Fibo Watch – Profesyonel Analiz Asistanı & Range Helper

Kısa Açıklama: Bir "Sihirli İndikatör" değil, deneyimli yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Range'leri, Fibonacci düzeltmelerini ve trend kanallarını üst zaman dilimlerinde hassas bir şekilde görselleştirin. DRX Paneli ile risk yönetiminizi optimize edin.

Açıklama (Uzun Metin):

⚠️ ÖNEMLİ: Bu araç, halihazırda piyasa anlayışına sahip olan traderlar için tasarlanmıştır.

Burada Kutsal Kase aramayın. Fibo Watch bir verimlilik aracıdır. Deneyimli traderların ilgili piyasa yapılarını daha hızlı tanımasına ve işlem heyecanı içinde duygusal hatalardan kaçınmasına destek olmak için geliştirilmiştir. Range'lerin, Fibonacci seviyelerinin ve trend kanallarının nasıl etkileşime girdiğini anlıyorsanız, bu araç zahmetli çizim işini üzerinizden alır ve kararınız için size somut veriler sunar.

Bu aracın yaptıkları: Araç, piyasayı büyük piyasa katılımcılarının mantığına göre tarar; likiditenin olduğu ve kararların alındığı yerleri inceler. Bir Range içindeki fiyatın hareket potansiyeline sahip olduğu "boşluğu" belirlemenize yardımcı olur.

Temel Fonksiyonlar:

🎯 Yapılandırılmış Range Trading: Araç, Range High ve Range Low noktalarını otomatik olarak algılar. Piyasanın nerede "nefes alabileceğini" ve nerede dirençlerin beklediğini görsel olarak gösterir. Konsolide bir bölgeye körü körüne işlem yapmamak için idealdir.

📉 Kurumsal Fibo Seviyeleri: Rastgele çizgiler yerine, Fibo Watch mevcut piyasa yapısına dayalı ilgili düzeltmeleri (38.2, 50.0, 61.8) yansıtır. Bu bölgeler genellikle kurumsal pozisyonlanmalar için dönüş noktaları olarak işlev görür.

🛡️ Entegre Risk Yönetimi (Panel): Profesyonel trading risk yönetimiyle var olur. DRX paneli size grafik üzerinde canlı olarak şunları gösterir: Tam Marjin Seviyesi & P&L, Margin Call & Likidasyona Uzaklık, Pozisyon Büyüklüğü ve Giriş. Böylece işlemi açmadan önce bile hesabınızı kontrol altında tutarsınız.

⏳ Büyük Zaman Dilimlerine Odaklanma (Higher Timeframes): Bu araç M1 veya M5'te scalping yapmak için optimize edilmemiştir. "Büyük Para"nın (Big Money) genel hareketlerini analiz etmek ve sakin, temelli girişler bulmak için gücünü H4, Günlük ve Haftalık grafiklerde ortaya koyar.

Neden Fibo Watch? Nasıl trade edileceğini biliyorsunuz. Kimsenin size mum çubuğunun ne olduğunu söylemesine ihtiyacınız yok. Sizin şunları yapan bir araca ihtiyacınız var: Trend çizgilerini ve Fibo'ları otomatik ve temiz bir şekilde çizerek size zaman kazandıran; Size objektiflik sağlayan (net parametrelere dayalı "OK TO TRADE" durumu); Yüksek kaliteli kurulumları (setup) saf piyasa gürültüsünden ayırmanıza yardımcı olan.

Sonuç: Fibo Watch arka plandaki teknik asistanınızdır. Oyun alanını hazırlar; "şutu" siz çekersiniz, ancak çok daha iyi bir genel bakış ve kontrol ile.