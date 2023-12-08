KT Gold Nexus EA MT4

Терпение. Дисциплина. Время.

KT Gold Nexus EA основан на реальном торговом подходе, используемом профессиональными трейдерами и частными управляющими фондами. Его сила заключается не в краткосрочных эмоциях, а в долгосрочной стабильности.

Этот советник предназначен для торговли на дистанции. Рекомендуется использовать его не менее одного года, чтобы раскрыть его реальный потенциал. Как и в профессиональной торговле, возможны убыточные недели или даже месяцы. Это нормально. Главное — совокупный результат на длинном временном интервале.

Многие сеточные или мартингейл-системы показывают быструю прибыль в начале, но почти всегда заканчиваются сливом депозита. Данный EA создан для того, чтобы избежать подобных рисков и сосредоточиться на стабильном и контролируемом росте.

Введение