Fibo Watch – プロフェッショナル分析アシスタント & レンジヘルパー

概要：「魔法のインジケーター」ではありません。経験豊富なトレーダーのためのプロフェッショナルなツールです。上位足でのレンジ、フィボナッチ・リトレースメント、トレンドチャネルを正確に可視化します。DRXダッシュボードでリスク管理を最適化しましょう。

詳細説明：

⚠️ **重要：**このツールは、すでに市場理解を持っているトレーダー向けに設計されています。

聖杯を探さないでください。Fibo Watchは効率化ツールです。経験豊富なトレーダーが関連する市場構造をより迅速に認識し、白熱した取引の中での感情的なミスを避けるのを支援するために開発されました。レンジ、フィボナッチレベル、トレンドチャネルがどのように相互作用するかを理解しているなら、このツールは面倒な描画作業を代行し、意思決定のための確かなデータを提供します。

このツールの機能： このツールは、大口市場参加者のロジック、つまり流動性がどこにあり、どこで意思決定が行われるかに従って市場をスキャンします。価格が動く可能性のあるレンジ内の「真空地帯」を特定するのに役立ちます。

主な機能：

🎯 構造化されたレンジ取引： ツールはレンジの高値（Range High）と安値（Range Low）を自動的に検出します。市場がどこで「呼吸」でき、どこに抵抗が待っているかを視覚的に示します。保ち合いゾーンで盲目的に取引しないために理想的です。

📉 機関投資家向けフィボナッチレベル： 任意の線の代わりに、Fibo Watchは現在の市場構造に基づいて関連するリトレースメント（38.2、50.0、61.8）を投影します。これらのゾーンは、しばしば機関投資家のポジショニングの転換点として機能します。

🛡️ 統合リスク管理（ダッシュボード）： プロのトレードはリスク管理にかかっています。DRXパネルはチャート上にライブで表示します：正確な証拠金維持率とP&L（損益）、マージンコールと強制ロスカット（Liquidation）までの距離、ポジションサイズとエントリー。これにより、トレードを行う前に口座を完全に把握できます。

⏳ 上位足（Higher Timeframes）にフォーカス： このツールはM1やM5でのスキャルピングには最適化されていません。H4、日足、週足でその力を発揮し、「ビッグマネー」の全体的な動きを分析し、落ち着いた根拠のあるエントリーを見つけるために使用します。

なぜFibo Watchなのか？ あなたはトレードの方法を知っています。ローソク足とは何かを誰かに教えてもらう必要はありません。あなたに必要なのは次のようなツールです：トレンドラインとフィボナッチを自動的かつきれいに描画して時間を節約する。客観性を提供する（明確なパラメータに基づく「OK TO TRADE」ステータス）。単なる市場のノイズと高品質なセットアップを区別するのを助ける。

結論： Fibo Watchは、バックグラウンドにいるあなたのテクニカルアシスタントです。それはフィールドを準備します。「シュート」を打つのはあなた自身ですが、以前よりはるかに良い全体像とコントロールを持ってそれを行うことができます。