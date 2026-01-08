Fibowatch

Fibo Watch – Assistente di Analisi Professionale & Range Helper

Breve descrizione: Non è un "Indicatore Magico", ma uno strumento professionale per trader esperti. Visualizza range, ritracciamenti di Fibonacci e canali di trend con precisione su timeframe superiori. Ottimizza la tua gestione del rischio con la dashboard DRX.

Descrizione (Testo lungo):

⚠️ IMPORTANTE: Questo strumento è concepito per trader che possiedono già una comprensione del mercato.

Non cercate il Santo Graal. Fibo Watch è uno strumento di efficienza. È stato sviluppato per supportare i trader esperti nel riconoscere più velocemente le strutture di mercato rilevanti ed evitare errori emotivi nella foga del momento. Se capite come interagiscono range, livelli di Fibonacci e canali di trend, questo strumento si fa carico del noioso lavoro di disegno e vi fornisce dati concreti per le vostre decisioni.

Cosa fa questo strumento: Lo strumento scansiona il mercato secondo la logica dei grandi partecipanti al mercato – dove si trova la liquidità e dove vengono prese le decisioni. Vi aiuta a identificare il "vuoto" all'interno di un range in cui il prezzo ha potenziale di movimento.

Le funzioni principali:

  • 🎯 Range Trading Strutturato: Lo strumento rileva automaticamente il Range High e il Range Low. Vi mostra visivamente dove il mercato può "respirare" e dove attendono resistenze. Ideale per non tradare alla cieca in una zona consolidata.

  • 📉 Livelli Fibo Istituzionali: Invece di linee arbitrarie, Fibo Watch proietta i ritracciamenti rilevanti (38.2, 50.0, 61.8) basati sull'attuale struttura di mercato. Queste zone fungono spesso da punti di svolta per il posizionamento istituzionale.

  • 🛡️ Gestione del Rischio Integrata (Dashboard): Il trading professionale dipende dal rischio. Il pannello DRX vi mostra live sul grafico: Livello esatto di margine & P&L, Distanza dalla Margin Call & Liquidazione, Dimensione della posizione ed Entry. Così mantenete il controllo del vostro conto prima ancora di piazzare il trade.

  • Focus su timeframe ampi (Higher Timeframes): Questo strumento non è ottimizzato per lo scalping su M1 o M5. Sprigiona la sua forza su H4, Daily e Weekly per analizzare i movimenti generali del "Big Money" e trovare ingressi calmi e fondati.

Perché Fibo Watch? Sapete come fare trading. Non avete bisogno di nessuno che vi dica cos'è una candela. Avete bisogno di uno strumento che: Vi faccia risparmiare tempo disegnando trendline e Fibo in modo automatico e pulito; Vi fornisca oggettività (stato "OK TO TRADE" basato su parametri chiari); Vi aiuti a distinguere setup di alta qualità dal semplice rumore di mercato.

Conclusione: Fibo Watch è il vostro assistente tecnico in background. Prepara il campo da gioco – il "tiro" lo fate voi, ma con una visione d'insieme e un controllo decisamente migliori.


