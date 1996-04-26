Trend Reversal Zone and Alert

다중 타임프레임 수요·공급 구역 + 정밀 트렌드 반전 신호

Trend Reversal Zone and Alert는 리페인트 없는(Non-Repainting) 전문 마켓 구조 인디케이터로,

기관급 핵심 가격대에서 발생하는 고확률 트렌드 반전을 명확하게 포착하도록 설계되었습니다.

본 인디케이터는 상위 타임프레임(H4, D1)의 수요/공급 구역과 당일 고점/저점에서의 강력한 윅(Wick) 반전 신호를 결합하여,

M15, M30, H1 등 낮은 타임프레임에서 정확한 진입 포인트를 제공합니다.

이 인디케이터가 강력한 이유

- 다중 타임프레임 기관급 구역

H4와 D1 수요/공급 구역 을 자동 탐지

하위 타임프레임에 명확히 투영

상위 타임프레임 방향과 일치하는 거래 가능

구역은 안정적이며 리페인트 없음, 새 거래일에만 업데이트

정밀한 트렌드 반전 감지

당일 고점/저점 실시간 모니터링

강력한 윅 반전(Wick Rejection) 감지

조건 충족 시에만 Buy / Sell 화살표 표시

반전 초기에 진입하도록 설계 (늦은 진입 방지)

스마트 알림 시스템

아래 상황에서 즉시 알림: 가격이 수요/공급 구역 진입 시 당일 고점/저점에서 유효한 반전 캔들 형성 시

지원 알림 방식: 팝업 알림 사운드 알림 모바일 푸시 알림 이메일 알림

종목당 하루 1회 신호로 노이즈와 과도한 거래 방지

전문 트레이딩 로직

이 인디케이터는 다음과 같은 트레이더에게 최적:

핵심 가격대 반전 거래 를 하는 트레이더

상위 타임프레임 환경 + 하위 타임프레임 정확도 를 중시

지연 인디케이터 없는 깨끗한 차트 선호

Price Action 및 Smart Money 전략 활용자

권장 거래 방법

최상의 결과를 위해:

M15 또는 M30 차트 사용

H4/D1 구역을 의사결정 영역 으로 활용

당일 고점/저점 반전 화살표 발생 시 진입

특히 효과적인 시장: 주요 외환 통화쌍 금(XAUUSD) 지수 암호화폐



완전 커스터마이징 가능

구역 색상 및 두께

윅 민감도

알림 종류(사운드/푸시/이메일)

화살표 스타일 및 색상

모든 파라미터는 명확히 구분되어 조정 용이, 초보자와 전문가 모두 사용 가능

리페인트 없음 · 가벼움 · 안정적

미래 데이터 사용 안 함

시그널 후 변경 없음

속도 최적화 및 안정적

모든 MT4 / MT5 브로커 호환

이 인디케이터가 적합한 트레이더

- 스캘퍼

- 데이트레이더

- 스윙 트레이더

- Smart Money / Price Action 트레이더

기관급 수요·공급 구역에서의 트렌드 반전 거래를 한다면,

이 인디케이터는 당신의 거래 시스템의 핵심 도구가 될 것입니다.