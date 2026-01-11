Drawdown Guardian
- Эксперты
- Khachik Babayans
- Версия: 2.17
- Активации: 10
Обзор
Prop Risk Guard (MT4) — это утилита управления риском и соблюдения правил, предназначенная для контроля и автоматического соблюдения дневного лимита убытка и общего максимального убытка (drawdown) с помощью настраиваемых защитных действий: предупреждения, блокировка торговли, очистка отложенных ордеров и экстренное закрытие позиций.
Этот продукт НЕ является торговой стратегией, НЕ генерирует торговые сигналы и НЕ обещает прибыль. Его цель — снизить риск нарушения ограничений по просадке, принудительно применяя заданные вами лимиты.
Поддерживаемые программы (пресеты)
В EA предусмотрены пресеты настроек, ориентированные на распространённые правила funded-программ, например:
-
FTMO
-
FundedNext
-
FXIFY
Важно: правила funded-программ могут меняться и отличаться в зависимости от плана. Пользователь обязан самостоятельно проверить актуальные официальные правила и корректность настроек.
Что делает EA
-
Контроль дневного и общего лимита убытка (настраиваемо)
-
Управление временем “сброса дня” (reset)
-
Время брокера / UTC / пользовательский смещённый режим (в зависимости от выбранной конфигурации)
-
Отображение обратного отсчёта до следующего reset на графике
-
-
Настраиваемая база расчёта
-
По Balance, по Equity или комбинированно (в зависимости от режима)
-
Опционально учитывать плавающий P/L, комиссию и своп
-
-
Многоуровневая защита
-
Warning — предупреждение (панель + опциональные уведомления)
-
Soft Lock — мягкая блокировка (запрет новых действий + опционально удаление pending-ордеров)
-
Hard Lock — жёсткая блокировка (экстренное закрытие + полный lock)
-
-
Экстренные действия
-
Закрыть все позиции (с фильтрами: символ / magic / комментарий)
-
Удалить отложенные ордера (с фильтрами: символ / magic / комментарий)
-
-
Панель (Dashboard)
-
Остаток дневного лимита
-
Остаток общего максимального убытка
-
P/L текущего дня
-
Статус просадки + countdown до reset
-
-
Корректная работа после перезапуска
-
Восстанавливает состояние после рестарта терминала по истории счёта и вашим настройкам reset
-
-
Прозрачные логи
-
Каждое защитное действие записывается в журнал с понятной причиной (“почему заблокировано / почему закрыто”)
-
Важные технические замечания (обязательно прочитать)
-
MT4 не может на 100% запретить стороннему EA отправить ордер в тот же момент, если этот EA не проверяет общий “флаг блокировки”.
Prop Risk Guard может закрывать позиции, удалять отложенные ордера и включать режим lock, но не гарантирует 100% предотвращение нарушений в экстремальных условиях (гэпы, проскальзывание, задержки, исполнение у брокера).
-
Утилита не обходить правила funded-программ и не гарантирует прохождение челенджа/подтверждение аккаунта/прибыльность.
-
Риски исполнения (slippage/gap/latency) могут привести к превышению лимита до выполнения защитного действия.
Типовые сценарии использования
-
Остановка торговли при достижении дневного лимита убытка
-
Контроль общей максимальной просадки (аналог “equity stop”)
-
“Panic Close” (Закрыть всё + Блокировка)
-
Мониторинг правил просадки для программ с жёсткими ограничениями
Параметры (Inputs) — основные группы
A) Программа / Reset
-
Preset: FTMO / FundedNext / FXIFY / Custom
-
Режим времени reset: Broker Time / UTC / Custom Offset
-
Час и минута reset
-
Смещение UTC (если используется)
B) Лимиты убытков
-
Дневной лимит убытка (%)
-
Общий максимальный убыток (%)
-
Режим расчёта: Balance / Equity / Combined
-
Учитывать плавающий P/L: ON/OFF
-
Учитывать комиссию: ON/OFF
-
Учитывать своп: ON/OFF
C) Пороги защиты
-
Warning (% от лимита)
-
Soft Lock (% от лимита)
-
Hard Lock (% от лимита)
D) Действия
-
На Warning: предупреждение / уведомления
-
На Soft Lock: блокировать новые действия / удалить pending (опционально)
-
На Hard Lock: закрыть позиции / удалить pending / полный lock
-
Фильтры закрытия/удаления:
-
Все сделки
-
Или по Symbol / Magic Number / Comment
-
E) Уведомления
-
Popup: ON/OFF
-
Push: ON/OFF
-
Email: ON/OFF
F) UI
-
Позиция и масштаб панели
-
Показывать/скрывать детали и countdown
Установка и настройка
-
Установите EA на один график (любой символ/таймфрейм) и включите AutoTrading.
-
Выберите preset (или Custom) и правильно настройте reset-время.
-
Укажите дневной и общий лимит убытка, а также пороги действий.
-
Сначала протестируйте на демо, чтобы убедиться в правильности reset и поведения.
-
Для максимальной надёжности используйте VPS, если полагаетесь на экстренные действия.
Дисклеймер
Торговля несёт высокий риск. Продукт помогает применять заданные лимиты, но не устраняет риски исполнения (проскальзывание, гэпы, задержки) и не гарантирует соблюдение правил, прохождение челенджа или прибыльность.