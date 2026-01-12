Smart Liquidity Impulse
- Indicadores
- Simon Draxler
- Versão: 3.0
- Ativações: 5
Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker
Veja finalmente o que realmente move o preço.
Você já se perguntou por que o mercado vira de repente, mesmo que a tendência pareça forte? Ou por que um rompimento colapsa imediatamente? 👉 A resposta não está apenas no preço – está na Liquidez.
O Smart Liquidity Impulse não é um oscilador comum. Enquanto o RSI ou MACD analisam exclusivamente o preço, este indicador mede o combustível do mercado. Ele combina três fatores cruciais em uma visão única e clara:
-
Momentum – Direção do movimento
-
Volume – Força por trás do movimento
-
Range – Resistência dentro da vela
🚀 Como funciona – A Fórmula Smart O indicador calcula a relação de: Esforço (Volume) para Resultado (Movimento do Preço)
Interpretação: ✅ Grande movimento + Alto volume → Força real do mercado (Impulso forte)
⚠️ Pequeno movimento + Alto volume → Absorção! O Smart Money compra/vende passivamente – Preparando-se para uma reversão.
❌ Movimento sem volume → Fake-Move (Alto risco de falso rompimento)
💎 Principais Funções ✔ Histograma de 4 Cores Lima / Vermelho → Movimento de tendência forte Verde escuro / Vermelho escuro → Fases de correção
✔ Linha de Sinal Integrada Ideal para:
-
Estratégias de Cruzamento (Crossover)
-
Entradas de Scalping
✔ Ponderado por Volume Filtra o ruído do mercado – mostra apenas movimentos válidos.
✔ Sem Repintura (No Repainting) Os sinais permanecem fixos assim que a vela fecha.
📊 Estratégias de Trading
1️⃣ O Trader de Rompimentos Entrada Longa (Compra):
-
O histograma muda de Verde Escuro → Lima
-
Cruza acima da linha de sinal → O volume está fluindo para o mercado = Confirmação.
2️⃣ O Caçador de Divergências
-
O preço faz uma Nova Máxima
-
O indicador faz uma Máxima Mais Baixa ➡ O Smart Money está saindo do mercado → Sinal de Venda
3️⃣ Detectar Absorção
-
Vela muito pequena
-
Simultaneamente um pico massivo no histograma ➡ Fortes participantes do mercado estão absorvendo ordens → Provável fim da tendência.
⚙️ Configurações de Parâmetros
-
CalcPeriod: Período para medição do momentum. Padrão: 1 (feedback direto).
-
VolumeType: Volume de Tick (Forex) ou Volume Real (Futuros/Ações).
-
SmoothPeriod & SignalPeriod: Ajuste fino para Scalping ou Swing-Trading.
🎯 Conclusão Diga adeus a operar às cegas. Não negocie mais contra o volume – mas sim com o Smart Money.
Adquira o Smart Liquidity Impulse e veja o que realmente move o mercado.