London Edge
- Эксперты
- Antoine Melhem
- Версия: 1.8
- Обновлено: 7 августа 2025
- Активации: 10
LONDON EDGE – Экспертный советник для скальпинга GBPUSD на M30
LONDON EDGE — это структурированный экспертный советник, разработанный для торговли по паре GBPUSD на таймфрейме M30. Он использует стабильную торговую логику с фиксированными уровнями Stop Loss и Take Profit. Размер лота автоматически адаптируется в соответствии с балансом счёта. Мартингейл, сетка и хеджирование не используются.
Советник подходит для прохождения проп-фирм, соответствуя строгим требованиям по контролю рисков и снижению просадки.
Торговый сигнал
https://www.mql5.com/en/signals/2313088
Price 120 usd next 212usd next 399 usd
Параметры системы
Валютная пара: GBPUSD
Таймфрейм: M30
Stop Loss: 500 пунктов
Take Profit: 200 пунктов
Размер лота: автоматически адаптируется
Режим восстановления: доступен для активных позиций
Минимальный депозит: 100 USD
Тип брокера: ECN рекомендуется
VPS: рекомендуется для стабильной работы
Ключевые особенности
Фиксированные SL и TP для чётких рисков
Без мартингейла, сетки или хеджирования
Постоянная работа в часы торговли
Автоматическая настройка объема позиции
Восстановление возможно при необходимости
Подходит для проп-фирм и фондированных программ
Наилучшая работа с брокерами с низким спредом
Рекомендации по использованию
Использовать только на GBPUSD M30
Поддерживать постоянную работу через VPS
Выбирать брокера с низкой задержкой
Поддержка
Свяжитесь со мной через чат MQL5 для помощи и поддержки
Profitable