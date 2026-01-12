Smart Liquidity Impulse

Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker

Fiyatı gerçekten neyin hareket ettirdiğini görün.

Trend güçlü görünse bile piyasanın neden aniden döndüğünü hiç merak ettiniz mi? Veya bir kırılımın (breakout) neden hemen çöktüğünü? 👉 Cevap sadece fiyatta değil – cevap Likiditede.

Smart Liquidity Impulse sıradan bir osilatör değildir. RSI veya MACD yalnızca fiyatı analiz ederken, bu gösterge piyasanın yakıtını ölçer. Üç kritik faktörü tek ve net bir görünümde birleştirir:

  • Momentum – Hareketin yönü

  • Hacim (Volume) – Hareketin arkasındaki güç

  • Aralık (Range) – Mum içindeki direnç

🚀 Nasıl Çalışır – Akıllı Formül Gösterge şunların oranını hesaplar: Efor (Hacim) ile Sonuç (Fiyat Hareketi)

Yorumlama:Büyük Hareket + Yüksek Hacim → Gerçek Piyasa Gücü (Güçlü İmpuls)

⚠️ Küçük Hareket + Yüksek HacimEmilim (Absorption)! Akıllı Para (Smart Money) pasif olarak alıyor/satıyor – Bir dönüş hazırlığı.

Hacimsiz HareketSahte Hareket (Fake-Move) – Yüksek tuzak riski.

💎 Ana Özellikler4 Renkli Histogram Lime / Kırmızı → Güçlü trend hareketi Koyu Yeşil / Koyu Kırmızı → Düzeltme aşamaları

Entegre Sinyal Çizgisi Şunlar için idealdir:

  • Kesişim (Crossover) Stratejileri

  • Scalping Girişleri

Hacim Ağırlıklı Piyasa gürültüsünü filtreler – sadece geçerli hareketleri gösterir.

Yeniden Boyama Yok (No Repainting) Mum kapandığında sinyaller sabitlenir.

📊 Ticaret Stratejileri

1️⃣ Kırılım (Breakout) Yatırımcısı Long (Alış) Girişi:

  • Histogram Koyu Yeşil → Lime rengine döner

  • Sinyal çizgisinin üzerinde kesişim olur → Hacim piyasaya akıyor = Onay.

2️⃣ Uyumsuzluk (Divergence) Avcısı

  • Fiyat Yeni Bir Zirve yapar

  • Gösterge Daha Düşük Bir Zirve yapar ➡ Akıllı Para piyasadan çıkıyor → Satış Sinyali

3️⃣ Emilimi Tespit Etme

  • Çok küçük bir mum

  • Aynı anda histogramda devasa bir yükseliş (spike) ➡ Güçlü piyasa katılımcıları emirleri emiyor → Trendin bitmesi muhtemel.

⚙️ Parametre Ayarları

  • CalcPeriod: Momentum ölçümü için süre. Standart: 1 (doğrudan geri bildirim).

  • VolumeType: Tick Hacmi (Forex) veya Gerçek Hacim (Vadeli İşlemler/Hisse Senetleri).

  • SmoothPeriod & SignalPeriod: Scalping veya Swing-Trading için ince ayar.

🎯 Sonuç Kör uçuşa veda edin. Artık hacme karşı değil – Akıllı Para ile birlikte işlem yapın.

Smart Liquidity Impulse'ı edinin ve piyasayı gerçekten neyin hareket ettirdiğini görün.


