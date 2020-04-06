IA Martin

🤖 IA Martin – Expert Advisor (MT4)

A Inteligência que Domina a Volatilidade do Mercado Forex

O IA Martin é um robô de negociação de alta performance, desenvolvido especificamente para a plataforma MetaTrader 4. Ele combina a pureza da Ação do Preço (Price Action) com o rigor analítico de indicadores técnicos modernos para operar 24 horas por dia, 5 dias por semana, sem o viés emocional humano.


TIMEFRAME M5

PARES:  EURUSD - AUDCAD - EURGBP - AUDNZD - NZDCAD

OBSERVAÇÃO: CADA PAR POSSUI UMA CONFIGURAÇÃO DIFERENTE.


📈 Siinal mql5 ao vivo: https://www.mql5.com/pt/signals/2353131


📈  Estratégia de Negociação

Diferente de robôs que operam às cegas, o IA Martin utiliza um algoritmo de filtragem dupla:

  • Price Action Core: Identifica níveis institucionais de Suporte e Resistência, rompimentos de volatilidade e padrões de velas (candles).

  • Smart Indicators: Filtros de tendência e osciladores que garantem que as entradas ocorram em momentos de alta probabilidade de reversão ou continuidade.

🛡️ Gerenciamento de Risco e Capital

O IA Martin utiliza um sistema híbrido de Grid (Grade) e Martingale Inteligente, projetado para transformar movimentos adversos em oportunidades de saída lucrativa:

  • Grid Estratégico: Abre ordens em níveis pré-calculados para otimizar o preço médio.

  • Martingale Progressivo: Aplica um multiplicador de lote calculado matematicamente para recuperar perdas rapidamente, mantendo a integridade da conta.

  • Global Take Profit: Todas as ordens de uma cesta são fechadas simultaneamente assim que a meta de lucro em dinheiro ou pips é atingida.

🚀 Diferenciais Técnicos

  • Operação 24/5: Totalmente automatizado para aproveitar as sessões de Londres, Nova York e Tóquio.

  • Filtro de Notícias: Evita aberturas durante eventos macroeconômicos de alto impacto (opcional).

  • Customização Total: Parâmetros ajustáveis de lote inicial, distância de grid, multiplicador e limite de drawdown.

  • Otimizado para Baixo Spread: Funciona melhor em contas ECN com pares de alta liquidez (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD).

⚠️ Recomendações de Uso

  • Saldo Mínimo: Sugerido a partir de $500 (ou $50 em contas Cent/Micro).

  • Timeframe: Recomendado M5 para maior estabilidade.

  • Hospedagem: Recomenda-se o uso de uma VPS para garantir que o robô nunca fique offline.


추천 제품
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Experts
This is a Trend and Reverse based EA. No martingale or hedging strategy is used here. It works on MetaTrader 4 with all major pairs. Here you can see more details about our EA.   Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band. Also we check the market trend. We use reverse trend strategy Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take pro
Gold EA Macro Trend v1
Jose Pablo Morales Del Valle
Experts
Kruler GOLD EA – Macro Aligned An MT4 Expert Advisor for XAUUSD and major Forex pairs (excluding JPY crosses) designed to capture sustained trends while staying selective in choppy markets. It combines multi-timeframe market context, dynamic risk management and an adaptive trailing system to let winners run while protecting equity. Recommended execution timeframe: M30. Instructions Open MetaTrader 4 → File → Open Data Folder → MQL4\Experts and copy the EA file there. Restart MT4 and attach Gold
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Seek And Find Eps
Vitalii Zakharuk
Experts
Seek And Find   — Adaptive Grid Expert Advisor for MetaTrader Seek the Pattern. Find the Opportunity. Seek And Find is a smart, fully automated Expert Advisor that combines a structured grid strategy with dynamic market analysis. It identifies price consolidation zones using a bar-based channel system and activates a calculated order sequence when optimal conditions are met — all without relying on external indicators. Whether the market trends or ranges, this EA is built to adapt, manage r
Jakarta At Night
Sentono
Experts
Fully Automated EA Running Jakarta At Night Jakarta At Night is the dynamic grid system . Supported currency pairs: All Forex Pair Recommended Timeframe: M15 [Low Risk] or M30 [High Risk] Live Performance Features: One Chart Setup: you only need one chart to trade all symbols Multiple currency pairs support or single pair only Requirements The EA is NOT sensitive to spread and slippage. But I advise using a good ECN broker The EA should run on a VPS continuously , I advise to using a low late
Genius EA Creator for MT4
Baha Eddine Tahouri
Experts
Introducing Genius EA Creator for MetaTrader 4: Simplify Your Automated Trading Like Never Before Ready to automate your trading without worrying about coding? Genius EA Creator for MetaTrader 4 is here to transform the way you trade by offering a flexible and powerful platform that anyone can use. Whether you’re a beginner or an experienced trader, you’ll appreciate how this tool allows you to design and execute strategies tailored to your needs—no programming skills required! Key Features and
Algo v3 ea robot
Sharif Khatib Said
1 (1)
Experts
ALGO V3 EA is developed with over a year of intense research and testing. This expert advisor employs multi-timeframe volatility measurements, analyses intentions of market participants and anticipate price movements before they occur with help candlestick patterns, and supply & demand analysis for accurate entries that are highly reactive to market price movements of Gold, breaking out at critical price levels. Gold Mana is proven to be resilient for more than 3 years with stable trading throug
GoldMinerRobot
Burak Can Kislak
5 (2)
Experts
To celebrate the launch of our latest product from "Keyvan Trading Bots" — the “Keyvan Bitcoin Bot,” one of the most powerful and advanced trading robots specialized for Bitcoin — all of our products are now available for a limited time with discounts more than 50%. During this special launch event, the price of the "Gold Miner Robot" has been reduced from $345to only $197. Don’t miss out — complete your purchase today ! “Gold Miner Robot” is a very powerful AI-Based robot designed and built to
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Purple Monkey
Md Anawar Hossain
Experts
Purple Monkey EA: Advanced Grid Trading System Overview: Purple Monkey EA is a sophisticated grid trading system that has been successfully operating on live accounts for several years. Unlike conventional systems that are tailored to historical data, this EA is engineered to capitalize on existing market inefficiencies. It goes beyond a mere "hit and miss" approach, leveraging real market mechanics to generate consistent profits. Supported Currency Pairs: AUDCAD AUDNZD NZDCAD Recommended Timef
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
유틸리티
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
StepperNewVision
Evgenii Matveev
Experts
Stepper new vision New grid advisor with martingale and reverse orders. Orders with a paired reverse order are trailing until the specified profit is reached. The TP line is also trailed for maximum possible profit. In case of a drawdown, the mechanism for decreasing the lot of "drained" orders is activated. New orders are opened by an oscillator signal and filtered by a trend indicator. When building the grid, the martingale principle is used with a constant rate of change in the lot. Warning!
Dollar Twins M15
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed for EURUSD M15 TF. It also works very well on GBPUSD M15. So you will get 2 strategies for lower price, that means better equity curve, higher profits, lower drawdowns. Everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on   BREAKOUT of the LOWEST CHANNEL   after some time of consolidation.   It uses   STOP  pending orders with  FIXED Stop Loss and FIXED Take Profit . To catch as much profit as possible there is also a   TRA
Dragon Tongues
Jin Hu Han
Experts
This strategy is characterized by simplicity and rudeness. Simple things, it is widely applicable, durable, strong stability. This is an advantage to having a certain amount of money, because the demand for big money is stable. The need for small capital is efficiency. Efficiency requires Intensive farming. There are a lot of things you can refine to increase your efficiency. But I’m not sure I can build a sophisticated EA money machine. Efficiency and stability are a dialectical relationship. H
Night Hunter Pro
Valeriia Mishchenko
4.38 (53)
Experts
EA has a  live track record  with many months of stable trading with  low drawdown : Best Pairs   (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth . It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all t
FxGold marathon breakout
Mr Anuchat Udomsin
Experts
FxGold Marathon BreakOut is a simple but effective trading system based on breaking out price parttern. EA is a long term stable growth  trading system with realistic result . EA designed for XAUUSD (GOLD) which  is a volatile and highly liquid commodity Features: Account protection by acceptable consecutive loss. Auto MM Don't need fast VPS just laptop or pc and stable internet connection, you can shut down at the weekend then start it up before market opening like i'm doing. All opened positi
Saiteja Scalper Ea
Hanumandla Saiteja
Experts
it works on the EURUSD 5min and 15 min time frame. Unlock the power of trendline-based trading with this intelligent Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4. This EA dynamically identifies key support and resistance levels using pivot highs and lows — and automatically draws upper and lower trendlines on your chart. Once a breakout occurs, it can instantly trigger a buy or sell trade based on clean price action logic
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Experts
Lemon Cat Scalper Free Version. The ideal time frame of this EA is M15, however lower timeframes are also suitable.  I mainly used M15 and M5 for backtesting. This EA simply uses previous bars to determine the position for opening orders.  It uses a very special strategy for defending losing positions, and it has passed 10 years backtest for most symbols.  This EA is mostly suitable for EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD and NZD/CAD, however other symbols are
FREE
Gemilang Scalping Pro
Anthonius Soruh
1 (1)
Experts
GemilangScalping Pro version is EA Scalping that works at certain moments, uses a small Stop Loss and SL so that it has a small DD. Be equipped : 1. News Filter , 2. Auto Lot MM 3. Balance Protection (% from Max Balance). 4. Target Profit 5. Turbo Trade (wooowww) 6. Broker Recomended Low Spread and Low Slippage 7. TimeFrame M1 only 8. My Lots standart 0.01 for Balance $10/ 1 pair Live Trading, Signal, Hisrory find here  https://www.mql5.com/en/signals/915884 GemilangScalping Pro works well on
Kaka Kaki Ea Mt4
Pankaj Kapadia
5 (1)
Experts
Kaka Kaki Ea Mt4: Introducing Kaka Kaki EA for MT4 , the cutting-edge solution in low-risk automated trading. Unlike conventional systems that tailor strategies to historical data, Kaka Kaki EA is meticulously crafted to operate on low-risk settings. This distinguishes it from the commonplace "take and throw" systems reliant on simple grids for survival. This EA offers a unique approach, prioritizing risk management and ensuring a sophisticated trading experience. Operating exclusively on a fixe
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
Experts
We do not want to make you confused with an imaginary high profit screenshot from Strategy Tester which has no relation/guarantee of future profit! We just want to tell you the real thing about our EA. TrendEx Pro has been developed to trade on Gold specially, combining multiple strategies algorithm to ensure Trend catching and trading on. It can identify both short and long trends and opens positions accordingly with excellent built-in risk management logic. There is no use of any dangerous met
Gold BB PRO
Vojtech Svobodnik
1 (1)
Experts
Gold BB PRO is a professional version of Gold BB FREE, which uses a portfolio of strategies based on Bollinger Bands . Gold BB PRO was developed for XAUUSD . This Expert Advisor has been tested from year 2006 to 2021 .  Doesn't use Martingale or other dangerous strategies. Backtest, which you can see bellow in screenshots section, used the real tick data with 99,90% accuracy. With this strategy one can trade using fixed lots  or using a risked percentage of the balance . Recommendations Symbol
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
YinYang Reverse
Chi Sum Poon
Experts
What goes to the extreme must reverse; what goes to the negative will bring prosperity. This EA captures technical rallies when there are consecutive bearish (bullish) candles making new lows (highs). It buys on the upward reversal when a consecutive bearish candle starts to retrace from a low position. It sells on the downward reversal when a consecutive bullish candle starts to retrace from a high position. === 物極必反、否極泰來 此 EA 捕捉連續陰(陽)燭創新低(高)時的技術性反彈(Technical Rally) 在 連續陰 燭 低位 回調開始時反手買升 在 連續
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Gold4Money
Gurkamal Singh
Experts
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money는 돈의 2%의 적은 위험으로 최대의 이득을 주기 때문에 매우 적은 위험으로 쉽게 돈을 벌 수 있도록 도와주는 전문가입니다. 이 전략의 설정은 다음과 같습니다. 1) 소요시간은 4시간 이내로 하되 그 이상도 4시간 이내로 한다.  2) 로트 크기 옵션에서 계정 잔액에 따라 로트를 지정합니다. 총 자금의 최대 4%와 최소 2%를 사
Exotic Adv
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Experts
The Atena specialist is a EA for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET Atena Gold EA FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. Atena was developed to operate with greater security on American metal (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD is a long-term robot, with WEEKLY AND MONTHLY profits, don't be too alarmed if it sometimes takes some time to close. Remember that Athena operates in both market trends, buying and selling, re
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
ICMarkets 실계좌 신호: 여기를 클릭하세요 KT Gold Nexus EA로 성공하기 위해 필요한 것은 무엇입니까? 인내. 규율. 시간. KT Gold Nexus EA는 전문 트레이더와 개인 자산 운용자들이 실제로 사용하는 실전 트레이딩 접근 방식을 기반으로 설계되었습니다. 단기적인 흥미나 빠른 수익이 아닌, 장기적으로 안정적이고 일관된 성과를 목표로 합니다. 이 EA는 장기 운용을 전제로 만들어졌습니다. 전략의 진정한 잠재력을 확인하려면 최소 1년 이상 지속적으로 운용하는 것이 권장됩니다. 전문 트레이딩과 마찬가지로 손실이 발생하는 주간이나 월간 구간이 존재할 수 있으며, 이는 정상적인 과정입니다. 중요한 것은 짧은 기간의 결과가 아니라 장기간에 걸친 누적 성과입니다. 많은 그리드 또는 마틴게일 시스템은 초기에는 빠른 수익을 보여주지만, 대부분 결국 계좌 손실로 이어집니다. 본 EA는 이러한 구조적 위험을 배제하고, 안정적이며 통제 가능한 성장을 추구하도록 설계되었습니다.
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
Gold Emperor EA MT4 Expert Advisor the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Gold Emperor EA is an automated trading advisor (expert) designed specifically for gold trading (XAU/USD) on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It is designed to maximize profits and minimize risks when trading this volatile asset.   Key Features:   Gold Specialization: The EA is designed to take into account the specific characteristics of gold price movement,
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Ziwox 기본 트레이더 Ziwox Fundamental 거래자는 금융 시장 거래자가 EA 정보 데이터를 기반으로 현명한 결정을 내릴 수 있도록 도와주는 거래 도우미입니다. 이 EA는 온라인 소스를 사용하여 통화의 근본적인 편향, 쌍에 대한 실시간 소매 거래자 비율의 감정, 은행 및 기관 예측, COT 보고서 데이터 및 복잡한 EA 패널의 기타 데이터와 같은 필요한 모든 정보를 포착합니다. 간단히 말해서, 수동 거래자가 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되는 통합 외환 데이터 소스 및 정보입니다. 이와 함께 Currency Fundamental Bias 및 기술 데이터를 기반으로 이러한 데이터를 사용하여 자동으로 쌍으로 거래하는 FULL 기본 로봇 거래입니다. EA 구성 요소: 거래에 필요한 모든 정보는 데이터 패널에 통합된 일련의 외환 데이터 스트림 구성 요소로 여기에 수집됩니다. 각 구성 요소는 개별적으로 거래 보조 지표 또는 설명 시장 보고서의 역할을 하여 거래자가 의
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Experts
Gold Mining EA is a sophisticated automated trading system that combines momentum-based technical analysis with intelligent grid management. Designed primarily for trending markets like Gold (XAUUSD),  this EA uses a unique combination of Aroon Oscillator and RSI indicators to identify high-probability entry points while managing risk through multiple protective mechanisms. Trading Style: Grid Trading with Trend Following Best Instruments: XAUUSD (Gold) Recommended Timeframe: M15(15-minute) Mini
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
업데이트 — 2025년 12월 2024년 11월 말, Aurum이 공식적으로 판매를 시작했습니다. 그 이후 뉴스 필터, 추가 보호 조건, 복잡한 제한 없이도 실제 시장 환경에서 꾸준히 운용되며 안정적인 성과를 유지해 왔습니다. Live Signal 1년간의 실전 운용은 이 트레이딩 시스템의 신뢰성을 명확하게 증명했습니다. 그리고 실제 데이터와 통계를 기반으로, 2025년 12월 대규모 업데이트가 진행되었습니다: 프리미엄 패널 전면 개편 및 모든 해상도에 최적화 확장된 거래 보호 시스템 추가 Forex Factory 기반의 강력한 뉴스 필터 추가 신호 정확도를 높이는 추가 필터 2종 추가 최적화, 실행 속도 및 전반적인 안정성 향상 손실 후 안전한 복구를 위한 Recovery 기능 추가 프리미엄 스타일의 새로운 차트 테마 적용 EA 소개 Aurum — 골드(XAU/USD) 전용 프리미엄 자동매매 EA Aurum은 금 시장에서 안정적이고 안전한 트레이딩을 위해 설계된 전문 자
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Meta Trader 플랫폼에서 거래자가 고급 시장 분석을 할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 정교한 금 거래 로봇인 One Gold EA를 소개합니다. 당사의 독점 기술은 신경망과 데이터 기반 알고리즘을 활용하여 과거 및 실시간 금 시장 데이터를 분석하여 의사 결정에 도움이 되는 통찰력을 제공합니다. 기존의 수동 전략과 달리 One Gold EA는 최소한의 개입으로 작동하여 거래 프로세스를 간소화하고 관련 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다. 고급 신경 플러그인을 사용하면 로봇의 분석 기능이 향상되지만 다른 거래 도구와 마찬가지로 One Gold EA는 수익을 보장하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 그러나 보다 정보에 입각하고 데이터 기반 통찰력을 제공하여 거래 성과를 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 설계되었습니다. One Gold EA는 인간 거래자가 파악하기 어려울 수 있는 패턴과 추세를 감지하기 위해 금 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 이 시스템은 다양한 시장 상황
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experts
Exp-TickSniper   는 각 통화 쌍에 대해 개별적으로 매개변수를 자동으로 선택하는 빠른 틱 스캘퍼입니다. EA는 10년 가까운 EA 프로그래밍 경험을 바탕으로 개발되었습니다. EA는 스마트 후행 정지를 사용하고 현재 통화 쌍 데이터, 시세, 사양 및 스프레드를 기반으로 단기 거래를 수행합니다. 평균화 전략은 신호 감지 알고리즘으로 인한 손실을 방지하는 데 사용됩니다. 오픈 포지션이 특정 손실을 입으면 포지션 평균화 기능이 발동됩니다. 극단적인 경우 TickSniper가 개설한 포지션에는 손절매가 수반됩니다. 자동 거래 시스템이 최소한의 이익을 얻을 수 없는 경우 포지션은 하나씩 손절매로 청산됩니다. 시스템은 유리한 정지 손실 및 이익 실현 수준을 자동으로 정의할 뿐만 아니라 평균 위치의 거리, 후행 정지 거리 등을 정의합니다. EA는 통화 쌍 사양, 현재 가격 및 전략의 일부인 기타 요소에서 이러한 매개변수에 대한 데이터를 얻습니다. 전체 MetaTrader 5 버전:
The Simple Worker
Anatoliy Ryzhakov
Experts
The Simple Worker is a multicurrency Expert Advisor that uses several proven trading strategies. It trades on the M1 timeframe. Few settings make the EA simple and intuitive for users, which allows it to be optimized for a certain currency pair, if necessary. The EA analyzes the market, the EA uses indicators, tick volumes, the Martingale system. How the EA works It trades only one order at a time. It enters the market with two pending orders with the volume of "Startlot". If one of the orders
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
Sergey Batudayev
Experts
Gold Invest Pro is designed specifically for trading gold. The EA works only with buy positions on XAUUSD and gradually builds a series of trades, then closes them as a single basket when the total profit reaches a predefined target in money. Inside, it includes: a limit on the maximum number of orders; a profit target for the whole basket in account currency; equity-based protection — when a specified drawdown level is reached, all trades can be closed. It is not a “magic button”, but a tool f
제작자의 제품 더 보기
Okearo V12
Filipe Jose Roque Ferreira
Experts
O OKEARO V12 é um Expert Advisor (EA) de alta precisão projetado para o MetaTrader 4, focado em operações de reversão de tendência utilizando uma confluênciade indicadores e análise grafica como gatilho principal, aliado a um sistema de gerenciamento de risco dinâmico e proteção de capital. Signal Live:  https://www.mql5.com/pt/signals/2353130 Aqui está o detalhamento técnico de como ele funciona: Saldo mínimo 100 USD Par EURUSD / AUDCAD - OBSERVAÇÃO: CADA PAR POSSUI UMA CONFIGURAÇÃO DIFERENTE
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변