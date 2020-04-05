Asa Gold Break

ASA Gold Break – Трендовый робот (EA) на пробой диапазона H1 для XAUUSD

Обзор

ASA Gold Break — это экспертный советник (робот), разработанный специально под особенности движения цены Золота (XAUUSD). Он торгует отложенными ордерами Buy Stop / Sell Stop, которые выставляются за пределами скользящего диапазона максимумов/минимумов H1. Робот входит в рынок только тогда, когда цена пробивает и подтверждает новый уровень, и не пытается предсказать направление заранее.

Система создана для решения главной проблемы классических пробойных роботов: большинства убытков из-за ложных пробоев в периоды затишья и низкой волатильности. ASA Gold Break решает эту проблему напрямую с помощью фильтра импульса на основе ATR и настраиваемого фильтра по часам, не полагаясь только на длину периода анализа.

Это робот формата «настроил и контролируй»: после конфигурации под символы и знаки вашего брокера он автоматически управляет входами, безубытком, трейлинг-стопом, рисками в выходные дни и ограничением просадки на уровне счета.

Как это работает

  1. Определение диапазона — На каждом новом баре H1 робот считывает самый высокий максимум и самый низкий минимум за независимые периоды анализа для покупок и продаж (периоды могут отличаться, что позволяет фильтровать одно из направлений более агрессивно).
  2. Выставление отложенных ордеров — Ордер Buy Stop выставляется чуть выше скользящего максимума с небольшим отступом (буфером), а Sell Stop — чуть ниже скользящего минимума. Ордера автоматически удаляются по истечении заданного количества баров, если они не были задеты.
  3. Фильтр ложных пробоев — Перед выставлением ордеров робот сверяет показатель ATR (по умолчанию: H1, период 14) с расстоянием стоп-лосса. Если волатильность слишком слабая относительно стопа, пробой считается ненадежным и пропускается.
  4. Фильтр по часам — Позволяет блокировать определенные часы по GMT (например, низколиквидные часы перед открытием Лондона) для открытия новых сделок. Функция автоматического сдвига на +1 час для зимнего времени избавляет от необходимости вручную менять настройки дважды в год.
  5. Управление сделками — После срабатывания ордера каждая позиция сопровождается функцией перевода в безубыток и двухфазным трейлинг-стопом (более жесткий трейлинг включается после достижения крупной промежуточной прибыли).
  6. Уровень защиты — Закрытие позиций в пятницу, блокировка торгов на открытии рынка в воскресенье и функция экстренного отключения при просадке эквити (Equity), которая закрывает все ордера и останавливает торговлю, если просадка от пика превышает заданный лимит.
  7. Опциональное пирамидинг (доливка) — Когда позиция набирает достаточную прибыль, робот может открыть дополнительную сделку меньшего объема в том же направлении с возможностью установить единый общий стоп-лосс на всю сетку.

Ключевые особенности

  • Разработан для Золота — автоматически определяет 2- и 3-значные котировки брокеров и масштабирует все пунктовые параметры; ручная конвертация при смене брокера не требуется.
  • Фильтр ложных пробоев (ATR) — пропускает сомнительные пробои вместо того, чтобы торговать каждое касание уровня.
  • Асимметричные параметры для Buy/Sell — настраивайте периоды анализа и стоп-лоссы для покупок и продаж независимо друг от друга.
  • Фильтр часов с авто-переходом на зимнее/летнее время (DST) — избегайте часов с низкой ликвидностью без постоянной перенастройки.
  • Безубыток + двухфазный трейлинг-стоп — защищает прибыль на раннем этапе, а затем позволяет прибыли расти под защитой более широкого трала.
  • Адаптивный стоп-лосс по ATR — возможность переключения с фиксированного стопа в пунктах на динамический стоп, подстраивающийся под волатильность.
  • Три режима управления капиталом — фиксированный лот, % риска на сделку или расчет лота на основе шага баланса.
  • Экстренная защита по просадке эквити — автоматическое закрытие всех позиций и остановка торговли при превышении лимита просадки.
  • Защита в выходные и закрытие в пятницу — отсутствие открытых позиций во время непредсказуемых гэпов на открытии рынка.
  • Опциональное пирамидинг — наращивайте прибыльные позиции с использованием общего тренд-следящего стоп-лосса.
  • Задержка перезапуска (Cooldown) и минимальная дистанция — предотвращает мгновенный повторный вход на том же уровне при пиле (флэте) после срабатывания стоп-лосса.

Рекомендуемые настройки

Параметр Рекомендация
Инструмент (Символ) XAUUSD (Gold)
Базовый таймфрейм H1 (таймфрейм графика не имеет значения — логика работает на барах H1 внутренне)
Тип счета Рекомендуется ECN/Raw или счета с низким спредом (пробойные стратегии чувствительны к спреду)
Минимальный баланс Протестируйте сначала на демо; начальный лот настроен под малые счета (~$1,000) — увеличивайте лот/риск под ваш баланс
VPS (Виртуальный сервер) Рекомендуется — отложенные ордера обновляются на каждом новом баре
Фильтр часов Указывайте часы блокировки в соответствии с GMT-смещением вашего брокера, а не вашим местным временем — сверьте время сервера с GMT перед запуском

Основные группы параметров

  • Money Management (Управление капиталом) — выбор режима (Fixed Lot / % Risk / Lot-per-Balance-Step) и ввод соответствующих объемов.
  • Breakout / Range (Пробой / Диапазон) — независимые бары анализа для Buy/Sell, буфер пробоя, фиксированный или ATR-адаптивный стоп-лосс, тейк-профит как коэффициент риска, истечение отложенных ордеров и параметры перезапуска (cooldown).
  • False-Breakout Filter (Фильтр ложных пробоев) — таймфрейм/период ATR и нижний/верхний порог для подтверждения пробоя.
  • Hour Filter (Фильтр по часам) — список часов для блокировки через запятую (в формате GMT) и переключатель авто-DST.
  • Trade Management (Управление сделками) — триггер и уровень безубытка, а также параметры старта и дистанции двухфазного трейлинг-стопа.
  • Protection (Защита) — выключение на выходные, час закрытия в пятницу, макс. % просадки эквити и макс. количество одновременно открытых сделок.
  • Pyramid (Пирамидинг / Опционально) — триггер прибыли для доливки, макс. количество доливок, доля лота для доливки и переключатель общего стоп-лосса.
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Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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Orderflow Footprint
Panthita Aichoi
4 (1)
Индикаторы
Asa Orderflow Footprint v3 — Описание продукта Обзор Asa Orderflow Footprint — это профессиональный индикатор графиков футпринта (Footprint) для MetaTrader 5, который отображает объем Bid/Ask (или количество тиков) в реальном времени на каждом ценовом уровне внутри каждой свечи. Созданный для серьезных трейдеров, торгующих по потоку ордеров, он выходит далеко за рамки базового футпринта, добавляя анализ миграции POC, информационную панель (дашборд) ордер-флоу, обнаружение накопленных дисбаланс
Asa VWAP
Panthita Aichoi
Индикаторы
ASA VWAP — это индикатор средневзвешенной по объему цены для MetaTrader 5, который поддерживает семь периодов сброса: M15, M30, H1, H2, H4, Daily (дневной) и Weekly (недельный). В отличие от фиксированных сессионных инструментов VWAP, этот индикатор позволяет трейдерам выбирать интервал сброса, который наилучшим образом подходит для их стиля торговли — от внутридневного скальпинга до многодневного свинг-анализа. Расчет производится по стандартной формуле VWAP: Типичная цена (TP) = (High + Low +
ASA Manual Grid Buy Sell with UI Free
Panthita Aichoi
Утилиты
Asa Manual Grid Buy Sell with UI is made for Grid trading when orders are placed above and below a set price, creating a grid of orders at incrementally increasing and decreasing prices. Main Features Ability to set buy grid with 3 maximum orders. (200 in full version) Ability to set sell grid with 3 maximum orders. (200 in full version) Easy to use with simple interface. Have 2 mode of Take Profit and 1 for Stop Loss. Real time information for the current open positions and calculate averag
FREE
ASA Manual Grid Buy Sell with UI
Panthita Aichoi
Утилиты
Asa Manual Grid Buy Sell with UI is made for Grid trading when orders are placed above and below a set price, creating a grid of orders at incrementally increasing and decreasing prices. Main Features Ability to set buy grid with 200 maximum orders. Ability to set sell grid with 200 maximum orders. Easy to use with simple interface. Have 2 mode of Take Profit and 1 for Stop Loss. Real time information for the current open positions and calculate average sum of order price. How to use STEP 1
ASA Advance Zigzag with Fibonacci
Panthita Aichoi
Индикаторы
The reason why many traders new to using the Fibonacci retracement tool find it hard to effectively use it is because they are having trouble identifying swing points that are significant enough to be considered. Main Features Show Fibonacci number with LL to HH in multitimeframe Show 23.6,38.2,50,61.8,78.6,88.6,100,112.8,127.2,141.4,161.8,200,224,261.8,314,361.8 and 423 of Fibonacci number Easy to use with simple interface. Real time information for the Fibonacci number . Settings Global Sett
CloseAll n Change TP SL All Orders
Panthita Aichoi
Утилиты
Trade Manager Panel is an on-chart utility that helps you open, manage, and close trades with one click. It is designed for manual and semi-manual traders who want fast order execution and clear risk control directly from the chart. The lot size is calculated automatically from your account balance, your chosen risk percent, and the distance to your Stop Loss line. Position size and money value are computed using the broker tick value and tick size, so the calculation is correct on all symbols,
SMC Unmitigated Finding MT4
Panthita Aichoi
Индикаторы
1 of 10 for 69$ . Next Price is 89$ SMC Unmitigated Finding is a indicator for find unmitigated supply and demand in previous legs of price Settings Zigzag Settings ZZDepth - by Default is 12. ZZDeviation - by Default is 5. ZZBackStep - by Default is 3. Rectangle Settings SupportColor-  color for Support line.  ResistanceColor  -  color for Resistance line. Settings Num of Show -  Number of Support & Resistance Show.
CloseAll n Change TP SL All Orders in 1 Sec
Panthita Aichoi
Утилиты
Close All and Change Take Profit and Stop Loss All Orders. Main Features     Ability to Close All Orders the Symbol you put this EA.     Ability to Change Take Profit to All Order.     Ability to Change Stop Loss to All Order.     Show Order count.     Show Average price with info and Horizontal Line.     Show lot open.     Show Price diff from average to price now     Show broken price with info and Horizontal Line.     Easy to use . How to use Close All (Symbol) PC : you can click on CloseAl
SMC Unmitigated Finding
Panthita Aichoi
Индикаторы
SMC Unmitigated Finding is a indicator for find unmitigated supply and demand in previous legs of price Settings Zigzag Settings ZZDepth - by Default is 12. ZZDeviation - by Default is 5. ZZBackStep - by Default is 3. Horizontal Line Settings SupportColor-  color for Support line.  ResistanceColor  -  color for Resistance line. Settings Num of Show -  Number of Support & Resistance Show.
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