Ultimate MACD Pro and Smart Histogram

Ultimate MACD MTF Pro — это мощная, обновленная версия классического MACD, переработанная для современной торговли. Этот индикатор предлагает мульти-таймфрейм MACD, динамические цвета гистограммы, маркеры сигналов пересечения и умную смену цвета линий в зависимости от моментума. Создан для трейдеров, которым нужны чистые сигналы, раннее определение тренда и визуальная ясность профессионального уровня.

⭐ Ключевые особенности

📌 Мульти-таймфрейм MACD (MTF) Легко переключайтесь между текущим таймфреймом графика или выбирайте более высокий (H1, H4, D1…). Отлично подходит для подтверждения тренда сверху вниз.

📌 Чистые линии MACD и Сигнала – Регулируемая толщина линий – Автоматическая смена цвета при пересечении сигнальной линии – Гладкий и визуально понятный дизайн

📌 5-цветная умная гистограмма Гистограмма меняет 5 различных цветов в зависимости от: ✔ Роста моментума ✔ Падения моментума ✔ Положения выше или ниже нуля ✔ Направления сдвига тренда Это дает мгновенное понимание силы тренда и разворотов.

📌 Точки пересечения (Вход/Выход) Индикатор рисует аккуратные точки, когда MACD пересекает сигнальную линию: 🟢 Зеленая точка = Бычье пересечение (возможность покупки) 🔴 Красная точка = Медвежье пересечение (возможность продажи) Идеально для определения ранних разворотов.

📌 Широкие возможности настройки Вы можете показать/скрыть: Линию MACD, Сигнальную линию, Гистограмму, Точки пересечения, Режим MTF, Режимы смены цвета. Также включает полный контроль над периодами (быстрый/медленный/сигнал).

🧠 Почему трейдеры любят этот индикатор? ✔ Супер чистый визуальный макет ✔ Помогает подтвердить сильные входы ✔ Обнаруживает ранние развороты ✔ Идеально для скальпинга, интрадей и свинг-трейдинга ✔ Без перерисовки ✔ Работает на форексе, металлах, криптовалютах

📈 Как использовать Используйте MTF MACD для поиска основного тренда. Следите за изменением цвета гистограммы для определения сдвигов моментума. Входите на бычьих или медвежьих точках пересечения MACD. Используйте смену цвета линий для подтверждения направления. Комбинируйте со структурой, уровнями П/С или скользящими средними для лучших результатов.

⚡ Без перерисовки – Надежно и точно Все расчеты используют значения закрытых свечей. Ничего не перерисовывается и не сдвигается.

🖥️ Совместимость ✔ Все символы ✔ Все таймфреймы