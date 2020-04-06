IA Martin
- Experts
- Filipe Jose Roque Ferreira
- Versão: 1.20
- Ativações: 5
🤖 IA Martin – Expert Advisor (MT4)
A Inteligência que Domina a Volatilidade do Mercado Forex
O IA Martin é um robô de negociação de alta performance, desenvolvido especificamente para a plataforma MetaTrader 4. Ele combina a pureza da Ação do Preço (Price Action) com o rigor analítico de indicadores técnicos modernos para operar 24 horas por dia, 5 dias por semana, sem o viés emocional humano.
TIMEFRAME M5
PARES: EURUSD - AUDCAD - EURGBP - AUDNZD - NZDCAD
OBSERVAÇÃO: CADA PAR POSSUI UMA CONFIGURAÇÃO DIFERENTE.
📈 Siinal mql5 ao vivo: https://www.mql5.com/pt/signals/2353131
📈 Estratégia de Negociação
Diferente de robôs que operam às cegas, o IA Martin utiliza um algoritmo de filtragem dupla:
-
Price Action Core: Identifica níveis institucionais de Suporte e Resistência, rompimentos de volatilidade e padrões de velas (candles).
-
Smart Indicators: Filtros de tendência e osciladores que garantem que as entradas ocorram em momentos de alta probabilidade de reversão ou continuidade.
🛡️ Gerenciamento de Risco e Capital
O IA Martin utiliza um sistema híbrido de Grid (Grade) e Martingale Inteligente, projetado para transformar movimentos adversos em oportunidades de saída lucrativa:
-
Grid Estratégico: Abre ordens em níveis pré-calculados para otimizar o preço médio.
-
Martingale Progressivo: Aplica um multiplicador de lote calculado matematicamente para recuperar perdas rapidamente, mantendo a integridade da conta.
-
Global Take Profit: Todas as ordens de uma cesta são fechadas simultaneamente assim que a meta de lucro em dinheiro ou pips é atingida.
🚀 Diferenciais Técnicos
-
Operação 24/5: Totalmente automatizado para aproveitar as sessões de Londres, Nova York e Tóquio.
-
Filtro de Notícias: Evita aberturas durante eventos macroeconômicos de alto impacto (opcional).
-
Customização Total: Parâmetros ajustáveis de lote inicial, distância de grid, multiplicador e limite de drawdown.
-
Otimizado para Baixo Spread: Funciona melhor em contas ECN com pares de alta liquidez (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD).
⚠️ Recomendações de Uso
-
Saldo Mínimo: Sugerido a partir de $500 (ou $50 em contas Cent/Micro).
-
Timeframe: Recomendado M5 para maior estabilidade.
-
Hospedagem: Recomenda-se o uso de uma VPS para garantir que o robô nunca fique offline.