IA Martin

🤖 IA Martin – Expert Advisor (MT4)

A Inteligência que Domina a Volatilidade do Mercado Forex

O IA Martin é um robô de negociação de alta performance, desenvolvido especificamente para a plataforma MetaTrader 4. Ele combina a pureza da Ação do Preço (Price Action) com o rigor analítico de indicadores técnicos modernos para operar 24 horas por dia, 5 dias por semana, sem o viés emocional humano.


TIMEFRAME M5

PARES:  EURUSD - AUDCAD - EURGBP - AUDNZD - NZDCAD

OBSERVAÇÃO: CADA PAR POSSUI UMA CONFIGURAÇÃO DIFERENTE.


📈 Siinal mql5 ao vivo: https://www.mql5.com/pt/signals/2353131


📈  Estratégia de Negociação

Diferente de robôs que operam às cegas, o IA Martin utiliza um algoritmo de filtragem dupla:

  • Price Action Core: Identifica níveis institucionais de Suporte e Resistência, rompimentos de volatilidade e padrões de velas (candles).

  • Smart Indicators: Filtros de tendência e osciladores que garantem que as entradas ocorram em momentos de alta probabilidade de reversão ou continuidade.

🛡️ Gerenciamento de Risco e Capital

O IA Martin utiliza um sistema híbrido de Grid (Grade) e Martingale Inteligente, projetado para transformar movimentos adversos em oportunidades de saída lucrativa:

  • Grid Estratégico: Abre ordens em níveis pré-calculados para otimizar o preço médio.

  • Martingale Progressivo: Aplica um multiplicador de lote calculado matematicamente para recuperar perdas rapidamente, mantendo a integridade da conta.

  • Global Take Profit: Todas as ordens de uma cesta são fechadas simultaneamente assim que a meta de lucro em dinheiro ou pips é atingida.

🚀 Diferenciais Técnicos

  • Operação 24/5: Totalmente automatizado para aproveitar as sessões de Londres, Nova York e Tóquio.

  • Filtro de Notícias: Evita aberturas durante eventos macroeconômicos de alto impacto (opcional).

  • Customização Total: Parâmetros ajustáveis de lote inicial, distância de grid, multiplicador e limite de drawdown.

  • Otimizado para Baixo Spread: Funciona melhor em contas ECN com pares de alta liquidez (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD).

⚠️ Recomendações de Uso

  • Saldo Mínimo: Sugerido a partir de $500 (ou $50 em contas Cent/Micro).

  • Timeframe: Recomendado M5 para maior estabilidade.

  • Hospedagem: Recomenda-se o uso de uma VPS para garantir que o robô nunca fique offline.


Рекомендуем также
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Эксперты
This is a Trend and Reverse based EA. No martingale or hedging strategy is used here. It works on MetaTrader 4 with all major pairs. Here you can see more details about our EA.   Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band. Also we check the market trend. We use reverse trend strategy Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take pro
Gold EA Macro Trend v1
Jose Pablo Morales Del Valle
Эксперты
Kruler GOLD EA – Macro Aligned An MT4 Expert Advisor for XAUUSD and major Forex pairs (excluding JPY crosses) designed to capture sustained trends while staying selective in choppy markets. It combines multi-timeframe market context, dynamic risk management and an adaptive trailing system to let winners run while protecting equity. Recommended execution timeframe: M30. Instructions Open MetaTrader 4 → File → Open Data Folder → MQL4\Experts and copy the EA file there. Restart MT4 and attach Gold
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Эксперты
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Эксперты
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Seek And Find Eps
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Seek And Find   — Adaptive Grid Strategy Expert Advisor for MetaTrader Find the Patterns. Seek the Profit. Seek And Find — это интеллектуальный торговый советник, построенный на гибкой решетчатой (grid) логике с динамической адаптацией к рыночным условиям. Он анализирует поведение цены в канальном коридоре и находит оптимальные моменты для входа, используя настраиваемую прогрессию ордеров и контроль объема. Советник одинаково хорошо подходит для рэндж-трейдинга и трендовой торговли, не треб
Jakarta At Night
Sentono
Эксперты
Fully Automated EA Running Jakarta At Night Jakarta At Night is the dynamic grid system . Supported currency pairs: All Forex Pair Recommended Timeframe: M15 [Low Risk] or M30 [High Risk] Live Performance Features: One Chart Setup: you only need one chart to trade all symbols Multiple currency pairs support or single pair only Requirements The EA is NOT sensitive to spread and slippage. But I advise using a good ECN broker The EA should run on a VPS continuously , I advise to using a low late
Genius EA Creator for MT4
Baha Eddine Tahouri
Эксперты
Introducing Genius EA Creator for MetaTrader 4: Simplify Your Automated Trading Like Never Before Ready to automate your trading without worrying about coding? Genius EA Creator for MetaTrader 4 is here to transform the way you trade by offering a flexible and powerful platform that anyone can use. Whether you’re a beginner or an experienced trader, you’ll appreciate how this tool allows you to design and execute strategies tailored to your needs—no programming skills required! Key Features and
Algo v3 ea robot
Sharif Khatib Said
1 (1)
Эксперты
ALGO V3 EA is developed with over a year of intense research and testing. This expert advisor employs multi-timeframe volatility measurements, analyses intentions of market participants and anticipate price movements before they occur with help candlestick patterns, and supply & demand analysis for accurate entries that are highly reactive to market price movements of Gold, breaking out at critical price levels. Gold Mana is proven to be resilient for more than 3 years with stable trading throug
GoldMinerRobot
Burak Can Kislak
5 (2)
Эксперты
To celebrate the launch of our latest product from "Keyvan Trading Bots" — the “Keyvan Bitcoin Bot,” one of the most powerful and advanced trading robots specialized for Bitcoin — all of our products are now available for a limited time with discounts more than 50%. During this special launch event, the price of the "Gold Miner Robot" has been reduced from $345to only $197. Don’t miss out — complete your purchase today ! “Gold Miner Robot” is a very powerful AI-Based robot designed and built to
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Эксперты
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Purple Monkey
Md Anawar Hossain
Эксперты
Purple Monkey EA: Advanced Grid Trading System Overview: Purple Monkey EA is a sophisticated grid trading system that has been successfully operating on live accounts for several years. Unlike conventional systems that are tailored to historical data, this EA is engineered to capitalize on existing market inefficiencies. It goes beyond a mere "hit and miss" approach, leveraging real market mechanics to generate consistent profits. Supported Currency Pairs: AUDCAD AUDNZD NZDCAD Recommended Timef
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Утилиты
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
StepperNewVision
Evgenii Matveev
Эксперты
Stepper New Vision Новый советник-сеточник с мартингейлом и реверсивными ордерами. Ордера с парным реверсивным ордером тралятся до достижения заданной прибыли. Линия ТП также тралится для достижения максимальной возможной прибыли. В случае просадки включается механизм уменьшения лотности "просаженных" ордеров. Новые ордера открываются по сигналу осцилятора и фильтруются по трендовому индикатору. При построении сетки используется принцип мартингейла с постоянным коэффициентом изменения лота. При
Dollar Twins M15
Marek Kupka
Эксперты
This EA has been developed for EURUSD M15 TF. It also works very well on GBPUSD M15. So you will get 2 strategies for lower price, that means better equity curve, higher profits, lower drawdowns. Everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on   BREAKOUT of the LOWEST CHANNEL   after some time of consolidation.   It uses   STOP  pending orders with  FIXED Stop Loss and FIXED Take Profit . To catch as much profit as possible there is also a   TRA
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Эксперты
This strategy is characterized by simplicity and rudeness. Simple things, it is widely applicable, durable, strong stability. This is an advantage to having a certain amount of money, because the demand for big money is stable. The need for small capital is efficiency. Efficiency requires Intensive farming. There are a lot of things you can refine to increase your efficiency. But I’m not sure I can build a sophisticated EA money machine. Efficiency and stability are a dialectical relationship. H
Night Hunter Pro
Valeriia Mishchenko
4.38 (53)
Эксперты
У советника есть  трек:  многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : Лучшие пары   (настройки по умолчанию) Сигнал с высоким риском Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост . Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инноваци
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
Эксперты
FxGold Marathon BreakOut is a simple but effective trading system based on breaking out price parttern. EA is a long term stable growth  trading system with realistic result . EA designed for XAUUSD (GOLD) which  is a volatile and highly liquid commodity Features: Account protection by acceptable consecutive loss. Auto MM Don't need fast VPS just laptop or pc and stable internet connection, you can shut down at the weekend then start it up before market opening like i'm doing. All opened positi
Saiteja Scalper Ea
Hanumandla Saiteja
Эксперты
it works on the EURUSD 5min and 15 min time frame. Unlock the power of trendline-based trading with this intelligent Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4. This EA dynamically identifies key support and resistance levels using pivot highs and lows — and automatically draws upper and lower trendlines on your chart. Once a breakout occurs, it can instantly trigger a buy or sell trade based on clean price action logic
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Эксперты
Lemon Cat Scalper Free Version. The ideal time frame of this EA is M15, however lower timeframes are also suitable.  I mainly used M15 and M5 for backtesting. This EA simply uses previous bars to determine the position for opening orders.  It uses a very special strategy for defending losing positions, and it has passed 10 years backtest for most symbols.  This EA is mostly suitable for EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD and NZD/CAD, however other symbols are
FREE
Gemilang Scalping Pro
Anthonius Soruh
1 (1)
Эксперты
GemilangScalping Pro version is EA Scalping that works at certain moments, uses a small Stop Loss and SL so that it has a small DD. Be equipped : 1. News Filter , 2. Auto Lot MM 3. Balance Protection (% from Max Balance). 4. Target Profit 5. Turbo Trade (wooowww) 6. Broker Recomended Low Spread and Low Slippage 7. TimeFrame M1 only 8. My Lots standart 0.01 for Balance $10/ 1 pair Live Trading, Signal, Hisrory find here  https://www.mql5.com/en/signals/915884 GemilangScalping Pro works well on
Kaka Kaki Ea Mt4
Pankaj Kapadia
5 (1)
Эксперты
Kaka Kaki Ea Mt4: Introducing Kaka Kaki EA for MT4 , the cutting-edge solution in low-risk automated trading. Unlike conventional systems that tailor strategies to historical data, Kaka Kaki EA is meticulously crafted to operate on low-risk settings. This distinguishes it from the commonplace "take and throw" systems reliant on simple grids for survival. This EA offers a unique approach, prioritizing risk management and ensuring a sophisticated trading experience. Operating exclusively on a fixe
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
Эксперты
We do not want to make you confused with an imaginary high profit screenshot from Strategy Tester which has no relation/guarantee of future profit! We just want to tell you the real thing about our EA. TrendEx Pro has been developed to trade on Gold specially, combining multiple strategies algorithm to ensure Trend catching and trading on. It can identify both short and long trends and opens positions accordingly with excellent built-in risk management logic. There is no use of any dangerous met
Gold BB PRO
Vojtech Svobodnik
1 (1)
Эксперты
Gold BB PRO is a professional version of Gold BB FREE, which uses a portfolio of strategies based on Bollinger Bands . Gold BB PRO was developed for XAUUSD . This Expert Advisor has been tested from year 2006 to 2021 .  Doesn't use Martingale or other dangerous strategies. Backtest, which you can see bellow in screenshots section, used the real tick data with 99,90% accuracy. With this strategy one can trade using fixed lots  or using a risked percentage of the balance . Recommendations Symbol
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Эксперты
Советник использует скальпинг стратегию в ночное время, торговля состоит из   трёх алгоритмов и каждый алгоритм  работает в своём интервале времени. Советник использует множества умных фильтров для адаптации под практически любые экономические ситуации. Используется отложенные ордера для наименьшего проскальзывания при торговли скальпинга. Советник безопасный и не требует никаких настроек от пользователя, просто установить на график и готова. Советник устанавливает защитный стоп-приказ, поэтому
YinYang Reverse
Chi Sum Poon
Эксперты
What goes to the extreme must reverse; what goes to the negative will bring prosperity. This EA captures technical rallies when there are consecutive bearish (bullish) candles making new lows (highs). It buys on the upward reversal when a consecutive bearish candle starts to retrace from a low position. It sells on the downward reversal when a consecutive bullish candle starts to retrace from a high position. === 物極必反、否極泰來 此 EA 捕捉連續陰(陽)燭創新低(高)時的技術性反彈(Technical Rally) 在 連續陰 燭 低位 回調開始時反手買升 在 連續
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Эксперты
Описание эксперта Алгоритм оптимизирован для торговли Nasdaq Торговый эксперт основан на постоянном ведении длинных позиций с ежедневной фиксации прибыли, если такова имеется и временном прекращении работы при осуществлении длительных коррекций. Принцип торговли эксперта, основан на исторической волатильности, торгуемого актива. Значения Размера коррекции (InpMaxMinusForMarginCallShort) и Максимального падения (InpMaxMinusForMarginCallLong), задаются вручную. Рекомендации по эксплуатации Ра
FREE
Gold4Money
Gurkamal Singh
Эксперты
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . G Gold4money - это эксперт, который помогает легко зарабатывать деньги с очень меньшим риском, так как дает максимальную прибыль при небольшом риске всего в 2% от денег. Настройки для этой стратег
Exotic Adv
Ivan Simonika
Эксперты
Exotic Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. Возможность настройки агрессивности торговли. Работа отложенными ордерами с трейлингом ордеров. Сов
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Эксперты
Специалист Atena — это робот для Meta Trader, целью которого является работа с собственными тенденциями и стратегиями робота. ПОЛУЧИТЕ Atena Gold EA БЕСПЛАТНО УСТАНОВЛЕННУЮ И РАБОТАЮЩУЮ НА ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ, СПРАШИТЕ МНЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ. Atena была разработана для более безопасной работы с американскими металлами (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD — это долгосрочный робот с ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ прибылью, поэтому не беспокойтесь, если для закрытия иногда требуется некоторое время. Помните, чт
С этим продуктом покупают
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Эксперты
ICMarkets Live Signal: Нажмите здесь Что необходимо для успешной работы с KT Gold Nexus EA? Терпение. Дисциплина. Время. KT Gold Nexus EA основан на реальном торговом подходе, используемом профессиональными трейдерами и частными управляющими фондами. Его сила заключается не в краткосрочных эмоциях, а в долгосрочной стабильности. Этот советник предназначен для торговли на дистанции. Рекомендуется использовать его не менее одного года, чтобы раскрыть его реальный потенциал. Как и в профессиональн
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Jesko EA  Jesko — это особый торговый советник , созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет. Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение . Теперь мы решили сделать его доступным для всех. Signal live       Четыре месяца реального счета  Простая установка  Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)  Минимальный депозит: 100$ 1,5 мин.: Золото Для тестирования: убедитесь, что на график
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
С оветник MT4 для торговли золотом  Gold Emperor EA полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller   Gold Emperor EA  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. Ключевые особенности: Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфически
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Сигнал в реальном времени >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208    Нажмите Данный Expert Advisor разр
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Medalist — это интеллектуальная система, ориентированная на волантильную торговлю на рынке XAUUSD. Она направлена на выявление и эффективное использование краткосрочных ценовых импульсов предоставляя трейдерам новые возможности для получения прибыли. Специальное предложение для первых 10 покупателей!  следующая цена $1495 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Главное преимущество The Gold Medalist заключается в его уникальной системе ан
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Эксперты
Gold Mining EA — это продвинутая автоматизированная торговая система, которая сочетает технический анализ на основе импульса с интеллектуальным управлением сеткой ордеров. Разработанная в первую очередь для трендовых рынков, таких как золото (XAUUSD), эта EA использует уникальную комбинацию индикаторов Aroon Oscillator и RSI для определения точек входа с высокой вероятностью успеха, одновременно управляя рисками через множественные защитные механизмы. Стиль торговли: Сеточная торговля с следован
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Эксперты
Этот робот использует собственный встроенный осциллятор и другие инструменты для измерения движения рынка (волатильность, скорость, сила и направление). В определенное время советник устанавливает невидимый отложенный ордер , с которым он продолжает работать согласно с установленным значением TradingMode. Рекомендуется брокер с низкой комиссией, точными котировками и без ограничения размера стоп-лосса. Вы можете использовать любой таймфрейм. Особенности защита от спреда защита от проскальзывани
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Эксперты
Глубокое обучение меняет ландшафт торговли золотом, а интеллектуальные помощники, подобно садовникам, ухаживают за торговыми садами. "Золотой сад" EA использует интеллектуальные технологии глубокого обучения и 20-летний опыт обучения на данных для значительного повышения эффективности стратегии. С ним торговля становится проще и интеллектуальнее. Давайте вместе откроем эру интеллектуальной торговли и превратим трейдинг в цветущий сад. Это будет ваш эксклюзивный Gold Garden Steward. Версия для MT
Swap Master MT4
Thang Chu
Эксперты
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Эксперты
GoldZ AI – Продвинутый торговый советник для торговли золотом XAUUSD GoldZ AI — это систематический торговый советник, разработанный специально для XAUUSD (золото), использующий анализ ценового действия, определение тренда и торговую логику, основанную на торговых сессиях. Торговый подход GoldZ AI фокусируется на ключевых торговых сессиях (закрытие азиатской, открытие лондонской, открытие нью-йоркской) и определяет потенциальные возможности пробоя на уровнях поддержки и сопротивления. Советник о
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Эксперты
Exp-TickSniper - высокоскоростной тиковый скальпер (scalper)  с автоподбором параметров для каждой валютной пары отдельно. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться?  Советник разработан на основе опыта, полученного почти за 10 лет программирования советников. Основываясь на текущих данных выбранной валютной пары, ее котировках, спецификации, спреда, советник совершает краткосрочные сделки с минимальным т
The Simple Worker
Anatoliy Ryzhakov
Эксперты
The Simple Worker - это мультивалютный советник использующий в своей торговле несколько хорошо зарекомендовавших себя торговых стратегий. Торгует на минутном таймфрейме (M1). Наличие небольшого количества настроек делает советника простым и понятным для пользователя и позволяет легко произвести, если необходимо, оптимизацию под свою торговую пару. Для анализа рынка советник использует индикаторы, тиковые объёмы, систему Мартингейла. Принцип работы советника Советник торгует одним ордером. В рын
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
Sergey Batudayev
Эксперты
Gold Invest Pro создан специально для торговли золотом. Советник работает только по покупкам XAUUSD и постепенно формирует серию сделок, чтобы закрывать их общей корзиной , когда суммарная прибыль достигает заданного уровня в деньгах. Внутри реализованы: ограничение на количество ордеров; целевая прибыль по корзине в валюте счёта; контроль просадки по Equity — при достижении заданного уровня все позиции могут быть закрыты. Это не “волшебная кнопка”, а инструмент для тех, кто хочет автоматизиров
Другие продукты этого автора
Okearo V12
Filipe Jose Roque Ferreira
Эксперты
O OKEARO V12 é um Expert Advisor (EA) de alta precisão projetado para o MetaTrader 4, focado em operações de reversão de tendência utilizando uma confluênciade indicadores e análise grafica como gatilho principal, aliado a um sistema de gerenciamento de risco dinâmico e proteção de capital. Signal Live:  https://www.mql5.com/pt/signals/2353130 Aqui está o detalhamento técnico de como ele funciona: Saldo mínimo 100 USD Par EURUSD / AUDCAD - OBSERVAÇÃO: CADA PAR POSSUI UMA CONFIGURAÇÃO DIFERENTE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв