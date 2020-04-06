Asia Scalper — Советник на основе торговых сессий Asia Scalper — это советник для MetaTrader 5, ориентированный на пары GBPUSD (M30) и USDJPY (M15).

Он торгует во время азиатской сессии и в переходный период к ранней Лондону, фокусируясь на типичном переходе от ночной консолидации к более чистому направленному движению.

Система использует выборочный, низкочастотный подход и открывает сделки только при выполнении всех внутренних условий.

Основные особенности:

– Работает только с GBPUSD (M30) и USDJPY (M15)

– Входы по сессиям, ограниченное количество сделок в день

– Фиксированный или автоматический размер лота с ограничением по максимуму

– Видимые SL/TP, полностью настраиваемые через входные параметры

– Контроль максимального количества сделок по каждой паре

– Опциональный выход по закрытию свечи

– Опциональный фильтр новостей (высокой/средней важности)

– Стоп по капиталу, трейлинг по капиталу, дневная/недельная блокировка

– 100% нативный советник для MT5 — без внешних DLL-библиотек

Рекомендуемые настройки:

– Валютные пары: GBPUSD (M30), USDJPY (M15)

– Тип счёта: ECN или с нулевыми спредами

– Режим лота: начните с фиксированного; включайте авто-лот только после проверки стабильности

– Время брокера: установите правильное смещение GMT в соответствии с вашим брокером

Тестирование и использование:

– Используйте тиковые данные с реалистичными спредами и правильным GMT

– Установите Asia Scalper на соответствующие графики с нужными временными параметрами

– Подходит для структурированной торговли по сессиям с ограниченным числом сделок в день

Предупреждение о рисках:

Торговля на рынке Forex и CFD сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Перед использованием советника протестируйте его на демо-счете и никогда не рискуйте деньгами, которые не готовы потерять.