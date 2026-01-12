Smart Liquidity Impulse

Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker

Vea por fin lo que realmente mueve el precio.

¿Alguna vez se ha preguntado por qué el mercado gira repentinamente aunque la tendencia parezca fuerte? ¿O por qué una ruptura se derrumba inmediatamente? 👉 La respuesta no está solo en el precio – está en la Liquidez.

El Smart Liquidity Impulse no es un oscilador común. Mientras que el RSI o el MACD analizan exclusivamente el precio, este indicador mide el combustible del mercado. Combina tres factores cruciales en una vista única y clara:

  • Momentum – Dirección del movimiento

  • Volumen – Fuerza detrás del movimiento

  • Rango – Resistencia dentro de la vela

🚀 Cómo funciona – La Fórmula Smart El indicador calcula la relación de: Esfuerzo (Volumen) a Resultado (Movimiento del Precio)

Interpretación:Gran movimiento + Alto volumen → Fuerza real del mercado (Impulso fuerte)

⚠️ Pequeño movimiento + Alto volumen¡Absorción! El Smart Money compra/vende pasivamente – Preparándose para una reversión.

Movimiento sin volumenFake-Move (Alto riesgo de falsa ruptura)

💎 Funciones PrincipalesHistograma de 4 Colores Lima / Rojo → Movimiento de tendencia fuerte Verde oscuro / Rojo oscuro → Fases de corrección

Línea de Señal Integrada Ideal para:

  • Estrategias de Cruce (Crossover)

  • Entradas de Scalping

Ponderado por Volumen Filtra el ruido del mercado – muestra solo movimientos válidos.

Sin Repintado (No Repainting) Las señales permanecen fijas una vez que la vela cierra.

📊 Estrategias de Trading

1️⃣ El Trader de Rupturas Entrada en Largo:

  • El histograma cambia de Verde Oscuro → Lima

  • Cruce por encima de la línea de señal → El volumen fluye hacia el mercado = Confirmación.

2️⃣ El Cazador de Divergencias

  • El precio hace un Nuevo Máximo

  • El indicador hace un Máximo Más Bajo ➡ El Smart Money está abandonando el mercado → Señal de Venta

3️⃣ Detectar Absorción

  • Vela muy pequeña

  • Simultáneamente un pico masivo en el histograma ➡ Participantes fuertes absorben órdenes → Probable fin de la tendencia.

⚙️ Configuración de Parámetros

  • CalcPeriod: Periodo para la medición del momentum. Estándar: 1 (feedback directo).

  • VolumeType: Volumen de Ticks (Forex) o Volumen Real (Futuros/Acciones).

  • SmoothPeriod & SignalPeriod: Ajuste fino para Scalping o Swing-Trading.

🎯 Conclusión Diga adiós a operar a ciegas. No opere más contra el volumen – sino con el Smart Money.

Obtenga el Smart Liquidity Impulse y vea lo que realmente mueve el mercado.


Otros productos de este autor
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Indicadores
Obtén una estructura de mercado clara en segundos – ¡sin dibujar manualmente! El Indicador HTF Auto Support & Resistance marca automáticamente en tu gráfico los niveles clave de soporte y resistencia. Estos niveles se basan en un marco temporal superior (HTF), por lo que son mucho más fiables que líneas aleatorias de corto plazo. Funciones principales: Detección automática de las zonas de soporte y resistencia más fuertes Análisis multi-temporal: elige un marco temporal mayor para niveles más p
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Indicadores
Libera el Potencial de tus Operaciones con el Indicador AlphaWave! Tranquilidad en tus Operaciones: El Indicador AlphaWave ha sido diseñado para traer calma a tus operaciones, suavizando el gráfico y proporcionando una lectura precisa de la dirección de la tendencia. Nunca ha sido tan fácil tomar decisiones de operación claras. Tecnología Revolucionaria de Suavizado con 10 Modos: Experimenta una presentación de gráfico suave y clara con el Indicador AlphaWave. La tecnología revolucionaria de su
ScalpingThink
Simon Draxler
Asesores Expertos
ScalpingThink – Precisión en el Scalping ScalpingThink es un sistema de scalping bidireccional innovador, diseñado para traders que apuestan por movimientos rápidos y entradas precisas. El objetivo: obtener ganancias controladas en el menor tiempo posible mediante configuraciones exactas – seguras y eficientes. Pruébalo ahora – con una Demo gratuita Consíguelo ahora por solo 169 USD – antes de que suba el precio. Precio actual  169 USD  Señal: Enlace Guía: Enlace Tus ventajas de un vistaz
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Utilidades
Características del programa 1. Cálculo de los precios de ajuste de márgenes y de liquidación 2. Monitorización de todas las posiciones abiertas: El programa analiza continuamente todas las posiciones abiertas en la cuenta de negociación. Determinación de los niveles críticos de precios : Precio de Demanda de Margen: Precio al que deben depositarse fondos adicionales para mantener abiertas las posiciones. Si esto no ocurre, se procede a la liquidación. Precio de liquidación: El precio al que la
FREE
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
Indicadores
Drx Spread Monitor – Tu herramienta para transparencia total del mercado Drx Spread Monitor es un indicador potente para MT5 que ofrece a los traders una visión visual clara de los spreads actuales e históricos. Especialmente en Forex y en el comercio de oro, donde los spreads fluctúan con frecuencia, ayuda a evaluar los costes y adaptarse a las condiciones del mercado. Funciones principales Histograma de spreads Muestra los spreads en una ventana separada. Codificación por colores para nivel
FREE
FASTai
Simon Draxler
Asesores Expertos
Oferta de Introducción: ¡Quedan pocas copias al precio actual! Precio final: $800 Esta sección trata sobre las configuraciones predeterminadas del Asesor Experto (EA). Por favor, siga las instrucciones preestablecidas →  haz clic . Detalles del Producto Símbolos Todos posibles Intervalos de Tiempo Todos posibles Capital Mínimo $50 Tipos de Cuenta ECN Características Principales de FASTai FASTai está diseñado específicamente para basarse en principios comerciales probados. El Asesor Experto (EA
Fibowatch
Simon Draxler
Indicadores
Fibo Watch – Asistente de Análisis Profesional & Range Helper Descripción breve: No es un "Indicador Mágico", sino una herramienta profesional para traders experimentados. Visualice rangos, retrocesos de Fibonacci y canales de tendencia con precisión en marcos temporales superiores. Optimice su gestión de riesgos con el panel DRX. Descripción (Texto largo): ️ IMPORTANTE: Esta herramienta está diseñada para traders que ya poseen comprensión del mercado. No busque un Santo Grial. Fibo Watch es un
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario