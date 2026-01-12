Smart Liquidity Impulse

Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker

마침내 가격을 실제로 움직이는 요인을 확인하세요.

추세가 강해 보이는데도 시장이 갑자기 반전되는 이유가 궁금했던 적이 있습니까? 또는 돌파(Breakout)가 즉시 무너지는 이유는 무엇입니까? 👉 답은 가격에만 있지 않습니다. 바로 유동성 (Liquidity) 에 있습니다.

Smart Liquidity Impulse 는 평범한 오실레이터가 아닙니다. RSI나 MACD가 가격만 분석하는 반면, 이 지표는 시장의 연료를 측정합니다. 세 가지 중요한 요소를 하나의 명확한 뷰로 결합합니다:

  • 모멘텀 (Momentum) – 움직임의 방향

  • 거래량 (Volume) – 움직임 뒤에 숨겨진 힘

  • 범위 (Range) – 캔들 내의 저항

🚀 작동 원리 – 스마트 공식 이 지표는 다음의 비율을 계산합니다: 노력 (거래량) 대 결과 (가격 변동)

해석:큰 움직임 + 높은 거래량 → 진정한 시장의 힘 (강한 임펄스)

⚠️ 작은 움직임 + 높은 거래량흡수 (Absorption)! 스마트 머니(Smart Money)가 수동적으로 매수/매도 중 – 반전 준비.

거래량 없는 움직임속임수 (Fake-Move) (거짓 돌파 위험 높음)

💎 주요 기능4가지 색상 히스토그램 라임 / 빨강 → 강한 추세 움직임 짙은 녹색 / 짙은 빨강 → 조정 국면

통합 신호선 (Signal Line) 다음에 이상적:

  • 크로스오버 전략

  • 스캘핑 진입

거래량 가중 (Volume-Weighted) 시장 노이즈를 걸러내고 유효한 움직임만 보여줍니다.

리페인팅 없음 (No Repainting) 캔들이 마감되면 신호가 고정됩니다.

📊 매매 전략

1️⃣ 돌파 매매 (Breakout Trader) 매수 진입 (Long):

  • 히스토그램이 짙은 녹색 → 라임 으로 변경

  • 신호선 위로 교차 → 자금이 시장으로 유입됨 = 확인.

2️⃣ 다이버전스 헌터

  • 가격이 신고가 갱신

  • 지표가 더 낮은 고점 형성 ➡ 스마트 머니가 시장을 떠나고 있음 → 매도 신호

3️⃣ 흡수 패턴 포착

  • 매우 작은 캔들

  • 동시에 히스토그램에서 거대한 스파이크 발생 ➡ 강력한 시장 참여자들이 주문을 흡수 중 → 추세 종료 가능성 높음.

⚙️ 파라미터 설정

  • CalcPeriod: 모멘텀 측정 기간. 기본값: 1 (직관적인 피드백).

  • VolumeType: 틱 볼륨 (Forex) 또는 리얼 볼륨 (선물/주식).

  • SmoothPeriod & SignalPeriod: 스캘핑 또는 스윙 트레이딩을 위한 미세 조정.

🎯 결론 눈을 가리고 하는 매매와 작별하세요. 거래량에 반대하여 매매하지 말고, 스마트 머니와 함께 매매하세요.

Smart Liquidity Impulse 를 다운로드하고 시장을 실제로 움직이는 힘을 확인하십시오.


