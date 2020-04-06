KT Gold Drift EA MT4

ICMarkets Live Signal: Нажмите здесь

Советник предлагается по стартовой цене на раннем этапе. Цена будет увеличиваться после каждых нескольких продаж и никогда не будет снижаться. Ранние покупатели получают наилучшую доступную цену.

Что необходимо для успешной работы с KT Gold Drift EA?

Терпение. Дисциплина. Время.

KT Gold Drift EA основан на реальном торговом подходе, используемом профессиональными трейдерами и частными управляющими фондами. Его сила заключается не в краткосрочных всплесках прибыли, а в долгосрочной стабильности.

Этот советник предназначен для торговли на дистанции. Рекомендуется использовать его не менее одного года, чтобы раскрыть его реальный потенциал. Как и в профессиональной торговле, возможны убыточные недели или даже месяцы. Это нормально. Главное — совокупный результат на длинном временном отрезке.

Многие сеточные или мартингейл-системы показывают быструю прибыль в начале, но почти всегда заканчиваются сливом депозита. Данный EA создан для исключения таких рисков и ориентирован на стабильный и контролируемый рост.

Введение

KT Gold Drift EA — это профессионально разработанная, полностью готовая к использованию торговая система для рынка золота (XAUUSD) на таймфрейме H4. Советник создан с использованием исторических данных Dukascopy с качеством моделирования 100% и прошёл обширные стресс-тесты и проверки устойчивости в различных рыночных условиях.

Исторические данные разделяются на различные рыночные режимы, и каждая торговая идея многократно тестируется в этих условиях с использованием высокопроизводительных серверов. Отбираются только те входы, которые сохраняют стабильность во всех режимах. Это гарантирует надёжность, адаптивность и ориентацию на долгосрочную работу, а не на подгонку под историю.

Входы осуществляются при совпадении импульса и структуры цены с использованием взаимосвязей RSI, положения линейной регрессии и сигналов сжатия или расширения волатильности для подтверждения направления. Выходы управляются изменениями волатильности, поведения импульса и временными условиями, что позволяет закрывать позиции при ослаблении рынка, а не по фиксированным целям.

После выбора устойчивой модели входа советник разбивает сделку на несколько позиций и динамически управляет выходами для поддержания долгосрочной стабильности.

Конфигурации

  • Символ: Gold (XAUUSD)
  • Таймфрейм: 4 часа
  • Минимальный депозит: $1200
  • Рекомендуемый депозит: $2400 (дополнительный запас безопасности при высокой волатильности)
  • Настройки: По умолчанию (специальные set-файлы не требуются)
  • Брокер: Любой (специальные условия не нужны)
  • Подходит для проп-фирм: Да (свинг-торговля)

Используйте Lot Size Finder, чтобы подобрать правильный размер лота в зависимости от баланса счёта и допустимой просадки.

Советник обновляется ежегодно для соответствия текущим рыночным условиям и режимам. При выходе обновления вы получите уведомление в сообщениях MQL5. Обновления следует устанавливать только в выходные и только после полного закрытия всех сделок предыдущей версии.

Результаты тестирования не отражают весь потенциал данного EA. Алгоритмы разработаны для адаптации и работы в реальных рыночных условиях со временем, особенно в течение года после последнего обновления. Терпение критически важно. Дайте стратегии минимум один год реальной торговли, чтобы она проявила свою силу.

Особенности

  • Не использует высокорисковые методы, такие как сетка, мартингейл, хеджирование или усреднение.
  • Сделки защищены встроенными скрытыми стоп-лоссами и тейк-профитами для снижения риска вмешательства брокера или стоп-хантинга.
  • Не требуются специальные настройки или set-файлы. Параметры по умолчанию оптимизированы под текущий рынок.
  • Все сделки закрываются до окончания торгов в пятницу, чтобы исключить риски гэпов и резких движений на выходных.
  • Простые и понятные настройки.

Советник избегает рискованных тактик, таких как сеточная торговля, хеджирование или мартингейл. Вместо этого используется дисциплинированный и прозрачный подход, принимающий как прибыльные, так и убыточные сделки как часть реального трейдинга. Долгосрочный успех достигается за счёт превышения средней прибыли над средним убытком, что позволяет счёту стабильно расти.


Предупреждение о рисках: Любая торговля связана с риском, и убытки являются частью реального рынка. Прошлые результаты, включая тесты, не гарантируют будущих доходов. Советники работают по заранее заданной логике и не могут адаптироваться ко всем рыночным ситуациям. Рыночные условия, волатильность и особенности брокера могут повлиять на результат. Торгуйте с разумным риском и реалистичными ожиданиями.

Рекомендуем также
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Эксперты
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Goal Time
Mourad Ezzaki
Эксперты
Советник GOAL TIME основан на понятии времени. Он анализирует изменение цены в зависимости от времени и определяет лучшее время для успешной установки ордера. Этот советник основан на индикаторе, который рисует кривую цены по времени. Эта кривая рассчитывается при помощи алгоритма, который анализирует прошлые данные. После этого советник использует полученную кривую и устанавливает правильный ордер. В случае неправильного выбора задачей советника становится ограничение убытков. После тщательного
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Эксперты
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL на любую сделку ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или magic number Этот советник позволяет вам задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL), используя ценовые значения (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов или пипсов — только точное управление ордерами по цене, для всех ордеров или отфильтрованных по графику или magic number. Основные функци
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Утилиты
Angry Bull Option Binary   This is a Binary Options robot, which contains 7 strategies, you can backtest it to check what the best strategies are Settings Initial Batch Value Dynamic Investment = If activated it will use an automatic lot according to its capital Balance ($) w/ backtest = Starting balance to backtest PorcRiscoInvestment = It will be the value of % for the automatic lot if it is activated Expiration (in minutes) = It will be the expiration time of orders in Binary Options Magic
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT4 - уникальный советник, который может торговать по сигналам MT4 индикатора Matrix Arrow с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически. Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих средни
Sirr Scalper for PipFinite
Bruno Rosa
Эксперты
SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Эксперты
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
BuckWise
Joel Protusada
Эксперты
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Exotic Adv
Ivan Simonika
Эксперты
Exotic Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. Возможность настройки агрессивности торговли. Работа отложенными ордерами с трейлингом ордеров. Сов
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Эксперты
Taranus - многофункциональный советник, универсальный помощник трейдера, предназначен для работы под контролем трейдера. Советник обладает большим набором инструментов и может работать: по индикаторам, по торговым уровням, по трендовым линиям, по стратегии мартингейла, торговать на новостях. Имеет: несколько фильтров для определения тренда, многоуровневую систему управления риском, виртуальный стоп лосс, универсальный трейлинг стоп, может работать с любым типом ордеров. Сет файлы и руководство к
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Эксперты
Специалист Atena — это робот для Meta Trader, целью которого является работа с собственными тенденциями и стратегиями робота. ПОЛУЧИТЕ Atena Gold EA БЕСПЛАТНО УСТАНОВЛЕННУЮ И РАБОТАЮЩУЮ НА ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ, СПРАШИТЕ МНЕ ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ. Atena была разработана для более безопасной работы с американскими металлами (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD — это долгосрочный робот с ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ прибылью, поэтому не беспокойтесь, если для закрытия иногда требуется некоторое время. Помните, чт
Reef Scalper
Charles Crete
Эксперты
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Эксперты
Зигзагообразная стратегия МММ: Советники используют встроенный индикатор Zig Zag для определения ценовых тенденций и расчета сигнала для принятия решения об открытии позиций на покупку или продажу. Он отправляет ордер, закрывает или перемещает позицию Trailing Stop loss по мере работы индикатора. Общие входы: Закрывает ордера с любой прибылью значения (валюты): этот параметр работает как традиционный Take Profit, но разница в том, что вы определяете его значение в валюте депозита, обычно в долл
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Эксперты
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Эксперты
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Эксперты
Представляем советник HFT KING — лучшего HFT-короля трейдинга! Эта полностью автоматизированная высокочастотная торговая система призвана революционизировать ваш торговый опыт благодаря передовому алгоритму и новейшим функциям. HFT King использует уникальное сочетание технического анализа, искусственного интеллекта, высокочастотной торговли и машинного обучения, чтобы предоставлять трейдерам надежные и прибыльные торговые сигналы. Передовая технология HFT King очень эффективна для определения т
SM Gold Scalping
Igor Pereira Calil
Эксперты
Специалист SM Gold Scalping — это робот для Meta Trader, целью которого является работа с собственными тенденциями и стратегиями робота. ПОЛУЧИТЕ SM Gold Scalping БЕСПЛАТНО УСТАНОВЛЕННО И РАБОТАЙТЕ НА ВАШЕМ СЧЕТЕ, СПРОСИТЕ МНЕ В ЧАСТНОМ СООБЩЕНИИ. SM GOLD Scalping - это экстремально краткосрочный (скальперский) робот, он меняет график с помощью быстрых трендов, открывает ордера и закрывает их с быстрой прибылью в течение времени от 5 до 10 минут или до 30 секунд, повторяя этот процесс несколько
HMA Trend Expert
Alexander Fedosov
5 (1)
Эксперты
Робот для профессиональных трейдеров HMA Trend работает с набором скользящих средними Халла(Hull Moving Average - HMA).  Параметры советника Use Trade Panel — Использовать визуальную панель для настройки и торговли советника. Lot — Размер лота для входа в рынок. Take Profit(points) — Тейк-профит для открытого ордера. Stop Loss(points) — Стоп-Лосс для открытого ордера. Max Spread(0 - disabled) — Максимально допустимый спред, при котором можно входить в рынок. 0 — отключено. Magic number — Магичес
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
Zhao Cheng Han
Эксперты
RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - Идеальный Спасатель Счетов Prop Firm Вы устали проваливать челленджи Prop Firm (FTMO, MFF и т.д.) из-за одной эмоциональной сделки или минутного сбоя в управлении рисками? RiskGuardian Pro — это ваша Система Обязательной Дисциплины, разработанная, чтобы помочь вам пройти оценки и защитить ваш финансируемый счет. Основные Решаемые Проблемы: * Жесткая Блокировка «Анти-Тильт» (Anti-Tilt Hard Lock): Мгновенно закрывает все сделки и блокирует терминал в момент
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
TrendEx Pro
Md Abdur Rahim
Эксперты
We do not want to make you confused with an imaginary high profit screenshot from Strategy Tester which has no relation/guarantee of future profit! We just want to tell you the real thing about our EA. TrendEx Pro has been developed to trade on Gold specially, combining multiple strategies algorithm to ensure Trend catching and trading on. It can identify both short and long trends and opens positions accordingly with excellent built-in risk management logic. There is no use of any dangerous met
Heavy Duty
Elie Almachaalany
5 (1)
Эксперты
This is a fully automatic Expert Advisor. It can actually outsmart a market by placing BUY and SELL orders when the requirements are met. It uses an advanced technology to place orders in the right time with the right lot. This robot is designed for beginners yet expert traders: Most of the inner parameters are hidden from user so that even a beginner will not mess up. You can download this Ea and back-test. I personally used a 99.9% real tick data for back-testing for an accurate result.  All
EA Black Spark
Suparma Suparma
Эксперты
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Эксперты
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Эксперты
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
С этим продуктом покупают
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных ордеров и строгого контроля риска , что д
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Эксперты
УЛЬТРА-ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 в версии для MT4 — это самая мощная, стабильная и усовершенствованная версия на сегодняшний день. HFT — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он поддерживает кредитное плечо до 1:500 и работает с очень разумными объемами лота , соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. Поэтому требуется специальный скальпинг-счёт (RAW или EC
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Эксперты
Распродажа в течение 24 часов - всего $199.99 "HFT Pass Prop Firms" - это советник (Эксперт) специально разработанный для участия в соревнованиях по HFT, торгующий в паре US30. Для получения более подробной информации о лучших советниках и индикаторах посетите: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Я - Лос, подпишитесь, чтобы получать обновления: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Что такое HFT? Торговля высокой частоты (HFT) - это метод торговли, использующий мо
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Эксперты
EvoTrade: Первая самообучающаяся торговая система на рынке Позвольте представить EvoTrade — уникальный торговый советник, созданный с использованием передовых технологий компьютерного зрения и анализа данных. Это первая на рынке самообучающаяся торговая система, работающая в режиме реального времени. EvoTrade анализирует рыночные условия, адаптирует стратегии и динамически подстраивается под изменения, обеспечивая исключительную точность в любых условиях. EvoTrade использует передовые нейронные
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Эксперты
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Эксперты
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена премиальная
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Эксперты
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Эксперты
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Эксперты
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Эксперты
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Автоматический скальпинговый Expert Advisor для MT4 для Gold (XAUUSD) , торговля XAUUSD M1 , скальпинг золота , микротрендовый скальпинг , тик-моментум , стратегия входа по откату , трейлинг-стоп , хеджирующий скальпер по золоту , низкорисковый EA для золота , MT4 Expert Advisor для торговли золотом . Рекомендуемые условия торговли • Символ: Gold (XAUUSD) • Таймфрейм: M1 (1 минута) • Минимальный стартовый капитал: от 300 € • Рекомендуемый старт
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Другие продукты этого автора
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Индикаторы
Индикатор KT Momentum Arrows основан на кратковременном пробое, который рассчитывается с использованием отклонения полос и возникающей волатильности в определенном направлении. Сигнал на покупку появляется, когда цена закрывается выше верхней полосы, а сигнал на продажу — когда цена закрывается ниже нижней полосы. Используется коэффициент величины, который влияет как на отклонение полос, так и на измерение волатильности. Значение коэффициента следует тщательно подбирать и анализировать в зависим
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет ключевой сигнал на вход в рынок, обнаруживая особую модель пробоя. Индикатор непрерывно сканирует график на наличие стабилизирующегося импульса в одном направлении и выдает точный сигнал перед значительным рыночным движением.  Получите сканер с поддержкой мульти-символов и мульти-таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT4 Ключевые особенности Уровни Стоп-лосса и Тейк-профита задаются индикатором. Поставляется с панелью сканера MTF, которая
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет важный сигнал входа на рынок, выявляя особый паттерн пробоя. Он непрерывно сканирует график на предмет устойчивого импульса в одном направлении и предоставляет точный сигнал перед основным движением. Получите сканер для нескольких символов и таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT 5 Ключевые особенности Уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит предоставляются индикатором. В комплект входит MTF-сканер, отслеживающий сигналы пробоя на всех таймфрей
KT Asian Breakout Indicator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Индикатор KT Asian Breakout анализирует ключевую часть азиатской сессии для генерации двусторонних сигналов на покупку и продажу в направлении пробоя цены. Сигнал на покупку возникает, когда цена пробивает максимум сессии, а сигнал на продажу — когда цена пробивает минимум сессии. Что важно учитывать Если диапазон сессии слишком широкий, следует избегать открытия новых сделок, так как большая часть ценового движения уже произошла внутри этого диапазона. Если пробойная свеча слишком большая, цен
KT Momentum Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Индикатор KT Momentum Arrows основан на кратковременном пробое, который рассчитывается с использованием отклонения полос и возникающей волатильности в определенном направлении. Сигнал на покупку появляется, когда цена закрывается выше верхней полосы, а сигнал на продажу — когда цена закрывается ниже нижней полосы. Используется коэффициент величины, который влияет как на отклонение полос, так и на измерение волатильности. Значение коэффициента следует тщательно подбирать и анализировать в зависим
KT Stoch Divergence MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Дивергенция — это один из важных сигналов, указывающих на возможный разворот цены на рынке. KT Stoch Divergence показывает обычные и скрытые дивергенции между ценой и стохастическим осциллятором. Ограничения KT Stoch Divergence Использование дивергенции стохастика в качестве единственного сигнала входа может быть рискованным. Не каждую дивергенцию можно трактовать как сильный сигнал разворота. Для лучших результатов рекомендуется комбинировать с анализом цены и направлением тренда. Особенности
ACB Trade Filter MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
Индикатор ACB Trade Filter отфильтровывает маловероятные торговые сигналы в торговой стратегии. Продукт использует сложный алгоритм фильтрации на основе рыночных настроений и трендов. Заявки Хорошо сочетается с другим нашим индикатором ACB Breakout Arrows . Отфильтровывает маловероятные сигналы любого индикатора. Избегает слишком частых сделок и минимизирует убытки. Торгует в направлении рыночных настроений. Хорошо справляется с волатильностью. Инструкция по применению Покупайте, если гистогра
KT Psar Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
KT Psar Arrows строит стрелки на графике с использованием стандартного индикатора Parabolic SAR. Восходящая стрелка отображается, когда максимум свечи касается линии SAR. Нисходящая стрелка появляется, когда минимум свечи касается линии SAR. Сигналы генерируются в реальном времени без ожидания закрытия бара.  Особенности Полезный инструмент для трейдеров, которые хотят экспериментировать с торговыми стратегиями, включающими использование индикатора Parabolic SAR.  Можно использовать для поиска
MACD Divergence on MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT MACD Divergence показывает обычные и скрытые дивергенции, возникающие между ценой и осциллятором. Если ваша торговая стратегия предполагает разворот тренда, вы можете использовать обычную дивергенцию MACD для определения возможных точек разворота. А если вы придерживаетесь стратегии продолжения тренда, то скрытая дивергенция MACD будет подходящим решением. Ограничения KT MACD Divergence Использование дивергенции MACD как единственного сигнала входа может быть рискованным. Не каждую диверген
KT Trend Magic
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Trend Magic shows the trend depiction on chart using the combination of market momentum and volatility. A smoothing coefficient is used to smooth out the noise from the signal.It can be used to find out the new entries or confirm the trades produced by other EA/Indicators. Usage Drag n drop MTF scanner which scans for the new signals across multiple time-frames. Find new entries in the trend direction. Improve the accuracy of other indicators when used in conjunction. Can be used as a dynami
KT COG Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Индикаторы
KT COG is an advanced implementation of the center of gravity indicator presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. It's a leading indicator which can be used to identify the potential reversal points with the minimum lag. The COG oscillator catches the price swings quite effectively. MT5 version of the same indicator is available here KT COG Advanced MT5 Calculation of COG The COG indicator is consist of the two lines. The main l
KT Pin Bar
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
KT Auto Fibo
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Auto Fibo автоматически строит уровни коррекции Фибоначчи на основе текущего направления тренда. Максимальные и минимальные точки выбираются автоматически, используя доступные на графике экстремумы. Вы можете масштабировать и прокручивать график для соответствующей корректировки уровней Фибоначчи. Режимы Авто:  Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе области графика. Ручной: Строит уровни Фибоначчи один раз. После этого вы можете вручную изменять начальные точки. Применение: Помогае
KT Psar Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Psar Arrows строит стрелки на графике с использованием стандартного индикатора Parabolic SAR. Восходящая стрелка отображается, когда максимум свечи касается линии SAR. Нисходящая стрелка появляется, когда минимум свечи касается линии SAR. Сигналы генерируются в реальном времени без ожидания закрытия бара.  Особенности Полезный инструмент для трейдеров, которые хотят экспериментировать с торговыми стратегиями, включающими использование индикатора Parabolic SAR.  Можно использовать для поиска
KT Ichimoku Trader
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Эксперты
KT Ichimoku Trader is a fully automated expert advisor that offers five popular trading strategies based on the Ichimoku indicator. Each strategy has it's own entry and exit method without any interference to other strategies. The Ichimoku system can be applied to all major currency pairs and metals. However, we found that it performs reasonably well mainly on two pairs.   MT5 Version is available here  https://www.mql5.com/en/market/product/35043 Features Trade up to 5 famous trading strategi
KT Volatility Oscillator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Осциллятор волатильности KT анализирует прошлые и текущие рыночные данные с помощью математической формулы, отображая результат в виде осциллятора. Растущие и снижающиеся волны соответствуют высокой и низкой волатильности актива.  Проще говоря, волатильность — это измерение колебаний цены актива за определённый период времени. Без волатильности на рынке было бы мало движения, и трейдеры не могли бы зарабатывать на изменениях цен. Использование волатильности на рынке Форекс Использование волатил
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
ACB Breakout Arrows EA
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
Это полностью автоматизированный экспертный советник, основанный на нашем пользовательском индикаторе "ACB Breakout Arrows" . Входы основаны на модели пробоя, которая регулярно возникает в обоих направлениях. Интенсивность сигналов можно регулировать с помощью внешнего параметра "Signal Sensitivity". Подтверждение сделок Советник ACB Breakout Arrows EA предоставляет возможность фильтрации входов с использованием другого нашего пользовательского индикатора под названием ACB Trade Filter . Сильн
KT Asian Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4 (1)
Эксперты
KT Asian Breakout carefully analyzes the range-bound market during the Asian session and then fires a long or short trade after doing some preassessment based on its inbuilt technical analysis module. The executed orders are closed within a day before the completion of the next day session. The inbuilt technical analysis module checks for the session range and compares it with the last 20 days price movement. If it finds any erratic price movement within the session, the orders are not executed
KT London Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
First thirty minutes are essential for a trading session. The early reaction of traders and market players sets a path for the rest of the day. KT London Breakout EA takes advantage of this phenomenon, and after analyzing the first thirty minutes of London session, it places two bidirectional pending orders. One of pending order is eventually canceled after realizing the market direction with certainty. It has been strictly tested and developed for EUR/JPY using 30-Min Time Frame. You can expe
KT Support and Resistance Levels
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Use of support and resistance in systematic trading is very subjective. Every trader has their own idea and way to plotting the support and resistance levels on the chart. KT Support and Resistance indicator take out this ambiguity out of the situation and automatically draws support and resistance levels following an algorithmic approach using a unique multi-timeframe analysis. When launched on the chart, It immediately scan the most significant extreme points across all the available timefra
KT Currency Strength and Correlation
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Если вы торгуете на Форекс, наличие подробной информации о силе валют и корреляции валютных пар может вывести вашу торговлю на новый уровень. Корреляция поможет сократить риск вдвое, а анализ силы валют поможет максимизировать прибыль. Этот индикатор предлагает гибридный подход к выбору наиболее подходящих валютных пар, используя анализ силы валют и корреляцию валютных пар. Как использовать анализ силы валют Предположим, ваша торговая стратегия показывает возможность покупки по AUD/JPY, но при
MACD Divergence Seeker
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
KT MACD Divergence Seeker trades the regular and hidden divergence signals generated by our free indicator named KT MACD Divergence indicator. Trading the standalone divergences can be a risky affair that's why the KT MACD Divergence Seeker combines the standard divergence signals with an advanced analysis module to exploit the price inefficiencies on some FX pairs. What is the Divergence exactly? As a general conception if the price is making higher highs, then macd should also be making hig
MACD Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT MACD Divergence показывает обычные и скрытые дивергенции, возникающие между ценой и осциллятором. Если ваша торговая стратегия предполагает разворот тренда, вы можете использовать обычную дивергенцию MACD для определения возможных точек разворота. А если вы придерживаетесь стратегии продолжения тренда, то скрытая дивергенция MACD будет подходящим решением. Ограничения KT MACD Divergence Использование дивергенции MACD как единственного сигнала входа может быть рискованным. Не каждую диверген
KT Bollinger Bands Trader MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
KT Bollinger Bands Trader — это полностью автоматизированный эксперт-советник, реализующий стратегию торговли на возврат к среднему значению с использованием полос Боллинджера в периоды низкой волатильности. Цена часто реагирует на верхнюю или нижнюю линию полос Боллинджера, однако разворот происходит не всегда. Тем не менее, вероятность разворота выше именно в условиях низкой волатильности. Входы Сделка на покупку открывается, когда цена корректно выстраивается ниже нижней полосы Боллинджера.
KT CCI Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT CCI Divergence shows the regular and hidden divergence created between the price and CCI oscillator. Divergence is one of the vital signals that depicts the upcoming price reversal in the market. Manually spotting the divergence between price and CCI can be a hectic and ambiguous task. Limitations of KT CCI Divergence   Using the CCI divergence as a standalone entry signal can be risky. Every divergence can't be interpreted as a strong reversal signal. For better results, try to combine it w
KT Heiken Ashi Smoothed MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Heiken Ashi Smoothed — это сглаженный вариант стандартного Heiken Ashi. Кроме того, индикатор наносит стрелки «покупка/продажа» при смене тренда. Стрелка «покупка» появляется, когда состояние меняется с медвежьего на бычье. Стрелка «продажа» появляется, когда состояние меняется с бычьего на медвежье. В комплект входят мобильные уведомления, email-оповещения, звуковой сигнал и всплывающие окна. Что такое Heiken Ashi Smoothed? Он отфильтровывает ложные сигналы и рыночный шум, присущий стандар
KT MA Crossover MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT MA Crossover отображает стрелки покупки и продажи на основе пересечения выбранных скользящих средних. Кроме того, индикатор генерирует соответствующие оповещения и показывает значение MFE (наиболее благоприятное отклонение) для каждого нового сигнала. Стратегия пересечения скользящих средних является одной из самых популярных среди трейдеров по всему миру. Обычно она включает быструю и медленную скользящую среднюю, чтобы находить сигналы на покупку и продажу в зависимости от направления пере
KT Round Numbers MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Round Numbers plots the round number levels which are also commonly known as psychological levels in the Forex world. In the context of Forex trading, round number levels are those levels in which there are two or more zeroes at the end. They are named as 00 levels on the chart. Some traders also consider the halfway points as a valid round number level. They are named as 50 levels on the chart. Use of round number levels in trading Round number levels work as strong support and resistance
KT Inside Bar Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Despite the popularity of inside bar pattern among the traders, using it as a standalone signal doesn't provide any edge in the market. KT Inside Bar Advanced indicator solves this problem by combining the classic inside bar pattern with the "ECE" cycle and Fibonacci extensions. Using this indicator in place of our classic inside bar indicator will provide a tremendous advantage and edge in the market. What is the ECE cycle? In financial markets, the price never moves in a straight line but u
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв