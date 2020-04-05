ASA Gold Break – Трендовый робот (EA) на пробой диапазона H1 для XAUUSD



Обзор

ASA Gold Break — это экспертный советник (робот), разработанный специально под особенности движения цены Золота (XAUUSD). Он торгует отложенными ордерами Buy Stop / Sell Stop, которые выставляются за пределами скользящего диапазона максимумов/минимумов H1. Робот входит в рынок только тогда, когда цена пробивает и подтверждает новый уровень, и не пытается предсказать направление заранее.

Система создана для решения главной проблемы классических пробойных роботов: большинства убытков из-за ложных пробоев в периоды затишья и низкой волатильности. ASA Gold Break решает эту проблему напрямую с помощью фильтра импульса на основе ATR и настраиваемого фильтра по часам, не полагаясь только на длину периода анализа.

Это робот формата «настроил и контролируй»: после конфигурации под символы и знаки вашего брокера он автоматически управляет входами, безубытком, трейлинг-стопом, рисками в выходные дни и ограничением просадки на уровне счета.

Как это работает

Определение диапазона — На каждом новом баре H1 робот считывает самый высокий максимум и самый низкий минимум за независимые периоды анализа для покупок и продаж (периоды могут отличаться, что позволяет фильтровать одно из направлений более агрессивно). Выставление отложенных ордеров — Ордер Buy Stop выставляется чуть выше скользящего максимума с небольшим отступом (буфером), а Sell Stop — чуть ниже скользящего минимума. Ордера автоматически удаляются по истечении заданного количества баров, если они не были задеты. Фильтр ложных пробоев — Перед выставлением ордеров робот сверяет показатель ATR (по умолчанию: H1, период 14) с расстоянием стоп-лосса. Если волатильность слишком слабая относительно стопа, пробой считается ненадежным и пропускается. Фильтр по часам — Позволяет блокировать определенные часы по GMT (например, низколиквидные часы перед открытием Лондона) для открытия новых сделок. Функция автоматического сдвига на +1 час для зимнего времени избавляет от необходимости вручную менять настройки дважды в год. Управление сделками — После срабатывания ордера каждая позиция сопровождается функцией перевода в безубыток и двухфазным трейлинг-стопом (более жесткий трейлинг включается после достижения крупной промежуточной прибыли). Уровень защиты — Закрытие позиций в пятницу, блокировка торгов на открытии рынка в воскресенье и функция экстренного отключения при просадке эквити (Equity), которая закрывает все ордера и останавливает торговлю, если просадка от пика превышает заданный лимит. Опциональное пирамидинг (доливка) — Когда позиция набирает достаточную прибыль, робот может открыть дополнительную сделку меньшего объема в том же направлении с возможностью установить единый общий стоп-лосс на всю сетку.

Ключевые особенности

✅ Разработан для Золота — автоматически определяет 2- и 3-значные котировки брокеров и масштабирует все пунктовые параметры; ручная конвертация при смене брокера не требуется.

— автоматически определяет 2- и 3-значные котировки брокеров и масштабирует все пунктовые параметры; ручная конвертация при смене брокера не требуется. ✅ Фильтр ложных пробоев (ATR) — пропускает сомнительные пробои вместо того, чтобы торговать каждое касание уровня.

— пропускает сомнительные пробои вместо того, чтобы торговать каждое касание уровня. ✅ Асимметричные параметры для Buy/Sell — настраивайте периоды анализа и стоп-лоссы для покупок и продаж независимо друг от друга.

— настраивайте периоды анализа и стоп-лоссы для покупок и продаж независимо друг от друга. ✅ Фильтр часов с авто-переходом на зимнее/летнее время (DST) — избегайте часов с низкой ликвидностью без постоянной перенастройки.

— избегайте часов с низкой ликвидностью без постоянной перенастройки. ✅ Безубыток + двухфазный трейлинг-стоп — защищает прибыль на раннем этапе, а затем позволяет прибыли расти под защитой более широкого трала.

— защищает прибыль на раннем этапе, а затем позволяет прибыли расти под защитой более широкого трала. ✅ Адаптивный стоп-лосс по ATR — возможность переключения с фиксированного стопа в пунктах на динамический стоп, подстраивающийся под волатильность.

— возможность переключения с фиксированного стопа в пунктах на динамический стоп, подстраивающийся под волатильность. ✅ Три режима управления капиталом — фиксированный лот, % риска на сделку или расчет лота на основе шага баланса.

— фиксированный лот, % риска на сделку или расчет лота на основе шага баланса. ✅ Экстренная защита по просадке эквити — автоматическое закрытие всех позиций и остановка торговли при превышении лимита просадки.

— автоматическое закрытие всех позиций и остановка торговли при превышении лимита просадки. ✅ Защита в выходные и закрытие в пятницу — отсутствие открытых позиций во время непредсказуемых гэпов на открытии рынка.

— отсутствие открытых позиций во время непредсказуемых гэпов на открытии рынка. ✅ Опциональное пирамидинг — наращивайте прибыльные позиции с использованием общего тренд-следящего стоп-лосса.

— наращивайте прибыльные позиции с использованием общего тренд-следящего стоп-лосса. ✅ Задержка перезапуска (Cooldown) и минимальная дистанция — предотвращает мгновенный повторный вход на том же уровне при пиле (флэте) после срабатывания стоп-лосса.

Рекомендуемые настройки

Параметр Рекомендация Инструмент (Символ) XAUUSD (Gold) Базовый таймфрейм H1 (таймфрейм графика не имеет значения — логика работает на барах H1 внутренне) Тип счета Рекомендуется ECN/Raw или счета с низким спредом (пробойные стратегии чувствительны к спреду) Минимальный баланс Протестируйте сначала на демо; начальный лот настроен под малые счета (~$1,000) — увеличивайте лот/риск под ваш баланс VPS (Виртуальный сервер) Рекомендуется — отложенные ордера обновляются на каждом новом баре Фильтр часов Указывайте часы блокировки в соответствии с GMT-смещением вашего брокера, а не вашим местным временем — сверьте время сервера с GMT перед запуском

Основные группы параметров