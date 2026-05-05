Prime Confluence Engine MT4

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Prime Confluence Engine (PCE) — это индикатор профессионального уровня, использующий трехслойную архитектуру фильтрации сигналов. Вместо того чтобы полагаться на один алгоритм, PCE объединяет определение рыночного режима (Renko), динамические уровни (SuperTrend) и сложный математический анализ (Цепи Маркова и Фрактальную размерность) для поиска точек входа с высокой вероятностью отработки.

Сигнал генерируется ТОЛЬКО тогда, когда все три независимых слоя показывают одинаковое направление. Индикатор работает строго по закрытым барам и не перерисовывается.

Трехслойная архитектура:

Слой 1: Адаптивный Renko (Рыночный режим) В отличие от стандартных подходов, наш движок Renko встроен непосредственно в логику индикатора и не требует создания офлайн-графиков. Размер кирпичика рассчитывается динамически на основе ATR, что позволяет системе автоматически адаптироваться к текущей волатильности рынка. Этот слой отсеивает рыночный шум и показывает чистый тренд.

Слой 2: Prime Trend (Направление и уровни) Усовершенствованный алгоритм на базе медианной цены и ATR (концепция SuperTrend). Он формирует динамические линии поддержки (для покупок) и сопротивления (для продаж), выступая в роли базового компаса системы.

Слой 3: Markov & Time Exponent (Качество сигнала) Уникальный математический блок для оценки вероятности:

  • Time Exponent (TE): Анализирует фрактальную размерность цены. Отсеивает жесткий флэт и непредсказуемый рыночный хаос, позволяя торговать только в фазах чистого тренда.

  • Цепи Маркова: Рассчитывает вероятность продолжения текущего состояния рынка на основе статистических переходов за последние 100 баров.

Главные преимущества:

  • Без перерисовки (No Repaint): Все расчеты, цвета свечей и алерты фиксируются исключительно на закрытии бара.

  • Интерактивная панель: Удобная информационная панель на графике показывает состояние каждого фильтра в реальном времени. Вы всегда знаете, почему сигнал валиден или проигнорирован.

  • Кастомные свечи: Индикатор скрывает стандартный график и рисует собственные свечи. Серая свеча означает неопределенность (ожидание). Цветная свеча (синяя или красная) означает полное совпадение всех условий для входа.

  • Полный набор уведомлений: Поддерживает Pop-up, звуки, Push-уведомления на мобильный терминал и Email.

Как торговать:

  1. BUY (Покупка): Свеча закрывается синим цветом. На панели все компоненты (Prime Trend, Renko, Markov, Time Exponent) показывают сигнал вверх и статус OK. Линия поддержки становится синей.

  2. SELL (Продажа): Свеча закрывается красным цветом. На панели все компоненты показывают сигнал вниз и статус OK. Линия сопротивления становится красной.

  3. ОЖИДАНИЕ: Свечи окрашены в нейтральный (серый) цвет. Панель показывает статус WAITING. Воздержитесь от входа в рынок. Совет: Используйте динамическую линию Prime Trend (синюю/красную) в качестве надежного ориентира для установки Stop Loss.

Основные настройки (Inputs):

  • ATR Period & Multiplier: Настройка чувствительности и ширины канала базового тренда (Слой 2).

  • Use Renko Filter: Включить/выключить фильтр Ренко (включает настройки мин. количества кирпичиков и множителя ATR).

  • Use Markov Filter: Включить математическое сглаживание и установить минимальный порог вероятности (по умолчанию 0.52 / 52%).

  • Use Time Exponent: Включить фильтр фрактальной размерности (настройки минимального/максимального порога хаоса).

  • Visuals & Alerts: Настройка цветов, расположения панели и выбор типов уведомлений.


Отзывы 1
Yusuf Hamzah
948
Yusuf Hamzah 2026.06.17 08:13 
 

I have been using it for about two months. I like the ingenuity behind combining Renko Chart with Supertrend and Markov Chain to get the probability for the State Transition Matrix.

The indicator's User Interface is clean, intuitive and coded well. Further, the author seems to be very quick in updating the indicator when there is a problem. He is receptive to new idea, polite and keen in getting thing done. A professional developer. It would be great if there is a technical description (or reference) on Markov & Time Exponent (Signal Quality). I am sure many common traders never heard about Markov Chain (as it is more Finance Academic type of literature).

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5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
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Prime Edge
Artem Koliada
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Отслеживайте точный след институционального капитала. Prime Edge — это профессиональная аналитическая матрица, созданная для расшифровки потоков ликвидности в течение Азиатской, Лондонской и Нью-Йоркской торговых сессий. Хватит торговать по запаздывающему price action. Благодаря передовому вероятностному фильтру на основе цепей Маркова, эта панель показывает точный момент, когда "умные деньги" (smart money) переносят моментум с одного континента на другой, автоматически определяя сетапы с высоко
Prime Trend Pro
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PrimeTrend Pro PrimeTrend Pro — трендовый индикатор на основе ATR-канала с ратчет-механизмом. Дополнен набором независимых фильтров качества сигнала и многосимвольной, многотаймфреймовой панелью. Индикатор показывает на одном экране три вещи: текущее направление тренда, качество текущего сигнала и степень согласованности с другими таймфреймами и символами. Это индикатор. Он не открывает, не изменяет и не закрывает позиции. Все торговые решения остаются за пользователем. Индикатор не гарантирует
StealthTrade Commander
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StealthTrade Commander — это передовая визуальная торговая панель и утилита управления рисками, разработанная для ручных трейдеров, скальперов и участников отборов в проп-компании (Prop-Firms). Этот инструмент помогает визуально открывать сделки прямо с графика, скрывать уровни Stop Loss и Take Profit от брокера и строго контролировать дневную просадку, что является ключевой функцией для прохождения челленджей и сохранения финансируемых счетов. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: Risk Guardian (Защита для Проп-ко
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StealthTrade Commander — это передовая визуальная торговая панель и утилита управления рисками, разработанная для ручных трейдеров, скальперов и участников отборов в проп-компании (Prop-Firms). Этот инструмент помогает визуально открывать сделки прямо с графика, скрывать уровни Stop Loss и Take Profit от брокера и строго контролировать дневную просадку, что является ключевой функцией для прохождения челленджей и сохранения финансируемых счетов. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: Risk Guardian (Защита для Проп-ко
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Artem Koliada
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FREE
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Artem Koliada
Индикаторы
Trend Rapture — продвинутый алгоритмический индикатор для определения высоковероятных точек входа и выхода на основе адаптивного анализа волатильности. Использует шумоподавляющий движок на базе фильтра Калмана для выделения реального рыночного импульса из случайных колебаний цены. Ключевые возможности Двухрежимный движок стратегий: мгновенное переключение между логикой отката и пробоя. Адаптивные каналы волатильности: автоматическая подстройка к рыночным условиям через динамический Z-Score. Встр
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Индикаторы
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PA Hunter
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PA Hunter — индикатор Price Action с AI-фильтром сигналов PA Hunter обнаруживает 13 классических паттернов Price Action на любом символе и таймфрейме, фильтрует их с помощью встроенных контекстных правил и AI-модели, обученной на реальных исторических сигналах. Принцип работы Индикатор сканирует ценовые данные в поиске следующих паттернов: Разворотные паттерны: Pin Bar, Engulfing, Morning Star, Evening Star, Railway Tracks, Tweezer Tops/Bottoms, Piercing Line, Dark Cloud Cover, Three Soldiers, T
Prime Power MT5
Artem Koliada
Индикаторы
Prime Power — это профессиональный аналитический инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для определения силы и слабости 8 основных валют в режиме реального времени. В отличие от традиционных индикаторов, анализирующих только одну пару, эта система одновременно отслеживает весь рынок Форекс, выявляя сильные тренды и точки разворота с высокой вероятностью путем математического сравнения относительных потоков капитала. Основные функции и инструкции для пользователя 1. Умная интерактивная пане
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Prime Power — это профессиональный аналитический инструмент для MetaTrader 4, предназначенный для определения силы и слабости 8 основных валют в режиме реального времени. В отличие от традиционных индикаторов, анализирующих только одну пару, эта система одновременно отслеживает весь рынок Форекс, выявляя сильные тренды и точки разворота с высокой вероятностью путем математического сравнения относительных потоков капитала. Основные функции и инструкции для пользователя 1. Умная интерактивная пане
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Artem Koliada
5 (1)
Индикаторы
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VantageFX Matrix MT5
Artem Koliada
Индикаторы
The ultimate market scanner. No Repaint. No Lag. Forex + Crypto Hybrid Mode. Most currency strength meters are ugly, freeze your terminal, and repaint their history.   Vantage FX Matrix   changes the game. It is a next-generation dashboard designed for professional traders who need clarity, speed, and accuracy. It combines a classic   Correlation Matrix   for 8 major currencies with a   Custom Watchlist   for assets like Bitcoin, Gold, or S&P500 — all in one sleek, "Pixel-Perfect" interface.
Prime Trend Pro MT5
Artem Koliada
Индикаторы
PrimeTrend Pro — трендовый индикатор на основе ATR-двигателя с храповым механизмом. Он включает набор независимых фильтров качества сигнала и мультивалютную, мультитаймфреймовую панель. Индикатор отвечает на три вопроса на одном экране: какой сейчас тренд, насколько надёжен сигнал и согласен ли с ним остальной рынок. PrimeTrend Pro — это индикатор. Он не открывает, не изменяет и не закрывает сделки. Он отображает сигналы и предоставляет аналитику, но решения о торговле вы принимаете самостоятель
StealthTrade Commander ST
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Artem Koliada
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PCE Oscillator
Artem Koliada
Индикаторы
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Markov Prime Pro MT5
Artem Koliada
Индикаторы
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Yusuf Hamzah
948
Yusuf Hamzah 2026.06.17 08:13 
 

I have been using it for about two months. I like the ingenuity behind combining Renko Chart with Supertrend and Markov Chain to get the probability for the State Transition Matrix.

The indicator's User Interface is clean, intuitive and coded well. Further, the author seems to be very quick in updating the indicator when there is a problem. He is receptive to new idea, polite and keen in getting thing done. A professional developer. It would be great if there is a technical description (or reference) on Markov & Time Exponent (Signal Quality). I am sure many common traders never heard about Markov Chain (as it is more Finance Academic type of literature).

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