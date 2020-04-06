IA Martin

🤖 IA Martin - Expert Advisor (MT4)

Die Intelligenz, die die Volatilität der Devisenmärkte beherrscht

IA Martin ist ein leistungsstarker Handelsroboter, der speziell für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er kombiniert die Reinheit der Price Action mit der analytischen Strenge moderner technischer Indikatoren, um 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche zu handeln, ohne menschliche emotionale Befangenheit.


📈 Siinal mql5 live: https: //www.mql5.com/pt/signals/2353131


📈 Handelsstrategie

Im Gegensatz zu Robotern, die blind handeln, verwendet IA Martin einen doppelten Filteralgorithmus:

  • Price Action Core: Identifiziert institutionelle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Volatilitätsausbrüche und Candlestick-Muster.

  • Intelligente Indikatoren: Trendfilter und Oszillatoren, die sicherstellen, dass der Einstieg zu Zeiten erfolgt, in denen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr oder Fortsetzung besteht.

🛡️ Risiko- und Kapitalmanagement

IA Martin verwendet ein hybrides System aus Grid und Smart Martingale, das darauf ausgelegt ist, ungünstige Bewegungen in profitable Ausstiegsmöglichkeiten zu verwandeln:

  • Strategisches Grid: Eröffnet Orders auf vorher berechneten Niveaus, um den Durchschnittspreis zu optimieren.

  • Progressive Martingale: Wendet einen mathematisch berechneten Lot-Multiplikator an, um Verluste schnell auszugleichen und gleichzeitig die Kontointegrität zu wahren.

  • Global Take Profit: Alle Orders in einem Korb werden gleichzeitig geschlossen, sobald das Gewinnziel in Cash oder Pips erreicht ist.

🚀 Technische Differentiale

  • 24/5-Handel: Vollständig automatisiert, um die Vorteile der Sitzungen in London, New York und Tokio zu nutzen.

  • Nachrichtenfilter: Verhindert Eröffnungen bei wichtigen makroökonomischen Ereignissen (optional).

  • Vollständige Anpassung: Einstellbare Parameter für Startlot, Rasterabstand, Multiplikator und Drawdown-Limit.

  • Optimiert für niedrige Spreads: Funktioniert am besten auf ECN-Konten mit hochliquiden Paaren (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD).

⚠️ Empfehlungen für die Nutzung

  • Mindestguthaben: Empfohlen ab $500 (oder $50 auf Cent/Micro-Konten).

  • Zeitrahmen: M5 empfohlen für Stabilität.

  • Hosting: Wir empfehlen die Verwendung eines VPS, um sicherzustellen, dass der Roboter niemals offline geht.


Empfohlene Produkte
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Experten
Dies ist ein Trend- und Reverse-basierter EA. Keine Martingale oder Hedging-Strategie wird hier verwendet. Er funktioniert auf MetaTrader 4 mit allen wichtigen Paaren. Hier können Sie mehr Details über unseren EA sehen. Einstiegslogik: Unterstützung Widerstand zu bestimmen, den Bereich der Kauf und Verkauf. Wir treten nicht in den Markt ein, wenn es sich um einen schwankenden Markt handelt. Wir filtern einen schwankenden Markt mit dem Bollinger Band. Außerdem überprüfen wir den Markttrend. Wir v
Gold EA Macro Trend v1
Jose Pablo Morales Del Valle
Experten
Kruler GOLD EA - Makroorientiert Ein MT4 Expert Advisor für XAUUSD und die wichtigsten Devisenpaare (außer JPY-Crosses) , der entwickelt wurde, um nachhaltige Trends zu erfassen und gleichzeitig in unruhigen Märkten selektiv zu bleiben. Er kombiniert Multi-Timeframe-Marktkontext, dynamisches Risikomanagement und ein adaptives Trailing-System, um Gewinner laufen zu lassen und gleichzeitig das Eigenkapital zu schützen. Empfohlener Ausführungszeitrahmen: M30. Anweisungen Öffnen Sie MetaTrader 4 →
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experten
EINER DER WENIGEN ROBOTER MIT EINER SIGNALHISTORIE VON MEHR ALS 3 JAHREN UND UNTER DEN TOP 10. LINK ZU MEINEN ROBOTERN UND SIGNALVOREINSTELLUNGEN: In meinem Profil gibt es einen Link, um die PRESETS herunterzuladen, die ich in meinen SIGNALS verwende. Sie können sie kostenlos herunterladen und backtesten, es gibt Erklärungen auf meiner WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel LINK ZU ANDEREN ROBOTER-VERSIONEN: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experten
Correlation Beast V2.05 - Bringen Sie Ihren Devisenhandel in Schwung! Erschließen Sie die Macht der Währungskorrelationen mit Correlation Beast V2.5 , dem ultimativen Expert Advisor für MetaTrader 4! Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die sich nach Präzision und Rentabilität sehnen, und nutzt fortschrittliche Korrelationsstrategien, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ob Sie Anfänger oder Profi sind, dieses Tool ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung des Forex-Marktes
Seek And Find Eps
Vitalii Zakharuk
Experten
Seek And Find - Adaptive Grid Expert Advisor für MetaTrader Suchen Sie das Muster. Find the Opportunity. Seek And Find ist ein intelligenter, vollautomatischer Expert Advisor, der eine strukturierte Grid-Strategie mit dynamischer Marktanalyse kombiniert. Er identifiziert Preiskonsolidierungszonen mithilfe eines bar-basierten Kanalsystems und aktiviert eine berechnete Ordersequenz, wenn die optimalen Bedingungen erfüllt sind - und das alles, ohne auf externe Indikatoren angewiesen zu sein. G
Jakarta At Night
Sentono
Experten
Vollständig automatisierter EA mit Jakarta At Night Jakarta At Night ist das dynamische Grid-System . Unterstützte Währungspaare: Alle Forex-Paare Empfohlener Zeitrahmen: M15 [Niedriges Risiko] oder M30 [Hohes Risiko] Live Performance Merkmale: Ein Chart-Setup: Sie brauchen nur einen Chart, um alle Symbole zu handeln Unterstützung mehrerer Währungspaare oder nur eines Paares Anforderungen Der EA ist NICHT empfindlich auf Spread und Slippage. Aber ich empfehle die Verwendung eines guten ECN-Bro
Genius EA Creator for MT4
Baha Eddine Tahouri
Experten
Einführung von Genius EA Creator für MetaTrader 4: Vereinfachen Sie Ihren automatisierten Handel wie nie zuvor Sind Sie bereit, Ihren Handel zu automatisieren, ohne sich um die Programmierung zu kümmern? Der Genius EA Creator für MetaTrader 4 bietet Ihnen eine flexible und leistungsstarke Plattform, die jeder nutzen kann, um Ihre Handelsaktivitäten zu verändern. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Trader sind, Sie werden es zu schätzen wissen, dass Sie mit diesem Tool Strategien entwerfen und
Algo v3 ea robot
Sharif Khatib Said
1 (1)
Experten
ALGO V3 EA ist mit über einem Jahr intensiver Forschung und Tests entwickelt. Dieser Experte Berater beschäftigt Multi-Timeframe-Volatilität Messungen, Analysen Absichten der Marktteilnehmer und antizipieren Preisbewegungen, bevor sie mit Hilfe Candlestick-Muster auftreten, und Angebot & Nachfrage-Analyse für genaue Einträge, die sehr reaktiv auf Marktpreisbewegungen von Gold, Ausbruch bei kritischen Preisniveaus sind. Gold Mana hat sich seit mehr als 3 Jahren als widerstandsfähig erwiesen, mit
GoldMinerRobot
Burak Can Kislak
5 (2)
Experten
Als Neujahrsgeschenk und zur Veröffentlichung des „GoldMinerRobot“ erhalten die ersten 5 Personen, die diesen Roboter kaufen oder mieten, kostenloses MQL5 - VPS, entsprechend der Dauer ihres Kaufs. Wenn Sie diesen Roboter für 1 Monat mieten, erhalten Sie 1 Monat „KOSTENLOSES MQL5 VPS“ als Geschenk von uns. Wenn Sie diesen Roboter für 3 Monate mieten, erhalten Sie 3 Monate „KOSTENLOSES MQL5 VPS“ als Geschenk von uns. Wenn Sie diesen Roboter für 6 Monate mieten, erhalten Sie 6 Monate „KOSTENLOSE
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experten
Euro-Geschenk (EURUSD M15) Ich feiere meinen Geburtstag, also werde ich einige EAs kostenlos veröffentlichen. Dieser EA wurde für EURUSD M15 entwickelt. Die Strategie basiert auf dem ICHIMOKU-Indikator und hat sehr wenige Parameter - daher ist er SEHR ROBUST. Es verwendet Stop pending orders mit ATR Stop Loss . Um 21:00 Uhr schließen wir den Handel jeden Freitag, um wöchentliche Gaps zu vermeiden. Passen Sie diese Zeiten an Ihre Brokerzeit an. Die voreingestellten Werte sind nur für UTC+2!!! Für
FREE
Purple Monkey
Md Anawar Hossain
Experten
Purple Monkey EA: Fortgeschrittenes Grid-Handelssystem Überblick: Purple Monkey EA ist ein hochentwickeltes Grid Trading System, das seit mehreren Jahren erfolgreich auf Live-Konten eingesetzt wird. Im Gegensatz zu konventionellen Systemen, die auf historische Daten zugeschnitten sind, ist dieser EA so konzipiert, dass er aus bestehenden Marktineffizienzen Kapital schlägt. Er geht über einen reinen "Hit and Miss"-Ansatz hinaus und nutzt die realen Marktmechanismen, um beständige Gewinne zu erzi
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilitys
Angry Bull Option Binary Dies ist ein Binär-Optionen-Roboter, der 7 Strategien enthält. Sie können einen Backtest durchführen, um zu prüfen, welche die besten Strategien sind. Einstellungen Anfänglicher Batch-Wert Dynamische Investition = Wenn aktiviert, wird er ein automatisches Los entsprechend seinem Kapital verwenden Balance ($) w/ backtest = Startguthaben für den Backtest PorcRiscoInvestment = Der Wert in % für das automatische Lot, wenn es aktiviert ist Ablauf (in Minuten) = Es handelt
StepperNewVision
Evgenii Matveev
Experten
Stepper neue Vision Neuer Grid Advisor mit Martingale und Reverse Orders. Orders mit einer gepaarten Reverse-Order werden nachgezogen, bis der angegebene Gewinn erreicht ist. Die TP-Linie wird ebenfalls nachgezogen, um den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Im Falle eines Drawdowns wird der Mechanismus zur Verringerung des Lots der "drainierten" Orders aktiviert. Neue Aufträge werden durch ein Oszillatorsignal eröffnet und durch einen Trendindikator gefiltert. Beim Aufbau des Gitters wird das M
Dollar Twins M15
Marek Kupka
Experten
Dieser EA wurde für EURUSD M15 TF entwickelt. Es funktioniert auch sehr gut auf GBPUSD M15. Sie erhalten also 2 Strategien für einen niedrigeren Preis, was eine bessere Equity-Kurve, höhere Gewinne und geringere Drawdowns bedeutet. Alles ist getestet und bereit für den sofortigen Einsatz auf dem realen Konto. Dieser Expert Advisor basiert auf dem BREAKOUT des LOWEST CHANNEL nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Er verwendet STOP pending orders mit FIXED Stop Loss und FIXED Take Profit .
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Experten
Diese Strategie zeichnet sich durch Einfachheit und Grobheit aus. Einfache Dinge, sie ist weithin anwendbar, langlebig, starke Stabilität. Das ist ein Vorteil, wenn man eine gewisse Menge an Geld hat, denn die Nachfrage nach großem Geld ist stabil. Das Bedürfnis nach kleinem Kapital ist Effizienz. Effizienz erfordert eine intensive Landwirtschaft. Es gibt eine Menge Dinge, die man verfeinern kann, um die Effizienz zu steigern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich eine ausgeklügelte EA-Geldmasch
Night Hunter Pro
Valeriia Mishchenko
4.38 (53)
Experten
Der EA hat Live-Signale   mit vielen Monaten des stabilen Handels und  niedrigem Drawdown : Live-Signal   (Sie können die Set-Datei in der Beschreibung finden) Handelssignal mit hohem Risiko Night Hunter Pro ist ein fortschrittliches Scalping-System , das intelligente Einstiegs- und Ausstiegsalgorithmen mit ausgefeilten Filtermethoden nutzt, um nur die sichersten Trades in ruhigen Marktphasen zu identifizieren. Das System ist auf ein langfristig stabiles Wachstum ausgerichtet. Es ist ein profes
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
Experten
FxGold Marathon BreakOut ist ein einfaches, aber effektives Handelssystem, das auf ausbrechenden Kurspartnern basiert. EA ist ein langfristiges stabiles Wachstum Handelssystem mit realistischen Ergebnis . EA wurde für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ein volatiler und hochliquider Rohstoff. Eigenschaften: Konto-Schutz durch akzeptable konsekutive Verlust. Auto MM Brauchen Sie nicht schnell VPS nur Laptop oder PC und stabile Internetverbindung, können Sie am Wochenende herunterfahren dann starten Sie e
Saiteja Scalper Ea
Hanumandla Saiteja
Experten
Es funktioniert auf dem EURUSD 5min und 15 min Zeitrahmen. Erschließen Sie die Möglichkeiten des trendlinienbasierten Handels mit diesem intelligenten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4. Dieser EA identifiziert dynamisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand von Pivot-Hochs und -Tiefs - und zeichnet automatisch obere und untere Trendlinien auf Ihrem Chart. Sobald ein Ausbruch erfolgt, kann er sofort einen Kauf- oder Verkaufshandel auf der Grundlage einer sauberen Preisaktionsl
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Experten
Lemon Cat Scalper Kostenlose Version. Der ideale Zeitrahmen für diesen EA ist M15, aber auch niedrigere Zeitrahmen sind geeignet. Ich habe hauptsächlich M15 und M5 zum Backtesting verwendet. Dieser EA verwendet einfach frühere Balken, um die Position für Eröffnungsaufträge zu bestimmen. Er verwendet eine sehr spezielle Strategie zur Verteidigung von Verlustpositionen und hat für die meisten Symbole einen Backtest von 10 Jahren bestanden. Dieser EA ist vor allem für EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD
FREE
Gemilang Scalping Pro
Anthonius Soruh
1 (1)
Experten
GemilangScalping Pro Version ist EA Scalping, die in bestimmten Momenten arbeitet, verwendet eine kleine Stop-Loss und SL, so dass es eine kleine DD hat. Ausgestattet sein: 1. Nachrichten-Filter , 2. Auto Lot MM 3. Saldoschutz (% vom maximalen Saldo). 4. Ziel-Gewinn 5. Turbo-Handel (wooowww) 6. Vom Broker empfohlener niedriger Spread und geringe Slippage 7. Nur TimeFrame M1 8. My Lots standart 0.01 für Balance $10/ 1 Paar Live-Trading, Signal, Hisrory finden Sie hier https://www.mql5.com/en/s
Kaka Kaki Ea Mt4
Pankaj Kapadia
5 (1)
Experten
Kaka Kaki Ea Mt4: Wir stellen Ihnen Kaka Kaki EA für MT4 vor, die innovative Lösung für den automatisierten Handel mit geringem Risiko. Im Gegensatz zu konventionellen Systemen, die ihre Strategien auf historische Daten abstimmen, ist Kaka Kaki EA sorgfältig auf risikoarme Einstellungen ausgelegt. Dies unterscheidet ihn von den üblichen "Take and Throw"-Systemen, die auf einfache Raster angewiesen sind, um zu überleben. Dieser EA bietet einen einzigartigen Ansatz, der das Risikomanagement in den
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
Experten
Wir wollen Sie nicht mit einem imaginären Screenshot von Strategy Tester verwirren, der keinen Bezug zu zukünftigen Gewinnen hat! Wir wollen Ihnen nur die wirkliche Sache über unseren EA erzählen. TrendEx Pro wurde speziell für den Handel mit Gold entwickelt und kombiniert mehrere Strategie-Algorithmen, um das Erkennen und Handeln von Trends zu gewährleisten. Er kann sowohl kurze als auch lange Trends erkennen und eröffnet dementsprechend Positionen mit einer hervorragenden eingebauten Risikoman
Gold BB PRO
Vojtech Svobodnik
1 (1)
Experten
Gold BB PRO ist eine professionelle Version von Gold BB FREE, die ein Portfolio von Strategien auf der Grundlage von Bollinger Bands verwendet. Gold BB PRO wurde für XAUUSD entwickelt. Dieser Expert Advisor wurde von 2006 bis 2021 getestet und verwendet weder Martingale noch andere gefährliche Strategien. Der Backtest, den Sie unten in der Sektion Screenshots sehen können, hat die realen Tickdaten mit 99,90% Genauigkeit verwendet. Mit dieser Strategie kann man mit festen Lots oder mit einem risk
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Der EA verwendet Scalping-Strategie in der Nacht, Handel besteht aus drei Algorithmen und jeder Algorithmus arbeitet in seinem eigenen Zeitintervall. Der EA verwendet viele intelligente Filter, um sich an fast jede wirtschaftliche Situation anzupassen. Schwebende Aufträge sind für die geringste Schlupf beim Handel Scalping verwendet. Der Berater ist sicher und erfordert keine Einstellungen durch den Benutzer, installieren Sie ihn einfach auf dem Chart und Sie sind bereit. Der EA setzt eine schüt
YinYang Reverse
Chi Sum Poon
Experten
Was ins Extreme geht, muss sich umkehren; was ins Negative geht, bringt Wohlstand. Dieser EA fängt technische Erholungen ein, wenn aufeinanderfolgende bärische (bullische) Kerzen neue Tiefs (Hochs) bilden. Er kauft bei einer Aufwärtsumkehr, wenn eine aufeinanderfolgende bärische Kerze beginnt, von einem Tiefpunkt aus zurückzugehen. Er verkauft bei einer Umkehrung nach unten, wenn eine aufeinanderfolgende bullische Kerze von einem Hoch aus einen Rücklauf beginnt. === 物極必反、否極泰來 此 EA 捕捉連續陰(陽)燭創新低
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
FREE
Gold4Money
Gurkamal Singh
Experten
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money ist ein Experte, der hilft, leicht und mit sehr geringem Risiko Geld zu verdienen, da es einen maximalen Gewinn bei einem geringen Risiko von nur 2 % des Geldes bietet. Die Einstellungen
Exotic Adv
Ivan Simonika
Experten
Exotic Bot ist ein multifunktionaler Berater, der auf jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen arbeitet. Die Arbeit des Roboters wird als ein System der Mittelwertbildung mit der nicht-geometrischen Progression des Aufbaus eines Handelsgitters verstanden. Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spreading, interne Beschränkung der Handelszeit. Aufbau eines Handelsgitters unter Berücksichtigung wichtiger interner Niveaus. Die Möglichkeit, die Aggressivität des Handels zu konfiguriere
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Experten
Der Atena-Spezialist ist ein Roboter für Meta Trader mit dem Ziel, mit den eigenen Trends und Strategien des Roboters zu arbeiten. LASSEN SIE Atena Gold EA KOSTENLOS IN IHREM KONTO INSTALLIEREN UND FUNKTIONIEREN. FRAGEN SIE MIR EINE PRIVATE NACHRICHT. Atena wurde entwickelt, um mit größerer Sicherheit auf amerikanischem Metall (GOLD, XAUUSD) zu operieren. Atena GOLD ist ein langfristiger Roboter mit WÖCHENTLICHEN UND MONATLICHEN Gewinnen. Seien Sie nicht zu beunruhigt, wenn der Abschluss manch
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experten
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA ist ein automatisierter Trading Advisor (Expert), der speziell für den Goldhandel (XAU/USD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und die Risiken beim Handel mit diesem volatilen Vermögenswert zu minimieren. Hauptmerkmale: Gold-Spezialisierung: Der EA wurde entwickelt, um die besonderen Me
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Experten
Gold Mining EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das momentumbasierte technische Analyse mit intelligentem Grid-Management kombiniert. Dieser EA wurde in erster Linie für Trendmärkte wie Gold (XAUUSD) entwickelt und verwendet eine einzigartige Kombination aus Aroon Oscillator und RSI-Indikatoren, um Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren und gleichzeitig das Risiko durch mehrere Schutzmechanismen zu steuern. Handelsstil: Grid Trading mit Trendfolge B
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experten
Dieser Roboter verwendet seinen eigenen eingebauten Oszillator und andere Tools, um die Marktbewegungen (Volatilität, Geschwindigkeit, Stärke und Richtung) zu messen. Zu einem geeigneten Zeitpunkt platziert er eine unsichtbare Pending-Order auf dem Markt, mit der er entsprechend dem eingestellten TradingMode weiterarbeitet. Es wird empfohlen, einen schnellen Broker mit niedrigen Gebühren, genauen Kursen und ohne Begrenzung der Stop-Loss-Größe zu verwenden. Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experten
Deep Learning gestaltet den Goldhandel neu, und intelligente Assistenten pflegen den Handelsgarten wie Gärtner. Der "Gold Garden" EA verwendet intelligente Deep-Learning-Technologie und 20 Jahre Datentraining, um die Leistung der Strategie erheblich zu verbessern. Mit ihm wird der Handel einfacher und intelligenter. Lassen Sie uns gemeinsam das Zeitalter der Intelligenz einleiten und den Handel in einen Garten des Glücks verwandeln. Dies wird Ihr exklusiver Gold Garden Steward sein. Die MT5-Vers
Swap Master MT4
Thang Chu
Experten
Im Gegensatz zu den meisten anderen EAs auf dem Markt, versichere ich immer, dass jeder einzelne meiner EAs von höchster Qualität ist: Reale Trades werden mit dem Backtesting übereinstimmen. Keine Verlustverstecktechniken, um historische Verluste zu verbergen, keine manipulierten Backtests, um die Backtesting-Kurve glatt und ohne Verluste zu machen (nur naive Händler glauben an eine glatte Aufwärtskurve ohne Risiko - sie sind höchstwahrscheinlich Betrüger). Mein EA hat immer einen mehrjährig ve
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Live Signal Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dez
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experten
GoldZ AI - Fortgeschrittener Expert Advisor für den Goldhandel für XAUUSD GoldZ AI ist ein systematischer Expert Advisor für den Handel, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und Preisaktionsanalysen, Trenderkennung und eine sitzungsbasierte Handelslogik nutzt. Trading-Ansatz GoldZ AI konzentriert sich auf die wichtigsten Handelssitzungen (asiatischer Handelsschluss, Londoner Eröffnung, New Yorker Eröffnung) und identifiziert potenzielle Ausbruchsmöglichkeiten auf Unterstützungs- und W
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experten
Wir stellen One Gold EA vor, einen hochentwickelten Handelsroboter für Gold auf der Meta Trader-Plattform, der entwickelt wurde, um Händler bei der erweiterten Marktanalyse zu unterstützen. Unsere proprietäre Technologie nutzt neuronale Netzwerke und datengesteuerte Algorithmen, um sowohl historische als auch Echtzeitdaten des Goldmarkts zu analysieren und Erkenntnisse zu liefern, die bei der Entscheidungsfindung helfen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen manuellen Strategien arbeitet One Gold
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
The Simple Worker
Anatoliy Ryzhakov
Experten
Der Simple Worker ist ein Multicurrency Expert Advisor, der mehrere bewährte Handelsstrategien verwendet. Er handelt auf dem M1-Zeitrahmen. Wenige Einstellungen machen den EA einfach und intuitiv für den Benutzer, was es ermöglicht, ihn für ein bestimmtes Währungspaar zu optimieren, falls erforderlich. Der EA analysiert den Markt, der EA verwendet Indikatoren, Tick-Volumen und das Martingale-System. Wie der EA funktioniert Er handelt immer nur mit einem Auftrag gleichzeitig. Er betritt den Mark
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
Sergey Batudayev
Experten
Gold Invest Pro ist speziell für den Goldhandel konzipiert. Der EA arbeitet nur mit Kaufpositionen auf XAUUSD und baut allmählich eine Reihe von Geschäften auf, die dann als ein einziger Korb geschlossen werden, wenn der Gesamtgewinn ein vordefiniertes Ziel in Geld erreicht. Er beinhaltet: ein Limit für die maximale Anzahl von Aufträgen; ein Gewinnziel für den gesamten Korb in der Kontowährung; einen aktienbasierten Schutz - wenn ein bestimmtes Drawdown-Niveau erreicht wird, können alle Geschäf
Weitere Produkte dieses Autors
Okearo V12
Filipe Jose Roque Ferreira
Experten
OKEARO V12 ist ein hochpräziser Expert Advisor (EA), der für MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf Trendumkehr-Trades konzentriert, indem er ein Zusammenspiel von Indikatoren und grafischer Analyse als Hauptauslöser verwendet, gekoppelt mit einem dynamischen Risikomanagement-System und Kapitalschutz. Live-Signal: https: //www.mql5.com/pt/signals/2353130 Hier ist die technische Aufschlüsselung, wie es funktioniert: Mindestguthaben 100 USD Paar EURUSD / AUDCAD Zeitrahmen M5 1. Einstiegsstr
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension