Здравствуйте, трейдеры. AI Gold Oni это специализированный Expert Advisor для XAUUSD в MetaTrader 5, созданный для структурированной внутридневной breakout-торговли с заранее определенным риском в каждой сделке.

От автора AI Aurum Pivot и AI Gold Prime, AI Gold Oni следует той же основной философии: последовательная логика, жесткий Stop Loss, без мартингейла, без скрытых recovery-трюков и без случайного усреднения.

Живая Статистика и Стартовое Предложение

Используйте официальные ссылки продукта для live-мониторинга, результатов backtest и руководства по настройке:

Стартовая цена сейчас составляет 299,99 USD. Цена повышается каждые 24 часа, пока финальная цена не достигнет 1999,99 USD.

!!!После покупки AI Gold Oni отправьте сообщение, чтобы получить инструкции по настройке и settings-файл, адаптированный под размер вашего счета. Покупатели также могут получить бонусный EA Diamond Quant после покупки.!!!

Другой Тип Gold EA

AI Gold Oni создан только для XAUUSD. Он не использует мартингейл, grid или усреднение. Каждая сделка получает жесткий Stop Loss в момент отправки ордера.

Вместо слепого входа в рынок EA читает ценовую структуру и ищет ключевые уровни, где рынок уже показал значимую реакцию. Он ждет, пока цена вернется к этим зонам и подтвердит движение, прежде чем сделка будет активирована.

Это не высокочастотная система, созданная для большого количества сделок ради внешнего вида. Она предназначена для размещения структурированных breakout-позиций по выбранным ключевым уровням до начала сессии, а затем управления сделками по заранее заданным правилам риска.

AI Scoring Engine

Не все ценовые уровни одинаковы. Уровень, сформированный сильной решающей свечой, несколько раз уважаемый рынком и совпадающий с более широким трендом, сильно отличается от случайной swing-точки.

AI scoring engine оценивает каждый кандидатный уровень до размещения ордера. Он анализирует качество свечи, предыдущую реакцию рынка вокруг этой цены и то, поддерживает ли общий тренд направление сделки. Каждый уровень получает оценку качества от 0 до 100.

Уровни низкого качества пропускаются

Уровни среднего качества могут торговаться уменьшенным объемом

Уровни высокого качества получают полный запланированный размер позиции

AI не предсказывает рынок. Он ранжирует возможности и корректирует размер позиции в соответствии с качеством setup, подобно дисциплинированному discretionary trader, но без эмоций и непоследовательности.

Ключевые Возможности

Торгует только XAUUSD - специализированный, не универсальный

Полностью автоматическая работа на одном графике

Жесткий Stop Loss в каждой сделке, без исключений

Без мартингейла, без grid, без усреднения

Несколько структурированных ордеров по ключевым уровням в каждой сессии

Два режима стратегии: Strategy 1 для трендового режима с меньшей частотой и Strategy 2 для более высокой частоты

Встроенный news filter вокруг важных событий

Advanced trailing stop для защиты открытой прибыли

Динамические SL и TP на основе ATR, адаптирующиеся к текущей волатильности

Защита от спреда при размещении ордера и исполнении сделки

End-of-day cleanup для отложенных ордеров

Рекомендуемая Настройка

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: M5

Тип счета: hedging account

Тип брокера: ECN или Raw Spread счет с узкими спредами XAUUSD

Рекомендуемый raw spread: желательно ниже 20-25 пунктов

Рекомендуемые брокеры: IC Markets и VantageFX

VPS: рекомендуется для стабильного исполнения

AI Gold Oni является внутридневной системой. Спред напрямую влияет на входы, выходы и итоговую эффективность. Счета с высоким спредом могут значительно снизить результат, поэтому используйте брокера с низким спредом, надежным исполнением и без ограничений на автоматическую торговлю.

Простая Настройка

Шаг 1: установите EA на график XAUUSD M5

Шаг 2: задайте процент риска на сделку

Шаг 3: выберите Strategy 1 или Strategy 2 в настройках

Рекомендуемый стартовый риск: 0,2%-0,5% на сделку для prop firm счетов и 1%-2% на сделку для личных счетов. EA автоматически определяет правильное время сессии на live-счетах, поэтому настройка часового пояса не требуется.

Подходит для Prop Firm

Каждая сделка имеет Stop Loss, а риск на сделку настраивается как процент от баланса счета. Встроенные spread guards и защита от новостей помогают сохранять чистое торговое поведение в условиях prop firm evaluation.

Для prop firm используйте консервативный риск. Ни одна система не может предсказать будущую просадку, поэтому начинайте с малого и дайте преимуществу проявиться со временем.

Важное Уведомление

Стандартные значения SL, TP и trailing stop оптимизированы для счетов от 3 000 USD и выше. Если ваш счет меньше, настоятельно рекомендуется индивидуальный set file. Отправьте сообщение после покупки, чтобы получить помощь по настройке.

Автоматическая торговля всегда несет риск. Прошлые результаты, live-сигналы и backtest не гарантируют будущих результатов. Торгуйте только капиталом, потерю которого можете себе позволить, сначала протестируйте на demo account и начинайте с консервативных настроек риска.