Copy Cat More Trade Copier MT4 (Копия Кот MT4) — это не просто локальный торговый копировщик; это полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных условий торговли. От испытаний в prop-фирмах до личного управления счетами — он адаптируется к любой ситуации, сочетая надежное исполнение, защиту капитала, гибкую настройку и расширенные функции обработки сделок.

Копировщик работает как в режиме Master (отправитель), так и в режиме Slave (получатель), обеспечивая синхронизацию в реальном времени рыночных и отложенных ордеров, модификаций сделок, частичных закрытий и операций Close By. Он совместим как с демо, так и с реальными счетами, поддерживает торговые и инвесторские пароли и гарантирует восстановление через Persistent Trade Memory даже при перезапуске советника, терминала или VPS. Несколько мастеров и слейвов могут управляться одновременно с уникальными ID, а различия между брокерами автоматически обрабатываются через префиксы/суффиксы символов или индивидуальное сопоставление инструментов.

Быстрый, стабильный и точный

Высокая безопасность: не использует опасные DLL и Webrequest

Persistent Trades Memory — защита от пропущенных сделок

Автоматическое определение префиксов/суффиксов символов

Поддержка частичного закрытия (MT4/5)

Поддержка Close By

Реверсное копирование

Возможность оставлять пустыми Magic Number и комментарии

Управление рисками и защита счета

Трейлинг-стоп, тейк-профит и стоп-лосс

Гибкое управление объемом сделок



Логика Better Price (Лучшее исполнение цены)

И многое другое!

Управление стоп-лоссом и тейк-профитом

Стоп-лосс и тейк-профит могут следовать за мастером, оставаться неустановленными, задаваться в пунктах или рассчитываться динамически с помощью ATR или ADR. Тейк-профит может задаваться как множитель стоп-лосса. Все настройки учитывают ограничения брокера (StopLevel и FreezeLevel), чтобы избежать отказов в исполнении.

Фильтрация сделок и контроль

Сделки можно фильтровать по символам, Magic Number и комментариям, используя списки включения и исключения. Списки поддерживают частичное совпадение (например, «USD» для всех пар с долларом) или полное соответствие, что обеспечивает гибкий контроль.

Копировщик поддерживает реверсное копирование (покупки становятся продажами и наоборот) и позволяет игнорировать закрытия мастера, если нужно управлять сделками самостоятельно на стороне слейва. Отложенные ордера можно копировать или игнорировать, при этом частичные закрытия и Close By корректно дублируются на всех платформах.

Скорость копирования, ценовые фильтры и сессии

Исполнение может намеренно задерживаться с рандомизацией времени, чтобы соответствовать требованиям prop-фирм. Пользователи могут включить Логику Better Price (Лучшее исполнение цены), фильтруя входы по пунктам, сумме в валюте, проценту ATR или ADR, с допусками и автоматической корректировкой SL/TP.

Временной контроль сделок осуществляется через два независимых фильтра сессий, которые позволяют ограничивать торговлю по дням недели и часам. Это помогает точно соответствовать торговым планам, новостям или правилам prop-фирм.

Начальная синхронизация и деление объема

При запуске можно выбрать: копировать все существующие сделки, только прибыльные, только убыточные или вовсе не копировать. Объем сделок можно регулировать через фиксированные, множительные и основанные на счете режимы (эквити, баланс, свободная маржа, эквити × плечо), а также делить ордера на меньшие части. Деление доступно по объему или количеству сделок с контролем переполнения или остатка, что полезно при строгих ограничениях брокера.

Контроль просадки и защита капитала

Дневная просадка, общая просадка и защита эквити встроены для защиты счетов, особенно в условиях prop-фирм. Лимиты можно задавать в процентах или фиксированной сумме. При их достижении копировщик блокирует торговлю до следующего дня или до восстановления условий. Защита может применяться к балансу, эквити или начальному депозиту в зависимости от правил prop-фирмы.

Расширенные инструменты управления рисками

Копировщик включает модуль трейлинг-стопа с методами по пунктам, ATR или ADR. Можно использовать коэффициент SL, настраивать шаги трейлинга, уровни безубытка и запускать его только для управляемых сделок. Кроме того, система Basket Close управляет группами сделок, используя глобальный SL, TP, трейлинг, безубыток и учет комиссий/свопов. Это обеспечивает управление на уровне портфеля. Также доступны фильтры min/max для объема сделок и ограничения на количество сделок, чтобы контролировать уровень риска.

Magic Number, комментарии и логика повторных попыток

Скопированные сделки могут быть с пустым Magic Number, наследовать Magic Number мастера или использовать пользовательское значение. То же самое относится к комментариям: пустые, скопированные от мастера или пользовательские. Уникальная особенность: скопированные сделки слейва могут оставаться с пустыми Magic Number и комментарием, даже если у мастера они есть. Если сделка не скопировалась из-за ограничений брокера или проблем с соединением, копировщик автоматически выполняет несколько попыток, сочетая надежность и скорость.

Первый депозит и индикаторы

Копировщик поддерживает автоматическое определение первого депозита для правильного расчета статистики, также есть возможность задать его вручную. Встроенные индикаторы ATR и ADR используются для динамического управления стопами и настройки параметров на основе волатильности.