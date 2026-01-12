Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker

Наконец-то увидьте, что на самом деле движет ценой.

Вы когда-нибудь задумывались, почему рынок внезапно разворачивается, хотя тренд выглядит сильным? Или почему пробой тут же проваливается? 👉 Ответ кроется не в цене – он кроется в Ликвидности.

Smart Liquidity Impulse – это не обычный осциллятор. В то время как RSI или MACD анализируют только цену, этот индикатор измеряет топливо рынка. Он объединяет три решающих фактора в одном четком представлении:

Импульс (Momentum) – Направление движения

Объем (Volume) – Сила позади движения

Диапазон (Range) – Сопротивление внутри свечи

🚀 Как это работает – Smart-Формула Индикатор рассчитывает соотношение: Усилие (Объем) к Результату (Движение цены)

Интерпретация: ✅ Большое движение + Высокий объем → Реальная сила рынка (Сильный импульс)

⚠️ Малое движение + Высокий объем → Поглощение (Absorption)! Smart Money (Умные деньги) пассивно покупают/продают – Подготовка к развороту.

❌ Движение без объема → Ложное движение (Fake-Move) – Высокий риск ложного пробоя.

💎 Главные функции ✔ 4-цветная гистограмма Лайм / Красный → Сильное трендовое движение Темно-зеленый / Темно-красный → Фазы коррекции

✔ Встроенная сигнальная линия Идеально для:

Кроссовер-стратегий (пересечений)

Скальпинг-входов

✔ Взвешенный по объему Отфильтровывает рыночный шум – показывает только валидные движения.

✔ Без перерисовки (No Repainting) Сигналы фиксируются сразу после закрытия свечи.

📊 Торговые стратегии

1️⃣ Пробойный трейдер Вход в Long:

Гистограмма меняется с Темно-зеленой → Лайм

Пересечение выше сигнальной линии → Объем вливается в рынок = Подтверждение.

2️⃣ Охотник за дивергенциями

Цена делает Новый максимум

Индикатор делает Более низкий максимум ➡ Smart Money покидают рынок → Сигнал на продажу

3️⃣ Распознавание поглощения

Очень маленькая свеча

Одновременно массивный всплеск на гистограмме ➡ Крупные игроки поглощают ордера → Вероятен конец тренда.

⚙️ Настройки параметров

CalcPeriod: Период для измерения импульса. Стандарт: 1 (прямая обратная связь).

VolumeType: Тиковый объем (Forex) или Реальный объем (Фьючерсы/Акции).

SmoothPeriod & SignalPeriod: Тонкая настройка для Скальпинга или Свинг-трейдинга.

🎯 Заключение Попрощайтесь с торговлей вслепую. Перестаньте торговать против объема – торгуйте вместе со Smart Money.

Скачайте Smart Liquidity Impulse и увидьте, что реально движет рынком.