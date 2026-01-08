Fibowatch

Fibo Watch – Professioneller Analyse-Assistent & Range Helper

Kurzbeschreibung: Kein "Magic Indicator", sondern ein professionelles Werkzeug für erfahrene Trader. Visualisieren Sie Ranges, Fibonacci-Retracements und Trendkanäle präzise auf höheren Zeitebenen. Optimieren Sie Ihr Risikomanagement mit dem DRX-Dashboard.

Beschreibung (Langtext):

⚠️ WICHTIG: Dieses Tool ist für Trader konzipiert, die das Marktverständnis bereits mitbringen.

Suchen Sie keinen Heiligen Gral. Fibo Watch ist ein Effizienz-Werkzeug. Es wurde entwickelt, um erfahrene Trader dabei zu unterstützen, relevante Marktstrukturen schneller zu erkennen und emotionale Fehler im Eifer des Gefechts zu vermeiden.

Wenn Sie verstehen, wie Ranges, Fibonacci-Level und Trendkanäle zusammenspielen, nimmt Ihnen dieses Tool die mühsame Zeichenarbeit ab und liefert Ihnen die harten Daten für Ihre Entscheidung.

Was dieses Tool leistet:

Das Tool scannt den Markt nach der Logik großer Marktteilnehmer – dort, wo Liquidität liegt und wo Entscheidungen getroffen werden. Es hilft Ihnen, den "luftleeren Raum" innerhalb einer Range zu identifizieren, in dem der Kurs Bewegungspotenzial hat.

Die Kernfunktionen:

🎯 Strukturiertes Range-Trading: Das Tool erkennt automatisch das Range High und Range Low. Es zeigt Ihnen visuell, wo der Markt "atmen" kann und wo Widerstände warten. Ideal, um nicht blind in eine konsolidierte Zone zu handeln.

📉 Institutionelle Fibo-Level: Statt willkürlicher Linien projiziert Fibo Watch die relevanten Retracements (38.2, 50.0, 61.8) basierend auf der aktuellen Marktstruktur. Diese Zonen fungieren oft als Wendepunkte für institutionelle Positionierungen.

🛡️ Integriertes Risiko-Management (Dashboard): Professionelles Trading steht und fällt mit dem Risiko. Das DRX-Panel zeigt Ihnen live im Chart:

  • Exakte Margin-Level & P&L

  • Abstand zum Margin Call & Liquidation

  • Positionsgröße und Entry

  • So behalten Sie Ihr Konto im Griff, bevor Sie den Trade überhaupt absetzen.

Fokus auf große Zeitebenen (Higher Timeframes): Dieses Tool ist nicht für Scalping auf M1 oder M5 optimiert. Es entfaltet seine Stärke auf H4, Daily und Weekly, um die übergeordneten Bewegungen der großen Häuser ("Big Money") zu analysieren und ruhige, fundierte Einstiege zu finden.

Warum Fibo Watch?

Sie wissen, wie man tradet. Sie brauchen niemanden, der Ihnen sagt, was eine Kerze ist. Sie brauchen ein Werkzeug, das:

  1. Ihnen Zeit spart, indem es Trendlinien und Fibos automatisch und sauber einzeichnet.

  2. Ihnen Objektivität liefert ("OK TO TRADE" Status basierend auf klaren Parametern).

  3. Ihnen hilft, hochwertige Setups von bloßem Marktrauschen zu unterscheiden.

Fazit: Fibo Watch ist Ihr technischer Assistent im Hintergrund. Es bereitet das Spielfeld vor – den "Schuss" setzen Sie selbst, aber mit deutlich besserer Übersicht und Kontrolle.


