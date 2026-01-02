Trend Reversal Zone and Alert
- インディケータ
- Godwin Edward Enyali
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
マルチタイムフレーム供給・需要ゾーン + 高精度トレンド反転シグナル
Trend Reversal Zone and Alert は、リペイントなし（Non-Repainting） の本格的なマーケット構造インジケーターです。
機関投資家レベルの重要価格帯で発生する高確率のトレンド反転を、明確かつシンプルに捉えるために設計されています。
本インジケーターは、上位時間足（H4・D1）の供給／需要ゾーンと、当日高値・安値での強力なヒゲ拒否シグナルを組み合わせ、
M15・M30・H1 といった下位時間足での精密なエントリーを可能にします。
このインジケーターが強力な理由
- マルチタイムフレームの機関レベルゾーン
-
H4・D1 の供給／需要ゾーンを自動検出
-
下位時間足へ明確に投影
-
上位足の流れに沿ったトレードを実現
-
ゾーンは安定しておりリペイントなし、新しい日だけ更新
高精度なトレンド反転検出
-
当日の高値・安値を常時監視
-
**強いヒゲによる拒否（Wick Rejection）**を検出
-
条件を満たした場合のみ Buy / Sell 矢印を表示
-
反転初動を狙う設計（遅いエントリーを防止）
スマートなアラート機能
-
以下の状況で即時通知：
-
価格が供給／需要ゾーンに到達
-
当日高値・安値で有効な拒否足が形成
-
-
対応アラート：
-
ポップアップ
-
サウンド
-
プッシュ通知
-
メール通知
-
-
1日1通貨ペア1シグナルのみでノイズを排除
プロフェッショナル向けトレードロジック
以下のトレーダーに最適：
-
重要レベルでの反転を狙う
-
上位足の環境認識＋下位足の精度を重視
-
遅行インジケーターを使わないクリーンなチャートが好み
-
Price Action / Smart Money 手法を採用
推奨トレード方法
最良の結果を得るために：
-
M15 または M30 で使用
-
H4・D1 ゾーンを 意思決定エリアとして扱う
-
当日 High / Low での拒否矢印出現時のみエントリー
-
以下の市場で特に有効：
-
主要FX通貨ペア
-
ゴールド（XAUUSD）
-
株価指数
-
仮想通貨
-
フルカスタマイズ対応
-
ゾーンの色・太さ
-
ヒゲ判定の感度
-
アラートの種類
-
矢印の色・スタイル
すべてのパラメータは分かりやすく整理され、初心者からプロまで対応。
リペイントなし・軽量・安定動作
-
未来データ不使用
-
シグナルは後から変更されない
-
高速・軽量設計
-
すべての MT4 / MT5 ブローカーに対応
このインジケーターが向いている方
スキャルパー
デイトレーダー
スイングトレーダー
Smart Money / Price Action トレーダー
機関レベルの供給・需要ゾーンからのトレンド反転を狙うなら、
このインジケーターはあなたのトレードシステムの中核ツールになります。