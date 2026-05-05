Prime Confluence Engine MT4
- Индикаторы
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Artem KoliadaMQL4/MQL5 Developer 💻 | Turning trading strategies into profitable code. Expert Advisors (EA) & Custom Indicators for MT4/MT5. Let's automate your trading
- Версия: 1.21
- Обновлено: 18 июля 2026
- Активации: 5
Prime Confluence Engine (PCE) — это индикатор профессионального уровня, использующий трехслойную архитектуру фильтрации сигналов. Вместо того чтобы полагаться на один алгоритм, PCE объединяет определение рыночного режима (Renko), динамические уровни (SuperTrend) и сложный математический анализ (Цепи Маркова и Фрактальную размерность) для поиска точек входа с высокой вероятностью отработки.
Сигнал генерируется ТОЛЬКО тогда, когда все три независимых слоя показывают одинаковое направление. Индикатор работает строго по закрытым барам и не перерисовывается.
Трехслойная архитектура:
Слой 1: Адаптивный Renko (Рыночный режим) В отличие от стандартных подходов, наш движок Renko встроен непосредственно в логику индикатора и не требует создания офлайн-графиков. Размер кирпичика рассчитывается динамически на основе ATR, что позволяет системе автоматически адаптироваться к текущей волатильности рынка. Этот слой отсеивает рыночный шум и показывает чистый тренд.
Слой 2: Prime Trend (Направление и уровни) Усовершенствованный алгоритм на базе медианной цены и ATR (концепция SuperTrend). Он формирует динамические линии поддержки (для покупок) и сопротивления (для продаж), выступая в роли базового компаса системы.
Слой 3: Markov & Time Exponent (Качество сигнала) Уникальный математический блок для оценки вероятности:
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Time Exponent (TE): Анализирует фрактальную размерность цены. Отсеивает жесткий флэт и непредсказуемый рыночный хаос, позволяя торговать только в фазах чистого тренда.
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Цепи Маркова: Рассчитывает вероятность продолжения текущего состояния рынка на основе статистических переходов за последние 100 баров.
Главные преимущества:
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Без перерисовки (No Repaint): Все расчеты, цвета свечей и алерты фиксируются исключительно на закрытии бара.
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Интерактивная панель: Удобная информационная панель на графике показывает состояние каждого фильтра в реальном времени. Вы всегда знаете, почему сигнал валиден или проигнорирован.
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Кастомные свечи: Индикатор скрывает стандартный график и рисует собственные свечи. Серая свеча означает неопределенность (ожидание). Цветная свеча (синяя или красная) означает полное совпадение всех условий для входа.
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Полный набор уведомлений: Поддерживает Pop-up, звуки, Push-уведомления на мобильный терминал и Email.
Как торговать:
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BUY (Покупка): Свеча закрывается синим цветом. На панели все компоненты (Prime Trend, Renko, Markov, Time Exponent) показывают сигнал вверх и статус OK. Линия поддержки становится синей.
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SELL (Продажа): Свеча закрывается красным цветом. На панели все компоненты показывают сигнал вниз и статус OK. Линия сопротивления становится красной.
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ОЖИДАНИЕ: Свечи окрашены в нейтральный (серый) цвет. Панель показывает статус WAITING. Воздержитесь от входа в рынок. Совет: Используйте динамическую линию Prime Trend (синюю/красную) в качестве надежного ориентира для установки Stop Loss.
Основные настройки (Inputs):
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ATR Period & Multiplier: Настройка чувствительности и ширины канала базового тренда (Слой 2).
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Use Renko Filter: Включить/выключить фильтр Ренко (включает настройки мин. количества кирпичиков и множителя ATR).
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Use Markov Filter: Включить математическое сглаживание и установить минимальный порог вероятности (по умолчанию 0.52 / 52%).
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Use Time Exponent: Включить фильтр фрактальной размерности (настройки минимального/максимального порога хаоса).
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Visuals & Alerts: Настройка цветов, расположения панели и выбор типов уведомлений.
I have been using it for about two months. I like the ingenuity behind combining Renko Chart with Supertrend and Markov Chain to get the probability for the State Transition Matrix.
The indicator's User Interface is clean, intuitive and coded well. Further, the author seems to be very quick in updating the indicator when there is a problem. He is receptive to new idea, polite and keen in getting thing done. A professional developer. It would be great if there is a technical description (or reference) on Markov & Time Exponent (Signal Quality). I am sure many common traders never heard about Markov Chain (as it is more Finance Academic type of literature).