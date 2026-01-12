Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker

Vea por fin lo que realmente mueve el precio.

¿Alguna vez se ha preguntado por qué el mercado gira repentinamente aunque la tendencia parezca fuerte? ¿O por qué una ruptura se derrumba inmediatamente? 👉 La respuesta no está solo en el precio – está en la Liquidez.

El Smart Liquidity Impulse no es un oscilador común. Mientras que el RSI o el MACD analizan exclusivamente el precio, este indicador mide el combustible del mercado. Combina tres factores cruciales en una vista única y clara:

Momentum – Dirección del movimiento

Volumen – Fuerza detrás del movimiento

Rango – Resistencia dentro de la vela

🚀 Cómo funciona – La Fórmula Smart El indicador calcula la relación de: Esfuerzo (Volumen) a Resultado (Movimiento del Precio)

Interpretación: ✅ Gran movimiento + Alto volumen → Fuerza real del mercado (Impulso fuerte)

⚠️ Pequeño movimiento + Alto volumen → ¡Absorción! El Smart Money compra/vende pasivamente – Preparándose para una reversión.

❌ Movimiento sin volumen → Fake-Move (Alto riesgo de falsa ruptura)

💎 Funciones Principales ✔ Histograma de 4 Colores Lima / Rojo → Movimiento de tendencia fuerte Verde oscuro / Rojo oscuro → Fases de corrección

✔ Línea de Señal Integrada Ideal para:

Estrategias de Cruce (Crossover)

Entradas de Scalping

✔ Ponderado por Volumen Filtra el ruido del mercado – muestra solo movimientos válidos.

✔ Sin Repintado (No Repainting) Las señales permanecen fijas una vez que la vela cierra.

📊 Estrategias de Trading

1️⃣ El Trader de Rupturas Entrada en Largo:

El histograma cambia de Verde Oscuro → Lima

Cruce por encima de la línea de señal → El volumen fluye hacia el mercado = Confirmación.

2️⃣ El Cazador de Divergencias

El precio hace un Nuevo Máximo

El indicador hace un Máximo Más Bajo ➡ El Smart Money está abandonando el mercado → Señal de Venta

3️⃣ Detectar Absorción

Vela muy pequeña

Simultáneamente un pico masivo en el histograma ➡ Participantes fuertes absorben órdenes → Probable fin de la tendencia.

⚙️ Configuración de Parámetros

CalcPeriod: Periodo para la medición del momentum. Estándar: 1 (feedback directo).

VolumeType: Volumen de Ticks (Forex) o Volumen Real (Futuros/Acciones).

SmoothPeriod & SignalPeriod: Ajuste fino para Scalping o Swing-Trading.

🎯 Conclusión Diga adiós a operar a ciegas. No opere más contra el volumen – sino con el Smart Money.

Obtenga el Smart Liquidity Impulse y vea lo que realmente mueve el mercado.