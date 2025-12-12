Cvd Divergence
- Индикаторы
- Thalles Nascimento De Carvalho
- Версия: 1.1
- Активации: 5
CVD Divergence – Профессиональный анализ потока ордеров и дивергенций
CVD Divergence — это технический индикатор, созданный для выявления надёжных дивергенций между ценой и Cumulative Delta Volume (CVD). Он точно определяет моменты, когда реальный поток ордеров не подтверждает движение цены, указывая на возможные развороты, истощение участников рынка и институциональные манипуляции.
Индикатор сочетает анализ агрессивного объёма с чтением структурного движения цены, предоставляя чёткие, объективные и ранние сигналы.
Функции индикатора
CVD Divergence использует накопленный дельта-объём для сравнения направления потока ордеров с направлением цены. Когда между ними возникает значительная дивергенция, индикатор отмечает этот момент на графике и показывает направление сигнала.
Он выявляет:
-
Бычьи дивергенции (положительный поток при снижении цены)
-
Медвежьи дивергенции (отрицательный поток при росте цены)
-
Истощение покупателей и продавцов
-
Ложные движения, вызванные институциональными дисбалансами
-
Ситуации, когда цена может быть искусственно удержана
Почему Cumulative Delta Volume так эффективен
CVD показывает настоящие намерения участников рынка.
Типичные ситуации:
-
Рост цены при падающем CVD указывает на агрессивные институциональные продажи, несмотря на визуальный рост
-
Падение цены при растущем CVD говорит о скрытой аккумуляции и увеличении реального спроса
-
Сильные расхождения между ценой и CVD часто предшествуют разворотам и ложным пробоям
График цены может обманывать, но накопленная дельта — почти никогда.
Индикатор превращает это чтение в практичные, ясные и надёжные сигналы.
Основные особенности
-
Автоматическое обнаружение дивергенций между ценой и накопленной дельтой
-
Визуальное выделение дивергенций стрелками, показывающими предполагаемое направление
-
Точное вычисление CVD на основе агрессивного объёма
-
Чистый, удобный и интуитивный интерфейс
-
Дополнительные уведомления: всплывающие окна, push-уведомления и звуковые сигналы
-
Низкая нагрузка на CPU, даже при работе с несколькими инструментами
-
Особенно эффективен на Forex, индексах, акциях и криптовалютах
Кому подходит индикатор
-
Трейдерам, стремящимся заранее определить развороты по данным потока
-
Профессионалам, использующим институциональный анализ и дельта-объём
-
Скальперам, дейтрейдерам и свинг-трейдерам
-
Тем, кто ищет надёжное подтверждение входа или выхода из позиции
-
Пользователям, которым нужны чёткие сигналы без перерисовки и субъективности
Версия для MQL5
CVD Divergence разработан исключительно для MetaTrader 5 и обеспечивает:
-
Высокую производительность и стабильность
-
Полную совместимость с советниками и другими индикаторами
-
Быстрое и надёжное исполнение
-
Стабильные сигналы без перерисовки