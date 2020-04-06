Jesko EA

Jesko — это особый торговый советник, созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет.

Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение.

Теперь мы решили сделать его доступным для всех.

Простая установка

Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)

Минимальный депозит: 100$

1,5 мин.: Золото

Для тестирования: убедитесь, что на графике не появляется INCORRECT.

Если появляется, необходимо изменить настройки.

Параметры имеют только значения True/False — изменяйте их, пока на графике не появится зелёный OK, что означает, что всё в порядке

Поддержка 24/7

Купив Jesko один раз – вы получите наши другие продукты бесплатно!

Параметры ввода

Основные настройки

AccountType – Выбор типа счета (Normal / ECN и др.).

RiskMode – Режим управления рисками (Низкий, Средний, Высокий).

Лот и контроль риска

FixedLotSize – Размер фиксированного лота (по умолчанию: 0.01).

MaxDailyTrades – Максимальное количество сделок в день (по умолчанию: 1000).

DailyProfitLimit – Ежедневный лимит прибыли, при достижении которого торговля останавливается (по умолчанию: 15000.0).

Настройки исполнения сделок

Limit – Дистанция ордера в пунктах (по умолчанию: 35).

PlaceAtConfirmationCandle – Если «true», ордера размещаются при подтверждении на High/Low свечи.

def_MaxSpread – Максимально допустимый спред в пунктах (по умолчанию: 0.8).

PendingOrderExpiryMinutes – Время жизни отложенного ордера в минутах (по умолчанию: 10).

MyMagicNumber – Уникальный ID для сделок советника (по умолчанию: 12345679).

Slippage – Максимально допустимое проскальзывание (по умолчанию: 3).

Прочее