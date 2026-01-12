Smart Liquidity Impulse
- Индикаторы
- Simon Draxler
- Версия: 3.0
- Активации: 5
Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker
Наконец-то увидьте, что на самом деле движет ценой.
Вы когда-нибудь задумывались, почему рынок внезапно разворачивается, хотя тренд выглядит сильным? Или почему пробой тут же проваливается? 👉 Ответ кроется не в цене – он кроется в Ликвидности.
Smart Liquidity Impulse – это не обычный осциллятор. В то время как RSI или MACD анализируют только цену, этот индикатор измеряет топливо рынка. Он объединяет три решающих фактора в одном четком представлении:
-
Импульс (Momentum) – Направление движения
-
Объем (Volume) – Сила позади движения
-
Диапазон (Range) – Сопротивление внутри свечи
🚀 Как это работает – Smart-Формула Индикатор рассчитывает соотношение: Усилие (Объем) к Результату (Движение цены)
Интерпретация: ✅ Большое движение + Высокий объем → Реальная сила рынка (Сильный импульс)
⚠️ Малое движение + Высокий объем → Поглощение (Absorption)! Smart Money (Умные деньги) пассивно покупают/продают – Подготовка к развороту.
❌ Движение без объема → Ложное движение (Fake-Move) – Высокий риск ложного пробоя.
💎 Главные функции ✔ 4-цветная гистограмма Лайм / Красный → Сильное трендовое движение Темно-зеленый / Темно-красный → Фазы коррекции
✔ Встроенная сигнальная линия Идеально для:
-
Кроссовер-стратегий (пересечений)
-
Скальпинг-входов
✔ Взвешенный по объему Отфильтровывает рыночный шум – показывает только валидные движения.
✔ Без перерисовки (No Repainting) Сигналы фиксируются сразу после закрытия свечи.
📊 Торговые стратегии
1️⃣ Пробойный трейдер Вход в Long:
-
Гистограмма меняется с Темно-зеленой → Лайм
-
Пересечение выше сигнальной линии → Объем вливается в рынок = Подтверждение.
2️⃣ Охотник за дивергенциями
-
Цена делает Новый максимум
-
Индикатор делает Более низкий максимум ➡ Smart Money покидают рынок → Сигнал на продажу
3️⃣ Распознавание поглощения
-
Очень маленькая свеча
-
Одновременно массивный всплеск на гистограмме ➡ Крупные игроки поглощают ордера → Вероятен конец тренда.
⚙️ Настройки параметров
-
CalcPeriod: Период для измерения импульса. Стандарт: 1 (прямая обратная связь).
-
VolumeType: Тиковый объем (Forex) или Реальный объем (Фьючерсы/Акции).
-
SmoothPeriod & SignalPeriod: Тонкая настройка для Скальпинга или Свинг-трейдинга.
🎯 Заключение Попрощайтесь с торговлей вслепую. Перестаньте торговать против объема – торгуйте вместе со Smart Money.
Скачайте Smart Liquidity Impulse и увидьте, что реально движет рынком.