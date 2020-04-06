Jesko
- Эксперты
- Cence Jk Oizeijoozzisa
- Версия: 1.8
- Обновлено: 11 ноября 2025
- Активации: 10
Jesko EA
Jesko — это особый торговый советник, созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет.
Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение.
Теперь мы решили сделать его доступным для всех.
Простая установка
Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)
Минимальный депозит: 100$
1,5 мин.: Золото
Для тестирования: убедитесь, что на графике не появляется INCORRECT.
Если появляется, необходимо изменить настройки.
Параметры имеют только значения True/False — изменяйте их, пока на графике не появится зелёный OK, что означает, что всё в порядке
Поддержка 24/7
Купив Jesko один раз – вы получите наши другие продукты бесплатно!
Параметры ввода
Основные настройки
-
AccountType – Выбор типа счета (Normal / ECN и др.).
-
RiskMode – Режим управления рисками (Низкий, Средний, Высокий).
Лот и контроль риска
-
FixedLotSize – Размер фиксированного лота (по умолчанию: 0.01).
-
MaxDailyTrades – Максимальное количество сделок в день (по умолчанию: 1000).
-
DailyProfitLimit – Ежедневный лимит прибыли, при достижении которого торговля останавливается (по умолчанию: 15000.0).
Настройки исполнения сделок
-
Limit – Дистанция ордера в пунктах (по умолчанию: 35).
-
PlaceAtConfirmationCandle – Если «true», ордера размещаются при подтверждении на High/Low свечи.
-
def_MaxSpread – Максимально допустимый спред в пунктах (по умолчанию: 0.8).
-
PendingOrderExpiryMinutes – Время жизни отложенного ордера в минутах (по умолчанию: 10).
-
MyMagicNumber – Уникальный ID для сделок советника (по умолчанию: 12345679).
-
Slippage – Максимально допустимое проскальзывание (по умолчанию: 3).
Прочее
-
Author_ – Информация об авторе (Instagram: Ebtrade.tk)
-
Jesko создан как для новичков, так и для профессиональных трейдеров, которым нужна стабильная, надежная и простая в использовании торговая система.
Начните торговать с Jesko уже сегодня и получите доступ ко всем нашим будущим продуктам бесплатно!