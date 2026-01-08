Fibo Watch – Профессиональный помощник для анализа и работы с диапазонами

Краткое описание: Это не «магический индикатор», а профессиональный инструмент для опытных трейдеров. Точно визуализируйте диапазоны (Ranges), уровни коррекции Фибоначчи и трендовые каналы на старших таймфреймах. Оптимизируйте управление рисками с помощью панели DRX.

Описание (Полный текст):

⚠️ ВАЖНО: Этот инструмент создан для трейдеров, которые уже понимают рынок.

Не ищите здесь Грааль. Fibo Watch — это инструмент эффективности. Он разработан для того, чтобы помочь опытным трейдерам быстрее распознавать важные рыночные структуры и избегать эмоциональных ошибок в пылу торгов. Если вы понимаете, как взаимодействуют диапазоны, уровни Фибоначчи и трендовые каналы, этот инструмент возьмет на себя утомительную работу по разметке и предоставит твердые данные для принятия решений.

Что делает этот инструмент: Инструмент сканирует рынок, следуя логике крупных участников рынка — там, где находится ликвидность и где принимаются решения. Он помогает определить «свободное пространство» внутри диапазона, где у цены есть потенциал для движения.

Основные функции:

🎯 Структурированная торговля в диапазоне: Инструмент автоматически определяет максимумы (Range High) и минимумы (Range Low) диапазона. Он визуально показывает, где рынок может «дышать», а где его ждет сопротивление. Идеально подходит для того, чтобы не торговать вслепую в зоне консолидации.

📉 Институциональные уровни Фибоначчи: Вместо случайных линий Fibo Watch проецирует релевантные откаты (38.2, 50.0, 61.8) на основе текущей рыночной структуры. Эти зоны часто выступают поворотными точками для позиционирования институционалов.

🛡️ Интегрированный риск-менеджмент (Dashboard): Успех профессионального трейдинга зависит от контроля рисков. Панель DRX показывает в реальном времени на графике: точный уровень маржи и P&L, расстояние до Margin Call и ликвидации, размер позиции и точку входа. Так вы держите счет под контролем еще до открытия сделки.

⏳ Фокус на старшие таймфреймы: Этот инструмент не оптимизирован для скальпинга на M1 или M5. Он раскрывает свою силу на H4, Daily и Weekly для анализа глобальных движений «больших денег» и поиска спокойных, обоснованных входов.

Почему Fibo Watch? Вы умеете торговать. Вам не нужно объяснять, что такое свеча. Вам нужен инструмент, который: Экономит время, автоматически и чисто выстраивая трендовые линии и уровни Фибо; Обеспечивает объективность (статус «OK TO TRADE» на основе четких параметров); Помогает отличить качественные сетапы от простого рыночного шума.

Заключение: Fibo Watch — ваш технический ассистент на заднем плане. Он готовит игровое поле — «удар» наносите вы сами, но с гораздо лучшим обзором и контролем.