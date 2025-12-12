Cvd Divergence

CVD Divergence – Профессиональный анализ потока ордеров и дивергенций

CVD Divergence — это технический индикатор, созданный для выявления надёжных дивергенций между ценой и Cumulative Delta Volume (CVD). Он точно определяет моменты, когда реальный поток ордеров не подтверждает движение цены, указывая на возможные развороты, истощение участников рынка и институциональные манипуляции.

Индикатор сочетает анализ агрессивного объёма с чтением структурного движения цены, предоставляя чёткие, объективные и ранние сигналы.

Функции индикатора

CVD Divergence использует накопленный дельта-объём для сравнения направления потока ордеров с направлением цены. Когда между ними возникает значительная дивергенция, индикатор отмечает этот момент на графике и показывает направление сигнала.

Он выявляет:

  • Бычьи дивергенции (положительный поток при снижении цены)

  • Медвежьи дивергенции (отрицательный поток при росте цены)

  • Истощение покупателей и продавцов

  • Ложные движения, вызванные институциональными дисбалансами

  • Ситуации, когда цена может быть искусственно удержана

Почему Cumulative Delta Volume так эффективен

CVD показывает настоящие намерения участников рынка.
Типичные ситуации:

  • Рост цены при падающем CVD указывает на агрессивные институциональные продажи, несмотря на визуальный рост

  • Падение цены при растущем CVD говорит о скрытой аккумуляции и увеличении реального спроса

  • Сильные расхождения между ценой и CVD часто предшествуют разворотам и ложным пробоям

График цены может обманывать, но накопленная дельта — почти никогда.
Индикатор превращает это чтение в практичные, ясные и надёжные сигналы.

Основные особенности

  • Автоматическое обнаружение дивергенций между ценой и накопленной дельтой

  • Визуальное выделение дивергенций стрелками, показывающими предполагаемое направление

  • Точное вычисление CVD на основе агрессивного объёма

  • Чистый, удобный и интуитивный интерфейс

  • Дополнительные уведомления: всплывающие окна, push-уведомления и звуковые сигналы

  • Низкая нагрузка на CPU, даже при работе с несколькими инструментами

  • Особенно эффективен на Forex, индексах, акциях и криптовалютах

Кому подходит индикатор

  • Трейдерам, стремящимся заранее определить развороты по данным потока

  • Профессионалам, использующим институциональный анализ и дельта-объём

  • Скальперам, дейтрейдерам и свинг-трейдерам

  • Тем, кто ищет надёжное подтверждение входа или выхода из позиции

  • Пользователям, которым нужны чёткие сигналы без перерисовки и субъективности

Версия для MQL5

CVD Divergence разработан исключительно для MetaTrader 5 и обеспечивает:

  • Высокую производительность и стабильность

  • Полную совместимость с советниками и другими индикаторами

  • Быстрое и надёжное исполнение

  • Стабильные сигналы без перерисовки


