IA Martin

🤖 IA Martin – Expert Advisor (MT4)

A Inteligência que Domina a Volatilidade do Mercado Forex

O IA Martin é um robô de negociação de alta performance, desenvolvido especificamente para a plataforma MetaTrader 4. Ele combina a pureza da Ação do Preço (Price Action) com o rigor analítico de indicadores técnicos modernos para operar 24 horas por dia, 5 dias por semana, sem o viés emocional humano.


TIMEFRAME M5

PARES:  EURUSD - AUDCAD - EURGBP - AUDNZD - NZDCAD

OBSERVAÇÃO: CADA PAR POSSUI UMA CONFIGURAÇÃO DIFERENTE.


📈 Siinal mql5 ao vivo: https://www.mql5.com/pt/signals/2353131


📈  Estratégia de Negociação

Diferente de robôs que operam às cegas, o IA Martin utiliza um algoritmo de filtragem dupla:

  • Price Action Core: Identifica níveis institucionais de Suporte e Resistência, rompimentos de volatilidade e padrões de velas (candles).

  • Smart Indicators: Filtros de tendência e osciladores que garantem que as entradas ocorram em momentos de alta probabilidade de reversão ou continuidade.

🛡️ Gerenciamento de Risco e Capital

O IA Martin utiliza um sistema híbrido de Grid (Grade) e Martingale Inteligente, projetado para transformar movimentos adversos em oportunidades de saída lucrativa:

  • Grid Estratégico: Abre ordens em níveis pré-calculados para otimizar o preço médio.

  • Martingale Progressivo: Aplica um multiplicador de lote calculado matematicamente para recuperar perdas rapidamente, mantendo a integridade da conta.

  • Global Take Profit: Todas as ordens de uma cesta são fechadas simultaneamente assim que a meta de lucro em dinheiro ou pips é atingida.

🚀 Diferenciais Técnicos

  • Operação 24/5: Totalmente automatizado para aproveitar as sessões de Londres, Nova York e Tóquio.

  • Filtro de Notícias: Evita aberturas durante eventos macroeconômicos de alto impacto (opcional).

  • Customização Total: Parâmetros ajustáveis de lote inicial, distância de grid, multiplicador e limite de drawdown.

  • Otimizado para Baixo Spread: Funciona melhor em contas ECN com pares de alta liquidez (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD).

⚠️ Recomendações de Uso

  • Saldo Mínimo: Sugerido a partir de $500 (ou $50 em contas Cent/Micro).

  • Timeframe: Recomendado M5 para maior estabilidade.

  • Hospedagem: Recomenda-se o uso de uma VPS para garantir que o robô nunca fique offline.


