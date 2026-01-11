Drawdown Guardian

Обзор

Prop Risk Guard (MT4) — это утилита управления риском и соблюдения правил, предназначенная для контроля и автоматического соблюдения дневного лимита убытка и общего максимального убытка (drawdown) с помощью настраиваемых защитных действий: предупреждения, блокировка торговли, очистка отложенных ордеров и экстренное закрытие позиций.

Этот продукт НЕ является торговой стратегией, НЕ генерирует торговые сигналы и НЕ обещает прибыль. Его цель — снизить риск нарушения ограничений по просадке, принудительно применяя заданные вами лимиты.

Поддерживаемые программы (пресеты)

В EA предусмотрены пресеты настроек, ориентированные на распространённые правила funded-программ, например:

  • FTMO

  • FundedNext

  • FXIFY

Важно: правила funded-программ могут меняться и отличаться в зависимости от плана. Пользователь обязан самостоятельно проверить актуальные официальные правила и корректность настроек.

Что делает EA

  • Контроль дневного и общего лимита убытка (настраиваемо)

  • Управление временем “сброса дня” (reset)

    • Время брокера / UTC / пользовательский смещённый режим (в зависимости от выбранной конфигурации)

    • Отображение обратного отсчёта до следующего reset на графике

  • Настраиваемая база расчёта

    • По Balance, по Equity или комбинированно (в зависимости от режима)

    • Опционально учитывать плавающий P/L, комиссию и своп

  • Многоуровневая защита

    • Warning — предупреждение (панель + опциональные уведомления)

    • Soft Lock — мягкая блокировка (запрет новых действий + опционально удаление pending-ордеров)

    • Hard Lock — жёсткая блокировка (экстренное закрытие + полный lock)

  • Экстренные действия

    • Закрыть все позиции (с фильтрами: символ / magic / комментарий)

    • Удалить отложенные ордера (с фильтрами: символ / magic / комментарий)

  • Панель (Dashboard)

    • Остаток дневного лимита

    • Остаток общего максимального убытка

    • P/L текущего дня

    • Статус просадки + countdown до reset

  • Корректная работа после перезапуска

    • Восстанавливает состояние после рестарта терминала по истории счёта и вашим настройкам reset

  • Прозрачные логи

    • Каждое защитное действие записывается в журнал с понятной причиной (“почему заблокировано / почему закрыто”)

Важные технические замечания (обязательно прочитать)

  • MT4 не может на 100% запретить стороннему EA отправить ордер в тот же момент, если этот EA не проверяет общий “флаг блокировки”.
    Prop Risk Guard может закрывать позиции, удалять отложенные ордера и включать режим lock, но не гарантирует 100% предотвращение нарушений в экстремальных условиях (гэпы, проскальзывание, задержки, исполнение у брокера).

  • Утилита не обходить правила funded-программ и не гарантирует прохождение челенджа/подтверждение аккаунта/прибыльность.

  • Риски исполнения (slippage/gap/latency) могут привести к превышению лимита до выполнения защитного действия.

Типовые сценарии использования

  • Остановка торговли при достижении дневного лимита убытка

  • Контроль общей максимальной просадки (аналог “equity stop”)

  • “Panic Close” (Закрыть всё + Блокировка)

  • Мониторинг правил просадки для программ с жёсткими ограничениями

Параметры (Inputs) — основные группы

A) Программа / Reset

  • Preset: FTMO / FundedNext / FXIFY / Custom

  • Режим времени reset: Broker Time / UTC / Custom Offset

  • Час и минута reset

  • Смещение UTC (если используется)

B) Лимиты убытков

  • Дневной лимит убытка (%)

  • Общий максимальный убыток (%)

  • Режим расчёта: Balance / Equity / Combined

  • Учитывать плавающий P/L: ON/OFF

  • Учитывать комиссию: ON/OFF

  • Учитывать своп: ON/OFF

C) Пороги защиты

  • Warning (% от лимита)

  • Soft Lock (% от лимита)

  • Hard Lock (% от лимита)

D) Действия

  • На Warning: предупреждение / уведомления

  • На Soft Lock: блокировать новые действия / удалить pending (опционально)

  • На Hard Lock: закрыть позиции / удалить pending / полный lock

  • Фильтры закрытия/удаления:

    • Все сделки

    • Или по Symbol / Magic Number / Comment

E) Уведомления

  • Popup: ON/OFF

  • Push: ON/OFF

  • Email: ON/OFF

F) UI

  • Позиция и масштаб панели

  • Показывать/скрывать детали и countdown

Установка и настройка

  1. Установите EA на один график (любой символ/таймфрейм) и включите AutoTrading.

  2. Выберите preset (или Custom) и правильно настройте reset-время.

  3. Укажите дневной и общий лимит убытка, а также пороги действий.

  4. Сначала протестируйте на демо, чтобы убедиться в правильности reset и поведения.

  5. Для максимальной надёжности используйте VPS, если полагаетесь на экстренные действия.

Дисклеймер

Торговля несёт высокий риск. Продукт помогает применять заданные лимиты, но не устраняет риски исполнения (проскальзывание, гэпы, задержки) и не гарантирует соблюдение правил, прохождение челенджа или прибыльность.


Другие продукты этого автора
KBI Signal Executer
Khachik Babayans
Эксперты
KBI Signal Executor (MT4) | TradingView → MetaTrader Execution Bridge Что это KBI Signal Executor — это Expert Advisor для MetaTrader 4, который исполняет и сопровождает сделки на основе внешних сигналов, в первую очередь алертов, генерируемых на TradingView и передаваемых через структурированный канал данных (например, Google Sheet / CSV). Концепция Bridge (TradingView → MetaTrader) Этот EA является исполнительным мостом для сигналов, генерируемых двумя пользовательскими SMC-индикаторами Tra
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв