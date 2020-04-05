Asa Gold Break
- Эксперты
-
Panthita AichoiBTC Wallet :
bc1qx685px03km775uapdvje8qz6t839g3fzt0gegv
ETH ERC20
USDT Address:
0x57cF049c965fbE4D25bD2a9aE02B27a04F5574F9
- Версия: 1.0
- Активации: 5
ASA Gold Break – Трендовый робот (EA) на пробой диапазона H1 для XAUUSD
Обзор
ASA Gold Break — это экспертный советник (робот), разработанный специально под особенности движения цены Золота (XAUUSD). Он торгует отложенными ордерами Buy Stop / Sell Stop, которые выставляются за пределами скользящего диапазона максимумов/минимумов H1. Робот входит в рынок только тогда, когда цена пробивает и подтверждает новый уровень, и не пытается предсказать направление заранее.
Система создана для решения главной проблемы классических пробойных роботов: большинства убытков из-за ложных пробоев в периоды затишья и низкой волатильности. ASA Gold Break решает эту проблему напрямую с помощью фильтра импульса на основе ATR и настраиваемого фильтра по часам, не полагаясь только на длину периода анализа.
Это робот формата «настроил и контролируй»: после конфигурации под символы и знаки вашего брокера он автоматически управляет входами, безубытком, трейлинг-стопом, рисками в выходные дни и ограничением просадки на уровне счета.
Как это работает
- Определение диапазона — На каждом новом баре H1 робот считывает самый высокий максимум и самый низкий минимум за независимые периоды анализа для покупок и продаж (периоды могут отличаться, что позволяет фильтровать одно из направлений более агрессивно).
- Выставление отложенных ордеров — Ордер Buy Stop выставляется чуть выше скользящего максимума с небольшим отступом (буфером), а Sell Stop — чуть ниже скользящего минимума. Ордера автоматически удаляются по истечении заданного количества баров, если они не были задеты.
- Фильтр ложных пробоев — Перед выставлением ордеров робот сверяет показатель ATR (по умолчанию: H1, период 14) с расстоянием стоп-лосса. Если волатильность слишком слабая относительно стопа, пробой считается ненадежным и пропускается.
- Фильтр по часам — Позволяет блокировать определенные часы по GMT (например, низколиквидные часы перед открытием Лондона) для открытия новых сделок. Функция автоматического сдвига на +1 час для зимнего времени избавляет от необходимости вручную менять настройки дважды в год.
- Управление сделками — После срабатывания ордера каждая позиция сопровождается функцией перевода в безубыток и двухфазным трейлинг-стопом (более жесткий трейлинг включается после достижения крупной промежуточной прибыли).
- Уровень защиты — Закрытие позиций в пятницу, блокировка торгов на открытии рынка в воскресенье и функция экстренного отключения при просадке эквити (Equity), которая закрывает все ордера и останавливает торговлю, если просадка от пика превышает заданный лимит.
- Опциональное пирамидинг (доливка) — Когда позиция набирает достаточную прибыль, робот может открыть дополнительную сделку меньшего объема в том же направлении с возможностью установить единый общий стоп-лосс на всю сетку.
Ключевые особенности
- ✅ Разработан для Золота — автоматически определяет 2- и 3-значные котировки брокеров и масштабирует все пунктовые параметры; ручная конвертация при смене брокера не требуется.
- ✅ Фильтр ложных пробоев (ATR) — пропускает сомнительные пробои вместо того, чтобы торговать каждое касание уровня.
- ✅ Асимметричные параметры для Buy/Sell — настраивайте периоды анализа и стоп-лоссы для покупок и продаж независимо друг от друга.
- ✅ Фильтр часов с авто-переходом на зимнее/летнее время (DST) — избегайте часов с низкой ликвидностью без постоянной перенастройки.
- ✅ Безубыток + двухфазный трейлинг-стоп — защищает прибыль на раннем этапе, а затем позволяет прибыли расти под защитой более широкого трала.
- ✅ Адаптивный стоп-лосс по ATR — возможность переключения с фиксированного стопа в пунктах на динамический стоп, подстраивающийся под волатильность.
- ✅ Три режима управления капиталом — фиксированный лот, % риска на сделку или расчет лота на основе шага баланса.
- ✅ Экстренная защита по просадке эквити — автоматическое закрытие всех позиций и остановка торговли при превышении лимита просадки.
- ✅ Защита в выходные и закрытие в пятницу — отсутствие открытых позиций во время непредсказуемых гэпов на открытии рынка.
- ✅ Опциональное пирамидинг — наращивайте прибыльные позиции с использованием общего тренд-следящего стоп-лосса.
- ✅ Задержка перезапуска (Cooldown) и минимальная дистанция — предотвращает мгновенный повторный вход на том же уровне при пиле (флэте) после срабатывания стоп-лосса.
Рекомендуемые настройки
|Параметр
|Рекомендация
|Инструмент (Символ)
|XAUUSD (Gold)
|Базовый таймфрейм
|H1 (таймфрейм графика не имеет значения — логика работает на барах H1 внутренне)
|Тип счета
|Рекомендуется ECN/Raw или счета с низким спредом (пробойные стратегии чувствительны к спреду)
|Минимальный баланс
|Протестируйте сначала на демо; начальный лот настроен под малые счета (~$1,000) — увеличивайте лот/риск под ваш баланс
|VPS (Виртуальный сервер)
|Рекомендуется — отложенные ордера обновляются на каждом новом баре
|Фильтр часов
|Указывайте часы блокировки в соответствии с GMT-смещением вашего брокера, а не вашим местным временем — сверьте время сервера с GMT перед запуском
Основные группы параметров
- Money Management (Управление капиталом) — выбор режима (Fixed Lot / % Risk / Lot-per-Balance-Step) и ввод соответствующих объемов.
- Breakout / Range (Пробой / Диапазон) — независимые бары анализа для Buy/Sell, буфер пробоя, фиксированный или ATR-адаптивный стоп-лосс, тейк-профит как коэффициент риска, истечение отложенных ордеров и параметры перезапуска (cooldown).
- False-Breakout Filter (Фильтр ложных пробоев) — таймфрейм/период ATR и нижний/верхний порог для подтверждения пробоя.
- Hour Filter (Фильтр по часам) — список часов для блокировки через запятую (в формате GMT) и переключатель авто-DST.
- Trade Management (Управление сделками) — триггер и уровень безубытка, а также параметры старта и дистанции двухфазного трейлинг-стопа.
- Protection (Защита) — выключение на выходные, час закрытия в пятницу, макс. % просадки эквити и макс. количество одновременно открытых сделок.
- Pyramid (Пирамидинг / Опционально) — триггер прибыли для доливки, макс. количество доливок, доля лота для доливки и переключатель общего стоп-лосса.