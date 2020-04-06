Asia Scalper

Asia Scalper — Советник на основе торговых сессий

Asia Scalper — это советник для MetaTrader 5, ориентированный на пары GBPUSD (M30) и USDJPY (M15).
Он торгует во время азиатской сессии и в переходный период к ранней Лондону, фокусируясь на типичном переходе от ночной консолидации к более чистому направленному движению.
Система использует выборочный, низкочастотный подход и открывает сделки только при выполнении всех внутренних условий.

 

Основные особенности:

– Работает только с GBPUSD (M30) и USDJPY (M15)
– Входы по сессиям, ограниченное количество сделок в день
– Фиксированный или автоматический размер лота с ограничением по максимуму
– Видимые SL/TP, полностью настраиваемые через входные параметры
– Контроль максимального количества сделок по каждой паре
– Опциональный выход по закрытию свечи
– Опциональный фильтр новостей (высокой/средней важности)
– Стоп по капиталу, трейлинг по капиталу, дневная/недельная блокировка
– 100% нативный советник для MT5 — без внешних DLL-библиотек

 Рекомендуемые настройки:

– Валютные пары: GBPUSD (M30), USDJPY (M15)
– Тип счёта: ECN или с нулевыми спредами
– Режим лота: начните с фиксированного; включайте авто-лот только после проверки стабильности
– Время брокера: установите правильное смещение GMT в соответствии с вашим брокером

 Тестирование и использование:

– Используйте тиковые данные с реалистичными спредами и правильным GMT
– Установите Asia Scalper на соответствующие графики с нужными временными параметрами
– Подходит для структурированной торговли по сессиям с ограниченным числом сделок в день

 Предупреждение о рисках:

Торговля на рынке Forex и CFD сопряжена с высоким уровнем риска. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.
Перед использованием советника протестируйте его на демо-счете и никогда не рискуйте деньгами, которые не готовы потерять.

