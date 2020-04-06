Jesko

Jesko EA 

Jesko — это особый торговый советник, созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет.
Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение.

Теперь мы решили сделать его доступным для всех.

Signal live      Четыре месяца реального счета

 Простая установка
 Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)
 Минимальный депозит: 100$

1,5 мин.: Золото

Для тестирования: убедитесь, что на графике не появляется INCORRECT.
Если появляется, необходимо изменить настройки.
Параметры имеют только значения True/False — изменяйте их, пока на графике не появится зелёный OK, что означает, что всё в порядке
 Поддержка 24/7
Купив Jesko один раз – вы получите наши другие продукты бесплатно!

Параметры ввода

Основные настройки

  • AccountType – Выбор типа счета (Normal / ECN и др.).

  • RiskMode – Режим управления рисками (Низкий, Средний, Высокий).

Лот и контроль риска

  • FixedLotSize – Размер фиксированного лота (по умолчанию: 0.01).

  • MaxDailyTrades – Максимальное количество сделок в день (по умолчанию: 1000).

  • DailyProfitLimit – Ежедневный лимит прибыли, при достижении которого торговля останавливается (по умолчанию: 15000.0).

Настройки исполнения сделок

  • Limit – Дистанция ордера в пунктах (по умолчанию: 35).

  • PlaceAtConfirmationCandle – Если «true», ордера размещаются при подтверждении на High/Low свечи.

  • def_MaxSpread – Максимально допустимый спред в пунктах (по умолчанию: 0.8).

  • PendingOrderExpiryMinutes – Время жизни отложенного ордера в минутах (по умолчанию: 10).

  • MyMagicNumber – Уникальный ID для сделок советника (по умолчанию: 12345679).

  • Slippage – Максимально допустимое проскальзывание (по умолчанию: 3).

Прочее

  • Author_ – Информация об авторе (Instagram: Ebtrade.tk)

  • Jesko создан как для новичков, так и для профессиональных трейдеров, которым нужна стабильная, надежная и простая в использовании торговая система.

     Начните торговать с Jesko уже сегодня и получите доступ ко всем нашим будущим продуктам бесплатно!

