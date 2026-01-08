Fibowatch

Fibo Watch – Asistente de Análisis Profesional & Range Helper

Descripción breve: No es un "Indicador Mágico", sino una herramienta profesional para traders experimentados. Visualice rangos, retrocesos de Fibonacci y canales de tendencia con precisión en marcos temporales superiores. Optimice su gestión de riesgos con el panel DRX.

Descripción (Texto largo):

⚠️ IMPORTANTE: Esta herramienta está diseñada para traders que ya poseen comprensión del mercado.

No busque un Santo Grial. Fibo Watch es una herramienta de eficiencia. Fue desarrollada para ayudar a los traders experimentados a reconocer estructuras de mercado relevantes más rápido y evitar errores emocionales en el calor del momento. Si entiende cómo interactúan los rangos, los niveles de Fibonacci y los canales de tendencia, esta herramienta le quita el tedioso trabajo de dibujo y le proporciona datos sólidos para su decisión.

Lo que hace esta herramienta: La herramienta escanea el mercado según la lógica de los grandes participantes del mercado: donde reside la liquidez y donde se toman las decisiones. Le ayuda a identificar el "espacio vacío" dentro de un rango donde el precio tiene potencial de movimiento.

Las funciones principales:

  • 🎯 Trading de Rangos Estructurado: La herramienta detecta automáticamente el Range High y el Range Low. Le muestra visualmente dónde puede "respirar" el mercado y dónde esperan las resistencias. Ideal para no operar a ciegas en una zona consolidada.

  • 📉 Niveles Fibo Institucionales: En lugar de líneas arbitrarias, Fibo Watch proyecta los retrocesos relevantes (38.2, 50.0, 61.8) basados en la estructura actual del mercado. Estas zonas a menudo actúan como puntos de inflexión para el posicionamiento institucional.

  • 🛡️ Gestión de Riesgos Integrada (Dashboard): El trading profesional depende del riesgo. El panel DRX le muestra en vivo en el gráfico: Nivel exacto de margen y P&L, Distancia al Margin Call y Liquidación, Tamaño de la posición y Entrada. Así mantiene su cuenta bajo control antes de siquiera colocar la operación.

  • Enfoque en marcos temporales grandes (Higher Timeframes): Esta herramienta no está optimizada para scalping en M1 o M5. Despliega su fuerza en H4, Diario y Semanal para analizar los movimientos generales de las grandes instituciones ("Big Money") y encontrar entradas tranquilas y fundamentadas.

¿Por qué Fibo Watch? Usted sabe cómo operar. No necesita que nadie le diga qué es una vela. Necesita una herramienta que: Le ahorre tiempo dibujando líneas de tendencia y Fibos de forma automática y limpia; Le proporcione objetividad (estado "OK TO TRADE" basado en parámetros claros); Le ayude a distinguir configuraciones de alta calidad del mero ruido del mercado.

Conclusión: Fibo Watch es su asistente técnico en segundo plano. Prepara el campo de juego; usted realiza el "disparo", pero con una visión general y un control significativamente mejores.


Otros productos de este autor
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Indicadores
Obtén una estructura de mercado clara en segundos – ¡sin dibujar manualmente! El Indicador HTF Auto Support & Resistance marca automáticamente en tu gráfico los niveles clave de soporte y resistencia. Estos niveles se basan en un marco temporal superior (HTF), por lo que son mucho más fiables que líneas aleatorias de corto plazo. Funciones principales: Detección automática de las zonas de soporte y resistencia más fuertes Análisis multi-temporal: elige un marco temporal mayor para niveles más p
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Indicadores
Libera el Potencial de tus Operaciones con el Indicador AlphaWave! Tranquilidad en tus Operaciones: El Indicador AlphaWave ha sido diseñado para traer calma a tus operaciones, suavizando el gráfico y proporcionando una lectura precisa de la dirección de la tendencia. Nunca ha sido tan fácil tomar decisiones de operación claras. Tecnología Revolucionaria de Suavizado con 10 Modos: Experimenta una presentación de gráfico suave y clara con el Indicador AlphaWave. La tecnología revolucionaria de su
ScalpingThink
Simon Draxler
Asesores Expertos
ScalpingThink – Precisión en el Scalping ScalpingThink es un sistema de scalping bidireccional innovador, diseñado para traders que apuestan por movimientos rápidos y entradas precisas. El objetivo: obtener ganancias controladas en el menor tiempo posible mediante configuraciones exactas – seguras y eficientes. Pruébalo ahora – con una Demo gratuita Consíguelo ahora por solo 169 USD – antes de que suba el precio. Precio actual  169 USD  Señal: Enlace Guía: Enlace Tus ventajas de un vistaz
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Utilidades
Características del programa 1. Cálculo de los precios de ajuste de márgenes y de liquidación 2. Monitorización de todas las posiciones abiertas: El programa analiza continuamente todas las posiciones abiertas en la cuenta de negociación. Determinación de los niveles críticos de precios : Precio de Demanda de Margen: Precio al que deben depositarse fondos adicionales para mantener abiertas las posiciones. Si esto no ocurre, se procede a la liquidación. Precio de liquidación: El precio al que la
FREE
FASTai
Simon Draxler
Asesores Expertos
Oferta de Introducción: ¡Quedan pocas copias al precio actual! Precio final: $800 Esta sección trata sobre las configuraciones predeterminadas del Asesor Experto (EA). Por favor, siga las instrucciones preestablecidas →  haz clic . Detalles del Producto Símbolos Todos posibles Intervalos de Tiempo Todos posibles Capital Mínimo $50 Tipos de Cuenta ECN Características Principales de FASTai FASTai está diseñado específicamente para basarse en principios comerciales probados. El Asesor Experto (EA
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
Indicadores
Drx Spread Monitor – Tu herramienta para transparencia total del mercado Drx Spread Monitor es un indicador potente para MT5 que ofrece a los traders una visión visual clara de los spreads actuales e históricos. Especialmente en Forex y en el comercio de oro, donde los spreads fluctúan con frecuencia, ayuda a evaluar los costes y adaptarse a las condiciones del mercado. Funciones principales Histograma de spreads Muestra los spreads en una ventana separada. Codificación por colores para nivel
FREE
