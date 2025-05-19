Copy Cat More Trade Copier MT4

5

Copy Cat More Trade Copier MT4 (Копия Кот MT4) — это не просто локальный торговый копировщик; это полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных условий торговли. От испытаний в prop-фирмах до личного управления счетами — он адаптируется к любой ситуации, сочетая надежное исполнение, защиту капитала, гибкую настройку и расширенные функции обработки сделок.

Копировщик работает как в режиме Master (отправитель), так и в режиме Slave (получатель), обеспечивая синхронизацию в реальном времени рыночных и отложенных ордеров, модификаций сделок, частичных закрытий и операций Close By. Он совместим как с демо, так и с реальными счетами, поддерживает торговые и инвесторские пароли и гарантирует восстановление через Persistent Trade Memory даже при перезапуске советника, терминала или VPS. Несколько мастеров и слейвов могут управляться одновременно с уникальными ID, а различия между брокерами автоматически обрабатываются через префиксы/суффиксы символов или индивидуальное сопоставление инструментов.

Руководство/настройка: Copy Cat Trading Copier Manual
Copy Cat More MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139088
Присоединяйтесь к каналу: https://www.mql5.com/en/channels/copycat


Основные возможности:
  • Быстрый, стабильный и точный
  • Высокая безопасность: не использует опасные DLL и Webrequest
  • Persistent Trades Memory — защита от пропущенных сделок
  • Автоматическое определение префиксов/суффиксов символов
  • Поддержка частичного закрытия (MT4/5)
  • Поддержка Close By
  • Реверсное копирование
  • Возможность оставлять пустыми Magic Number и комментарии
  • Управление рисками и защита счета
  • Трейлинг-стоп, тейк-профит и стоп-лосс
  • Гибкое управление объемом сделок
  • Логика Better Price (Лучшее исполнение цены)
  • И многое другое!

Управление стоп-лоссом и тейк-профитом

Стоп-лосс и тейк-профит могут следовать за мастером, оставаться неустановленными, задаваться в пунктах или рассчитываться динамически с помощью ATR или ADR. Тейк-профит может задаваться как множитель стоп-лосса. Все настройки учитывают ограничения брокера (StopLevel и FreezeLevel), чтобы избежать отказов в исполнении.

Фильтрация сделок и контроль

Сделки можно фильтровать по символам, Magic Number и комментариям, используя списки включения и исключения. Списки поддерживают частичное совпадение (например, «USD» для всех пар с долларом) или полное соответствие, что обеспечивает гибкий контроль.

Копировщик поддерживает реверсное копирование (покупки становятся продажами и наоборот) и позволяет игнорировать закрытия мастера, если нужно управлять сделками самостоятельно на стороне слейва. Отложенные ордера можно копировать или игнорировать, при этом частичные закрытия и Close By корректно дублируются на всех платформах.

Скорость копирования, ценовые фильтры и сессии

Исполнение может намеренно задерживаться с рандомизацией времени, чтобы соответствовать требованиям prop-фирм. Пользователи могут включить Логику Better Price (Лучшее исполнение цены), фильтруя входы по пунктам, сумме в валюте, проценту ATR или ADR, с допусками и автоматической корректировкой SL/TP.

Временной контроль сделок осуществляется через два независимых фильтра сессий, которые позволяют ограничивать торговлю по дням недели и часам. Это помогает точно соответствовать торговым планам, новостям или правилам prop-фирм.

Начальная синхронизация и деление объема

При запуске можно выбрать: копировать все существующие сделки, только прибыльные, только убыточные или вовсе не копировать. Объем сделок можно регулировать через фиксированные, множительные и основанные на счете режимы (эквити, баланс, свободная маржа, эквити × плечо), а также делить ордера на меньшие части. Деление доступно по объему или количеству сделок с контролем переполнения или остатка, что полезно при строгих ограничениях брокера.

Контроль просадки и защита капитала

Дневная просадка, общая просадка и защита эквити встроены для защиты счетов, особенно в условиях prop-фирм. Лимиты можно задавать в процентах или фиксированной сумме. При их достижении копировщик блокирует торговлю до следующего дня или до восстановления условий. Защита может применяться к балансу, эквити или начальному депозиту в зависимости от правил prop-фирмы.

Расширенные инструменты управления рисками

Копировщик включает модуль трейлинг-стопа с методами по пунктам, ATR или ADR. Можно использовать коэффициент SL, настраивать шаги трейлинга, уровни безубытка и запускать его только для управляемых сделок. Кроме того, система Basket Close управляет группами сделок, используя глобальный SL, TP, трейлинг, безубыток и учет комиссий/свопов. Это обеспечивает управление на уровне портфеля. Также доступны фильтры min/max для объема сделок и ограничения на количество сделок, чтобы контролировать уровень риска.

Magic Number, комментарии и логика повторных попыток

Скопированные сделки могут быть с пустым Magic Number, наследовать Magic Number мастера или использовать пользовательское значение. То же самое относится к комментариям: пустые, скопированные от мастера или пользовательские. Уникальная особенность: скопированные сделки слейва могут оставаться с пустыми Magic Number и комментарием, даже если у мастера они есть. Если сделка не скопировалась из-за ограничений брокера или проблем с соединением, копировщик автоматически выполняет несколько попыток, сочетая надежность и скорость.

Первый депозит и индикаторы

Копировщик поддерживает автоматическое определение первого депозита для правильного расчета статистики, также есть возможность задать его вручную. Встроенные индикаторы ATR и ADR используются для динамического управления стопами и настройки параметров на основе волатильности.

Отзывы 3
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:12 
 

Execelente copiador, utilizo em várias contas financiadas. Não tem problema alguma quanto a execução das ordens. Recomendo!!

Grab
52
Grab 2025.09.15 16:47 
 

I been using Copy Cat Trade Copier MT4 for couple months now and honestly its the best copier I tried. What really blow me away is the Better Price logic. It don’t just copy a trade, it check the market price and sometimes give me a better entry than the master. That’s like having extra edge build right into the copier.

The functions are super fexible too. I can change lot sizing, symbol mapping, time filters, even risk controls. Its way more than just basic copy, it feels like a full risk management tool.

I tried other copiers before but nothing come close, this one really stand out as best in the market. For me its 5 stars no question.

Benson III
58
Benson III 2025.07.08 17:30 
 

Yo. I bought this copier end of last week for the "Close By" and partial close functions. Turns out it does those really well, and the copier is faster than other copiers Ive used (Im not joking). Im solely a guy that trawls through telegram looking for investor passes to login a copy. I have hundreds of active investor passes, some good, some crap. But going forward this is the copier Ill use cos its quick and smart. Doesnt seem to slow down my my PC like other ones (Ive used TS Copier for a few years but its super heavy on PC resources) so this is my new choice of copier to go fwd with. Im using mostly default settings, but have set pending orders to false. Only trade executions Ill have incase spreads and shit are different. Only other thing Ive found is this copier cant copy the source Comment the way I'd like, but the actual options, functions (including equity protector and copying is a 10/10. I bought the MORE version MT4 to get all the functions. Once you get it running its top banana. Oh andthe guy on user support is excellent as well, answered all my questions including user guide. 19/11 - Have just seen your reply - Most Welcome.

