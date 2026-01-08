Fibowatch

Fibo Watch – Assistente de Análise Profissional & Range Helper

Breve descrição: Não é um "Indicador Mágico", mas uma ferramenta profissional para traders experientes. Visualize ranges, retrações de Fibonacci e canais de tendência com precisão em timeframes maiores. Otimize a sua gestão de risco com o painel DRX.

Descrição (Texto longo):

⚠️ IMPORTANTE: Esta ferramenta foi concebida para traders que já possuem compreensão do mercado.

Não procure um Santo Graal. O Fibo Watch é uma ferramenta de eficiência. Foi desenvolvido para apoiar traders experientes a reconhecer estruturas de mercado relevantes mais rapidamente e evitar erros emocionais no calor do momento. Se você entende como ranges, níveis de Fibonacci e canais de tendência interagem, esta ferramenta tira o trabalho tedioso de desenho das suas mãos e fornece dados concretos para a sua decisão.

O que esta ferramenta faz: A ferramenta verifica o mercado de acordo com a lógica dos grandes participantes do mercado – onde está a liquidez e onde as decisões são tomadas. Ajuda-o a identificar o "vácuo" dentro de um range onde o preço tem potencial de movimento.

As funções principais:

  • 🎯 Trading de Range Estruturado: A ferramenta deteta automaticamente o Range High e o Range Low. Mostra visualmente onde o mercado pode "respirar" e onde resistências aguardam. Ideal para não negociar cegamente numa zona consolidada.

  • 📉 Níveis Fibo Institucionais: Em vez de linhas arbitrárias, o Fibo Watch projeta as retrações relevantes (38.2, 50.0, 61.8) com base na estrutura atual do mercado. Estas zonas funcionam frequentemente como pontos de viragem para o posicionamento institucional.

  • 🛡️ Gestão de Risco Integrada (Dashboard): O trading profissional depende do risco. O painel DRX mostra-lhe ao vivo no gráfico: Nível exato de margem e P&L, Distância para Margin Call e Liquidação, Tamanho da posição e Entrada. Assim, mantém a sua conta sob controlo antes mesmo de colocar o trade.

  • Foco em timeframes maiores (Higher Timeframes): Esta ferramenta não está otimizada para scalping em M1 ou M5. Ela revela a sua força em H4, Diário e Semanal para analisar os movimentos globais do "Big Money" e encontrar entradas calmas e fundamentadas.

Porquê o Fibo Watch? Você sabe como operar. Não precisa de ninguém para lhe dizer o que é uma vela. Você precisa de uma ferramenta que: Lhe poupe tempo desenhando linhas de tendência e Fibos de forma automática e limpa; Lhe forneça objetividade (estado "OK TO TRADE" baseado em parâmetros claros); O ajude a distinguir setups de alta qualidade do mero ruído do mercado.

Conclusão: O Fibo Watch é o seu assistente técnico em segundo plano. Ele prepara o campo de jogo – o "chute" é você que dá, mas com uma visão geral e controlo significativamente melhores.


Mais do autor
SR Levels Smart Support Resistance
Simon Draxler
Indicadores
Obtenha uma estrutura de mercado clara em segundos – sem desenhar manualmente! O Indicador HTF Auto Support & Resistance marca automaticamente no seu gráfico os níveis-chave de suporte e resistência. Estes níveis são baseados num timeframe superior (HTF), tornando-os muito mais confiáveis do que linhas aleatórias de curto prazo. Principais funcionalidades: Deteção automática das zonas de suporte e resistência mais fortes Análise multi-timeframe: escolha um timeframe superior para níveis mais pr
FREE
AlphaWave
Simon Draxler
5 (1)
Indicadores
Liberte o Potencial das suas Operações com o Indicador AlphaWave! Tranquilidade nas suas Operações: O Indicador AlphaWave foi desenvolvido para trazer calma às suas operações, suavizando o gráfico e proporcionando uma leitura precisa da direção da tendência. Nunca foi tão fácil tomar decisões de operação claras. Tecnologia Revolucionária de Suavização com 10 Modos: Experimente uma apresentação suave e clara do gráfico com o Indicador AlphaWave. A tecnologia revolucionária de suavização oferece
ScalpingThink
Simon Draxler
Experts
ScalpingThink – Precisão no Scalping ScalpingThink é um sistema de scalping bidirecional inovador, criado para traders que buscam movimentos rápidos e entradas precisas. O objetivo: lucros controlados no menor tempo possível com setups exatos – seguro e eficiente. Experimente agora – com uma Demo gratuita Garanta agora pelo preço promocional de apenas 169 USD – antes que o preço aumente! Preço atual  169 USD  Sinal: Link Guia: Link Suas vantagens em destaque Sem Grid, sem Martingale – cad
Margincall Lines
Simon Draxler
5 (1)
Utilitários
Program Features 1. Calculation of Margin Call and Liquidation Prices Monitoring all open positions: The program continuously analyzes all open positions on the trading account. Determining critical price levels: Margin Call Price: The price at which additional funds must be deposited to keep positions open. If this does not occur, liquidation follows. Liquidation Price: The price at which positions are automatically closed by the broker to prevent further losses. 2. Display of Prices on the Ch
FREE
FASTai
Simon Draxler
Experts
Oferta de Introdução: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: $800 Esta seção aborda as configurações padrão do Expert Advisor (EA). Por favor, siga as instruções predefinidas →  clique . Detalhes do Produto Símbolos Todos possíveis Intervalos de Tempo Todos possíveis Capital Mínimo $50 Tipos de Conta ECN Principais Características do FASTai FASTai foi especialmente desenvolvido para se basear em princípios de negociação comprovados. O Expert Advisor (EA) utiliza indicadore
Spread Monitor Pro
Simon Draxler
Indicadores
Drx Spread Monitor – Sua ferramenta para transparência total do mercado Drx Spread Monitor é um indicador poderoso para MT5 que fornece aos traders uma visão visual clara dos spreads atuais e históricos. Especialmente útil em Forex e no comércio de ouro, onde os spreads podem variar bastante, ajuda a avaliar custos e adaptar-se às condições do mercado. Funcionalidades principais Histograma de spreads Exibe os spreads em uma janela separada. Codificação de cores para níveis normais, altos e ex
FREE
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário