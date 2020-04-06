Rebatron


Rebatron – треугольный хеджирующий советник для многопарной стратегии с низким плавающим курсом
Rebatron – полностью автоматизированный советник, использующий треугольный метод хеджирования по трём основным валютным парам (пример):

EURUSD – GBPUSD – EURGBP

Открывая синхронизированные позиции по этим парам, Rebatron формирует самобалансирующийся треугольник, снижая общую подверженность риску и минимизируя плавающую просадку.

Обзор стратегии:
Rebatron не зависит от направления рынка.
Вместо этого он использует корреляцию между тремя парами для поддержания равновесия — когда одна пара движется, другие уравновешивают эффект.

Это создает нейтральную систему экспозиции, идеально подходящую для:

Трейдеров с низким уровнем риска

Долгосрочного развертывания

Постоянного объема торгов

Ключевые характеристики:
Треугольный механизм хеджирования

Низкий плавающий курс по умолчанию

Динамическое усреднение и восстановление

Логика автоматической корректировки — на основе отклонения пары

Ненаправленное исполнение — работает в любых рыночных условиях

Рекомендуемая настройка:
Пары: EURUSD, GBPUSD, EURGBP

Тип счета: ECN или с низким спредом

Минимальный депозит: $100+

VPS: рекомендуется (круглосуточно)

Примечания:
Rebatron не является скальпером и не гонится за рыночными трендами

Идеально подходит для пользователей, которым нужна стабильная торговая активность с низким плавающим курсом и плавной кривой капитала

Rebatron предлагает структурированный и стабильный подход к автоматизированной торговле посредством интеллектуальной синхронизации нескольких пар.
