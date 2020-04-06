IA Martin

🤖 IA Martin - Asesor Experto (MT4)

La inteligencia que domina la volatilidad del mercado de divisas

IA Martin es un robot de trading de alto rendimiento desarrollado específicamente para la plataforma MetaTrader 4. Combina la pureza de Price Action con el rigor analítico de los indicadores técnicos modernos para operar 24 horas al día, 5 días a la semana, sin sesgo emocional humano.


📈 Siinal mql5 en vivo: https: //www.mql5.com/pt/signals/2353131


📈 Estrategia de negociación

A diferencia de los robots que operan a ciegas, IA Martin utiliza un doble algoritmo de filtrado:

  • Price Action Core: Identifica niveles institucionales de Soporte y Resistencia, rupturas de volatilidad y patrones de velas.

  • Indicadores Inteligentes: Filtros de tendencia y osciladores que aseguran que las entradas se produzcan en momentos de alta probabilidad de reversión o continuación.

🛡️ Gestión del riesgo y del capital

IA Martin utiliza un sistema híbrido de Grid y Smart Martingale, diseñado para convertir los movimientos adversos en oportunidades de salida rentables:

  • Grid Estratégico: Abre órdenes a niveles precalculados para optimizar el precio medio.

  • Martingala Progresiva: Aplica un multiplicador de lotes calculado matemáticamente para recuperar las pérdidas rápidamente manteniendo la integridad de la cuenta.

  • Take Profit Global: Todas las órdenes de una cesta se cierran simultáneamente en cuanto se alcanza el objetivo de beneficio en efectivo o pips.

Diferenciales técnicos

  • Negociación 24/5: Totalmente automatizada para aprovechar las sesiones de Londres, Nueva York y Tokio.

  • Filtro de Noticias: Evita aperturas durante eventos macroeconómicos de alto impacto (opcional).

  • Personalización total: Parámetros ajustables para el lote inicial, la distancia de rejilla, el multiplicador y el límite de reducción.

  • Optimizado para Spread Bajo: Funciona mejor en cuentas ECN con pares de alta liquidez (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD).

⚠️ Recomendaciones de uso

  • Saldo Mínimo: Sugerido a partir de 500$ (o 50$ en cuentas Cent/Micro).

  • Plazo: Se recomienda M5 por estabilidad.

  • Hosting: Se recomienda utilizar un VPS para asegurar que el robot nunca se desconecte.


Productos recomendados
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Asesores Expertos
Este es un EA basado en Tendencia e Inversión. No martingala o estrategia de cobertura se utiliza aquí. Funciona en MetaTrader 4 con todos los pares principales. Aquí puedes ver más detalles acerca de nuestra EA. Lógica de entrada: Resistencia de soporte para determinar el área de compra y venta. No entramos en el mercado si se trata de un mercado ranging.we filtrar mercado ranging con la banda de Bollinger. También comprobamos la tendencia del mercado. Utilizamos la estrategia de tendencia inve
Gold EA Macro Trend v1
Jose Pablo Morales Del Valle
Asesores Expertos
Kruler GOLD EA - Macro Alineado Un Asesor Experto MT4 para XAUUSD y los principales pares de divisas (excluyendo cruces JPY) diseñado para capturar tendencias sostenidas mientras se mantiene selectivo en mercados agitados. Combina el contexto del mercado en múltiples marcos temporales, la gestión dinámica del riesgo y un sistema de seguimiento adaptable para dejar correr a los ganadores mientras se protege la equidad. Plazo de ejecución recomendado: M30. Instrucciones Abra MetaTrader 4 → Archiv
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Asesores Expertos
UNO DE LOS POCOS ROBOTS CON UN HISTORIAL DE SEÑALES DE MÁS DE 3 AÑOS Y ENTRE LOS 10 PRIMEROS. ENLACE A MIS ROBOTS Y PRESETS DE SEÑALES: En mi perfil hay un enlace para descargar los PRESETS que uso en mis SEÑALES, se pueden descargar y hacer Backtest gratis, hay explicaciones en la mi WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel ENLACE A OTRAS VERSIONES DE ROBOT: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/97962 ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Seek And Find Eps
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
Seek And Find - Asesor experto de cuadrícula adaptable para MetaTrader . Busca el patrón. Encuentra la oportunidad. Seek And Find es un Asesor Experto inteligente y totalmente automatizado que combina una estrategia de cuadrícula estructurada con un análisis dinámico del mercado. Identifica zonas de consolidación de precios mediante un sistema de canales basado en barras y activa una secuencia de órdenes calculada cuando se cumplen las condiciones óptimas, todo ello sin depender de indicador
Jakarta At Night
Sentono
Asesores Expertos
EA totalmente automatizado Jakarta At Night Jakarta At Night es el sistema de rejilla dinámica. Pares de divisas soportados: Todos los pares de divisas Marco de tiempo recomendado: M15 [Bajo Riesgo] o M30 [Alto Riesgo] Funcionamiento en Vivo Características: Configuración de un gráfico: sólo necesita un gráfico para operar con todos los símbolos. Soporte para múltiples pares de divisas o sólo un par Requisitos El EA NO es sensible al spread ni al deslizamiento. Pero le aconsejo que utilice un
Genius EA Creator for MT4
Baha Eddine Tahouri
Asesores Expertos
Presentamos Genius EA Creator para MetaTrader 4: Simplifique sus operaciones automatizadas como nunca antes. ¿Listo para automatizar sus operaciones sin preocuparse por la codificación? Genius EA Creator para MetaTrader 4 está aquí para transformar su forma de operar, ofreciendo una plataforma flexible y potente que cualquiera puede utilizar. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, apreciará cómo esta herramienta le permite diseñar y ejecutar estrategias adaptadas a sus necesid
Algo v3 ea robot
Sharif Khatib Said
1 (1)
Asesores Expertos
ALGO V3 EA ha sido desarrollado tras más de un año de intensas investigaciones y pruebas. Este asesor experto emplea mediciones de volatilidad en múltiples marcos temporales, analiza las intenciones de los participantes del mercado y anticipa los movimientos de precios antes de que se produzcan con patrones de velas de ayuda, y análisis de oferta y demanda para entradas precisas que son altamente reactivas a los movimientos de precios de mercado del oro, rompiendo en niveles de precios críticos.
GoldMinerRobot
Burak Can Kislak
5 (2)
Asesores Expertos
Para celebrar el lanzamiento de nuestro último producto de "Keyvan Trading Bots" - el "Keyvan Bitcoin Bot", uno de los robots de trading más potentes y avanzados especializados en Bitcoin - todos nuestros productos están ahora disponibles por tiempo limitado con descuentos de más del 50%. Durante este evento especial de lanzamiento, el precio del "Gold Miner Robot" se ha reducido de $345 a sólo $197. ¡No se lo pierda - complete su compra hoy ! "Gold Miner Robot" es un potente robot basado en IA
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
Purple Monkey
Md Anawar Hossain
Asesores Expertos
Purple Monkey EA: Sistema de Trading de Cuadrícula Avanzado Resumen: Purple Monkey EA es un sofisticado sistema de trading de cuadrícula que ha estado operando con éxito en cuentas reales durante varios años. A diferencia de los sistemas convencionales que se adaptan a los datos históricos, este EA está diseñado para capitalizar las ineficiencias existentes en el mercado. Va más allá de un mero enfoque de "golpear y fallar", aprovechando la mecánica real del mercado para generar ganancias consi
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilidades
Angry Bull Opción Binaria Este es un robot de Opciones Binarias, el cual contiene 7 estrategias, puedes hacer backtest para comprobar cuales son las mejores estrategias Configuración Valor Inicial del Lote Inversión Dinámica = Si está activado utilizará un lote automático en función de su capital Saldo ($) con backtest = Saldo inicial del backtest PorcRiscoInversión = Será el valor de % para el lote automático si está activado Expiración (en minutos) = Será el tiempo de expiración de las órde
StepperNewVision
Evgenii Matveev
Asesores Expertos
Stepper nueva visión Nuevo asesor de rejilla con martingala y órdenes inversas. Las órdenes con una orden inversa emparejada se arrastran hasta que se alcanza el beneficio especificado. La línea TP también se arrastra para obtener el máximo beneficio posible. En caso de drawdown, se activa el mecanismo de disminución del lote de órdenes "drenadas". Las nuevas órdenes se abren mediante una señal del oscilador y se filtran mediante un indicador de tendencia. Al construir la parrilla, se utiliza e
Dollar Twins M15
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15 TF. También funciona muy bien en GBPUSD M15. Así que usted obtendrá 2 estrategias para el precio más bajo, lo que significa una mejor curva de equidad, mayores ganancias, menores detracciones. Todo está probado y listo para su uso inmediato en cuenta real. Este Asesor Experto se basa en el BREAKOUT del CANAL BAJO después de un tiempo de consolidación . Utiliza órdenes pendientes STOP con FIXED Stop Loss y FIXED Take Profit . Para obtener el máximo be
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Asesores Expertos
Esta estrategia se caracteriza por la sencillez y la rudeza. Las cosas simples, es ampliamente aplicable, duradero, fuerte estabilidad. Esta es una ventaja de tener una cierta cantidad de dinero, porque la demanda de dinero grande es estable. La necesidad de pequeño capital es la eficiencia. La eficiencia requiere una agricultura intensiva. Hay muchas cosas que se pueden perfeccionar para aumentar la eficiencia. Pero no estoy seguro de que pueda construir una sofisticada máquina de dinero EA. Ef
Night Hunter Pro
Valeriia Mishchenko
4.38 (53)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con muchos meses de comercio estable con drawdown bajo : Mejores Pares ( configuración por defecto ) Rendimiento de alto riesgo Night Hunter Pro es el sistema avanzado de scalping que utiliza algoritmos inteligentes de entrada/salida con sofisticados métodos de filtrado para identificar sólo los puntos de entrada más seguros durante los periodos de calma del mercado. Este sistema se centra en un crecimiento estable a largo plazo . Es una herramienta profesional des
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
Asesores Expertos
FxGold Marathon BreakOut es un sistema de comercio simple pero eficaz basado en romper el precio parttern. EA es un sistema de comercio de crecimiento estable a largo plazo con un resultado realista . EA diseñado para XAUUSD (ORO) que es una materia prima volátil y de alta liquidez. Características: Protección de cuenta por pérdida consecutiva aceptable. Auto MM No necesita VPS rápido sólo portátil o PC y conexión estable a Internet, puede cerrar el fin de semana y luego ponerlo en marcha antes
Saiteja Scalper Ea
Hanumandla Saiteja
Asesores Expertos
funciona en el marco de tiempo EURUSD 5min y 15 min. Libere el poder del trading basado en líneas de tendencia con este Asesor Experto (EA) inteligente para MetaTrader 4. Este EA identifica dinámicamente los niveles clave de soporte y resistencia utilizando pivotes de máximos y mínimos - y automáticamente dibuja líneas de tendencia superior e inferior en su gráfico. Una vez que se produce una ruptura, puede desencadenar instantáneamente una operación de compra o venta basada en la lógica de la a
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Asesores Expertos
Lemon Cat Scalper Versión gratuita. El marco de tiempo ideal de este EA es M15, sin embargo marcos de tiempo más bajos también son adecuados. Utilicé principalmente M15 y M5 para backtesting. Este EA simplemente utiliza barras anteriores para determinar la posición para las órdenes de apertura. Utiliza una estrategia muy especial para defender posiciones perdedoras, y ha pasado 10 años de backtest para la mayoría de los símbolos. Este EA es principalmente adecuado para EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD,
FREE
Gemilang Scalping Pro
Anthonius Soruh
1 (1)
Asesores Expertos
GemilangScalping versión Pro es EA Scalping que funciona en determinados momentos, utiliza un pequeño Stop Loss y SL para que tenga un pequeño DD. Estar equipado : 1. Filtro de Noticias , 2. Auto Lote MM 3. Protección de Saldo (% del Saldo Máximo). 4. 4. Beneficio Objetivo 5. Turbo Trade (wooowww) 6. Spread y deslizamiento bajos recomendados por el broker 7. Sólo TimeFrame M1 8. Mis Lotes standart 0.01 para Balance $10/ 1 par Live Trading, Señal, Hisrory encontrar aquí https://www.mql5.com/en
Kaka Kaki Ea Mt4
Pankaj Kapadia
5 (1)
Asesores Expertos
Kaka Kaki Ea Mt4: Presentamos Kaka Kaki EA para MT4 , la solución de vanguardia en trading automatizado de bajo riesgo. A diferencia de los sistemas convencionales que adaptan las estrategias a los datos históricos, Kaka Kaki EA está meticulosamente diseñado para operar con configuraciones de bajo riesgo. Esto lo distingue de los habituales sistemas de "toma y tira" que dependen de simples cuadrículas para sobrevivir. Este EA ofrece un enfoque único, priorizando la gestión del riesgo y garantiza
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
Asesores Expertos
No queremos confundirle con una captura de pantalla imaginaria de alto beneficio del Probador de Estrategias que no tiene ninguna relación/garantía de beneficio futuro. Sólo queremos decirte lo real acerca de nuestra EA. TrendEx Pro ha sido desarrollado para operar en Oro especialmente, combinando múltiples algoritmos de estrategias para asegurar la captura de Tendencias y operar en ellas. Puede identificar tanto tendencias cortas como largas y abre posiciones en consecuencia con una excelente l
Gold BB PRO
Vojtech Svobodnik
1 (1)
Asesores Expertos
Gold BB PRO es una versión profesional de Gold BB FREE, que utiliza una cartera de estrategias basadas en las Bandas de Bollinger . Gold BB PRO fue desarrollado para XAUUSD . Este Asesor Experto ha sido probado desde el año 2006 hasta el 2021 . No utiliza Martingala ni otras estrategias peligrosas. Backtest, que se puede ver a continuación en la sección de capturas de pantalla, utiliza los datos reales de garrapatas con 99,90% de precisión. Con esta estrategia se puede operar usando lotes fijos
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El EA utiliza la estrategia de scalping en la noche, el comercio se compone de tres algoritmos y cada algoritmo funciona en su propio intervalo de tiempo. El EA utiliza muchos filtros inteligentes para adaptarse a casi cualquier situación económica. Las órdenes pendientes se utilizan para el menor deslizamiento cuando se opera scalping. El asesor es seguro y no requiere ninguna configuración por parte del usuario, basta con instalarlo en el gráfico y listo. El EA establece una orden de stop de p
YinYang Reverse
Chi Sum Poon
Asesores Expertos
Lo que va al extremo debe revertirse; lo que va al negativo traerá prosperidad. Este EA captura rallies técnicos cuando hay velas bajistas (alcistas) consecutivas haciendo nuevos mínimos (máximos). Compra en la reversión alcista cuando una vela bajista consecutiva comienza a retroceder desde una posición baja. Vende en la reversión bajista cuando una vela alcista consecutiva comienza a retroceder desde una posición alta. === 物極必反、否極泰來 此 EA 捕捉連續陰(陽)燭創新低(高)時的技術性反彈(Rally Técnico) 在連續陰燭低位回調開始時反手買升
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
Gold4Money
Gurkamal Singh
Asesores Expertos
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money es un experto que ayuda a ganar dinero fácilmente con un riesgo mínimo, ya que ofrece una ganancia máxima con un riesgo mínimo de solo el 2% del dinero. La configuración de esta estrateg
Exotic Adv
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Exotic Bot es un asesor multifuncional que trabaja en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. El trabajo del robot se toma como un sistema de promedio con la progresión no -geométrica de la construcción de una rejilla de comercio. Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, spreading, restricción interna del tiempo de negociación. Construcción de una parrilla de negociación, teniendo en cuenta importantes niveles internos. Posibilidad de configurar la agresivi
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Asesores Expertos
El especialista Atena es un robot para Meta Trader con el objetivo de trabajar con las tendencias y estrategias propias del robot. OBTENGA Atena Gold EA GRATIS INSTALADO Y FUNCIONANDO EN SU CUENTA, PREGÚNTAME MENSAJE PRIVADO. Atena fue desarrollado para operar con mayor seguridad en el metal americano (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD es un robot de largo plazo, con ganancias SEMANALES Y MENSUALES, no te alarmes si a veces tarda un poco en cerrar. Recuerde que Athena opera en ambas tendencias del mer
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí ¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Nexus EA? Paciencia. Disciplina. Tiempo. KT Gold Nexus EA se basa en un enfoque de trading del mundo real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo. Este EA está diseñado para operarse a lo largo del tiempo. Se recomienda mantenerlo activo durante al menos un año para experimentar su verdadero
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Medalist es un sistema inteligente centrado en las operaciones volátiles en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y explotar eficazmente los impulsos de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficio. ¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495 La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La ventaja clave de Gold Medalist reside en su sistema úni
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Mining EA es un sofisticado sistema de trading automatizado que combina análisis técnico basado en momentum con gestión inteligente de grillas. Diseñado principalmente para mercados de tendencia como el Oro (XAUUSD), este EA utiliza una combinación única de indicadores Aroon Oscillator y RSI para identificar puntos de entrada de alta probabilidad mientras gestiona el riesgo a través de múltiples mecanismos de protección. Estilo de Trading: Grid Trading con Seguimiento de Tendencia Mejores I
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Asesores Expertos
Este robot utiliza su propio oscilador incorporado y otras herramientas para medir los movimientos del mercado (volatilidad, velocidad, potencia y dirección). En el momento adecuado, coloca una orden pendiente invisible en el mercado, con la que sigue trabajando según el TradingMode establecido. Se recomienda utilizar un bróker rápido con comisiones bajas, cotizaciones precisas y sin limitación del tamaño del stop loss. Puede utilizar cualquier marco temporal. Características Protección de spre
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Asesores Expertos
El aprendizaje profundo está remodelando el trading de oro, y los asistentes inteligentes, como jardineros, cuidan de los jardines de trading. El "Gold Garden" EA emplea tecnología inteligente de aprendizaje profundo y 20 años de entrenamiento con datos para mejorar significativamente el rendimiento de la estrategia. Con él, el trading se vuelve más fácil e inteligente. Unámonos para iniciar la era del trading inteligente y transformar el trading en un jardín de felicidad. Este será tu exclusivo
Swap Master MT4
Thang Chu
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Live Signal Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanza
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Asesores Expertos
GoldZ AI - Asesor Experto Avanzado de Oro para XAUUSD GoldZ AI es un Asesor Experto de trading sistemático diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), utilizando análisis de acción de precios, detección de tendencias y lógica de trading basada en sesiones. Enfoque de negociación GoldZ AI se centra en las sesiones clave (cierre de Asia, apertura de Londres, apertura de Nueva York) e identifica las oportunidades potenciales de ruptura en los niveles de soporte y resistencia. El EA normalmente ejec
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Asesores Expertos
Presentamos One Gold EA, un sofisticado robot de trading de oro en la plataforma Meta Trader, desarrollado para ayudar a los traders con análisis avanzados del mercado. Nuestra tecnología patentada aprovecha las redes neuronales y los algoritmos basados ​​en datos para analizar datos históricos y en tiempo real del mercado del oro, lo que proporciona información que puede ayudar en la toma de decisiones. A diferencia de las estrategias manuales tradicionales, One Gold EA opera con una intervenci
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper es un scalper rápido que selecciona automáticamente los parámetros para cada par de divisas por separado. El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de programación de EA. El asesor experto realiza operaciones a corto plazo utilizando un trailing stop inteligente y se basa en los datos actuales de pares de divisas, sus cotizaciones, especificaciones y spread. La estrategia de promedio se usa para evitar pérdidas causadas por el algoritmo de detecc
The Simple Worker
Anatoliy Ryzhakov
Asesores Expertos
El Simple Worker es un Asesor Experto multidivisa que utiliza varias estrategias de trading probadas. Opera en el marco temporal M1. Pocos ajustes hacen que el EA sea simple e intuitivo para los usuarios, lo que le permite ser optimizado para un determinado par de divisas, si es necesario. El EA analiza el mercado, el EA utiliza indicadores, volúmenes de tick, el sistema Martingale. Cómo funciona el EA Opera con una sola orden a la vez. Entra en el mercado con dos órdenes pendientes con el volu
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
Gold Invest Pro está diseñado específicamente para operar con oro. El EA trabaja sólo con posiciones de compra en XAUUSD y construye gradualmente una serie de operaciones, luego las cierra como una sola cesta cuando el beneficio total alcanza un objetivo predefinido en dinero. En su interior, incluye un límite en el número máximo de órdenes; un objetivo de beneficio para toda la cesta en la divisa de la cuenta; protección basada en la equidad: cuando se alcanza un nivel de reducción especificad
Otros productos de este autor
Okearo V12
Filipe Jose Roque Ferreira
Asesores Expertos
OKEARO V12 es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado para MetaTrader 4, centrado en operaciones de cambio de tendencia utilizando una confluencia de indicadores y análisis gráfico como principal activador, junto con un sistema dinámico de gestión de riesgos y protección del capital. Señal en directo: https: //www.mql5.com/pt/signals/2353130 He aquí el desglose técnico de su funcionamiento: Saldo mínimo 100 USD Par EURUSD / AUDCAD Marco temporal M5 1. estrategia de entrada (disparad
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario