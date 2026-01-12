Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker

Vedi finalmente cosa muove davvero il prezzo.

Ti sei mai chiesto perché il mercato inverte improvvisamente la rotta anche se il trend sembra forte? O perché un breakout crolla immediatamente? 👉 La risposta non sta solo nel prezzo – sta nella Liquidità.

Lo Smart Liquidity Impulse non è un comune oscillatore. Mentre RSI o MACD analizzano esclusivamente il prezzo, questo indicatore misura il carburante del mercato. Combina tre fattori cruciali in un'unica visione chiara:

Momentum – La direzione del movimento

Volume – La forza dietro il movimento

Range – La resistenza all'interno della candela

🚀 Come funziona – La Formula Smart L'indicatore calcola il rapporto tra: Sforzo (Volume) e Risultato (Movimento del Prezzo)

Interpretazione: ✅ Grande Movimento + Alto Volume → Reale potenza di mercato (Impulso forte)

⚠️ Piccolo Movimento + Alto Volume → Assorbimento! La Smart Money acquista/vende passivamente – Preparazione a un'inversione.

❌ Movimento senza Volume → Falso Movimento (Fake-Move) – Alto rischio di falso breakout.

💎 Funzioni Principali ✔ Istogramma a 4 Colori Lime / Rosso → Forte movimento di trend Verde Scuro / Rosso Scuro → Fasi di correzione

✔ Linea di Segnale Integrata Ideale per:

Strategie di Crossover (Incrocio)

Ingressi Scalping

✔ Ponderato per il Volume Filtra il rumore di mercato – mostra solo movimenti validi.

✔ Nessun Ricalcolo (No Repainting) I segnali rimangono fissi una volta chiusa la candela.

📊 Strategie di Trading

1️⃣ Il Trader di Breakout Ingresso Long (Acquisto):

L'istogramma cambia da Verde Scuro → Lime

Incrocio sopra la linea di segnale → Il volume sta fluendo nel mercato = Conferma.

2️⃣ Il Cacciatore di Divergenze

Il prezzo fa un Nuovo Massimo

L'indicatore fa un Massimo Più Basso ➡ La Smart Money sta lasciando il mercato → Segnale di Vendita

3️⃣ Rilevare l'Assorbimento

Candela molto piccola

Simultaneamente un picco massiccio nell'istogramma ➡ Forti partecipanti al mercato stanno assorbendo gli ordini → Probabile fine del trend.

⚙️ Impostazioni Parametri

CalcPeriod: Periodo per la misurazione del momentum. Standard: 1 (feedback diretto).

VolumeType: Volume Tick (Forex) o Volume Reale (Futures/Azioni).

SmoothPeriod & SignalPeriod: Regolazione fine per Scalping o Swing-Trading.

🎯 Conclusione Dì addio al trading alla cieca. Non fare più trading contro il volume – ma con la Smart Money.

Ottieni lo Smart Liquidity Impulse e vedi cosa muove realmente il mercato.