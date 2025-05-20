Советник Dark Mars готов к полностью автоматической торговли с разными символами.

Советник Dark Mars - это скальпер, работу которого я проверил на таймфреймах M5, M15, M30 и H1. Советник открывает сделки на пробое или откате цены по индикатору Bollinger Bands.

Можно сразу запускать в торговлю с настройками по умолчанию. Никакой дополнительной оптимизации не требуется для рекомендуемых символов GBPUSD и USDCAD.

Известное преимущество скальпера в большом количестве сделок каждый день. 80% времени рынок пребывает во флете, и все это время скальпер создает прибыль. Известный недостаток скальпера - его неспособность справиться с трендовым рынком. Чтобы преодолеть этот недостаток, я добавил два фильтра - LSTM (нейронная сеть) и ATR (индикатор волатильности). Для фильтра LSTM требуется обучение, поэтому с этим фильтром работают только следующие символы: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF и USDJPY. Для других символов можно применять фильтр ATR или торговать без фильтра.

Задача фильтра - спрогнозировать формирование тренда. Фильтр определяет тренд и "переворачивает" сделку.





Рекомендации для торговли



Символы GBPUSD M15-H1 и USDCAD M15-H1

Депозит 250 USD (лучше 1000 USD)

Volume = 0.01 и Volume increment = 0.0-0.01





Что ожидать от советника?



Прибыль для двух символов GBPUSD и USDCAD и депозита 1000 USD может составить 5-10% в месяц, обычная просадка 3-5%. В редких случаях, когда появляется "ложный тренд", просадка может доходить до 20-30%.

При появлении "ложного тренда" советник продолжает открывать сделки по сигналам, чтобы перекрыть плавающую отрицательную прибыль. Советник рисует на графике виртуальный тейк, до которого цена должна дотянуться, чтобы закрыть все сделки в плюс.

Я не рекомендую запускать больше 2 символов для Volume = 0.01 и Volume increment = 0.01, если вы проверяете стратегию на депозите меньше 1000 USD.





Свойства советника

