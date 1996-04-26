Trend Reversal Zone and Alert

Trend Reversal Zone and Alert

다중 타임프레임 수요·공급 구역 + 정밀 트렌드 반전 신호

Trend Reversal Zone and Alert리페인트 없는(Non-Repainting) 전문 마켓 구조 인디케이터로,
기관급 핵심 가격대에서 발생하는 고확률 트렌드 반전을 명확하게 포착하도록 설계되었습니다.

본 인디케이터는 상위 타임프레임(H4, D1)의 수요/공급 구역당일 고점/저점에서의 강력한 윅(Wick) 반전 신호를 결합하여,
M15, M30, H1 등 낮은 타임프레임에서 정확한 진입 포인트를 제공합니다.

 이 인디케이터가 강력한 이유

- 다중 타임프레임 기관급 구역

  • H4와 D1 수요/공급 구역을 자동 탐지

  • 하위 타임프레임에 명확히 투영

  • 상위 타임프레임 방향과 일치하는 거래 가능

  • 구역은 안정적이며 리페인트 없음, 새 거래일에만 업데이트

 정밀한 트렌드 반전 감지

  • 당일 고점/저점 실시간 모니터링

  • 강력한 윅 반전(Wick Rejection) 감지

  • 조건 충족 시에만 Buy / Sell 화살표 표시

  • 반전 초기에 진입하도록 설계 (늦은 진입 방지)

 스마트 알림 시스템

  • 아래 상황에서 즉시 알림:

    • 가격이 수요/공급 구역 진입 시

    • 당일 고점/저점에서 유효한 반전 캔들 형성 시

  • 지원 알림 방식:

    • 팝업 알림

    • 사운드 알림

    • 모바일 푸시 알림

    • 이메일 알림

  • 종목당 하루 1회 신호로 노이즈와 과도한 거래 방지

 전문 트레이딩 로직

이 인디케이터는 다음과 같은 트레이더에게 최적:

  • 핵심 가격대 반전 거래를 하는 트레이더

  • 상위 타임프레임 환경 + 하위 타임프레임 정확도를 중시

  • 지연 인디케이터 없는 깨끗한 차트 선호

  • Price Action 및 Smart Money 전략 활용자

 권장 거래 방법

최상의 결과를 위해:

  • M15 또는 M30 차트 사용

  • H4/D1 구역을 의사결정 영역으로 활용

  • 당일 고점/저점 반전 화살표 발생 시 진입

  • 특히 효과적인 시장:

    • 주요 외환 통화쌍

    • 금(XAUUSD)

    • 지수

    • 암호화폐

 완전 커스터마이징 가능

  • 구역 색상 및 두께

  • 윅 민감도

  • 알림 종류(사운드/푸시/이메일)

  • 화살표 스타일 및 색상

모든 파라미터는 명확히 구분되어 조정 용이, 초보자와 전문가 모두 사용 가능

 리페인트 없음 · 가벼움 · 안정적

  • 미래 데이터 사용 안 함

  • 시그널 후 변경 없음

  • 속도 최적화 및 안정적

  • 모든 MT4 / MT5 브로커 호환

 이 인디케이터가 적합한 트레이더

- 스캘퍼
- 데이트레이더
- 스윙 트레이더
- Smart Money / Price Action 트레이더

기관급 수요·공급 구역에서의 트렌드 반전 거래를 한다면,
이 인디케이터는 당신의 거래 시스템의 핵심 도구가 될 것입니다.


추천 제품
FBO Impact
Abayomi Bello
지표
FBO Impact  is a professional yet simple to use trend following system. It detects the prevailing trend and gives entry points after pullbacks to significant price levels. To determine the trend it uses a unique filtering algorithm. Suitable for defining entry points for scalping as well as for intra-day trading. Features Works with the prevailing market trend. Suitable for all currency pairs. Ideal for all time frames but higher time frames are recommended. Does not redraw/repaint the arrows on
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
지표
MT5 버전  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 는   Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels   거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Leve
Swing Points 4
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
지표
Swing Points Indicator for MetaTrader 4 The **Swing Points Indicator** is a custom-built technical tool designed for MetaTrader 5 (MT5), primarily used for identifying crucial reversal points in price action. By plotting swing highs and swing lows, it highlights potential trend reversals, making it a valuable tool for traders relying on price action analysis. This indicator helps traders anticipate changes in market direction by visually marking significant turning points on the chart. Main F
Holy Trinity Volatility
Adeniyi Adedipe
지표
Holy Trinity Volatility Indicator This indicator reflects the peak time of the day wherein there's is expected to be sharp price actions. It also presents the markets as just waking up from the dull and less volatile Asian (and or London) trading sessions into a bustling time of highly liquid price flows. NOTE: This indicator informs the trader ahead of peak price movements - one bar just before the real actions starts. Enter when the volatility line falls below the Tripple Exponential Moving Av
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
지표
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
M W Pattern Pro
Noiros Tech
4.14 (7)
지표
M & W Pattern Pro is an advanced scanner for M and W patters , it uses extra filters to ensure scanned patterns are profitable. The indicator can be used with all symbols and time frames. The indicator is a non repaint indicator with accurate statistics calculations. To use , simply scan the most profitable pair using the statistics dashboard accuracy , then enter trades on signal arrow and exit at the TP and SL levels. STATISTICS : Accuracy 1 : This is the percentage of the times price hits TP
True SnD
Indra Lukmana
5 (1)
지표
This Supply & Demand indicator uses a unique price action detection to calculate and measures the supply & demand area. The indicator will ensure the area are fresh and have a significant low risk zone. Our Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. Trading idea You may set pending orders along the supply & demand area. You may enter a trade directly upon price hit the specific area (after a rejection confirmed). Input parameters Signal - Set
Reversal ZigZag
Reda Hadhod
1 (1)
지표
The idea of the indicator is based on the ZigZag indicator using a new equation with the addition of volume. Inputs InpDepth — Depth. InpDeviation — Deviation. InpBackstep — Backstep. Enable_Alert — audio and text notifications on a trend change. Send_Notifications — push notifications to mobile devices. E-mail alert — email notifications. Make sure to configure email parameters in the terminal settings. Features The indicator does not repaint. The indicator does not recalculate. The indicator
Chefs Super Trend Plus Indicator
Emmanuel Chukwudi Offor
지표
A top-quality from the famous XSuper Trend indicator. It is completely loyal to the original algorithm, and implements many useful features Which includes Trend Indicators as Filters like MACD,CCI and Alligator. The Chefs Super Trend Plus Indicator is a great way to identify the current market trend. The indicator shows a clear distinction between uptrends and downtrends. The indicators has optional filters for sound signal. Suitable for the following trending pairs: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY,
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
지표
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
BBMA Oma Ally Technical Analyzer Pro
I Made Amertayasa
Experts
EA BBMA OA Technical Analyzer PRO EA BBMA OA Technical Analyzer PRO is an Expert Advisor based on the BBMA Oma Ally trading methodology, enhanced with an aggressive technical approach. It is designed to accurately detect BBMA structures and execute automated entries with high responsiveness. The EA is equipped with Martingale , Hedging , and Pairing Close systems to enhance flexibility in position management and boost profitability under modern market conditions. Support & Community For q
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
지표
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Trend Map
Maryna Shulzhenko
지표
The Trend Map indicator is designed to detect trends in price movement and allows you to quickly determine not only the direction of the trend, but also to understand the levels of interaction between buyers and sellers. It has no settings and therefore can be perceived as it signals. It contains only three lines, each of which is designed to unambiguously perceive the present moment. Line # 2 characterizes the global direction of the price movement. If we see that the other two lines are above
Horizontal Line Alert
Raymond Lam
지표
This indicator's main objective is to be able to receive alerts whenever your support and resistance level have been touched and has the candle closed over the support/resistance level. It is a fairly simple indicator, all you need to do is place a horizontal line at where your support/resistance level is and whenever a candle touches and closes past the candle, you will receive an alert. Each line will generate two alerts per candle, once when the candle touches the line and once when it closes
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
지표
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Trend Transition
Ivan Simonika
지표
Trend Transition is a hybrid indicator, as it is based on signals from several well-known products: RSI and MA. MA is a trend indicator of the average true range, which determines the range of minimum and maximum price fluctuations, as well as closing prices. RSI is an indicator of the family of oscillators. The indicator helps to calculate the oversold and overbought levels of a trading instrument. When a trend changes, the Trend Transition indicator uses a color alarm: blue - when changing f
Stochastic Divergence
Oleksii Pidlubnyi
3 (2)
지표
The indicator displays divergence and convergence on all instruments. It works on all timeframes. After finding divergence/convergence, the indicator draws a Buy or a Sell arrow according to the detected signal.  Settings Buy - show buy signals Sell - show sell signals Divergence - show divergence on the chart Convergence - show convergence on the chart KPeriod, DPeriod, Slowing - Stochastic settings drawPriceTrendLines - draw a line (of divergence/covergence) on a price chart drawIndicatorTren
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
지표
This is an indicator that helps you to scan the whole timeframe then informs you about the last candle position Engulfing Candlestick pattern was formed. The indicator also send alert to your mobile when a new engulfing candle is formed.  For the visual; 1. Green up arrow indicates a bullish engulfing candlestick pattern  2. Red down arrow indicates a bearish engulfing candlestick pattern
FREE
Possibility 75
Leonid Basis
지표
Next level of trend trading here. Possibility 75%, the indicator analyzes the current market to determine short (small dot), middle (circle with a dot inside) and long (cross with a circle and a dot inside) trends.  Wingdings characters of  Aqua color represents the beginning of the UP trend. Wingdings characters of  Orange color represents the beginning of the DOWN trend. Possibility 75% Indicator will improve your trading in the world of forex, commodities, cryptocurrencies and indices.
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
지표
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Crazy Cloud MT4
Stefanus Nigel
지표
I make this indicator to help you for setting effective stoploss and getting more signals from following trends. This indicator helps to tell the trends and sideway, when 2 lines stand above of blue cloud, it means uptrend. When 2 lines stand above red cloud, it means down trend, the other else, it means sideway market. For taking order, you have to wait the arrows. You also need to see the cloud position, if the cloud's res, you have to wait the yellow arrow for selling order. If the cloud's bl
Olofofo Fx Scanner
Opengates Success International
지표
Olofofo Fx Scanner is a Custom Indicator created to scan through the currency pair it is being attached to in the market on ALL time frames simultaneously from a Minute to Monthly looking for just 3 things that make Forex trading exciting and worthwhile to invest in. Once these are found, it alerts the User immediately for a timely action on the part of the Trader. This is a self-fulfilling prophecy of the market, meaning that even if you are a newbie, by the time you see the graphical display o
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
지표
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
지표
For sure, this indicator has become very popular amongst traders. Through coding this indicator will give you the most accurate levels possible for your trading analysis. We have also added in the ability for you to receive alerts when the price breaks above or below a Support or Resistance lines! HOW TO USE The red rectangles represent your resistance/supply zone. The green rectangles represent your support/demand zone.  BONUS FEATURES We coded this indicator with the ability to switch between
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
지표
거래 단말기의 현재 창에 늑대 파도를 검색하여 표시하도록 설계되었습니다. 거래에 늑대 파도를 사용하는 상인을위한 훌륭한 지표. 거래 전략에서의 적용은 효율성과 수익성을 크게 증가시킬 것입니다. 표시기에 대한 정보 다른 늑대 웨이브 지표와는 달리,웨이브 고원지 외환 지표는 크게 그 효과를 증가 기능을 가지고 있습니다: 첫 번째는 열린 창 5 점 매개 변수(진정한 값)정보 지원을 제공합니다,즉 늑대 파도가 나타난 차트의 창을 확장합니다. 예를 들어,유로화 차트가 열려 있고 각각에 웨이브 월드 표시기가 설치되어있는 경우 유로화 모델이 감지되면 해당 차트가 자동으로 다른 차트의 맨 위에 포 그라운드로 가져 오므로 많은 상품을 거래 할 때 매우 편리합니다.  두 번째 기능은 맥 디에 내장 된 발산 분석,사용자가 자신을 선택할 수있는 매개 변수(기본 설정(12,26,9))입니다. 그런데 일반적인 오실레이터의 값은 작업 창에 표시되지 않으며 점을 형성 할 때 가격 라벨의 색상에만 반영됩니다
Absolute Edge Reversal
Andri Maulana
지표
Get ready to transform your trading with Absolute Edge Reversal ! This smart indicator is your new secret weapon for spotting high-probability entry and exit points right on your chart. Forget complex, cluttered analysis—we cut straight to the signal so you can act fast and trade with confidence. Why You Need Absolute Edge Reversal Absolute Edge Reversal isn't just another signal line; it's a dynamic momentum system designed for precision. It combines multiple strength calculations with trend f
FREE
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
지표
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
Laser Trend
Nicolas Zouein
지표
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
Magic Multi Levels
Phan Van Vien
지표
If you are good at trading at levels This indicator is all you need levels to manage your trades Market is usually follow current trend when break out some levels or reverse Trade at the Institutional traders level with the best supply and demand zone indicator available in MT4 and MT5 The Secret Profit Levels Signals indicator for MT4 is a complete trading system that provides traders with the entry price and 2 take profit levels. Technical analysts use support and resistance levels to identi
DayTradeKing
Thomas Bradley Butler
지표
This indicator is good for small time frames like 1 and 5 minutes and made for day trading. The indicator never repaints or recalculates. The indicator works is for trading swing points in day trading, following bulls or bears.  Its a simple to use, non cluttered indicator with a high success rate.  This indicator works well to capture ranges.  All indicators come with limitations and no indicator or system is always accurate. Use money management for long term trading success.   Place in backte
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
지표
Gann Made Easy 는 mr.의 이론을 사용하여 최고의 거래 원칙을 기반으로 하는 전문적이고 사용하기 쉬운 Forex 거래 시스템입니다. W.D. 간. 이 표시기는 Stop Loss 및 Take Profit Levels를 포함하여 정확한 BUY 및 SELL 신호를 제공합니다. PUSH 알림을 사용하여 이동 중에도 거래할 수 있습니다. 거래 팁, 보너스, GANN MADE EA를 무료로 받으시려면 구매 후 저에게 연락주세요! 아마도 Gann 거래 방법에 대해 이미 여러 번 들었을 것입니다. 일반적으로 Gann의 이론은 초보자 거래자뿐만 아니라 이미 거래 경험이 있는 사람들에게도 매우 복잡한 것입니다. Gann의 거래 방식은 이론적으로 적용하기 쉽지 않기 때문입니다. 나는 그 지식을 연마하고 Forex 지표에 최고의 원칙을 적용하기 위해 몇 년을 보냈습니다. 표시기는 적용하기가 매우 쉽습니다. 차트에 첨부하고 간단한 거래 권장 사항을 따르기만 하면 됩니다. 지표는 지속적으로 시장
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
지표
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
지표
M1 SNIPER 는 사용하기 쉬운 거래 지표 시스템입니다. M1 시간대에 맞춰 설계된 화살표 지표입니다. 이 지표는 M1 시간대 스캘핑을 위한 단독 시스템으로 사용할 수 있으며, 기존 거래 시스템의 일부로도 사용할 수 있습니다. 이 거래 시스템은 M1 시간대 거래용으로 특별히 설계되었지만, 다른 시간대에도 사용할 수 있습니다. 원래는 XAUUSD와 BTCUSD 거래를 위해 이 방법을 설계했지만, 다른 시장 거래에도 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 이 지표의 신호는 추세 방향과 반대로 거래될 수 있습니다. 저는 지표의 신호를 활용하여 양방향으로 거래할 수 있도록 돕는 특별한 거래 기법을 알려드립니다. 이 방법은 특별한 동적 지지선과 저항선 가격 영역을 활용하는 것을 기반으로 합니다. 구매하시면 M1 SNIPER 화살표 지표를 바로 다운로드하실 수 있습니다. 또한, 아래 스크린샷에 표시된 Apollo Dynamic SR 지표는 M1 SNIPER 도구를 사용하는 모든 사용자에게 무료로
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
RFI levels PRO
Roman Podpora
지표
사전 지표       시장 반전 수준과 영역을 파악하여   가격이 해당 수준으로 되돌아올 때까지 기다렸다가 새로운 추세의 시작점에서 진입할 수 있도록 해줍니다. 즉, 추세의 끝에서 진입하는 것이 아닙니다. 그는 보여준다       반전 수준       시장이 방향 전환을 확인하고 추가적인 움직임을 형성하는 지점입니다. 이 지표는 차트를 다시 그릴 필요 없이 작동하며, 모든 금융 상품에 최적화되어 있고, 특정 금융 상품과 함께 사용할 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.       트렌드 라인즈 프로       지시자. 모든 계측기에 적용 가능한 가역 구조 스캐너 모든 거래 상품을 자동으로 추적하고 모든 R-반전 패턴을 즉시 식별하여 LOGIC AI 신호가 이미 존재하는 위치와 기타 유용한 정보를 표시합니다. 로직 AI – 진입점을 표시해주는 도우미 시장 진입에 가장 적합한 시점을 판단하는 지능형 신호입니다. TPSproSYSTEM 알고리즘을 사용하여 가격 변동, 추세 및 주요 시장 참
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
지표
현재 26% 할인 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 지표는 우리가 독점 기능과 새로운 공식을 통합했기 때문에 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 쌍의 통화 강도를 읽을 수 있습니다! 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 그것이 첫 번째, 원본입니다! 쓸모없는 지망생 클론을 사지 마십시오. 더 스페셜  강력한 통화 모멘텀을 보여주는 하위 창의 화살표 GAP가 거래를 안내합니다! 기본 또는 호가 통화가 과매도/과매도 영역(외부 시장 피보나치 수준)에 있을 때 개별 차트의 기본 창에 경고 표시가 나타납니다. 통화 강도가 외부 범위에서 떨어질 때 풀백/반전 경고. 교차 패턴의 특별 경고 추세를 빠르게 볼 수 있는 다중 시간
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
지표
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
지표
소개       Quantum Breakout PRO   , 브레이크아웃 존 거래 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한   Quantum Breakout PRO는   혁신적이고 역동적인 브레이크아웃 영역 전략으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. Quantum Breakout Indicator는 5개의 이익 목표 영역이 있는 브레이크아웃 영역의 신호 화살표와 브레이크아웃 상자를 기반으로 한 손절 제안을 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 중요한! 구매 후 설치 매뉴얼을 받으려면 개인 메시지를 보내주십시오. 추천: 기간: M15 통화쌍: GBPJPY, EURJPY, USDJPY,NZDUSD, XAUUSD 계정 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razo
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT4용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다. 이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다: 강세 볼륨 피로 라인 약세 볼륨 피로 라인 시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다. 원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요. 트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다. 사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다. 중요:
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
지표
현재 26% 할인!! 이 지표는 두 주요 지표( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT )의 슈퍼 조합입니다. TICK-UNITS에 대한 통화 강도 값과 28개 Forex 쌍에 대한 경고 신호를 보여줍니다. 11개의 다른 틱 단위를 사용할 수 있습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30초입니다. 두 번째 타이머 내에 최소 1틱이 있으면 하위 창의 Tick-Unit 막대가 표시되고 왼쪽으로 이동합니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 페어를 스캘핑할 수 있습니다! 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 스캘핑이 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 그것은 1분보다 낮은 기간에 작동하는 시장의 첫 번째 통화 강도 지표입니다! 그것은 시장에 빠르게 들어오고 나가고 시장에서 작은 핍을 잘라내기를 원하는 빠른 스캘퍼를 위한 것입니다. 사
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
지표
Day Trader Master 는 데이 트레이더를 위한 완벽한 거래 시스템입니다. 시스템은 두 개의 지표로 구성됩니다. 하나의 지표는 매수 및 매도를 위한 화살표 신호입니다. 얻을 수 있는 화살표 표시기입니다. 2차 지표를 무료로 드립니다. 두 번째 지표는 이러한 화살표와 함께 사용하도록 특별히 설계된 추세 지표입니다. 표시기는 반복하지 않고 늦지 않습니다! 이 시스템을 사용하는 것은 매우 간단합니다. 2색 선으로 표시되는 현재 추세 방향의 화살표 신호를 따라가기만 하면 됩니다. 파란색은 구매 추세입니다. 빨간색은 판매 추세입니다. 파란색 화살표는 매수 신호입니다. 빨간색 화살표는 매도 신호입니다. 추세선의 색상과 일치하려면 화살표의 색상과 신호의 방향이 필요합니다. 화살표 표시기는 주로 시간 간격 M5 및 M15에서 일중 거래를 위해 만들어졌습니다. 그러나 기술적으로 시스템은 다른 시간 간격으로 사용할 수 있습니다. 표시기에는 PUSH 메시지 기능이 있는 팝업 경고가 장착되어 있
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
지표
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. 기간 한정 특가: 지원 및 저항 스크리너 지표는 단 100달러에 평생 제공됩니다. (원래 가격 50 달러) (제안 연장) Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다.   여기를 클릭하십시오. L
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
지표
이 지표는 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  의 2가지 제품의 슈퍼 조합입니다. 그것은 모든 시간 프레임에 대해 작동하며 8개의 주요 통화와 하나의 기호에 대한 강약의 충동을 그래픽으로 보여줍니다! 이 표시기는 금, 이국적인 쌍, 상품, 지수 또는 선물과 같은 기호에 대한 통화 강도 가속을 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 오일, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도 가속(충동 또는 속도)을 표시하기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 구축되어 잠재적인 거래를 훨씬 더 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 이는 통화의 강세 또는 약세가 가속되는지 여부를 그래픽으로 표시하고 가속 속도를 측정하기 때문입니다. 자동차의 속도계처럼 생각하면 됩니다. 가속화할 때 Forex 시장에서 동일한 일이 분명히 더 빠르
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
지표
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
지표
PRO Renko System 은 RENKO 차트 거래를 위해 특별히 고안된 매우 정확한 거래 시스템입니다. 이것은 다양한 거래 상품에 적용될 수있는 보편적 인 시스템입니다. 체계는 효과적으로 당신에게 정확한 반전 신호에 접근을 주는 소위 시장 소음을 중화합니다. 이 표시기는 사용하기가 매우 쉽고 신호 생성을 담당하는 매개 변수가 하나만 있습니다. 당신은 쉽게 당신의 선택의 어떤 무역 계기에 공구를 적응시킬 수 있고 renko 막대기의 크기. 나는 항상 당신이 내 소프트웨어로 수익성있게 거래 할 수 있도록 추가 지원을 제공 할 준비가되어 있습니다! 나는 당신에게 행복하고 수익성있는 거래를 기원합니다! 구매 후 저에게 연락하십시오! 내 렌코 차트 생성기를 보내드립니다. 또한 내 개인 권장 사항 및 시스템의 다른 모듈을 무료로 공유 할 것입니다!
제작자의 제품 더 보기
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
지표
Scalpers Zone – 궁극의 공급/수요 + 스토캐스틱 반발 & 트리플 터치 지표 Scalpers Zone은 고확률 스캘핑 진입을 찾는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 일간 및 7일 공급/수요 구역을 감지하고, 이러한 구역이 완벽하게 일치하는 영역을 강조하여 가장 강력한 잠재적 반전 지점을 표시합니다. 암호화폐나 금과 같은 변동성이 큰 자산의 경우, 구역 두께를 늘려 가시성과 정확성을 높일 수 있습니다. 주요 기능: 정렬된 구역 감지: 일간 및 7일 공급/수요 구역이 겹침 → 고확률 진입 스토캐스틱 반발 알림: 주요 구역에서 과매수/과매도 반응 확인 트리플 터치 반전 감지: 강력한 레벨에서 반복 터치로 추가 확인 맞춤 알림 & 시각화: 색상 코딩된 화살표와 두꺼운 음영 구역, 소리/이메일/푸시 알림 지원 조정 가능한 구역 두께: 암호화폐 및 금과 같이 변동성이 큰 상품에 유용 Scalpers Zone의 장점: 구역이 겹치는 강력한 반전 지점에서 거래 스토캐스틱 및 트리플 터치
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
지표
TrendSeeker 대시보드 ― 고확률 트레이드를 위한 스마트 시장 필터 TrendSeeker 대시보드 는 횡보장을 피하고 H4 타임프레임 에서 고품질 트렌드 종목에만 집중할 수 있도록 설계된 강력한 다중 심볼 시장 분석 도구입니다. 대시보드는 사용 가능한 모든 심볼을 지속적으로 스캔하며, 각 종목을 다음과 같이 분류합니다: 상승 추세 (Trending UP) 하락 추세 (Trending DOWN) 횡보장 / 거래 비추천 (Ranging / No-Trade) EMA를 통한 추세 방향, ADX를 통한 추세 강도, ATR을 통한 변동성을 결합하여 TrendSeeker는 실제 모멘텀이 존재하는 시장과 거래를 피해야 하는 시장을 즉시 시각화합니다. TrendSeeker 사용법 단독 도구로 사용 TrendSeeker는 시장 스캐너이자 방향성 바이어스 대시보드로 단독 사용이 가능하며, 다음을 수행할 수 있습니다: 트렌드 종목을 한눈에 확인 낮은 확률의 횡보장 회피 거래 전 명확한 방향성 구축
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
지표
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
지표
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
지표
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows  Ultimate Daily SR Zones is a powerful price-action indicator that helps traders clearly identify the most important daily market levels — the previous day’s High , Low , Midline , and opening/closing reference points. It also detects wick rejection signals and plots automatic Buy and Sell arrows when the market rejects these zones. This tool is perfect for intraday and swing traders who use daily levels for breakout, reversal, or retest strategies.  Wh
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
지표
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
지표
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
지표
H4 & M30 Turning Point PRO로 트렌드 기반 거래 극대화! 추측과 복잡한 차트는 이제 그만. 이 프리미엄 지표는 상위 시간대 트렌드 감지와 정밀한 단기 전환점 신호를 결합하여 명확한 매수 및 매도 기회를 제공합니다. 트레이더들이 사랑하는 이유: H4 EMA200 트렌드 바이어스: 우세한 트렌드를 한눈에 파악. 트렌드 방향으로만 거래. M30 실행 화살표: 트렌드, 구조, 변동성으로 확인된 고확률 전환점을 기다리세요. 스마트 라벨: 매수(BUY) 또는 매도(SELL) 화살표를 언제 예상해야 하는지 항상 확인 – 혼란과 신호 누락 없음. 선택적 알림: 팝업, 푸시 알림, 이메일은 설정당 한 번만 발생하여 알림 과부하 방지. 커스터마이징 가능한 라인 및 시각화: H4 & M30 EMA 라인 표시/숨김 가능, 전문적인 차트 레이아웃을 위한 깔끔한 라벨. 스윙 + ATR 필터: 강력한 시장 구조만 신호를 트리거 – 자신감 있는 거래! 적합 대상: 트렌드 기반 진입을 원하는
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
지표
Trade the Range – H4 레인지 마켓 감지기 & 일간 SR 존과 윅 반전 알림 개요: “Trade the Range”는 높은 확률의 레인지 시장 에 집중하고자 하는 트레이더를 위해 설계된 정밀 트레이딩 도구입니다. 모든 트렌드를 무작정 따라가기보다는, 이 지표는 H4 시간 프레임에서 시장이 조정(횡보) 중인지 자동으로 감지 하며, 레인지의 상단과 하단 구간에서 자신 있게 거래할 수 있도록 안내합니다. 주요 기능: H4 레인지 감지: H4 시간 프레임이 레인지 상태인지 트렌드 상태인지 자동으로 식별합니다. 좌측 상단에 명확한 라벨 표시 : H4가 레인지 → 부제목을 통해 레인지 상단과 하단에서 거래하도록 안내. H4가 트렌드 → 라벨이 트렌드 방향으로 업데이트되고, 레인지 거래 안내는 숨김 처리. 일간 지지/저항 존: 전일 고점과 저점 구간을 표시하며, 두께는 설정 가능. 중간선 , 전일 시가 , 현재 종가 를 강조하여 정밀도 향상. 색상으로 구분된 구간: 녹색 = 지지
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
지표
TrendSeeker Pro – 궁극의 트렌드 & 전환점 대시보드 + H4 레인지 감지기 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard 는 트레이더가 항상 올바른 추세 방향 에 머물 수 있도록 돕고, 낮은 확률의 횡보 구간을 제거 하며, 정확한 전환점 진입 을 자신 있게 제공하는 완전한 멀티 타임프레임 시장 판단 시스템 입니다. 이것은 단순한 인디케이터가 아닙니다. 진입 전에 반드시 확인해야 할 모든 것을 명확히 알려주는 완성형 트레이딩 프레임워크 입니다. 이 도구는 거래 전에 다음의 세 가지 핵심 질문에 답합니다: 시장은 추세 인가, 횡보 인가? 상위 타임프레임( H4 )의 바이어스 는 무엇인가? 가장 안전하고 확률이 높은 전환점 진입 위치 는 어디인가? 1️⃣ 스마트 멀티 심볼 트렌드 대시보드 (H4 기반) 내장된 대시보드는 모든 사용 가능한 심볼을 자동으로 스캔하여 H4 타임프레임 에서 EMA, ADX, ATR 로직 을 사용해 각 종목을 즉시 분류합니
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Experts
Trend Reversal Zone and Alert EA 공급 및 수요 구간 기반 스마트 트렌드 반전 거래 시스템 Trend Reversal Zone and Alert EA는 리페인트가 없는 전문 Expert Advisor 로, 기관 수준의 공급 및 수요 구간에서 높은 확률의 트렌드 반전 을 포착하도록 설계되었습니다. 일일 최고가 및 최저가에서의 윅 반전(Wick Rejection) 가격 행동 으로 확인됩니다. 이 EA는 다중 타임프레임 시장 구조 와 정확한 진입 타이밍 을 결합하여, 트레이더가 트렌드 반전 초기에 진입하면서도 엄격한 위험 관리를 유지할 수 있도록 합니다. 주요 거래 로직 EA는 3단계 확인 시스템 을 사용합니다. 상위 타임프레임의 공급 및 수요 구간 H4 및 일간 D1 차트에서 주요 스윙 고점과 저점을 자동으로 감지합니다. 이 구간은 기관 투자자의 의사결정 영역 으로 작용합니다. 거래는 유효한 공급 또는 수요 구간 내에서만 허용됩니다. 일일 최고가/최저가 반전 확
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변