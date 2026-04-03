Route Lines Prices - индикатор разработанный для поиска направлений цены. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения

цены и расчет будущих направлений. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживание цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами.



Индикатор имеет единственный параметр для изменения значений "Calculating price values". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автоматическую форму расчетов,

которой можно пользоваться без самостоятельной настройки индикатора.

При ручном изменении значений от 2 до 500 можно самостоятельно подстроить индикатор под собственные торговые системы.







Индикатор рекомендуется использовать на тайм-фреймах от M1 до H4. Любые торговые инструменты для использования.

Сигнальные стрелки генерируются на закрытии свечи, нет перерисовки на прошлой истории.

Имеются дублирующие стрелки на главном графике.

Есть несколько типов оповещений.

Встроенный счетчик траектории линий, работающий по ценам закрытия, то есть числовые значения траекторий цены определяются при появлении противоположного сигнала, показывая

через 1 свечу после окончания сигнала.

Общий счетчик суммирует полученные значения для удобной настройки параметра на соответствующем графике.







