Dark Mars
- Эксперты
- Evgeniy Scherbina
- Версия: 1.1
- Обновлено: 23 мая 2025
- Активации: 10
Советник Dark Mars готов к полностью автоматической торговли с разными символами.
Советник Dark Mars - это скальпер, работу которого я проверил на таймфреймах M5, M15, M30 и H1. Советник открывает сделки на пробое или откате цены по индикатору Bollinger Bands.
Можно сразу запускать в торговлю с настройками по умолчанию. Никакой дополнительной оптимизации не требуется для рекомендуемых символов GBPUSD и USDCAD.
Известное преимущество скальпера в большом количестве сделок каждый день. 80% времени рынок пребывает во флете, и все это время скальпер создает прибыль. Известный недостаток скальпера - его неспособность справиться с трендовым рынком. Чтобы преодолеть этот недостаток, я добавил два фильтра - LSTM (нейронная сеть) и ATR (индикатор волатильности). Для фильтра LSTM требуется обучение, поэтому с этим фильтром работают только следующие символы: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF и USDJPY. Для других символов можно применять фильтр ATR или торговать без фильтра.
Задача фильтра - спрогнозировать формирование тренда. Фильтр определяет тренд и "переворачивает" сделку.
Рекомендации для торговли
- Символы GBPUSD M15-H1 и USDCAD M15-H1
- Депозит 250 USD (лучше 1000 USD)
- Volume = 0.01 и Volume increment = 0.0-0.01
Что ожидать от советника?
Прибыль для двух символов GBPUSD и USDCAD и депозита 1000 USD может составить 5-10% в месяц, обычная просадка 3-5%. В редких случаях, когда появляется "ложный тренд", просадка может доходить до 20-30%.
При появлении "ложного тренда" советник продолжает открывать сделки по сигналам, чтобы перекрыть плавающую отрицательную прибыль. Советник рисует на графике виртуальный тейк, до которого цена должна дотянуться, чтобы закрыть все сделки в плюс.Я не рекомендую запускать больше 2 символов для Volume = 0.01 и Volume increment = 0.01, если вы проверяете стратегию на депозите меньше 1000 USD.
Свойства советника
- Max trades per symbol (either buys or sells) >> количество сделок на одном символе. Если сигнал повторяется, то советник открывает новые сделки, пока не достигнет максимума. Считаются сделки в одном направлении, то есть по умолчанию может быть не более 50 баев и 50 селлов вместе.
- Close all profit (%) >> прибыль в процентах от эквити для закрытия всех сделок. Установите ноль, чтобы отключить.
- Filter to detect a trend >> фильтр для выявления тренда. Если фильтр определяет тренд, то он "переворачивает" сделку. Фильтр LSTM работает пока только на 6 основных символах: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF и USDJPY. На других символах можно использовать фильтр по индикатору волатильности ATR или не использовать фильтр. Можно также использовать фильтр ATR на 6 основных символах.
- Max spread >> максимальное значение спреда, выше которого советник не открывает и не закрывает сделки.
- Show power meter >> показать на графике панель силы сигнала для символа графика. Если сила сигнала преодолевает целевое значение, значит, рынок вступил в фазу тренда.
- Timeframe for trading decisions >> таймфрейм по которому вычисляется индикатор Bollinger Bands и принимаются торговые решения.
- Timeframe for ATR filter >> таймфрейм для вычисления индикатора волатильности ATR. Я рекомендую, чтобы этот таймфрейм был больше торгового таймфрейма.
- Comment >> комментарий.
- Magic >> волшебное число.
- Takeprofit >> тейкпрофит.
- Stoploss >> стоплосс. Советник закрывает сделки по результатам своих расчетов. Использование стоплосса номинальное.
- Volume >> объем на одну сделку.
- Volume increment >> увеличение объема (путем прибавления к объему последней сделки) для каждой следующей сделки.
Been running this EA for about a month now on a $10,000 account,1:1000 Leverage in ICMARKET, only trading GBPUSD and USDCAD with the default 0.05 lot settings. Honestly, I’m pretty happy with it so far. Profit: Around 6–7% growth Drawdown: Most of the time it stayed around 30–50%. Had one “false trend” week where it went down close to 70%, but it recovered over the next few days as the EA kept adding trades and managing the basket. Features I liked: The virtual TP line is super handy – lets you see exactly where the market needs to go to close everything in profit. The power meter also gives a nice heads-up when a trend might be forming. Filters: Tried both ATR and LSTM filters – ATR felt more reliable when things got volatile, but LSTM is great for major pairs. Pros: Consistent profits (if you keep it to 1 pair). Easy setup, clear explanation of settings. Cons: Recovery can take a while in trending markets! Not for overloading with too many pairs on a small account. Final thoughts: If you’re looking for crazy fast profits, this isn’t it. But if you want steady growth and can ride out the occasional drawdown, this EA does the job. Just stick to the recommended setup and don’t overtrade.