Smart Liquidity Impulse
- 指标
- Simon Draxler
- 版本: 3.0
- 激活: 5
Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker
终于看清价格波动的真正原因。
您是否曾想过，为什么趋势看似强劲，市场却突然反转？ 或者为什么突破后价格立刻回落？ 👉 答案不在于价格本身——而在于流动性 (Liquidity)。
Smart Liquidity Impulse 不是普通的震荡指标。 RSI 或 MACD 仅分析价格，而此指标测量市场的燃料。 它将三个关键因素结合在一个清晰的视图中：
-
动量 (Momentum) – 运动的方向
-
成交量 (Volume) – 运动背后的力量
-
幅度 (Range) – K线内的阻力
🚀 工作原理 – 智能公式 指标计算以下两者的比率： 投入 (成交量) 与 产出 (价格变动)
解读： ✅ 大波动 + 高成交量 → 真实的市场力量 (强劲脉冲)
⚠️ 小波动 + 高成交量 → 吸筹 (Absorption)! 主力资金 (Smart Money) 正在被动买入/卖出 – 准备反转。
❌ 无量波动 → 假动作 (Fake-Move) (假突破风险极高)
💎 主要功能 ✔ 4色直方图 亮绿 / 红色 → 强劲趋势运动 深绿 / 深红 → 回调阶段
✔ 集成信号线 非常适合：
-
交叉策略
-
剥头皮 (Scalping) 入场
✔ 成交量加权 过滤市场噪音 – 仅显示有效波动。
✔ 绝不重绘 (No Repainting) K线一旦收盘，信号即固定。
📊 交易策略
1️⃣ 突破交易者 做多入场:
-
直方图从 深绿 → 亮绿
-
上穿 信号线 → 资金流入市场 = 确认信号。
2️⃣ 背离猎手
-
价格创出 新高
-
指标形成 更低的高点 ➡ 主力资金正在离场 → 卖出信号
3️⃣ 识别吸筹
-
非常小的K线
-
同时直方图出现 巨大峰值 ➡ 强力市场参与者正在吸收订单 → 趋势可能结束。
⚙️ 参数设置
-
CalcPeriod: 动量测量周期。默认: 1 (直接反馈)。
-
VolumeType: Tick 体积 (外汇) 或 真实成交量 (期货/股票)。
-
SmoothPeriod & SignalPeriod: 针对剥头皮或波段交易的微调。
🎯 总结 告别盲目交易。 不要再对抗成交量交易 – 而是与主力资金 (Smart Money) 同步交易。
获取 Smart Liquidity Impulse，看清市场的真正驱动力。