LONDON EDGE – Экспертный советник для скальпинга GBPUSD на M30

LONDON EDGE — это структурированный экспертный советник, разработанный для торговли по паре GBPUSD на таймфрейме M30. Он использует стабильную торговую логику с фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit. Размер лота автоматически адаптируется в соответствии с балансом счёта. Мартингейл, сетка и хеджирование не используются.

Советник подходит для прохождения проп-фирм, соответствуя строгим требованиям по контролю рисков и снижению просадки.

Торговый сигнал


https://www.mql5.com/en/signals/2313088

Price 120 usd next 212usd next 399 usd

Параметры системы
Валютная пара: GBPUSD
Таймфрейм: M30
Stop Loss: 500 пунктов
Take Profit: 200 пунктов
Размер лота: автоматически адаптируется
Режим восстановления: доступен для активных позиций
Минимальный депозит: 100 USD
Тип брокера: ECN рекомендуется
VPS: рекомендуется для стабильной работы

Ключевые особенности
Фиксированные SL и TP для чётких рисков
Без мартингейла, сетки или хеджирования
Постоянная работа в часы торговли
Автоматическая настройка объема позиции
Восстановление возможно при необходимости
Подходит для проп-фирм и фондированных программ
Наилучшая работа с брокерами с низким спредом

Рекомендации по использованию
Использовать только на GBPUSD M30
Поддерживать постоянную работу через VPS
Выбирать брокера с низкой задержкой

Поддержка
Свяжитесь со мной через чат MQL5 для помощи и поддержки

Отзывы 1
Sergey Porphiryev
1950
Sergey Porphiryev 2025.10.13 23:26 
 

Profitable

Sergey Porphiryev
1950
Sergey Porphiryev 2025.10.13 23:26 
 

Profitable

Antoine Melhem
2783
Ответ разработчика Antoine Melhem 2025.10.13 23:35
Thank you Mr. Sergey for taking the time to share your feedback. I appreciate your support and your experience with the EA
Ответ на отзыв