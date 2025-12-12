CVD Divergence – Профессиональный анализ потока ордеров и дивергенций

CVD Divergence — это технический индикатор, созданный для выявления надёжных дивергенций между ценой и Cumulative Delta Volume (CVD). Он точно определяет моменты, когда реальный поток ордеров не подтверждает движение цены, указывая на возможные развороты, истощение участников рынка и институциональные манипуляции.

Индикатор сочетает анализ агрессивного объёма с чтением структурного движения цены, предоставляя чёткие, объективные и ранние сигналы.

Функции индикатора

CVD Divergence использует накопленный дельта-объём для сравнения направления потока ордеров с направлением цены. Когда между ними возникает значительная дивергенция, индикатор отмечает этот момент на графике и показывает направление сигнала.

Он выявляет:

Бычьи дивергенции (положительный поток при снижении цены)

Медвежьи дивергенции (отрицательный поток при росте цены)

Истощение покупателей и продавцов

Ложные движения, вызванные институциональными дисбалансами

Ситуации, когда цена может быть искусственно удержана

Почему Cumulative Delta Volume так эффективен

CVD показывает настоящие намерения участников рынка.

Типичные ситуации:

Рост цены при падающем CVD указывает на агрессивные институциональные продажи, несмотря на визуальный рост

Падение цены при растущем CVD говорит о скрытой аккумуляции и увеличении реального спроса

Сильные расхождения между ценой и CVD часто предшествуют разворотам и ложным пробоям

График цены может обманывать, но накопленная дельта — почти никогда.

Индикатор превращает это чтение в практичные, ясные и надёжные сигналы.

Основные особенности

Автоматическое обнаружение дивергенций между ценой и накопленной дельтой

Визуальное выделение дивергенций стрелками, показывающими предполагаемое направление

Точное вычисление CVD на основе агрессивного объёма

Чистый, удобный и интуитивный интерфейс

Дополнительные уведомления: всплывающие окна, push-уведомления и звуковые сигналы

Низкая нагрузка на CPU, даже при работе с несколькими инструментами

Особенно эффективен на Forex, индексах, акциях и криптовалютах

Кому подходит индикатор

Трейдерам, стремящимся заранее определить развороты по данным потока

Профессионалам, использующим институциональный анализ и дельта-объём

Скальперам, дейтрейдерам и свинг-трейдерам

Тем, кто ищет надёжное подтверждение входа или выхода из позиции

Пользователям, которым нужны чёткие сигналы без перерисовки и субъективности

Версия для MQL5

CVD Divergence разработан исключительно для MetaTrader 5 и обеспечивает: