Gold Oni

4.89

Здравствуйте, трейдеры. AI Gold Oni это специализированный Expert Advisor для XAUUSD в MetaTrader 5, созданный для структурированной внутридневной breakout-торговли с заранее определенным риском в каждой сделке.

От автора AI Aurum Pivot и AI Gold Prime, AI Gold Oni следует той же основной философии: последовательная логика, жесткий Stop Loss, без мартингейла, без скрытых recovery-трюков и без случайного усреднения.

Живая Статистика и Стартовое Предложение

Используйте официальные ссылки продукта для live-мониторинга, результатов backtest и руководства по настройке:

Стартовая цена сейчас составляет 299,99 USD. Цена повышается каждые 24 часа, пока финальная цена не достигнет 1999,99 USD.

!!!После покупки AI Gold Oni отправьте сообщение, чтобы получить инструкции по настройке и settings-файл, адаптированный под размер вашего счета. Покупатели также могут получить бонусный EA Diamond Quant  после покупки.!!!

Другой Тип Gold EA

AI Gold Oni создан только для XAUUSD. Он не использует мартингейл, grid или усреднение. Каждая сделка получает жесткий Stop Loss в момент отправки ордера.

Вместо слепого входа в рынок EA читает ценовую структуру и ищет ключевые уровни, где рынок уже показал значимую реакцию. Он ждет, пока цена вернется к этим зонам и подтвердит движение, прежде чем сделка будет активирована.

Это не высокочастотная система, созданная для большого количества сделок ради внешнего вида. Она предназначена для размещения структурированных breakout-позиций по выбранным ключевым уровням до начала сессии, а затем управления сделками по заранее заданным правилам риска.

AI Scoring Engine

Не все ценовые уровни одинаковы. Уровень, сформированный сильной решающей свечой, несколько раз уважаемый рынком и совпадающий с более широким трендом, сильно отличается от случайной swing-точки.

AI scoring engine оценивает каждый кандидатный уровень до размещения ордера. Он анализирует качество свечи, предыдущую реакцию рынка вокруг этой цены и то, поддерживает ли общий тренд направление сделки. Каждый уровень получает оценку качества от 0 до 100.

  • Уровни низкого качества пропускаются
  • Уровни среднего качества могут торговаться уменьшенным объемом
  • Уровни высокого качества получают полный запланированный размер позиции

AI не предсказывает рынок. Он ранжирует возможности и корректирует размер позиции в соответствии с качеством setup, подобно дисциплинированному discretionary trader, но без эмоций и непоследовательности.

Ключевые Возможности

  • Торгует только XAUUSD - специализированный, не универсальный
  • Полностью автоматическая работа на одном графике
  • Жесткий Stop Loss в каждой сделке, без исключений
  • Без мартингейла, без grid, без усреднения
  • Несколько структурированных ордеров по ключевым уровням в каждой сессии
  • Два режима стратегии: Strategy 1 для трендового режима с меньшей частотой и Strategy 2 для более высокой частоты
  • Встроенный news filter вокруг важных событий
  • Advanced trailing stop для защиты открытой прибыли
  • Динамические SL и TP на основе ATR, адаптирующиеся к текущей волатильности
  • Защита от спреда при размещении ордера и исполнении сделки
  • End-of-day cleanup для отложенных ордеров

Рекомендуемая Настройка

  • Символ: XAUUSD
  • Таймфрейм: M5
  • Тип счета: hedging account
  • Тип брокера: ECN или Raw Spread счет с узкими спредами XAUUSD
  • Рекомендуемый raw spread: желательно ниже 20-25 пунктов
  • Рекомендуемые брокеры: IC Markets и VantageFX
  • VPS: рекомендуется для стабильного исполнения

AI Gold Oni является внутридневной системой. Спред напрямую влияет на входы, выходы и итоговую эффективность. Счета с высоким спредом могут значительно снизить результат, поэтому используйте брокера с низким спредом, надежным исполнением и без ограничений на автоматическую торговлю.

Простая Настройка

  • Шаг 1: установите EA на график XAUUSD M5
  • Шаг 2: задайте процент риска на сделку
  • Шаг 3: выберите Strategy 1 или Strategy 2 в настройках

Рекомендуемый стартовый риск: 0,2%-0,5% на сделку для prop firm счетов и 1%-2% на сделку для личных счетов. EA автоматически определяет правильное время сессии на live-счетах, поэтому настройка часового пояса не требуется.

Подходит для Prop Firm

Каждая сделка имеет Stop Loss, а риск на сделку настраивается как процент от баланса счета. Встроенные spread guards и защита от новостей помогают сохранять чистое торговое поведение в условиях prop firm evaluation.

Для prop firm используйте консервативный риск. Ни одна система не может предсказать будущую просадку, поэтому начинайте с малого и дайте преимуществу проявиться со временем.

Важное Уведомление

Стандартные значения SL, TP и trailing stop оптимизированы для счетов от 3 000 USD и выше. Если ваш счет меньше, настоятельно рекомендуется индивидуальный set file. Отправьте сообщение после покупки, чтобы получить помощь по настройке.

Автоматическая торговля всегда несет риск. Прошлые результаты, live-сигналы и backtest не гарантируют будущих результатов. Торгуйте только капиталом, потерю которого можете себе позволить, сначала протестируйте на demo account и начинайте с консервативных настроек риска.

Отзывы 13
Shan Ng
72
Shan Ng 2026.07.28 06:52 
 

I am a new user to this EA but the author is very responsible. She is willing to answer users' question. Most importantly, the author lets us know that not every trade will be profitable and stop loss is just a process. Try to test the EA for quite a long time and observe what will happen to my account. Will update soon. Cheers

Gravity Tool
421
Gravity Tool 2026.06.21 08:13 
 

I am using the EA for 3 weeks on some live accounts. I am happy with the performance and I trust that this EA will have a good longterm performance based on BT. I will update performance here on a regular base. I also want to emphazise that I trust the seller Los a lot. I also have other EAs from the seller and I am very happy with them. They reflect real and safe trading and they are profitable. Moreover, Los's support is very good, very responsive, very fast. For Gold Oni she has implemented a useful feature which can come in handy in case of severe slippage or exposures to market gaps. She suggested this feature as a good solution because I missed an early market close on a Friday and my setting (which can protect from weekend exposure) were not updated. Los implemented it within 24h. Well, I guess this reflects the level of service. Nothing more to add...

Puck1969
661
Puck1969 2026.05.20 15:22 
 

I've been using the EA for a week with both strategies, and the open trades match the backtests. A full review would obviously take much longer, but the EA looks promising, based on the author's published backtests. I like its trading style, with hard stop losses for every trade. I'll update this review soon.

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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
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4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
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Фильтр:
Shan Ng
72
Shan Ng 2026.07.28 06:52 
 

I am a new user to this EA but the author is very responsible. She is willing to answer users' question. Most importantly, the author lets us know that not every trade will be profitable and stop loss is just a process. Try to test the EA for quite a long time and observe what will happen to my account. Will update soon. Cheers

Gravity Tool
421
Gravity Tool 2026.06.21 08:13 
 

I am using the EA for 3 weeks on some live accounts. I am happy with the performance and I trust that this EA will have a good longterm performance based on BT. I will update performance here on a regular base. I also want to emphazise that I trust the seller Los a lot. I also have other EAs from the seller and I am very happy with them. They reflect real and safe trading and they are profitable. Moreover, Los's support is very good, very responsive, very fast. For Gold Oni she has implemented a useful feature which can come in handy in case of severe slippage or exposures to market gaps. She suggested this feature as a good solution because I missed an early market close on a Friday and my setting (which can protect from weekend exposure) were not updated. Los implemented it within 24h. Well, I guess this reflects the level of service. Nothing more to add...

IdealMadeReal GT
32
IdealMadeReal GT 2026.06.18 11:59 
 

This is my second week using this product and am quite impressed. Moreover, i have been using it to refine my own strategies, and as a result, my trading has improved over this period.

Puck1969
661
Puck1969 2026.05.20 15:22 
 

I've been using the EA for a week with both strategies, and the open trades match the backtests. A full review would obviously take much longer, but the EA looks promising, based on the author's published backtests. I like its trading style, with hard stop losses for every trade. I'll update this review soon.

stewartfoo1975
201
stewartfoo1975 2026.05.18 04:40 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

UTMasteryyy
594
UTMasteryyy 2026.05.17 14:29 
 

Started using Oni last week. Only one trade so far which was a loss but i'm confident that the EA will trade according to its backtest which looks promising.

Patcyber
204
Patcyber 2026.05.17 13:28 
 

Fast response from seller, back test with low draw down. Thank you

SGGINV
34
SGGINV 2026.05.15 09:14 
 

Buena EA para XAUUSD. De momento estoy probando en cuenta demo, pero el backtest promete. En unos días voy a actualizar el comentario.

muazzali
29
muazzali 2026.05.14 16:11 
 

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Vedant Yogesh Karawadikar
220
Vedant Yogesh Karawadikar 2026.05.14 03:03 
 

Another amazing EA from the developer.... All the gold ea from this devloper are profitable and this new ea also looks very promising .... Author is very responsive and solves all the issues.... Thank you 😊

Ben
507
Ben 2026.05.14 00:31 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Kairulazhar Hj Rosli
1322
Kairulazhar Hj Rosli 2026.05.13 13:20 
 

Lo Thi Mai Loan has been providing excellent support and detailed guidance regarding the EA. I will continue to update my review of this EA as it progresses. Thank you.

cyberhiga
1639
cyberhiga 2026.05.13 07:40 
 

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