🤖 IA Martin - Expert Advisor (MT4)
Die Intelligenz, die die Volatilität der Devisenmärkte beherrscht
IA Martin ist ein leistungsstarker Handelsroboter, der speziell für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er kombiniert die Reinheit der Price Action mit der analytischen Strenge moderner technischer Indikatoren, um 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche zu handeln, ohne menschliche emotionale Befangenheit.
📈 Handelsstrategie
Im Gegensatz zu Robotern, die blind handeln, verwendet IA Martin einen doppelten Filteralgorithmus:
Price Action Core: Identifiziert institutionelle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Volatilitätsausbrüche und Candlestick-Muster.
Intelligente Indikatoren: Trendfilter und Oszillatoren, die sicherstellen, dass der Einstieg zu Zeiten erfolgt, in denen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr oder Fortsetzung besteht.
🛡️ Risiko- und Kapitalmanagement
IA Martin verwendet ein hybrides System aus Grid und Smart Martingale, das darauf ausgelegt ist, ungünstige Bewegungen in profitable Ausstiegsmöglichkeiten zu verwandeln:
Strategisches Grid: Eröffnet Orders auf vorher berechneten Niveaus, um den Durchschnittspreis zu optimieren.
Progressive Martingale: Wendet einen mathematisch berechneten Lot-Multiplikator an, um Verluste schnell auszugleichen und gleichzeitig die Kontointegrität zu wahren.
Global Take Profit: Alle Orders in einem Korb werden gleichzeitig geschlossen, sobald das Gewinnziel in Cash oder Pips erreicht ist.
🚀 Technische Differentiale
24/5-Handel: Vollständig automatisiert, um die Vorteile der Sitzungen in London, New York und Tokio zu nutzen.
Nachrichtenfilter: Verhindert Eröffnungen bei wichtigen makroökonomischen Ereignissen (optional).
Vollständige Anpassung: Einstellbare Parameter für Startlot, Rasterabstand, Multiplikator und Drawdown-Limit.
Optimiert für niedrige Spreads: Funktioniert am besten auf ECN-Konten mit hochliquiden Paaren (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD).
⚠️ Empfehlungen für die Nutzung
Mindestguthaben: Empfohlen ab $500 (oder $50 auf Cent/Micro-Konten).
Zeitrahmen: M5 empfohlen für Stabilität.
Hosting: Wir empfehlen die Verwendung eines VPS, um sicherzustellen, dass der Roboter niemals offline geht.