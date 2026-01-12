Smart Liquidity Impulse
- Göstergeler
- Simon Draxler
- Sürüm: 3.0
- Etkinleştirmeler: 5
Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker
Fiyatı gerçekten neyin hareket ettirdiğini görün.
Trend güçlü görünse bile piyasanın neden aniden döndüğünü hiç merak ettiniz mi? Veya bir kırılımın (breakout) neden hemen çöktüğünü? 👉 Cevap sadece fiyatta değil – cevap Likiditede.
Smart Liquidity Impulse sıradan bir osilatör değildir. RSI veya MACD yalnızca fiyatı analiz ederken, bu gösterge piyasanın yakıtını ölçer. Üç kritik faktörü tek ve net bir görünümde birleştirir:
-
Momentum – Hareketin yönü
-
Hacim (Volume) – Hareketin arkasındaki güç
-
Aralık (Range) – Mum içindeki direnç
🚀 Nasıl Çalışır – Akıllı Formül Gösterge şunların oranını hesaplar: Efor (Hacim) ile Sonuç (Fiyat Hareketi)
Yorumlama: ✅ Büyük Hareket + Yüksek Hacim → Gerçek Piyasa Gücü (Güçlü İmpuls)
⚠️ Küçük Hareket + Yüksek Hacim → Emilim (Absorption)! Akıllı Para (Smart Money) pasif olarak alıyor/satıyor – Bir dönüş hazırlığı.
❌ Hacimsiz Hareket → Sahte Hareket (Fake-Move) – Yüksek tuzak riski.
💎 Ana Özellikler ✔ 4 Renkli Histogram Lime / Kırmızı → Güçlü trend hareketi Koyu Yeşil / Koyu Kırmızı → Düzeltme aşamaları
✔ Entegre Sinyal Çizgisi Şunlar için idealdir:
-
Kesişim (Crossover) Stratejileri
-
Scalping Girişleri
✔ Hacim Ağırlıklı Piyasa gürültüsünü filtreler – sadece geçerli hareketleri gösterir.
✔ Yeniden Boyama Yok (No Repainting) Mum kapandığında sinyaller sabitlenir.
📊 Ticaret Stratejileri
1️⃣ Kırılım (Breakout) Yatırımcısı Long (Alış) Girişi:
-
Histogram Koyu Yeşil → Lime rengine döner
-
Sinyal çizgisinin üzerinde kesişim olur → Hacim piyasaya akıyor = Onay.
2️⃣ Uyumsuzluk (Divergence) Avcısı
-
Fiyat Yeni Bir Zirve yapar
-
Gösterge Daha Düşük Bir Zirve yapar ➡ Akıllı Para piyasadan çıkıyor → Satış Sinyali
3️⃣ Emilimi Tespit Etme
-
Çok küçük bir mum
-
Aynı anda histogramda devasa bir yükseliş (spike) ➡ Güçlü piyasa katılımcıları emirleri emiyor → Trendin bitmesi muhtemel.
⚙️ Parametre Ayarları
-
CalcPeriod: Momentum ölçümü için süre. Standart: 1 (doğrudan geri bildirim).
-
VolumeType: Tick Hacmi (Forex) veya Gerçek Hacim (Vadeli İşlemler/Hisse Senetleri).
-
SmoothPeriod & SignalPeriod: Scalping veya Swing-Trading için ince ayar.
🎯 Sonuç Kör uçuşa veda edin. Artık hacme karşı değil – Akıllı Para ile birlikte işlem yapın.
Smart Liquidity Impulse'ı edinin ve piyasayı gerçekten neyin hareket ettirdiğini görün.