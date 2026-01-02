Trend Reversal Zone and Alert

Trend Reversal Zone and Alert

マルチタイムフレーム供給・需要ゾーン + 高精度トレンド反転シグナル

Trend Reversal Zone and Alert は、リペイントなし（Non-Repainting） の本格的なマーケット構造インジケーターです。
機関投資家レベルの重要価格帯で発生する高確率のトレンド反転を、明確かつシンプルに捉えるために設計されています。

本インジケーターは、上位時間足（H4・D1）の供給／需要ゾーンと、当日高値・安値での強力なヒゲ拒否シグナルを組み合わせ、
M15・M30・H1 といった下位時間足での精密なエントリーを可能にします。

 このインジケーターが強力な理由

- マルチタイムフレームの機関レベルゾーン

  • H4・D1 の供給／需要ゾーンを自動検出

  • 下位時間足へ明確に投影

  • 上位足の流れに沿ったトレードを実現

  • ゾーンは安定しておりリペイントなし、新しい日だけ更新

 高精度なトレンド反転検出

  • 当日の高値・安値を常時監視

  • **強いヒゲによる拒否（Wick Rejection）**を検出

  • 条件を満たした場合のみ Buy / Sell 矢印を表示

  • 反転初動を狙う設計（遅いエントリーを防止）

 スマートなアラート機能

  • 以下の状況で即時通知：

    • 価格が供給／需要ゾーンに到達

    • 当日高値・安値で有効な拒否足が形成

  • 対応アラート：

    • ポップアップ

    • サウンド

    • プッシュ通知

    • メール通知

  • 1日1通貨ペア1シグナルのみでノイズを排除

 プロフェッショナル向けトレードロジック

以下のトレーダーに最適：

  • 重要レベルでの反転を狙う

  • 上位足の環境認識＋下位足の精度を重視

  • 遅行インジケーターを使わないクリーンなチャートが好み

  • Price Action / Smart Money 手法を採用

 推奨トレード方法

最良の結果を得るために：

  • M15 または M30 で使用

  • H4・D1 ゾーンを 意思決定エリアとして扱う

  • 当日 High / Low での拒否矢印出現時のみエントリー

  • 以下の市場で特に有効：

    • 主要FX通貨ペア

    • ゴールド（XAUUSD）

    • 株価指数

    • 仮想通貨

 フルカスタマイズ対応

  • ゾーンの色・太さ

  • ヒゲ判定の感度

  • アラートの種類

  • 矢印の色・スタイル

すべてのパラメータは分かりやすく整理され、初心者からプロまで対応。

 リペイントなし・軽量・安定動作

  • 未来データ不使用

  • シグナルは後から変更されない

  • 高速・軽量設計

  • すべての MT4 / MT5 ブローカーに対応

 このインジケーターが向いている方

 スキャルパー
 デイトレーダー
 スイングトレーダー
 Smart Money / Price Action トレーダー

機関レベルの供給・需要ゾーンからのトレンド反転を狙うなら、
このインジケーターはあなたのトレードシステムの中核ツールになります。


作者のその他のプロダクト
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
インディケータ
Scalpers Zone – 究極の需給ゾーン + ストキャスティクス反発 & トリプルタッチ指標 Scalpers Zone は、高確率のスキャルピングエントリーを狙うトレーダー向けに設計されています。日次および7日間の需給ゾーンを検出し、これらのゾーンが完全に重なるエリアを強調表示することで、最も強力な反転ポイントを示します。仮想通貨やゴールドのようなボラティリティの高い資産の場合、ゾーンの厚みを増やすことで、視認性と精度を向上させることが可能です。 主な機能: ゾーンの整合検出: 日次および7日間の需給ゾーンが重なる → 高確率エントリー。 ストキャスティクス反発アラート: 重要ゾーンでの過買い/過売り反応を確認。 トリプルタッチ反転検出: 強力なレベルでの複数回タッチによる追加確認。 カスタムアラート＆ビジュアル: 色分けされた矢印と厚いシェードゾーン、音声・メール・プッシュ通知対応。 調整可能なゾーンの厚み: 仮想通貨やゴールドなどの高ボラティリティ資産に最適。 Scalpers Zone を使う理由: ゾーンが重なる最強の反転ポイントで取引可能。 ストキャスティクスとトリ
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
インディケータ
TrendSeeker Dashboard ― 高確率トレードのためのスマート市場フィルター TrendSeeker Dashboard は、レンジ相場を回避し、 H4時間足 における高品質なトレンド銘柄のみに集中できるよう設計された、強力なマルチシンボル市場分析ツールです。 ダッシュボードはすべての利用可能な銘柄を常時スキャンし、各ペアを以下のように分類します。 上昇トレンド（Trending UP） 下降トレンド（Trending DOWN） レンジ相場 / 取引非推奨（Ranging / No-Trade） EMAによるトレンド方向、ADXによるトレンド強度、ATRによるボラティリティを組み合わせることで、TrendSeeker は本物のモメンタムが存在する市場と、取引を避けるべき市場を即座に可視化します。 TrendSeeker の使い方 単体ツールとして使用 TrendSeeker は、市場スキャナーおよび方向性バイアス・ダッシュボードとして単体で使用でき、以下を可能にします。 トレンド銘柄を一目で把握 低確率なレンジ相場を回避 取引前に明確な方向性（BUYのみ / SELL
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
インディケータ
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
インディケータ
Ultimate Super Rejection Zones は、相場の重要ポイントである 当日の高値・安値ゾーン を自動的に検出し、価格が強く反応した瞬間に 高精度なリジェクション（反発）シグナル を表示する高度なインジケーターです。 プライスアクション、日足レベルの分析、そして 2つのストキャスティクス（H1 + M5） による強力なダブル確認システムを組み合わせ、明確で信頼性の高いエントリーシグナルを提供します。 スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダーに最適です。 主なメリット 高精度のデイリーゾーンを自動検出 インジケーターは 当日の高値・安値・ミドルライン をリアルタイムで表示します。 リジェクション矢印で一目で判断 赤矢印（SELL） ：デイリーハイでの反発 緑矢印（BUY） ：デイリーローでの反発 矢印は 1日に1回のみ 出現するため、ノイズがありません。 ダブル・ストキャスティクスによる強力な確認 シグナルは次の2つでフィルタリングできます： H1 ストキャスティクス M5 ストキャスティクス 誤シグナルを大きく減らし、精度が向上します。 完全
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
インディケータ
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows  Ultimate Daily SR Zones is a powerful price-action indicator that helps traders clearly identify the most important daily market levels — the previous day’s High , Low , Midline , and opening/closing reference points. It also detects wick rejection signals and plots automatic Buy and Sell arrows when the market rejects these zones. This tool is perfect for intraday and swing traders who use daily levels for breakout, reversal, or retest strategies.  Wh
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
インディケータ
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
インディケータ
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
インディケータ
H4 & M30 Turning Point PROでトレンドに沿ったトレーディングを最大化！ 推測やチャートの混乱にさようなら。このプレミアムインジケーターは、上位時間足のトレンド検出と短期のターンポイントシグナルを組み合わせ、明確な買い・売りのチャンスを提供します。 トレーダーが愛用する理由: H4 EMA200 トレンドバイアス: 優勢なトレンドを一目で把握。トレンド方向のみで取引。 M30 実行用矢印: トレンド、構造、ボラティリティによって確認された高確率のターンポイントを待つ。 スマートラベル: BUYまたはSELL矢印をいつ待つべきかを常に把握—混乱や見逃しなし。 オプションのアラート: ポップアップ、プッシュ通知、メールはセットアップごとに一度だけ作動し、アラート過多を防ぐ。 カスタマイズ可能なラインとビジュアル: H4およびM30 EMAラインの表示/非表示が可能で、プロフェッショナルなチャートレイアウトを実現。 スイング + ATRフィルター: 強力な市場構造のみがシグナルを生成—自信を持って取引可能。 こんな方に最適: トレンドに沿ったエントリーを求めるFX、金属
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
インディケータ
Trade the Range – H4レンジ市場検出器＆日次SRゾーンとウィック反発アラート 概要: 「Trade the Range」は、 高確率のレンジ相場に専念したいトレーダー向け に設計された精密なトレーディングツールです。 すべてのトレンドを盲目的に追うのではなく、このインジケーターは H4時間足での市場のレンジ（統合）状態を自動で判別 し、レンジの上限・下限で自信を持ってトレードできるようガイドします。 主な機能: H4レンジ検出: H4時間足がレンジ状態かトレンド状態かを自動判別します。 左上隅に明確なラベルを表示 : H4がレンジ中 → 副タイトルが表示され、レンジの上限・下限でのトレード方法を案内。 H4がトレンド中 → ラベルはトレンド方向に更新され、レンジトレードの案内は非表示。 日次サポート＆レジスタンスゾーン: 前日の高値・安値ゾーンを描画、厚さは設定可能。 ミッドライン 、 前日の始値 、 現在の終値 を強調表示し、精度を向上。 ゾーンは色分けされ、視覚的に一目で認識可能： 緑＝サポート、赤＝レジスタンス 。 ウィック反発矢印（Wick Rejectio
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
インディケータ
TrendSeeker Pro ― 究極のトレンド＆ターニングポイント・ダッシュボード + H4レンジ検出器 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard は、トレーダーを常にトレンドの正しい方向へ導き、低確率なレンジ相場を排除し、高精度なターニングポイントエントリーを自信をもって提供する、 完全なマルチタイムフレーム市場判断システム です。 これは単なるインジケーターではありません。 取引前に必ず答えを出す、完成されたトレードフレームワーク です。 このツールは、エントリー前に次の 3つの重要な質問 に答えます： 市場は トレンド相場 か レンジ相場 か？ 上位足（ H4 ）の バイアス は何か？ 最も 安全で精度の高いエントリーポイント はどこか？ 1️⃣ スマート・マルチシンボル・トレンドダッシュボード（H4ベース） 内蔵ダッシュボードは、 すべての取引可能シンボル を自動スキャンし、H4時間足における EMA・ADX・ATR ロジックを用いて各通貨ペアを即座に分類します。 ダッシュボードには以下が明確に表示されます： PAIR （通貨ペア）
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信