Smart Liquidity Impulse
- Indicadores
- Simon Draxler
- Versión: 3.0
- Activaciones: 5
Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker
Vea por fin lo que realmente mueve el precio.
¿Alguna vez se ha preguntado por qué el mercado gira repentinamente aunque la tendencia parezca fuerte? ¿O por qué una ruptura se derrumba inmediatamente? 👉 La respuesta no está solo en el precio – está en la Liquidez.
El Smart Liquidity Impulse no es un oscilador común. Mientras que el RSI o el MACD analizan exclusivamente el precio, este indicador mide el combustible del mercado. Combina tres factores cruciales en una vista única y clara:
-
Momentum – Dirección del movimiento
-
Volumen – Fuerza detrás del movimiento
-
Rango – Resistencia dentro de la vela
🚀 Cómo funciona – La Fórmula Smart El indicador calcula la relación de: Esfuerzo (Volumen) a Resultado (Movimiento del Precio)
Interpretación: ✅ Gran movimiento + Alto volumen → Fuerza real del mercado (Impulso fuerte)
⚠️ Pequeño movimiento + Alto volumen → ¡Absorción! El Smart Money compra/vende pasivamente – Preparándose para una reversión.
❌ Movimiento sin volumen → Fake-Move (Alto riesgo de falsa ruptura)
💎 Funciones Principales ✔ Histograma de 4 Colores Lima / Rojo → Movimiento de tendencia fuerte Verde oscuro / Rojo oscuro → Fases de corrección
✔ Línea de Señal Integrada Ideal para:
-
Estrategias de Cruce (Crossover)
-
Entradas de Scalping
✔ Ponderado por Volumen Filtra el ruido del mercado – muestra solo movimientos válidos.
✔ Sin Repintado (No Repainting) Las señales permanecen fijas una vez que la vela cierra.
📊 Estrategias de Trading
1️⃣ El Trader de Rupturas Entrada en Largo:
-
El histograma cambia de Verde Oscuro → Lima
-
Cruce por encima de la línea de señal → El volumen fluye hacia el mercado = Confirmación.
2️⃣ El Cazador de Divergencias
-
El precio hace un Nuevo Máximo
-
El indicador hace un Máximo Más Bajo ➡ El Smart Money está abandonando el mercado → Señal de Venta
3️⃣ Detectar Absorción
-
Vela muy pequeña
-
Simultáneamente un pico masivo en el histograma ➡ Participantes fuertes absorben órdenes → Probable fin de la tendencia.
⚙️ Configuración de Parámetros
-
CalcPeriod: Periodo para la medición del momentum. Estándar: 1 (feedback directo).
-
VolumeType: Volumen de Ticks (Forex) o Volumen Real (Futuros/Acciones).
-
SmoothPeriod & SignalPeriod: Ajuste fino para Scalping o Swing-Trading.
🎯 Conclusión Diga adiós a operar a ciegas. No opere más contra el volumen – sino con el Smart Money.
Obtenga el Smart Liquidity Impulse y vea lo que realmente mueve el mercado.