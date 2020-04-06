Venom Crown

Venom Crown — Экспертный советник на основе правил (ориентирован на GBPUSD)

Venom Crown — это экспертный советник для MetaTrader 5, предназначенный для структурированной торговли с основным фокусом на GBPUSD, а также с поддержкой золота (XAUUSD) и дополнительной мультисимвольной работой через пользовательские настройки.
Система оптимизирована для таймфрейма H1 и использует заранее заданную логику входа и управления, строгий контроль рисков и дополнительный новостной фильтр.
Сделки открываются только при выполнении всех внутренних условий.

Ключевые особенности
– Основной торговый инструмент: GBPUSD
– Поддержка золота (XAUUSD)
– Опциональная мультисимвольная торговля
– Предпочтительный таймфрейм: H1
– Настраиваемые торговые дни и часы
– Фиксированный или балансовый размер лота с пользовательскими ограничениями
– Настраиваемое максимальное количество сделок в день
– Ограничение максимального дневного убытка
– Настраиваемые Stop Loss и Take Profit
– Управление корзиной сделок
– Дополнительный новостной фильтр
– Идентификация сделок по magic number
– 100% нативный MT5 без внешних DLL

Рекомендуемые настройки
– Базовый символ: GBPUSD
– Поддерживаемые символы: GBPUSD (основной), XAUUSD (опционально)
– Таймфрейм: H1
– Тип счёта: ECN или Raw

Тестирование и использование
– Используйте тестер стратегий MetaTrader 5 с реалистичными спредами
– При использовании золота или других символов проверяйте настройки отдельно

Предупреждение о рисках
Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким риском.
Перед использованием на реальном счёте обязательно протестируйте на демо-счёте.

Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Эксперты
Venom US30 Scalp – Точный Скальпинг US30 от VENOM LABS СОВЕТНИК, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ СЛИВАЕТ СЧЁТ SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Для брокеров с другим часовым поясом (например, Exness), установите последний параметр в значение TRUE , если ваш брокер не использует GMT+3. Используйте только таймфрейм 30 минут. ️ Предупреждение : Неправильные настройки часового пояса или таймфрейма могут привести к некорректной работе советника. СТАРТОВАЯ ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО 24 ЧАСА! Успей
Queen Of Gold
Antoine Melhem
Эксперты
Queen Of Gold — Автоматический советник для XAUUSD M30 Queen Of Gold — полностью автоматический советник для XAUUSD на таймфрейме M30. Он использует структурированную логику price action с необязательными элементами контроля риска для управления просадкой. Система работает без индикаторов и внешних сигналов, опираясь на реальное движение рынка. Основные функции: Торговля на основе цены, без индикаторов Режим восстановления для управления просадкой Сетка с настраиваемым контролем риска Фиксирова
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
Эксперты
Venom Crown — Экспертный советник на основе правил Venom Crown — это экспертный советник на основе правил, предназначенный для торговли GBPUSD на таймфрейме H1 с использованием нескольких подтверждающих условий и контролируемого ежедневного исполнения. Система использует настраиваемые временные фильтры, правила управления рисками и дополнительный новостной фильтр, все параметры доступны во входных настройках. Сделки открываются только при выполнении всех внутренних условий, обеспечивая структури
Asia Scalper
Antoine Melhem
Эксперты
Asia Scalper — Советник на основе торговых сессий Asia Scalper — это советник для MetaTrader 5, ориентированный на пары GBPUSD (M30) и USDJPY (M15). Он торгует во время азиатской сессии и в переходный период к ранней Лондону, фокусируясь на типичном переходе от ночной консолидации к более чистому направленному движению. Система использует выборочный, низкочастотный подход и открывает сделки только при выполнении всех внутренних условий.   Основные особенности: – Работает только с GBPUSD (M30) и
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
Эксперты
LONDON EDGE – Экспертный советник для скальпинга GBPUSD на M30 LONDON EDGE — это структурированный экспертный советник, разработанный для торговли по паре GBPUSD на таймфрейме M30. Он использует стабильную торговую логику с фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit. Размер лота автоматически адаптируется в соответствии с балансом счёта. Мартингейл, сетка и хеджирование не используются. Советник подходит для прохождения проп-фирм, соответствуя строгим требованиям по контролю рисков и снижен
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
Индикаторы
Venom Trend Pro — Многофреймовый инструмент анализа трендов Venom Trend Pro — это индикатор, следящий за трендом и предназначенный для определения четких направленных движений на любых парах и таймфреймах. Он хорошо работает для внутридневной и свинговой торговли на Forex, золоте, криптовалютах, индексах и других рынках. Индикатор анализирует недавнюю структуру цен и моментум для выявления зарождающихся или продолжающихся трендов. После подтверждения тренда сигналы остаются неизменными — они не
