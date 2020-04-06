Venom Crown
- Эксперты
- Antoine Melhem
- Версия: 1.2
- Обновлено: 17 декабря 2025
- Активации: 10
Venom Crown — Экспертный советник на основе правил (ориентирован на GBPUSD)
Venom Crown — это экспертный советник для MetaTrader 5, предназначенный для структурированной торговли с основным фокусом на GBPUSD, а также с поддержкой золота (XAUUSD) и дополнительной мультисимвольной работой через пользовательские настройки.
Система оптимизирована для таймфрейма H1 и использует заранее заданную логику входа и управления, строгий контроль рисков и дополнительный новостной фильтр.
Сделки открываются только при выполнении всех внутренних условий.
Ключевые особенности
– Основной торговый инструмент: GBPUSD
– Поддержка золота (XAUUSD)
– Опциональная мультисимвольная торговля
– Предпочтительный таймфрейм: H1
– Настраиваемые торговые дни и часы
– Фиксированный или балансовый размер лота с пользовательскими ограничениями
– Настраиваемое максимальное количество сделок в день
– Ограничение максимального дневного убытка
– Настраиваемые Stop Loss и Take Profit
– Управление корзиной сделок
– Дополнительный новостной фильтр
– Идентификация сделок по magic number
– 100% нативный MT5 без внешних DLL
Рекомендуемые настройки
– Базовый символ: GBPUSD
– Поддерживаемые символы: GBPUSD (основной), XAUUSD (опционально)
– Таймфрейм: H1
– Тип счёта: ECN или Raw
Тестирование и использование
– Используйте тестер стратегий MetaTrader 5 с реалистичными спредами
– При использовании золота или других символов проверяйте настройки отдельно
Предупреждение о рисках
Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким риском.
Перед использованием на реальном счёте обязательно протестируйте на демо-счёте.