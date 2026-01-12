Professional Volume-Momentum Tracker

Smart Liquidity Impulse

Sehen Sie endlich, was den Preis wirklich bewegt.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum sich der Markt plötzlich dreht, obwohl der Trend stark aussieht?

Oder warum ein Ausbruch sofort wieder in sich zusammenfällt?

👉 Die Antwort liegt nicht im Preis allein – sie liegt in der Liquidität.

Der Smart Liquidity Impulse ist kein gewöhnlicher Oszillator.

Während RSI oder MACD ausschließlich den Preis analysieren, misst dieser Indikator den Treibstoff des Marktes.

Er kombiniert drei entscheidende Faktoren in einer einzigen, klaren Ansicht:

Momentum – Richtung der Bewegung

Volumen – Kraft hinter der Bewegung

Range – Widerstand innerhalb der Kerze

🚀 Funktionsweise – Die Smart-Formel

Der Indikator berechnet das Verhältnis von:

Aufwand (Volumen) zu Ertrag (Preisbewegung)

Interpretation:

✅ Große Bewegung + hohes Volumen

→ Echte Marktkraft (starker Impuls)

⚠️ Kleine Bewegung + hohes Volumen

→ Absorption!

Smart Money kauft/verkauft passiv – Vorbereitung auf eine Umkehr

❌ Bewegung ohne Volumen

→ Fake-Move (hohes Risiko für Fehlausbruch)

💎 Hauptfunktionen

✔ 4-Farben-Histogramm

Lime / Rot → starke Trendbewegung

Dunkelgrün / Dunkelrot → Korrekturphasen

✔ Integrierte Signallinie

Ideal für:

Crossover-Strategien

Scalping-Entries

✔ Volumen-gewichtet

Filtert Marktrauschen heraus – zeigt nur valide Bewegungen

✔ Kein Repainting

Signale bleiben fix, sobald die Kerze schließt

📊 Trading-Strategien

1️⃣ Der Ausbruchs-Trader

Long-Einstieg:

Histogramm wechselt von Dunkelgrün → Lime

Kreuzen über der Signallinie

→ Volumen fließt in den Markt = Bestätigung

2️⃣ Der Divergenz-Hunter

Preis macht ein neues Hoch

Indikator macht ein tieferes Hoch

➡ Smart Money verlässt den Markt

→ Verkaufssignal

3️⃣ Absorption erkennen

Sehr kleine Kerze

Gleichzeitig massiver Spike im Histogramm

➡ Starke Marktteilnehmer absorbieren Orders

→ Trendende wahrscheinlich

⚙️ Parameter-Einstellungen

CalcPeriod

Zeitraum für Momentum-Messung

Standard: 1 (direktes Feedback)

VolumeType

Tick-Volumen (Forex)

Reales Volumen (Futures/Aktien)

SmoothPeriod & SignalPeriod

Feinjustierung für: Scalping Swing-Trading



🎯 Fazit

Verabschieden Sie sich vom Blindflug.

Handeln Sie nicht mehr gegen das Volumen –

sondern mit dem Smart Money.

Holen Sie sich den Smart Liquidity Impulse

und sehen Sie, was den Markt wirklich bewegt.