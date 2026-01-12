Smart Liquidity Impulse Professional Volume-Momentum Tracker

価格を本当に動かしているものを、ついに可視化。

トレンドが強そうに見えるのに、なぜ急に市場が反転するのか不思議に思ったことはありませんか？ あるいは、ブレイクアウトがなぜすぐに失敗に終わるのか？ 👉 答えは価格だけにはありません – 流動性 (Liquidity) にあります。

Smart Liquidity Impulse は普通のオシレーターではありません。 RSIやMACDが価格のみを分析するのに対し、このインジケーターは市場の 燃料 (Fuel) を測定します。 以下の3つの重要な要素を1つの明確なビューに統合しました：

モメンタム (Momentum) – 動きの方向

出来高 (Volume) – 動きの背後にある力

レンジ (Range) – ローソク足内の抵抗

🚀 仕組み – スマート・フォーミュラ このインジケーターは以下の比率を計算します： 労力 (出来高) 対 結果 (価格変動)

解釈: ✅ 大きな動き + 高い出来高 → 本物の市場の力 (強いインパルス)

⚠️ 小さな動き + 高い出来高 → 吸収 (Absorption)! スマートマネーが受動的に売買している – 反転の準備。

❌ 出来高のない動き → ダマシ (Fake-Move) (ブレイクアウト失敗のリスク大)

💎 主な機能 ✔ 4色ヒストグラム ライム / 赤 → 強いトレンドの動き 深緑 / 深赤 → 調整局面 (押し目/戻り)

✔ 統合されたシグナルライン 以下に最適：

クロスオーバー戦略

スキャルピングのエントリー

✔ 出来高加重 (Volume-Weighted) 市場のノイズを除去し、有効な動きのみを表示します。

✔ リペイントなし (No Repainting) ローソク足が確定すると、シグナルは固定されます。

📊 トレード戦略

1️⃣ ブレイクアウト・トレーダー 買いエントリー (Long):

ヒストグラムが 深緑 → ライム に変化

シグナルラインを 上抜け (Cross over) → 資金が市場に流入している = 確証。

2️⃣ ダイバージェンス・ハンター

価格が 高値を更新

インジケーターが 高値を切り下げる ➡ スマートマネーが市場から撤退している → 売りシグナル

3️⃣ 吸収 (Absorption) の検知

非常に小さなローソク足

同時にヒストグラムに 巨大なスパイク が発生 ➡ 強力な市場参加者が注文を吸収している → トレンド終了の可能性が高い。

⚙️ パラメータ設定

CalcPeriod: モメンタム測定期間。標準: 1 (ダイレクトなフィードバック)。

VolumeType: ティック出来高 (FX) または 実出来高 (先物/株)。

SmoothPeriod & SignalPeriod: スキャルピングやスイングトレード向けの微調整。

🎯 結論 盲目的なトレードに別れを告げましょう。 出来高に 逆らって トレードするのではなく、スマートマネーと 共に トレードしてください。

Smart Liquidity Impulse を手に入れて、市場を動かす真の要因を目撃してください。