Drawdown Guardian

Обзор

Prop Risk Guard (MT4) — это утилита управления риском и соблюдения правил, предназначенная для контроля и автоматического соблюдения дневного лимита убытка и общего максимального убытка (drawdown) с помощью настраиваемых защитных действий: предупреждения, блокировка торговли, очистка отложенных ордеров и экстренное закрытие позиций.

Этот продукт НЕ является торговой стратегией, НЕ генерирует торговые сигналы и НЕ обещает прибыль. Его цель — снизить риск нарушения ограничений по просадке, принудительно применяя заданные вами лимиты.

Поддерживаемые программы (пресеты)

В EA предусмотрены пресеты настроек, ориентированные на распространённые правила funded-программ, например:

FTMO

FundedNext

FXIFY

Важно: правила funded-программ могут меняться и отличаться в зависимости от плана. Пользователь обязан самостоятельно проверить актуальные официальные правила и корректность настроек.

Что делает EA

Контроль дневного и общего лимита убытка (настраиваемо)

Управление временем “сброса дня” (reset) Время брокера / UTC / пользовательский смещённый режим (в зависимости от выбранной конфигурации) Отображение обратного отсчёта до следующего reset на графике

Настраиваемая база расчёта По Balance, по Equity или комбинированно (в зависимости от режима) Опционально учитывать плавающий P/L, комиссию и своп

Многоуровневая защита Warning — предупреждение (панель + опциональные уведомления) Soft Lock — мягкая блокировка (запрет новых действий + опционально удаление pending-ордеров) Hard Lock — жёсткая блокировка (экстренное закрытие + полный lock)

Экстренные действия Закрыть все позиции (с фильтрами: символ / magic / комментарий) Удалить отложенные ордера (с фильтрами: символ / magic / комментарий)

Панель (Dashboard) Остаток дневного лимита Остаток общего максимального убытка P/L текущего дня Статус просадки + countdown до reset

Корректная работа после перезапуска Восстанавливает состояние после рестарта терминала по истории счёта и вашим настройкам reset

Прозрачные логи Каждое защитное действие записывается в журнал с понятной причиной (“почему заблокировано / почему закрыто”)



Важные технические замечания (обязательно прочитать)

MT4 не может на 100% запретить стороннему EA отправить ордер в тот же момент, если этот EA не проверяет общий “флаг блокировки”.

Prop Risk Guard может закрывать позиции, удалять отложенные ордера и включать режим lock, но не гарантирует 100% предотвращение нарушений в экстремальных условиях (гэпы, проскальзывание, задержки, исполнение у брокера).

Утилита не обходить правила funded-программ и не гарантирует прохождение челенджа/подтверждение аккаунта/прибыльность.

Риски исполнения (slippage/gap/latency) могут привести к превышению лимита до выполнения защитного действия.

Типовые сценарии использования

Остановка торговли при достижении дневного лимита убытка

Контроль общей максимальной просадки (аналог “equity stop”)

“Panic Close” (Закрыть всё + Блокировка)

Мониторинг правил просадки для программ с жёсткими ограничениями

Параметры (Inputs) — основные группы

A) Программа / Reset

Preset: FTMO / FundedNext / FXIFY / Custom

Режим времени reset: Broker Time / UTC / Custom Offset

Час и минута reset

Смещение UTC (если используется)

B) Лимиты убытков

Дневной лимит убытка (%)

Общий максимальный убыток (%)

Режим расчёта: Balance / Equity / Combined

Учитывать плавающий P/L: ON/OFF

Учитывать комиссию: ON/OFF

Учитывать своп: ON/OFF

C) Пороги защиты

Warning (% от лимита)

Soft Lock (% от лимита)

Hard Lock (% от лимита)

D) Действия

На Warning: предупреждение / уведомления

На Soft Lock: блокировать новые действия / удалить pending (опционально)

На Hard Lock: закрыть позиции / удалить pending / полный lock

Фильтры закрытия/удаления: Все сделки Или по Symbol / Magic Number / Comment



E) Уведомления

Popup: ON/OFF

Push: ON/OFF

Email: ON/OFF

F) UI

Позиция и масштаб панели

Показывать/скрывать детали и countdown

Установка и настройка

Установите EA на один график (любой символ/таймфрейм) и включите AutoTrading. Выберите preset (или Custom) и правильно настройте reset-время. Укажите дневной и общий лимит убытка, а также пороги действий. Сначала протестируйте на демо, чтобы убедиться в правильности reset и поведения. Для максимальной надёжности используйте VPS, если полагаетесь на экстренные действия.

Дисклеймер

Торговля несёт высокий риск. Продукт помогает применять заданные лимиты, но не устраняет риски исполнения (проскальзывание, гэпы, задержки) и не гарантирует соблюдение правил, прохождение челенджа или прибыльность.