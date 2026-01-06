MBS Trend Flow

TREND FLOW PRO без перерисовки, показывает направление рынка. Разворот тренда, первые и повторные входы крупных участников.

Отметки BOS на графике – истинные смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов. Данные не перерисовываются и остаются на графике после закрытия каждого бара.

Запроси и получи подробные инструкции PDF с примерами стратегий в личных сообщениях.

Основные элементы индикатора:

BOS FLOW – трендовые волны и реальные смены тренда, это входы крупных игроков и подтверждение их наличия (обозначаются цифрами).

BOS FILL – закрашивает бары в направление тренда. Отмечает место входов «крупных игроков» и места смены тренда.





Уровни сигналов:

BOS – вход игрока с неопределенной силой (часто это коррекция основного тренда).

Move SL – наглядное перемещение позиции крупного игрока, могут использоваться как ориентир для перемещения стоплоса для трейдера.

Super BOS - вход крупного игрока, такие входы имеют больше приоритета перед обычным BOS. Кроме того, в некоторых случаях BOS может быть обновлен до Super BOS при наличии подтверждения, индикатор это отметит изменением цвета.

Mega Bos - ключевые уровни самых крупных участников рынка, которые способны развернуть направление тренда.

Mega Bos moved – перемещение позиции Mega Bos и подтверждение его доминирования на рынке.

Оповещения можно включить в настройках.



STRUCTURE – отображает точную структуру рынка, ключевые точки экстремумов min и max и место последней смены структуры. Нумерация коррекций minmax подсказывает продолжительность тренда, чем больше номер, тем больше вероятность смены структуры.

MIN MAX – подструктура, отображение всех входов всех игроков рынка без фильтрации, полезно для детализации трендовых движений.

BREAK – сломы структуры.

Все отображаемые данные и сигналы индикатора остаются на графике без перерисовки, обеспечивая полную прозрачность и доверие.

Параметры индикатора гибко настраиваются, вы можете легко изменить цвета отображения на свое усмотрение.

EP - Entry Points.

После входа крупного игрока и коррекции – выгодное место для точки входа. Индикатор не перерисовывает, это значит анализ доступен сразу на графике. Добавь больше бар для анализа в настройках на сколько это позволяет мощность твоего компьютера и сделай анализ или проверь твои сетапы в сочетании с индикатором. Кнопка «EP» позволяет:

- активировать выгодные места ( точки входа) для совершения сделок можно нажатием одной кнопки на панели;

- смотри все точки входа или сосредоточься только на текущем BOS flow ( параметр);

- укажи уровень отката 50% или более для отображения только самых выгодных точек входа ( параметр);

- используй процент отката «none» что бы видеть все точки входа, например для накопления позиции и сеточной торговли ( параметр).

- получай сигналы в терминал и оповещения в телефон о нахождении новой точки входа ( параметр).



Панель можно скрыть нажатием кнопки (x) на клавиатуре что бы она не отображалась на графике ( параметр).



Сканер. (в разработке).

Запланировано добавление сканера инструментов по выбранным таймфреймам. Он может быть использован как фильтр: находить начало тренда на малом таймфрейме в коррекции большего. Это добавит больше подтверждений для поиска выгодных точек входа.



