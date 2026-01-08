Fibo Watch – Asistente de Análisis Profesional & Range Helper

Descripción breve: No es un "Indicador Mágico", sino una herramienta profesional para traders experimentados. Visualice rangos, retrocesos de Fibonacci y canales de tendencia con precisión en marcos temporales superiores. Optimice su gestión de riesgos con el panel DRX.

Descripción (Texto largo):

⚠️ IMPORTANTE: Esta herramienta está diseñada para traders que ya poseen comprensión del mercado.

No busque un Santo Grial. Fibo Watch es una herramienta de eficiencia. Fue desarrollada para ayudar a los traders experimentados a reconocer estructuras de mercado relevantes más rápido y evitar errores emocionales en el calor del momento. Si entiende cómo interactúan los rangos, los niveles de Fibonacci y los canales de tendencia, esta herramienta le quita el tedioso trabajo de dibujo y le proporciona datos sólidos para su decisión.

Lo que hace esta herramienta: La herramienta escanea el mercado según la lógica de los grandes participantes del mercado: donde reside la liquidez y donde se toman las decisiones. Le ayuda a identificar el "espacio vacío" dentro de un rango donde el precio tiene potencial de movimiento.

Las funciones principales:

🎯 Trading de Rangos Estructurado: La herramienta detecta automáticamente el Range High y el Range Low. Le muestra visualmente dónde puede "respirar" el mercado y dónde esperan las resistencias. Ideal para no operar a ciegas en una zona consolidada.

📉 Niveles Fibo Institucionales: En lugar de líneas arbitrarias, Fibo Watch proyecta los retrocesos relevantes (38.2, 50.0, 61.8) basados en la estructura actual del mercado. Estas zonas a menudo actúan como puntos de inflexión para el posicionamiento institucional.

🛡️ Gestión de Riesgos Integrada (Dashboard): El trading profesional depende del riesgo. El panel DRX le muestra en vivo en el gráfico: Nivel exacto de margen y P&L, Distancia al Margin Call y Liquidación, Tamaño de la posición y Entrada. Así mantiene su cuenta bajo control antes de siquiera colocar la operación.

⏳ Enfoque en marcos temporales grandes (Higher Timeframes): Esta herramienta no está optimizada para scalping en M1 o M5. Despliega su fuerza en H4, Diario y Semanal para analizar los movimientos generales de las grandes instituciones ("Big Money") y encontrar entradas tranquilas y fundamentadas.

¿Por qué Fibo Watch? Usted sabe cómo operar. No necesita que nadie le diga qué es una vela. Necesita una herramienta que: Le ahorre tiempo dibujando líneas de tendencia y Fibos de forma automática y limpia; Le proporcione objetividad (estado "OK TO TRADE" basado en parámetros claros); Le ayude a distinguir configuraciones de alta calidad del mero ruido del mercado.

Conclusión: Fibo Watch es su asistente técnico en segundo plano. Prepara el campo de juego; usted realiza el "disparo", pero con una visión general y un control significativamente mejores.