EA Stork
- Эксперты
- Mikhail Rudyk
- Версия: 1.5
- Обновлено: 21 декабря 2025
Торговый робот (скальпер) работает по совокупности сигналов нескольких индикаторов.
Плюс проверяет скорость цены.
Желательно торговать на ТФ М5 (наилучшие результаты).
Входные параметры:
Fix Lot - торгует фиксированым лотом
Use autolot - робот сам подбирает лот в зависимости от депо
и с увеличением депо увеличивается лот
Min Distance between deals - Это минимальное расстояние между сделками
Для валют можно не увеличивать этот параметр.
Проверялся робот в тестере и в реале.
Отличные показатели получились на EURUSD, AUDUSD, USDJPY и Золоте.
Для золота надо делать Min Distance between deals=100
На каждые 1500$ 0.01 лот