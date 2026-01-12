Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker

Voyez enfin ce qui fait vraiment bouger le prix.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le marché se retourne soudainement alors que la tendance semble forte ? Ou pourquoi une cassure (breakout) s'effondre immédiatement ? 👉 La réponse ne réside pas dans le prix seul – elle réside dans la Liquidité.

Le Smart Liquidity Impulse n'est pas un oscillateur ordinaire. Alors que le RSI ou le MACD analysent exclusivement le prix, cet indicateur mesure le carburant du marché. Il combine trois facteurs cruciaux en une seule vue claire :

Momentum – La direction du mouvement

Volume – La force derrière le mouvement

Range – La résistance à l'intérieur de la bougie

🚀 Fonctionnement – La Formule Smart L'indicateur calcule le ratio entre : L'Effort (Volume) et le Résultat (Mouvement du Prix)

Interprétation : ✅ Grand Mouvement + Volume Élevé → Puissance réelle du marché (Impulsion forte)

⚠️ Petit Mouvement + Volume Élevé → Absorption ! La "Smart Money" achète/vend passivement – Préparation d'un retournement.

❌ Mouvement sans Volume → Faux Mouvement (Fake-Move) – Risque élevé de fausse cassure.

💎 Fonctions Principales ✔ Histogramme à 4 Couleurs Lime / Rouge → Mouvement de tendance fort Vert foncé / Rouge foncé → Phases de correction

✔ Ligne de Signal Intégrée Idéal pour :

Stratégies de croisement (Crossover)

Entrées Scalping

✔ Pondéré par le Volume Filtre le bruit du marché – ne montre que les mouvements valides.

✔ Sans Repeinture (No Repainting) Les signaux sont fixés dès la clôture de la bougie.

📊 Stratégies de Trading

1️⃣ Le Trader de Cassures (Breakout) Entrée Longue (Achat) :

L'histogramme passe du Vert Foncé → Lime

Croisement au-dessus de la ligne de signal → Le volume afflue sur le marché = Confirmation.

2️⃣ Le Chasseur de Divergences

Le prix fait un Nouveau Haut

L'indicateur fait un Haut Plus Bas ➡ La Smart Money quitte le marché → Signal de Vente

3️⃣ Détection d'Absorption

Bougie très petite

Simultanément un pic massif dans l'histogramme ➡ Les participants puissants absorbent les ordres → Fin de tendance probable.

⚙️ Paramètres

CalcPeriod: Période pour la mesure du momentum. Standard : 1 (retour direct).

VolumeType: Volume Tick (Forex) ou Volume Réel (Futures/Actions).

SmoothPeriod & SignalPeriod: Réglage fin pour le Scalping ou le Swing-Trading.

🎯 Conclusion Dites adieu au trading à l'aveugle. Ne tradez plus contre le volume – mais avec la Smart Money.

Obtenez le Smart Liquidity Impulse et voyez ce qui fait réellement bouger le marché.