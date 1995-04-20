Adaptive Scalping Oscillator m
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.75
- Активации: 10
Усовершенствованный пользовательский индикатор Crypto_Forex «Адаптивный скальпинговый осциллятор» — эффективный торговый инструмент для MT4!
- Этот индикатор представляет собой осцилляторы нового поколения.
- «Адаптивный скальпинговый осциллятор» имеет настраиваемые адаптивные зоны перепроданности/перекупленности и другие полезные параметры.
- Этот осциллятор подходит для поиска точных точек входа в сделку на выходе из динамических зон перепроданности/перекупленности.
- Зона перепроданности: ниже зеленой линии.
- Зона перекупленности: выше оранжевой линии.
- Этот индикатор хорош для быстрого скальпинга — просто настройте несколько параметров в соответствии с вашими потребностями.
- Осциллятор также отлично сочетается с паттернами Price Action.
- Он намного точнее стандартных осцилляторов.
- Индикатор можно использовать на любом таймфрейме.
- Со встроенными оповещениями для ПК и мобильных устройств.
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.