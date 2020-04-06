🤖 IA Martin - Expert Advisor (MT4)

Die Intelligenz, die die Volatilität der Devisenmärkte beherrscht

IA Martin ist ein leistungsstarker Handelsroboter, der speziell für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er kombiniert die Reinheit der Price Action mit der analytischen Strenge moderner technischer Indikatoren, um 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche zu handeln, ohne menschliche emotionale Befangenheit.





📈 Handelsstrategie

Im Gegensatz zu Robotern, die blind handeln, verwendet IA Martin einen doppelten Filteralgorithmus:

Price Action Core: Identifiziert institutionelle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Volatilitätsausbrüche und Candlestick-Muster.

Intelligente Indikatoren: Trendfilter und Oszillatoren, die sicherstellen, dass der Einstieg zu Zeiten erfolgt, in denen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr oder Fortsetzung besteht.

🛡️ Risiko- und Kapitalmanagement

IA Martin verwendet ein hybrides System aus Grid und Smart Martingale, das darauf ausgelegt ist, ungünstige Bewegungen in profitable Ausstiegsmöglichkeiten zu verwandeln:

Strategisches Grid: Eröffnet Orders auf vorher berechneten Niveaus, um den Durchschnittspreis zu optimieren.

Progressive Martingale: Wendet einen mathematisch berechneten Lot-Multiplikator an, um Verluste schnell auszugleichen und gleichzeitig die Kontointegrität zu wahren.

Global Take Profit: Alle Orders in einem Korb werden gleichzeitig geschlossen, sobald das Gewinnziel in Cash oder Pips erreicht ist.

🚀 Technische Differentiale

24/5-Handel: Vollständig automatisiert, um die Vorteile der Sitzungen in London, New York und Tokio zu nutzen.

Nachrichtenfilter: Verhindert Eröffnungen bei wichtigen makroökonomischen Ereignissen (optional).

Vollständige Anpassung: Einstellbare Parameter für Startlot, Rasterabstand, Multiplikator und Drawdown-Limit.

Optimiert für niedrige Spreads: Funktioniert am besten auf ECN-Konten mit hochliquiden Paaren (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD).

⚠️ Empfehlungen für die Nutzung