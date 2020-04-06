🤖 IA Martin – Expert Advisor (MT4)

A Inteligência que Domina a Volatilidade do Mercado Forex

O IA Martin é um robô de negociação de alta performance, desenvolvido especificamente para a plataforma MetaTrader 4. Ele combina a pureza da Ação do Preço (Price Action) com o rigor analítico de indicadores técnicos modernos para operar 24 horas por dia, 5 dias por semana, sem o viés emocional humano.





TIMEFRAME M5

PARES: EURUSD - AUDCAD - EURGBP - AUDNZD - NZDCAD

OBSERVAÇÃO: CADA PAR POSSUI UMA CONFIGURAÇÃO DIFERENTE.





📈 Siinal mql5 ao vivo: https://www.mql5.com/pt/signals/2353131





📈 Estratégia de Negociação

Diferente de robôs que operam às cegas, o IA Martin utiliza um algoritmo de filtragem dupla:

Price Action Core: Identifica níveis institucionais de Suporte e Resistência, rompimentos de volatilidade e padrões de velas (candles).

Smart Indicators: Filtros de tendência e osciladores que garantem que as entradas ocorram em momentos de alta probabilidade de reversão ou continuidade.

🛡️ Gerenciamento de Risco e Capital

O IA Martin utiliza um sistema híbrido de Grid (Grade) e Martingale Inteligente, projetado para transformar movimentos adversos em oportunidades de saída lucrativa:

Grid Estratégico: Abre ordens em níveis pré-calculados para otimizar o preço médio.

Martingale Progressivo: Aplica um multiplicador de lote calculado matematicamente para recuperar perdas rapidamente, mantendo a integridade da conta.

Global Take Profit: Todas as ordens de uma cesta são fechadas simultaneamente assim que a meta de lucro em dinheiro ou pips é atingida.

🚀 Diferenciais Técnicos

Operação 24/5: Totalmente automatizado para aproveitar as sessões de Londres, Nova York e Tóquio.

Filtro de Notícias: Evita aberturas durante eventos macroeconômicos de alto impacto (opcional).

Customização Total: Parâmetros ajustáveis de lote inicial, distância de grid, multiplicador e limite de drawdown.

Otimizado para Baixo Spread: Funciona melhor em contas ECN com pares de alta liquidez (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD).

⚠️ Recomendações de Uso