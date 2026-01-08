Fibo Watch – Assistente de Análise Profissional & Range Helper

Breve descrição: Não é um "Indicador Mágico", mas uma ferramenta profissional para traders experientes. Visualize ranges, retrações de Fibonacci e canais de tendência com precisão em timeframes maiores. Otimize a sua gestão de risco com o painel DRX.

Descrição (Texto longo):

⚠️ IMPORTANTE: Esta ferramenta foi concebida para traders que já possuem compreensão do mercado.

Não procure um Santo Graal. O Fibo Watch é uma ferramenta de eficiência. Foi desenvolvido para apoiar traders experientes a reconhecer estruturas de mercado relevantes mais rapidamente e evitar erros emocionais no calor do momento. Se você entende como ranges, níveis de Fibonacci e canais de tendência interagem, esta ferramenta tira o trabalho tedioso de desenho das suas mãos e fornece dados concretos para a sua decisão.

O que esta ferramenta faz: A ferramenta verifica o mercado de acordo com a lógica dos grandes participantes do mercado – onde está a liquidez e onde as decisões são tomadas. Ajuda-o a identificar o "vácuo" dentro de um range onde o preço tem potencial de movimento.

As funções principais:

🎯 Trading de Range Estruturado: A ferramenta deteta automaticamente o Range High e o Range Low. Mostra visualmente onde o mercado pode "respirar" e onde resistências aguardam. Ideal para não negociar cegamente numa zona consolidada.

📉 Níveis Fibo Institucionais: Em vez de linhas arbitrárias, o Fibo Watch projeta as retrações relevantes (38.2, 50.0, 61.8) com base na estrutura atual do mercado. Estas zonas funcionam frequentemente como pontos de viragem para o posicionamento institucional.

🛡️ Gestão de Risco Integrada (Dashboard): O trading profissional depende do risco. O painel DRX mostra-lhe ao vivo no gráfico: Nível exato de margem e P&L, Distância para Margin Call e Liquidação, Tamanho da posição e Entrada. Assim, mantém a sua conta sob controlo antes mesmo de colocar o trade.

⏳ Foco em timeframes maiores (Higher Timeframes): Esta ferramenta não está otimizada para scalping em M1 ou M5. Ela revela a sua força em H4, Diário e Semanal para analisar os movimentos globais do "Big Money" e encontrar entradas calmas e fundamentadas.

Porquê o Fibo Watch? Você sabe como operar. Não precisa de ninguém para lhe dizer o que é uma vela. Você precisa de uma ferramenta que: Lhe poupe tempo desenhando linhas de tendência e Fibos de forma automática e limpa; Lhe forneça objetividade (estado "OK TO TRADE" baseado em parâmetros claros); O ajude a distinguir setups de alta qualidade do mero ruído do mercado.

Conclusão: O Fibo Watch é o seu assistente técnico em segundo plano. Ele prepara o campo de jogo – o "chute" é você que dá, mas com uma visão geral e controlo significativamente melhores.