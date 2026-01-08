Fibowatch

Fibo Watch – Assistant d'Analyse Professionnel & Aide aux Ranges

Brève description : Ce n'est pas un "Indicateur Magique", mais un outil professionnel pour les traders expérimentés. Visualisez les ranges, les retracements de Fibonacci et les canaux de tendance avec précision sur les unités de temps supérieures. Optimisez votre gestion des risques avec le tableau de bord DRX.

Description (Texte long) :

⚠️ IMPORTANT : Cet outil est conçu pour les traders qui possèdent déjà une compréhension du marché.

Ne cherchez pas de Saint Graal. Fibo Watch est un outil d'efficacité. Il a été développé pour aider les traders expérimentés à reconnaître plus rapidement les structures de marché pertinentes et à éviter les erreurs émotionnelles dans le feu de l'action. Si vous comprenez comment interagissent les ranges, les niveaux de Fibonacci et les canaux de tendance, cet outil vous décharge du travail fastidieux de traçage et vous fournit des données concrètes pour votre décision.

Ce que fait cet outil : L'outil scanne le marché selon la logique des grands acteurs du marché – là où se trouve la liquidité et où les décisions sont prises. Il vous aide à identifier le "vide" au sein d'un range où le prix a un potentiel de mouvement.

Les fonctions principales :

  • 🎯 Trading de Range Structuré : L'outil détecte automatiquement le Range High et le Range Low. Il vous montre visuellement où le marché peut "respirer" et où des résistances attendent. Idéal pour ne pas trader à l'aveugle dans une zone de consolidation.

  • 📉 Niveaux Fibo Institutionnels : Au lieu de lignes arbitraires, Fibo Watch projette les retracements pertinents (38.2, 50.0, 61.8) basés sur la structure actuelle du marché. Ces zones agissent souvent comme des points de retournement pour le positionnement institutionnel.

  • 🛡️ Gestion des Risques Intégrée (Tableau de bord) : Le trading professionnel repose sur le risque. Le panneau DRX vous affiche en direct sur le graphique : Niveau de marge exact & P&L, Distance avant l'appel de marge & la liquidation, Taille de la position et Entrée. Ainsi, vous gardez la maîtrise de votre compte avant même de placer le trade.

  • Focus sur les grandes unités de temps (Higher Timeframes) : Cet outil n'est pas optimisé pour le scalping sur M1 ou M5. Il déploie sa force sur H4, Daily et Weekly pour analyser les mouvements globaux des grandes institutions ("Big Money") et trouver des entrées calmes et fondées.

Pourquoi Fibo Watch ? Vous savez comment trader. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire ce qu'est une bougie. Vous avez besoin d'un outil qui : Vous fait gagner du temps en traçant automatiquement et proprement les lignes de tendance et les Fibos ; Vous fournit de l'objectivité (statut "OK TO TRADE" basé sur des paramètres clairs) ; Vous aide à distinguer les configurations de haute qualité du simple bruit de marché.

Conclusion : Fibo Watch est votre assistant technique en arrière-plan. Il prépare le terrain – c'est vous qui tirez le "coup", mais avec une vue d'ensemble et un contrôle nettement meilleurs.


Plus de l'auteur
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Indicateurs
Obtenez une structure de marché claire en quelques secondes – sans dessin manuel ! L’ Indicateur HTF Auto Support & Resistance marque automatiquement sur votre graphique les niveaux clés de support et de résistance. Ces niveaux sont basés sur une unité de temps supérieure (HTF), ce qui les rend bien plus fiables que les lignes aléatoires à court terme. Fonctionnalités principales : Détection automatique des zones de support et résistance les plus fortes Analyse multi-unité de temps : choisissez
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Indicateurs
Libérez le Potentiel de vos Transactions avec l'Indicateur AlphaWave ! Apportez de la Sérénité à vos Transactions : L'Indicateur AlphaWave est conçu pour apporter du calme à vos transactions en lissant le graphique et en offrant une lecture précise de la direction de la tendance. Prendre des décisions de trading claires n'a jamais été aussi facile. Technologie de Lissage Révolutionnaire avec 10 Modes : Découvrez une présentation fluide et claire du graphique avec l'Indicateur AlphaWave. La techn
ScalpingThink
Simon Draxler
Experts
ScalpingThink – Précision dans le Scalping ScalpingThink est un système de scalping bidirectionnel innovant, conçu pour les traders recherchant des mouvements rapides et des entrées précises. Objectif : des profits contrôlés en un minimum de temps grâce à des setups exacts – sûr et efficace. Testez-le dès maintenant – avec une démo gratuite Obtenez-le au prix promotionnel de seulement 169 USD – avant l’augmentation de prix ! Prix actuel  169 USD  Signal : Lien Guide : Lien Vos avantages
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Utilitaires
Program Features 1. Calculation of Margin Call and Liquidation Prices Monitoring all open positions: The program continuously analyzes all open positions on the trading account. Determining critical price levels: Margin Call Price: The price at which additional funds must be deposited to keep positions open. If this does not occur, liquidation follows. Liquidation Price: The price at which positions are automatically closed by the broker to prevent further losses. 2. Display of Prices on the Ch
FREE
FASTai
Simon Draxler
Experts
Offre de Lancement : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix final : 800$ Cette section concerne les paramètres par défaut de l'Expert Advisor (EA). Veuillez suivre les instructions préétablies →  cliquez . Détails du Produit Symboles Tous possibles Unités de Temps Tous possibles Capital Minimum 50 $ Types de Comptes ECN Principales Caractéristiques de FASTai FASTai a été spécialement conçu pour s'appuyer sur des principes de trading éprouvés. L'Expert Advisor (EA) utilise d
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
Indicateurs
Drx Spread Monitor – Votre outil pour une transparence totale du marché Drx Spread Monitor est un indicateur puissant pour MT5 qui offre aux traders une vue visuelle claire des spreads actuels et historiques. Particulièrement utile sur le Forex et l’or, où les spreads fluctuent fortement, il aide à mieux évaluer les coûts et à s’adapter aux conditions du marché. Fonctions principales Histogramme des spreads Affichage des spreads dans une fenêtre séparée. Codage couleur pour niveaux normaux, é
FREE
