Smart Liquidity Impulse

Smart Liquidity Impulse

Professional Volume-Momentum Tracker

Sehen Sie endlich, was den Preis wirklich bewegt.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum sich der Markt plötzlich dreht, obwohl der Trend stark aussieht?
Oder warum ein Ausbruch sofort wieder in sich zusammenfällt?

👉 Die Antwort liegt nicht im Preis allein – sie liegt in der Liquidität.

Der Smart Liquidity Impulse ist kein gewöhnlicher Oszillator.
Während RSI oder MACD ausschließlich den Preis analysieren, misst dieser Indikator den Treibstoff des Marktes.

Er kombiniert drei entscheidende Faktoren in einer einzigen, klaren Ansicht:

  • Momentum – Richtung der Bewegung

  • Volumen – Kraft hinter der Bewegung

  • Range – Widerstand innerhalb der Kerze

🚀 Funktionsweise – Die Smart-Formel

Der Indikator berechnet das Verhältnis von:

Aufwand (Volumen) zu Ertrag (Preisbewegung)

Interpretation:

Große Bewegung + hohes Volumen
→ Echte Marktkraft (starker Impuls)

⚠️ Kleine Bewegung + hohes Volumen
Absorption!
Smart Money kauft/verkauft passiv – Vorbereitung auf eine Umkehr

Bewegung ohne Volumen
Fake-Move (hohes Risiko für Fehlausbruch)

💎 Hauptfunktionen

4-Farben-Histogramm

  • Lime / Rot → starke Trendbewegung

  • Dunkelgrün / Dunkelrot → Korrekturphasen

Integrierte Signallinie
Ideal für:

  • Crossover-Strategien

  • Scalping-Entries

Volumen-gewichtet
Filtert Marktrauschen heraus – zeigt nur valide Bewegungen

Kein Repainting
Signale bleiben fix, sobald die Kerze schließt

📊 Trading-Strategien

1️⃣ Der Ausbruchs-Trader

Long-Einstieg:

  • Histogramm wechselt von Dunkelgrün → Lime

  • Kreuzen über der Signallinie
    → Volumen fließt in den Markt = Bestätigung

2️⃣ Der Divergenz-Hunter

  • Preis macht ein neues Hoch

  • Indikator macht ein tieferes Hoch

➡ Smart Money verlässt den Markt
Verkaufssignal

3️⃣ Absorption erkennen

  • Sehr kleine Kerze

  • Gleichzeitig massiver Spike im Histogramm

➡ Starke Marktteilnehmer absorbieren Orders
→ Trendende wahrscheinlich

⚙️ Parameter-Einstellungen

CalcPeriod

  • Zeitraum für Momentum-Messung

  • Standard: 1 (direktes Feedback)

VolumeType

  • Tick-Volumen (Forex)

  • Reales Volumen (Futures/Aktien)

SmoothPeriod & SignalPeriod

  • Feinjustierung für:

    • Scalping

    • Swing-Trading

🎯 Fazit

Verabschieden Sie sich vom Blindflug.
Handeln Sie nicht mehr gegen das Volumen –
sondern mit dem Smart Money.

Holen Sie sich den Smart Liquidity Impulse
und sehen Sie, was den Markt wirklich bewegt.

Weitere Produkte dieses Autors
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Indikatoren
Erhalte glasklare Marktstruktur in Sekunden – ohne manuelles Zeichnen! Der HTF Auto Support & Resistance Indikator markiert automatisch die entscheidenden Unterstützungs- und Widerstandslevel direkt auf deinem Chart. Diese Levels basieren auf höherer Zeiteinheit (HTF) und sind daher deutlich zuverlässiger als kurzfristige Zufallslinien. Hauptfunktionen: Automatische Erkennung der stärksten Support- & Resistance-Zonen Multi-Timeframe-Analyse : Wähle die höhere Zeiteinheit für präzisere Levels Kla
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Indikatoren
Entfesseln Sie das Potenzial Ihres Tradings mit dem AlphaWave-Indikator! Der AlphaWave-Indikator wurde speziell entwickelt, um Ihrem Trading eine ruhige Hand zu verleihen. Durch die Glättung des Charts ermöglicht er eine präzise Lesbarkeit der Trendrichtung. Nie war es einfacher, klare Handelsentscheidungen zu treffen. Entscheiden Sie sich für Klarheit. Entfernen Sie den übermäßigen Indikatoren-Dschungel aus Ihrem Chart und nutzen Sie stattdessen die präzise Welle des AlphaWave-Indikators, um I
ScalpingThink
Simon Draxler
Experten
ScalpingThink – Präzision im Scalping ScalpingThink ist ein innovatives, bidirektionales Scalping-System für Trader, die auf schnelle Bewegungen und präzise Einstiege setzen. Das Ziel: In kürzester Zeit kontrollierte Gewinne durch exakte Setups – sicher und effizient. Teste es sofort – mit Gratis-Demo Jetzt zum Aktionspreis von nur 169 USD sichern – bevor der Preis steigt! Aktuell  169 USD  Signal : Link Anleitung: Link Deine Vorteile auf einen Blick Kein Grid, kein Martingale – jede Pos
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Utilitys
Dieses fortschrittliche Tool für MetaTrader 5 berechnet und visualisiert die Margin Call- und Liquidationspreise direkt auf dem Chart. Mit einer benutzerfreundlichen GUI (Graphical User Interface) zeigt das Programm diese wichtigen Preisniveaus an und unterstützt Händler dabei, kritische Entscheidungen zu treffen. Funktionen des Programms 1. Berechnung von Margin Call- und Liquidationspreisen Überwachung aller offenen Positionen: Das Programm analysiert kontinuierlich alle offenen Positionen au
FREE
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
Indikatoren
Drx Spread Monitor – Dein Tool für volle Marktübersicht Der Drx Spread Monitor ist ein leistungsstarker MT5-Indikator, der Tradern eine klare, visuelle Übersicht über die aktuellen und historischen Spreads bietet. Gerade im Forex- und Goldhandel, wo Spreads oft stark schwanken, hilft er dabei, Kosten realistisch einzuschätzen und Marktbedingungen optimal zu nutzen. Hauptfunktionen Spread-Histogramm Anzeige der Spreads im separaten Fenster. Farbmarkierung für normale, hohe und extreme Spread-Leve
FREE
FASTai
Simon Draxler
Experten
Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 800$ Hier geht es um die Standardeinstellungen des Expert Advisors (EA). Bitte befolgen Sie die voreingestellten Anweisungen →  click . Produktdetails Symbole Alle möglich Zeiteinheiten Alle möglich Kapital Mindestens 50 $ Kontotypen ECN Hauptmerkmale von FASTai FASTai wurde speziell entwickelt, um auf bewährten Handelsprinzipien aufzubauen. Der Expert Advisor (EA) nutzt technische Indikatoren wie gleitende D
Fibowatch
Simon Draxler
Indikatoren
Fibo Watch – Professioneller Analyse-Assistent & Range Helper Kurzbeschreibung: Kein "Magic Indicator", sondern ein professionelles Werkzeug für erfahrene Trader. Visualisieren Sie Ranges, Fibonacci-Retracements und Trendkanäle präzise auf höheren Zeitebenen. Optimieren Sie Ihr Risikomanagement mit dem DRX-Dashboard. Beschreibung (Langtext): ️ WICHTIG: Dieses Tool ist für Trader konzipiert, die das Marktverständnis bereits mitbringen. Suchen Sie keinen Heiligen Gral. Fibo Watch ist ein Effizie
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension