Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker

Fiyatı gerçekten neyin hareket ettirdiğini görün.

Trend güçlü görünse bile piyasanın neden aniden döndüğünü hiç merak ettiniz mi? Veya bir kırılımın (breakout) neden hemen çöktüğünü? 👉 Cevap sadece fiyatta değil – cevap Likiditede.

Smart Liquidity Impulse sıradan bir osilatör değildir. RSI veya MACD yalnızca fiyatı analiz ederken, bu gösterge piyasanın yakıtını ölçer. Üç kritik faktörü tek ve net bir görünümde birleştirir:

Momentum – Hareketin yönü

Hacim (Volume) – Hareketin arkasındaki güç

Aralık (Range) – Mum içindeki direnç

🚀 Nasıl Çalışır – Akıllı Formül Gösterge şunların oranını hesaplar: Efor (Hacim) ile Sonuç (Fiyat Hareketi)

Yorumlama: ✅ Büyük Hareket + Yüksek Hacim → Gerçek Piyasa Gücü (Güçlü İmpuls)

⚠️ Küçük Hareket + Yüksek Hacim → Emilim (Absorption)! Akıllı Para (Smart Money) pasif olarak alıyor/satıyor – Bir dönüş hazırlığı.

❌ Hacimsiz Hareket → Sahte Hareket (Fake-Move) – Yüksek tuzak riski.

💎 Ana Özellikler ✔ 4 Renkli Histogram Lime / Kırmızı → Güçlü trend hareketi Koyu Yeşil / Koyu Kırmızı → Düzeltme aşamaları

✔ Entegre Sinyal Çizgisi Şunlar için idealdir:

Kesişim (Crossover) Stratejileri

Scalping Girişleri

✔ Hacim Ağırlıklı Piyasa gürültüsünü filtreler – sadece geçerli hareketleri gösterir.

✔ Yeniden Boyama Yok (No Repainting) Mum kapandığında sinyaller sabitlenir.

📊 Ticaret Stratejileri

1️⃣ Kırılım (Breakout) Yatırımcısı Long (Alış) Girişi:

Histogram Koyu Yeşil → Lime rengine döner

Sinyal çizgisinin üzerinde kesişim olur → Hacim piyasaya akıyor = Onay.

2️⃣ Uyumsuzluk (Divergence) Avcısı

Fiyat Yeni Bir Zirve yapar

Gösterge Daha Düşük Bir Zirve yapar ➡ Akıllı Para piyasadan çıkıyor → Satış Sinyali

3️⃣ Emilimi Tespit Etme

Çok küçük bir mum

Aynı anda histogramda devasa bir yükseliş (spike) ➡ Güçlü piyasa katılımcıları emirleri emiyor → Trendin bitmesi muhtemel.

⚙️ Parametre Ayarları

CalcPeriod: Momentum ölçümü için süre. Standart: 1 (doğrudan geri bildirim).

VolumeType: Tick Hacmi (Forex) veya Gerçek Hacim (Vadeli İşlemler/Hisse Senetleri).

SmoothPeriod & SignalPeriod: Scalping veya Swing-Trading için ince ayar.

🎯 Sonuç Kör uçuşa veda edin. Artık hacme karşı değil – Akıllı Para ile birlikte işlem yapın.

Smart Liquidity Impulse'ı edinin ve piyasayı gerçekten neyin hareket ettirdiğini görün.