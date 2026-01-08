Fibowatch

Fibo Watch – Profesyonel Analiz Asistanı & Range Helper

Kısa Açıklama: Bir "Sihirli İndikatör" değil, deneyimli yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Range'leri, Fibonacci düzeltmelerini ve trend kanallarını üst zaman dilimlerinde hassas bir şekilde görselleştirin. DRX Paneli ile risk yönetiminizi optimize edin.

Açıklama (Uzun Metin):

⚠️ ÖNEMLİ: Bu araç, halihazırda piyasa anlayışına sahip olan traderlar için tasarlanmıştır.

Burada Kutsal Kase aramayın. Fibo Watch bir verimlilik aracıdır. Deneyimli traderların ilgili piyasa yapılarını daha hızlı tanımasına ve işlem heyecanı içinde duygusal hatalardan kaçınmasına destek olmak için geliştirilmiştir. Range'lerin, Fibonacci seviyelerinin ve trend kanallarının nasıl etkileşime girdiğini anlıyorsanız, bu araç zahmetli çizim işini üzerinizden alır ve kararınız için size somut veriler sunar.

Bu aracın yaptıkları: Araç, piyasayı büyük piyasa katılımcılarının mantığına göre tarar; likiditenin olduğu ve kararların alındığı yerleri inceler. Bir Range içindeki fiyatın hareket potansiyeline sahip olduğu "boşluğu" belirlemenize yardımcı olur.

Temel Fonksiyonlar:

  • 🎯 Yapılandırılmış Range Trading: Araç, Range High ve Range Low noktalarını otomatik olarak algılar. Piyasanın nerede "nefes alabileceğini" ve nerede dirençlerin beklediğini görsel olarak gösterir. Konsolide bir bölgeye körü körüne işlem yapmamak için idealdir.

  • 📉 Kurumsal Fibo Seviyeleri: Rastgele çizgiler yerine, Fibo Watch mevcut piyasa yapısına dayalı ilgili düzeltmeleri (38.2, 50.0, 61.8) yansıtır. Bu bölgeler genellikle kurumsal pozisyonlanmalar için dönüş noktaları olarak işlev görür.

  • 🛡️ Entegre Risk Yönetimi (Panel): Profesyonel trading risk yönetimiyle var olur. DRX paneli size grafik üzerinde canlı olarak şunları gösterir: Tam Marjin Seviyesi & P&L, Margin Call & Likidasyona Uzaklık, Pozisyon Büyüklüğü ve Giriş. Böylece işlemi açmadan önce bile hesabınızı kontrol altında tutarsınız.

  • Büyük Zaman Dilimlerine Odaklanma (Higher Timeframes): Bu araç M1 veya M5'te scalping yapmak için optimize edilmemiştir. "Büyük Para"nın (Big Money) genel hareketlerini analiz etmek ve sakin, temelli girişler bulmak için gücünü H4, Günlük ve Haftalık grafiklerde ortaya koyar.

Neden Fibo Watch? Nasıl trade edileceğini biliyorsunuz. Kimsenin size mum çubuğunun ne olduğunu söylemesine ihtiyacınız yok. Sizin şunları yapan bir araca ihtiyacınız var: Trend çizgilerini ve Fibo'ları otomatik ve temiz bir şekilde çizerek size zaman kazandıran; Size objektiflik sağlayan (net parametrelere dayalı "OK TO TRADE" durumu); Yüksek kaliteli kurulumları (setup) saf piyasa gürültüsünden ayırmanıza yardımcı olan.

Sonuç: Fibo Watch arka plandaki teknik asistanınızdır. Oyun alanını hazırlar; "şutu" siz çekersiniz, ancak çok daha iyi bir genel bakış ve kontrol ile.


Yazarın diğer ürünleri
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Göstergeler
Manuel çizim yapmadan saniyeler içinde kristal netliğinde piyasa yapısını görün! HTF Auto Support & Resistance Göstergesi , grafiğinizdeki önemli destek ve direnç seviyelerini otomatik olarak işaretler. Bu seviyeler yüksek zaman dilimine (HTF) dayanır, bu yüzden rastgele kısa vadeli çizgilere göre çok daha güvenilirdir. Ana Özellikler: En güçlü destek ve direnç bölgelerinin otomatik tespiti Çoklu zaman dilimi analizi: Daha kesin seviyeler için yüksek zaman dilimini seçin Anında yön bulma için r
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Göstergeler
AlphaWave Göstergesi ile İşlemlerinizin Potansiyelini Serbest Bırakın! İşlemlerinize Huzur Katın: AlphaWave Göstergesi, grafikleri yumuşatarak ve trendin yönünü hassas bir şekilde okuyarak işlemlerinize huzur katmak için tasarlanmıştır. Net işlem kararları vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı. 10 Modlu Devrim Niteliğinde Bir Düzeltme Teknolojisi: AlphaWave Göstergesi ile grafiklerin düzgün ve net bir şekilde görüntülenmesini keşfedin. Devrim niteliğindeki düzeltme teknolojisi, sadece bir değil, t
ScalpingThink
Simon Draxler
Uzman Danışmanlar
ScalpingThink – Scalping’de Hassasiyet ScalpingThink, hızlı hareketler ve hassas girişler hedefleyen traderlar için geliştirilmiş yenilikçi bir çift yönlü scalping sistemidir. Hedef: Kısa sürede doğru kurulumlarla kontrollü kazançlar – güvenli ve verimli. Hemen deneyin – Ücretsiz Demo Fiyat artmadan önce sadece 169 USD promosyon fiyatıyla şimdi edinin! Güncel fiyat  169 USD  Sinyal: Bağlantı Kılavuz: Bağlantı Avantajlarınız Grid yok, Martingale yok – her pozisyon tek tek ve kontrollü olar
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Yardımcı programlar
Program Features 1. Calculation of Margin Call and Liquidation Prices Monitoring all open positions: The program continuously analyzes all open positions on the trading account. Determining critical price levels: Margin Call Price: The price at which additional funds must be deposited to keep positions open. If this does not occur, liquidation follows. Liquidation Price: The price at which positions are automatically closed by the broker to prevent further losses. 2. Display of Prices on the Ch
FREE
FASTai
Simon Draxler
Uzman Danışmanlar
Tanıtım Fırsatı: Mevcut fiyatla sadece birkaç adet kaldı! Son Fiyat: 800$ Bu bölüm, Uzman Danışman'ın (EA) varsayılan ayarlarıyla ilgilidir. Lütfen önceden ayarlanmış talimatları takip edin →  tıklayın . Ürün Detayları Semboller Tüm Olanaklar Zaman Birimleri Tüm Olanaklar Sermaye En Az 50 $ Hesap Türleri ECN FASTai'nin Temel Özellikleri FASTai, kanıtlanmış ticaret prensiplerine dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Uzman Danışman (EA), hareketli ortalamalar, yüksek ve düşük noktalar gi
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
Göstergeler
Drx Spread Monitor – Piyasa Şeffaflığı İçin Aracınız Drx Spread Monitor, MT5 için güçlü bir indikatördür ve traderlara mevcut ve geçmiş spread’ler hakkında net, görsel bir genel bakış sunar. Spread’lerin sık değiştiği Forex ve Altın işlemlerinde maliyetleri daha doğru değerlendirmeye ve piyasa koşullarına uyum sağlamaya yardımcı olur. Ana Özellikler Spread Histogramı Spread’leri ayrı bir pencerede görüntüler. Normal, yüksek ve aşırı spread seviyeleri için renk kodlaması. Dinamik Ortalama Çizg
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt