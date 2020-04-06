🤖 IA Martin - Asesor Experto (MT4)

La inteligencia que domina la volatilidad del mercado de divisas

IA Martin es un robot de trading de alto rendimiento desarrollado específicamente para la plataforma MetaTrader 4. Combina la pureza de Price Action con el rigor analítico de los indicadores técnicos modernos para operar 24 horas al día, 5 días a la semana, sin sesgo emocional humano.





📈 Siinal mql5 en vivo: https: //www.mql5.com/pt/signals/2353131





📈 Estrategia de negociación

A diferencia de los robots que operan a ciegas, IA Martin utiliza un doble algoritmo de filtrado:

Price Action Core: Identifica niveles institucionales de Soporte y Resistencia, rupturas de volatilidad y patrones de velas.

Indicadores Inteligentes: Filtros de tendencia y osciladores que aseguran que las entradas se produzcan en momentos de alta probabilidad de reversión o continuación.

🛡️ Gestión del riesgo y del capital

IA Martin utiliza un sistema híbrido de Grid y Smart Martingale, diseñado para convertir los movimientos adversos en oportunidades de salida rentables:

Grid Estratégico: Abre órdenes a niveles precalculados para optimizar el precio medio.

Martingala Progresiva: Aplica un multiplicador de lotes calculado matemáticamente para recuperar las pérdidas rápidamente manteniendo la integridad de la cuenta.

Take Profit Global: Todas las órdenes de una cesta se cierran simultáneamente en cuanto se alcanza el objetivo de beneficio en efectivo o pips.

Diferenciales técnicos

Negociación 24/5 : Totalmente automatizada para aprovechar las sesiones de Londres, Nueva York y Tokio.

Filtro de Noticias: Evita aperturas durante eventos macroeconómicos de alto impacto (opcional).

Personalización total: Parámetros ajustables para el lote inicial, la distancia de rejilla, el multiplicador y el límite de reducción.

Optimizado para Spread Bajo: Funciona mejor en cuentas ECN con pares de alta liquidez (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD).

⚠️ Recomendaciones de uso