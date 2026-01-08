Fibowatch

Fibo Watch – Профессиональный помощник для анализа и работы с диапазонами

Краткое описание: Это не «магический индикатор», а профессиональный инструмент для опытных трейдеров. Точно визуализируйте диапазоны (Ranges), уровни коррекции Фибоначчи и трендовые каналы на старших таймфреймах. Оптимизируйте управление рисками с помощью панели DRX.

Описание (Полный текст):

⚠️ ВАЖНО: Этот инструмент создан для трейдеров, которые уже понимают рынок.

Не ищите здесь Грааль. Fibo Watch — это инструмент эффективности. Он разработан для того, чтобы помочь опытным трейдерам быстрее распознавать важные рыночные структуры и избегать эмоциональных ошибок в пылу торгов. Если вы понимаете, как взаимодействуют диапазоны, уровни Фибоначчи и трендовые каналы, этот инструмент возьмет на себя утомительную работу по разметке и предоставит твердые данные для принятия решений.

Что делает этот инструмент: Инструмент сканирует рынок, следуя логике крупных участников рынка — там, где находится ликвидность и где принимаются решения. Он помогает определить «свободное пространство» внутри диапазона, где у цены есть потенциал для движения.

Основные функции:

  • 🎯 Структурированная торговля в диапазоне: Инструмент автоматически определяет максимумы (Range High) и минимумы (Range Low) диапазона. Он визуально показывает, где рынок может «дышать», а где его ждет сопротивление. Идеально подходит для того, чтобы не торговать вслепую в зоне консолидации.

  • 📉 Институциональные уровни Фибоначчи: Вместо случайных линий Fibo Watch проецирует релевантные откаты (38.2, 50.0, 61.8) на основе текущей рыночной структуры. Эти зоны часто выступают поворотными точками для позиционирования институционалов.

  • 🛡️ Интегрированный риск-менеджмент (Dashboard): Успех профессионального трейдинга зависит от контроля рисков. Панель DRX показывает в реальном времени на графике: точный уровень маржи и P&L, расстояние до Margin Call и ликвидации, размер позиции и точку входа. Так вы держите счет под контролем еще до открытия сделки.

  • Фокус на старшие таймфреймы: Этот инструмент не оптимизирован для скальпинга на M1 или M5. Он раскрывает свою силу на H4, Daily и Weekly для анализа глобальных движений «больших денег» и поиска спокойных, обоснованных входов.

Почему Fibo Watch? Вы умеете торговать. Вам не нужно объяснять, что такое свеча. Вам нужен инструмент, который: Экономит время, автоматически и чисто выстраивая трендовые линии и уровни Фибо; Обеспечивает объективность (статус «OK TO TRADE» на основе четких параметров); Помогает отличить качественные сетапы от простого рыночного шума.

Заключение: Fibo Watch — ваш технический ассистент на заднем плане. Он готовит игровое поле — «удар» наносите вы сами, но с гораздо лучшим обзором и контролем.


Другие продукты этого автора
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Индикаторы
Получите кристально четкую рыночную структуру за секунды – без ручного построения! Индикатор HTF Auto Support & Resistance автоматически отмечает ключевые уровни поддержки и сопротивления прямо на графике. Эти уровни основаны на старших таймфреймах (HTF), поэтому они гораздо надежнее случайных краткосрочных линий. Основные функции: Автоматическое определение сильнейших зон поддержки и сопротивления Мульти-таймфрейм анализ: выбирайте старший ТФ для более точных уровней Четко структурированные зо
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Индикаторы
Разблокируйте потенциал вашего трейдинга с индикатором AlphaWave! Принесите спокойствие в ваш трейдинг: Индикатор AlphaWave разработан для придания спокойствия вашему трейдингу, сглаживая график и обеспечивая точность определения направления тренда. Принятие четких торговых решений стало легче прежде. Революционная технология сглаживания с 10 режимами: Опыт гладкой и четкой демонстрации графика с индикатором AlphaWave. Революционная технология сглаживания предлагает не один, а целых 10 режимов,
ScalpingThink
Simon Draxler
Эксперты
ScalpingThink – Точность в скальпинге ScalpingThink — это инновационная двунаправленная система скальпинга для трейдеров, которые делают ставку на быстрые движения и точные входы. Цель: контролируемая прибыль в кратчайшие сроки благодаря точным сетапам — безопасно и эффективно. Попробуйте прямо сейчас — с бесплатной демо-версией Забронируйте по акционной цене всего 169 USD — пока цена не выросла! Текущая цена  169 USD  Сигнал: Ссылка Инструкция: Ссылка Ваши преимущества Без грида и марти
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Утилиты
Обзор программы Этот продвинутый инструмент для MetaTrader 5 рассчитывает и визуализирует уровни Margin Call и ликвидации прямо на графике. Программа с удобным графическим интерфейсом (GUI) отображает эти важные ценовые уровни, помогая трейдерам принимать обоснованные решения. Функции программы 1. Расчет цен Margin Call и ликвидации Мониторинг всех открытых позиций: Программа непрерывно анализирует все открытые позиции на торговом счете. Определение критических ценовых уровней: Цена Margin Call
FREE
FASTai
Simon Draxler
Эксперты
Вводная акция: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Итоговая цена: 800$ Здесь речь идет о стандартных настройках Экспертного Советника (EA). Пожалуйста, следуйте предустановленным инструкциям →  нажмите . Детали продукта Символы Все возможные Таймфреймы Все возможные Капитал Минимум 50 $ Типы счетов ECN Основные характеристики FASTai FASTai специально разработан для построения на проверенных торговых принципах. Экспертный Советник (EA) использует технические индикаторы, такие
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
Индикаторы
Drx Spread Monitor – Ваш инструмент для полной прозрачности рынка Drx Spread Monitor — это мощный индикатор для MT5, который предоставляет трейдерам наглядную визуальную картину текущих и исторических спредов. Особенно полезен на рынках Forex и золота, где спреды могут сильно колебаться; индикатор помогает адекватно оценивать затраты и адаптироваться к рыночным условиям. Основные функции Гистограмма спреда Отображение спредов в отдельном окне. Цветовая маркировка для нормальных, высоких и экс
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв