Блоги MQL5: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/764099
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/135899
Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/135900
Rebatron – треугольный хеджирующий советник для многопарной стратегии с низким плавающим курсом
Rebatron – полностью автоматизированный советник, использующий треугольный метод хеджирования по трём основным валютным парам (пример):
EURUSD – GBPUSD – EURGBP
Открывая синхронизированные позиции по этим парам, Rebatron формирует самобалансирующийся треугольник, снижая общую подверженность риску и минимизируя плавающую просадку.
Обзор стратегии:
Rebatron не зависит от направления рынка.
Вместо этого он использует корреляцию между тремя парами для поддержания равновесия — когда одна пара движется, другие уравновешивают эффект.
Это создает нейтральную систему экспозиции, идеально подходящую для:
Трейдеров с низким уровнем риска
Долгосрочного развертывания
Постоянного объема торгов
Ключевые характеристики:
Треугольный механизм хеджирования
Низкий плавающий курс по умолчанию
Динамическое усреднение и восстановление
Логика автоматической корректировки — на основе отклонения пары
Ненаправленное исполнение — работает в любых рыночных условиях
Рекомендуемая настройка:
Пары: EURUSD, GBPUSD, EURGBP
Тип счета: ECN или с низким спредом
Минимальный депозит: $100+
VPS: рекомендуется (круглосуточно)
Примечания:
Rebatron не является скальпером и не гонится за рыночными трендами
Идеально подходит для пользователей, которым нужна стабильная торговая активность с низким плавающим курсом и плавной кривой капитала
Rebatron предлагает структурированный и стабильный подход к автоматизированной торговле посредством интеллектуальной синхронизации нескольких пар.