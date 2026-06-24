随时知道当前哪个交易时段正在进行、还剩多久、下一个何时开始，每个时段的最高价和最低价都直接画在图表上。ICT Killzone and Session Tracker 以 GMT 把整个交易日放到您的图表上，因此在任何经纪商那里读数都一致，并且可以在时段或 Killzone 开启或结束的那一刻提醒您。没有信号，不重绘。

它显示什么

实时时段面板 ，带 GMT 时钟，悉尼、东京、伦敦、纽约各占一行。每一行要么显示「进行中」以及剩余时间，要么显示距离开盘还有多久。正在进行的时段会以其专属颜色高亮。

，带 GMT 时钟，悉尼、东京、伦敦、纽约各占一行。每一行要么显示「进行中」以及剩余时间，要么显示距离开盘还有多久。正在进行的时段会以其专属颜色高亮。 时段区间框，按各时段的交易时间，从最高价画到最低价，带标签并按颜色区分，覆盖最近几天。当前时段的框会实时向右延伸。

按您自己的 Killzone 设置

时段时间就是普通的 GMT 输入项。可以保留默认值使用标准时段，也可以填入您自己的 Killzone 时间窗，例如伦敦 Killzone 设为 GMT 07:00 到 10:00。标签同样可以改，让面板和区间框按照您的交易方式来显示。

自动处理夏令时

您永远不需要一年调两次。每个时段都带有自己的夏令时规则（欧洲、美国、澳大利亚，东京则没有），在当地夏季自动前移一小时，因此面板和区间框全年都保持正确。默认开启，如果您想自己控制时间，也可以关掉。

可选的时段提醒，市场安静时它也安静

时段或 Killzone 开启、结束的那一刻，通过弹窗、声音、推送到 MetaTrader 手机端或电子邮件提醒您。默认关闭。

时段时间本质上只是时钟运算，所以一个写得粗糙的工具会在周六早上通知您「伦敦开盘了」。这个工具会去问您的经纪商：它到底在哪些时间为这个品种报价，并在这些时间之外保持沉默。因此一个休市的周末不会产生任何提醒。周日开盘时，一个已经在进行中的时段会播报它的开启，而不会播报您不在时已经发生的结束。在多个图表上运行时，您只会收到一条提醒，而不是每个图表一条，因为时段开启是关于时钟的事实，而不是关于某个品种的。

在任何经纪商时间下都正确

面板以 GMT 计算，而区间框在绘制之前会先换算成您服务器的时间。所以在 GMT+3 的经纪商那里，伦敦框在图表上从 10:00 开始，而面板显示的是 08:00 GMT。同一个时刻，两个时钟，两者都对。

它不做什么

它不开仓、不发信号、不预测方向。它跟踪时段并画出它们的区间。决策始终在您手里。

适用于任何品种，在时段区间真正起作用的日内周期（M1 到 H1）上最实用。免费。如果您交易 Killzone，一条真实的评价能帮别人找到它，一条关于如何做得更好的建议同样有帮助。