Smart Liquidity Impulse

Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker

Veja finalmente o que realmente move o preço.

Você já se perguntou por que o mercado vira de repente, mesmo que a tendência pareça forte? Ou por que um rompimento colapsa imediatamente? 👉 A resposta não está apenas no preço – está na Liquidez.

O Smart Liquidity Impulse não é um oscilador comum. Enquanto o RSI ou MACD analisam exclusivamente o preço, este indicador mede o combustível do mercado. Ele combina três fatores cruciais em uma visão única e clara:

  • Momentum – Direção do movimento

  • Volume – Força por trás do movimento

  • Range – Resistência dentro da vela

🚀 Como funciona – A Fórmula Smart O indicador calcula a relação de: Esforço (Volume) para Resultado (Movimento do Preço)

Interpretação:Grande movimento + Alto volume → Força real do mercado (Impulso forte)

⚠️ Pequeno movimento + Alto volumeAbsorção! O Smart Money compra/vende passivamente – Preparando-se para uma reversão.

Movimento sem volumeFake-Move (Alto risco de falso rompimento)

💎 Principais FunçõesHistograma de 4 Cores Lima / Vermelho → Movimento de tendência forte Verde escuro / Vermelho escuro → Fases de correção

Linha de Sinal Integrada Ideal para:

  • Estratégias de Cruzamento (Crossover)

  • Entradas de Scalping

Ponderado por Volume Filtra o ruído do mercado – mostra apenas movimentos válidos.

Sem Repintura (No Repainting) Os sinais permanecem fixos assim que a vela fecha.

📊 Estratégias de Trading

1️⃣ O Trader de Rompimentos Entrada Longa (Compra):

  • O histograma muda de Verde Escuro → Lima

  • Cruza acima da linha de sinal → O volume está fluindo para o mercado = Confirmação.

2️⃣ O Caçador de Divergências

  • O preço faz uma Nova Máxima

  • O indicador faz uma Máxima Mais Baixa ➡ O Smart Money está saindo do mercado → Sinal de Venda

3️⃣ Detectar Absorção

  • Vela muito pequena

  • Simultaneamente um pico massivo no histograma ➡ Fortes participantes do mercado estão absorvendo ordens → Provável fim da tendência.

⚙️ Configurações de Parâmetros

  • CalcPeriod: Período para medição do momentum. Padrão: 1 (feedback direto).

  • VolumeType: Volume de Tick (Forex) ou Volume Real (Futuros/Ações).

  • SmoothPeriod & SignalPeriod: Ajuste fino para Scalping ou Swing-Trading.

🎯 Conclusão Diga adeus a operar às cegas. Não negocie mais contra o volume – mas sim com o Smart Money.

Adquira o Smart Liquidity Impulse e veja o que realmente move o mercado.


