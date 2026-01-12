Smart Liquidity Impulse
- Indikatoren
- Simon Draxler
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 5
Professional Volume-Momentum Tracker
Sehen Sie endlich, was den Preis wirklich bewegt.
Haben Sie sich jemals gefragt, warum sich der Markt plötzlich dreht, obwohl der Trend stark aussieht?
Oder warum ein Ausbruch sofort wieder in sich zusammenfällt?
👉 Die Antwort liegt nicht im Preis allein – sie liegt in der Liquidität.
Der Smart Liquidity Impulse ist kein gewöhnlicher Oszillator.
Während RSI oder MACD ausschließlich den Preis analysieren, misst dieser Indikator den Treibstoff des Marktes.
Er kombiniert drei entscheidende Faktoren in einer einzigen, klaren Ansicht:
-
Momentum – Richtung der Bewegung
-
Volumen – Kraft hinter der Bewegung
-
Range – Widerstand innerhalb der Kerze
🚀 Funktionsweise – Die Smart-Formel
Der Indikator berechnet das Verhältnis von:
Aufwand (Volumen) zu Ertrag (Preisbewegung)
Interpretation:
✅ Große Bewegung + hohes Volumen
→ Echte Marktkraft (starker Impuls)
⚠️ Kleine Bewegung + hohes Volumen
→ Absorption!
Smart Money kauft/verkauft passiv – Vorbereitung auf eine Umkehr
❌ Bewegung ohne Volumen
→ Fake-Move (hohes Risiko für Fehlausbruch)
💎 Hauptfunktionen
✔ 4-Farben-Histogramm
-
Lime / Rot → starke Trendbewegung
-
Dunkelgrün / Dunkelrot → Korrekturphasen
✔ Integrierte Signallinie
Ideal für:
-
Crossover-Strategien
-
Scalping-Entries
✔ Volumen-gewichtet
Filtert Marktrauschen heraus – zeigt nur valide Bewegungen
✔ Kein Repainting
Signale bleiben fix, sobald die Kerze schließt
📊 Trading-Strategien
1️⃣ Der Ausbruchs-Trader
Long-Einstieg:
-
Histogramm wechselt von Dunkelgrün → Lime
-
Kreuzen über der Signallinie
→ Volumen fließt in den Markt = Bestätigung
2️⃣ Der Divergenz-Hunter
-
Preis macht ein neues Hoch
-
Indikator macht ein tieferes Hoch
➡ Smart Money verlässt den Markt
→ Verkaufssignal
3️⃣ Absorption erkennen
-
Sehr kleine Kerze
-
Gleichzeitig massiver Spike im Histogramm
➡ Starke Marktteilnehmer absorbieren Orders
→ Trendende wahrscheinlich
⚙️ Parameter-Einstellungen
CalcPeriod
-
Zeitraum für Momentum-Messung
-
Standard: 1 (direktes Feedback)
VolumeType
-
Tick-Volumen (Forex)
-
Reales Volumen (Futures/Aktien)
SmoothPeriod & SignalPeriod
-
Feinjustierung für:
-
Scalping
-
Swing-Trading
-
🎯 Fazit
Verabschieden Sie sich vom Blindflug.
Handeln Sie nicht mehr gegen das Volumen –
sondern mit dem Smart Money.
Holen Sie sich den Smart Liquidity Impulse
und sehen Sie, was den Markt wirklich bewegt.