Trend Reversal Zone and Alert
- 지표
- Godwin Edward Enyali
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
다중 타임프레임 수요·공급 구역 + 정밀 트렌드 반전 신호
Trend Reversal Zone and Alert는 리페인트 없는(Non-Repainting) 전문 마켓 구조 인디케이터로,
기관급 핵심 가격대에서 발생하는 고확률 트렌드 반전을 명확하게 포착하도록 설계되었습니다.
본 인디케이터는 상위 타임프레임(H4, D1)의 수요/공급 구역과 당일 고점/저점에서의 강력한 윅(Wick) 반전 신호를 결합하여,
M15, M30, H1 등 낮은 타임프레임에서 정확한 진입 포인트를 제공합니다.
이 인디케이터가 강력한 이유
- 다중 타임프레임 기관급 구역
-
H4와 D1 수요/공급 구역을 자동 탐지
-
하위 타임프레임에 명확히 투영
-
상위 타임프레임 방향과 일치하는 거래 가능
-
구역은 안정적이며 리페인트 없음, 새 거래일에만 업데이트
정밀한 트렌드 반전 감지
-
당일 고점/저점 실시간 모니터링
-
강력한 윅 반전(Wick Rejection) 감지
-
조건 충족 시에만 Buy / Sell 화살표 표시
-
반전 초기에 진입하도록 설계 (늦은 진입 방지)
스마트 알림 시스템
-
아래 상황에서 즉시 알림:
-
가격이 수요/공급 구역 진입 시
-
당일 고점/저점에서 유효한 반전 캔들 형성 시
-
-
지원 알림 방식:
-
팝업 알림
-
사운드 알림
-
모바일 푸시 알림
-
이메일 알림
-
-
종목당 하루 1회 신호로 노이즈와 과도한 거래 방지
전문 트레이딩 로직
이 인디케이터는 다음과 같은 트레이더에게 최적:
-
핵심 가격대 반전 거래를 하는 트레이더
-
상위 타임프레임 환경 + 하위 타임프레임 정확도를 중시
-
지연 인디케이터 없는 깨끗한 차트 선호
-
Price Action 및 Smart Money 전략 활용자
권장 거래 방법
최상의 결과를 위해:
-
M15 또는 M30 차트 사용
-
H4/D1 구역을 의사결정 영역으로 활용
-
당일 고점/저점 반전 화살표 발생 시 진입
-
특히 효과적인 시장:
-
주요 외환 통화쌍
-
금(XAUUSD)
-
지수
-
암호화폐
-
완전 커스터마이징 가능
-
구역 색상 및 두께
-
윅 민감도
-
알림 종류(사운드/푸시/이메일)
-
화살표 스타일 및 색상
모든 파라미터는 명확히 구분되어 조정 용이, 초보자와 전문가 모두 사용 가능
리페인트 없음 · 가벼움 · 안정적
-
미래 데이터 사용 안 함
-
시그널 후 변경 없음
-
속도 최적화 및 안정적
-
모든 MT4 / MT5 브로커 호환
이 인디케이터가 적합한 트레이더
- 스캘퍼
- 데이트레이더
- 스윙 트레이더
- Smart Money / Price Action 트레이더
기관급 수요·공급 구역에서의 트렌드 반전 거래를 한다면,
이 인디케이터는 당신의 거래 시스템의 핵심 도구가 될 것입니다.