Venom Crown — Экспертный советник на основе правил (ориентирован на GBPUSD)

Venom Crown — это экспертный советник для MetaTrader 5, предназначенный для структурированной торговли с основным фокусом на GBPUSD, а также с поддержкой золота (XAUUSD) и дополнительной мультисимвольной работой через пользовательские настройки.

Система оптимизирована для таймфрейма H1 и использует заранее заданную логику входа и управления, строгий контроль рисков и дополнительный новостной фильтр.

Сделки открываются только при выполнении всех внутренних условий.

Ключевые особенности

– Основной торговый инструмент: GBPUSD

– Поддержка золота (XAUUSD)

– Опциональная мультисимвольная торговля

– Предпочтительный таймфрейм: H1

– Настраиваемые торговые дни и часы

– Фиксированный или балансовый размер лота с пользовательскими ограничениями

– Настраиваемое максимальное количество сделок в день

– Ограничение максимального дневного убытка

– Настраиваемые Stop Loss и Take Profit

– Управление корзиной сделок

– Дополнительный новостной фильтр

– Идентификация сделок по magic number

– 100% нативный MT5 без внешних DLL

Рекомендуемые настройки

– Базовый символ: GBPUSD

– Поддерживаемые символы: GBPUSD (основной), XAUUSD (опционально)

– Таймфрейм: H1

– Тип счёта: ECN или Raw

Тестирование и использование

– Используйте тестер стратегий MetaTrader 5 с реалистичными спредами

– При использовании золота или других символов проверяйте настройки отдельно

Предупреждение о рисках

Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким риском.

Перед использованием на реальном счёте обязательно протестируйте на демо-счёте.