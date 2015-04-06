PropFirm Guardian for MT4
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
✅ Prop-Firm Guardian。实时回撤保护
🛡️ 在账户违规之前就将其停止
Prop-Firm Guardian 是一款防御型智能交易系统，它在每一个 Tick 监控您的净值，一旦达到日内或总回撤限额，立即强制平仓所有持仓。之后新交易将被自动屏蔽，直到下一个经纪商午夜，确保您的 FTMO、MyForexFunds、FundedNext、The5ers 或任何其他自营公司挑战，即使主策略出现问题也不会被淘汰。
一份 Guardian 即可保护整个账户，覆盖所有交易品种和所有 Magic Number。
⚙️ 支持模拟、真实和资金账户。无外部依赖，无 DLL。
Guardian 在 OnTick() 中并通过 1 秒计时器实时监控余额和净值。一旦设定的回撤阈值被触发，它会平掉所有市场持仓、删除挂单（可选），并将持久化的封锁标志写入 GlobalVariable，该标志可在终端重启后继续生效。在经纪商午夜（GMT 或本地时间），封锁会自动解除并保存新的每日基准余额。
🔧 主要功能：
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📉 实时监控日内和总回撤
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🛑 紧急熔断开关一键平掉所有持仓和挂单
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🔒 持久封锁阻止新交易直到下次重置
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⏰ 午夜自动重置（GMT 或经纪商本地时间）
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🚦 图表上的红绿灯仪表盘实时显示回撤百分比
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🔔 每次违规事件都有视觉提示和 Journal 日志
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🎯 可选 Magic Number 过滤器实现单 EA 保护
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🔌 公共 API 让您的其他 EA 检查是否允许交易
✅ 适用人群：
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💼 不能承担任何一次违规的自营公司挑战参赛者
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💰 保护盈利分成和扩规模计划的资金账户持有人
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🤖 想在任何策略之上加一层防御的 EA 用户
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👤 想要自动安全网的手动交易者
📘 完整用户手册: 下载 PDF
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