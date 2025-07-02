LONDON EDGE – Экспертный советник для скальпинга GBPUSD на M30

LONDON EDGE — это структурированный экспертный советник, разработанный для торговли по паре GBPUSD на таймфрейме M30. Он использует стабильную торговую логику с фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit. Размер лота автоматически адаптируется в соответствии с балансом счёта. Мартингейл, сетка и хеджирование не используются.

Советник подходит для прохождения проп-фирм, соответствуя строгим требованиям по контролю рисков и снижению просадки.

Торговый сигнал



https://www.mql5.com/en/signals/2313088 Price 120 usd next 212usd next 399 usd

Параметры системы

Валютная пара: GBPUSD

Таймфрейм: M30

Stop Loss: 500 пунктов

Take Profit: 200 пунктов

Размер лота: автоматически адаптируется

Режим восстановления: доступен для активных позиций

Минимальный депозит: 100 USD

Тип брокера: ECN рекомендуется

VPS: рекомендуется для стабильной работы

Ключевые особенности

Фиксированные SL и TP для чётких рисков

Без мартингейла, сетки или хеджирования

Постоянная работа в часы торговли

Автоматическая настройка объема позиции

Восстановление возможно при необходимости

Подходит для проп-фирм и фондированных программ

Наилучшая работа с брокерами с низким спредом

Рекомендации по использованию

Использовать только на GBPUSD M30

Поддерживать постоянную работу через VPS

Выбирать брокера с низкой задержкой

Поддержка

Свяжитесь со мной через чат MQL5 для помощи и поддержки