирует новые отложенные ордера по обоим символам, при этом существующие позиции продолжают управляться полным трейлингом. Уровень 3 (5,0%) немедленно закрывает все открытые позиции по обоим символам и приостанавливает работу советника на многочасовой период.

Слой также применяет сайзинг с учётом корреляции, когда BTC и Gold одновременно движутся в одном направлении, и обеспечивает глобальный риск-бюджет на оба движка в процентах от капитала — устанавливаемый автоматически выбранным режимом AI Mode (Aggressive, Moderate, Safe) или вручную в режиме Custom. Глобальный счётчик серии убытков по обоим движкам запускает портфельный кулдаун после настраиваемого числа совокупных убытков, независимо от того, по какому инструменту они произошли.

СТРУКТУРНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ВХОДА

ICONIC KYBERNETIC AI+ не входит в рынок по пересечению индикаторов. Он считывает рыночную структуру и размещает отложенные ордера на значимых уровнях:

Уровни хай/лоу предыдущего дня, пересчитываемые в начале каждой сессии

Зоны поддержки и сопротивления на настраиваемом периоде ретроспективы, индивидуально настроенном для каждого символа

Обнаружение order block с размещением отложенных ордеров на границах блоков

Фильтры подтверждения пробоя, отсекающие ложные пробои и требующие чистого закрытия свечи за ключевым уровнем

Обнаружение liquidity sweep на золоте, идентифицирующее фитили стоп-ловушек и соответственно перепозиционирующее вход

Фильтры минимальной дистанции по ATR, предотвращающие входы слишком близко к текущей цене ради осмысленного соотношения риск/прибыль

Согласование со старшим таймфреймом на золоте через EMA на H4, обеспечивающее соответствие краткосрочных входов доминирующей структуре

Отложенные ордера обновляются по независимым расписаниям для каждого символа, устаревшие ордера удаляются и заменяются после превышения настраиваемого лимита возраста.

ВСТРОЕННЫЙ ФИЛЬТР НОВОСТЕЙ

Советник считывает данные экономического календаря напрямую из нативного календарного движка MetaTrader 5 — без сторонней ленты, без API-ключа. Новости высокой важности по USD фильтруются по умолчанию, торговля приостанавливается до и после каждого события на настраиваемом временном окне. Оба движка используют единый общий новостной шлюз, поэтому одно новостное событие блокирует BTC и Gold одновременно без отдельной настройки.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ЛЕНТА ОБУЧЕНИЯ AI В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Панель на графике обновляется в реальном времени и показывает текущее действие AI и уровень уверенности для обоих движков независимо, статус активного уровня просадки, ближайшее запланированное новостное событие с обратным отсчётом, метрики открытых позиций по обоим символам, состояние ядра OMNI-NEXUS, включая текущее причинное направление между BTC и Gold, и накопленную за день закрытую прибыль по обоим движкам. Опциональная лента обучения AI транслирует текстом базовые события обучения для тех, кто хочет видеть, что именно делает движок, а не только итоговое число.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕТОД ПРОВЕРКИ — ДВА ПРОХОДА БЭКТЕСТА

Несколько адаптивных слоёв в версии 1.50 достигают своего эффективного рабочего состояния только после накопления достаточной истории сделок: нормализация признаков стабилизируется примерно за первые 5–30 сделок, буфер Experience Replay должен заполниться, прежде чем начнёт работать в полную силу, мета-разметка остаётся нейтральной до достижения заданного числа сделок «прогрева», а порог конформного шлюза откалибровывается постепенно с течением времени. Поэтому один прогон бэктеста, начинающийся с полностью сброшенного «мозга», смешивает поведение системы на холодном старте с её обученным, устоявшимся поведением в одном результате.

Чтобы увидеть эти два состояния раздельно, рекомендуется прогнать один и тот же период дважды:

Проход 1 — холодный старт. Запустите бэктест с включённым параметром сброса «мозга», чтобы оба движка стартовали без накопленного опыта. Это базовый результат, который вы увидели бы на счёте, открытом «с нуля».

Запустите бэктест с включённым параметром сброса «мозга», чтобы оба движка стартовали без накопленного опыта. Это базовый результат, который вы увидели бы на счёте, открытом «с нуля». Проход 2 — обученное продолжение. Запустите тот же период с теми же настройками повторно, на этот раз с отключённым параметром сброса, чтобы движки продолжили работу с файла «мозга», сохранённого в конце прохода 1. Это отражает работу системы после того, как она уже накопила торговый опыт.

Сравнение двух результатов позволяет отделить эффект обучения от базового преимущества стратегии. Бэктест остаётся конечной, ограниченной средой и не может полностью воспроизвести месяцы живого обучения вперёд, но сравнение двух проходов даёт прямое, воспроизводимое представление о том, действительно ли адаптивные слои измеримо меняют результат, а не остаются без действия.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ БРОКЕРА И СЧЁТА

Это не мягкая рекомендация — от этого напрямую зависит, сможет ли советник работать с заложенными параметрами.

Минимальный баланс счёта: 500 USD, в идеале от 1 000 USD и выше, чтобы расчёт объёма на основе риска имел достаточно «пространства» для работы по обоим движкам одновременно.

500 USD, в идеале от 1 000 USD и выше, чтобы расчёт объёма на основе риска имел достаточно «пространства» для работы по обоим движкам одновременно. Плечо: рекомендуется 1:500. Более низкое плечо ограничивает частоту входов и может приводить к пропуску валидных сетапов барьером PINN по марже.

рекомендуется 1:500. Более низкое плечо ограничивает частоту входов и может приводить к пропуску валидных сетапов барьером PINN по марже. Спред: чем ниже, тем лучше. У Gold жёсткий узкий предел максимального спреда; у BTC предел шире, но также соблюдается строго. Широкие спреды во внерыночные часы заставят советник пропускать входы вместо исполнения по невыгодной цене.

чем ниже, тем лучше. У Gold жёсткий узкий предел максимального спреда; у BTC предел шире, но также соблюдается строго. Широкие спреды во внерыночные часы заставят советник пропускать входы вместо исполнения по невыгодной цене. Комиссия: предпочтительно нулевая; если взимается, держите её на низком уровне относительно риска на сделку, так как комиссия накапливается за несколько сделок в день на каждый движок.

предпочтительно нулевая; если взимается, держите её на низком уровне относительно риска на сделку, так как комиссия накапливается за несколько сделок в день на каждый движок. Необходимые символы: BTCUSD и XAUUSD, оба должны быть активны в Market Watch перед прикреплением советника. Либо инициализируются оба движка при запуске, либо ни один.

BTCUSD и XAUUSD, оба должны быть активны в Market Watch перед прикреплением советника. Либо инициализируются оба движка при запуске, либо ни один. Платформа: только MetaTrader 5 — несовместимо с MetaTrader 4.

только MetaTrader 5 — несовместимо с MetaTrader 4. Требуется VPS для непрерывной работы. Циклы трейлинг-стопа, безубытка и обновления отложенных ордеров требуют постоянного подключения терминала без перерывов.

Советник прикрепляется к любому символу графика и управляет одновременно BTCUSD и XAUUSD независимо от того, на каком графике он находится. Перед переходом на реальную торговлю установите параметр Market Validation Mode в FALSE — значение TRUE по умолчанию требуется только для процесса публикации в MQL5 Market.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля Bitcoin, золотом и другими финансовыми инструментами сопряжена с существенным риском финансовых потерь. Прошлые результаты, как на бэктестах, так и на реальных счетах, не гарантируют будущих результатов. Ни одна алгоритмическая система не может устранить присущую финансовым рынкам неопределённость или защитить от чрезвычайных событий, включая банкротство брокера, экстремальное проскальзывание, сбои подключения или системные нарушения работы рынка.

ICONIC KYBERNETIC AI+ не содержит логики сетки, механизма мартингейла и усреднения позиций. Каждая сделка открывается с заданным стоп-лоссом. Эти конструктивные решения снижают определённые категории катастрофического риска, но не устраняют торговый риск полностью. Вы несёте полную ответственность за вкладываемый капитал и настраиваемые параметры. Торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить полностью.