YEKBAM Scalper: Инженерная точность в алгоритмической торговле

Добро пожаловать в YEKBAM Scalper. Я не просто пишу код; я проектирую торговые системы. Подход к финансовым рынкам требует такой же дисциплины, как и строительство долговечных физических сооружений. Успешному алгоритму нужен прочный фундамент, проверенная на стресс логика и нерушимая система управления рисками.

YEKBAM Scalper — это премиальный, полностью автоматизированный советник (Expert Advisor), созданный для современного трейдера. Он не полагается на удачу. Его работа глубоко основана на динамической линейной регрессии, импульсе скользящих средних и строгих математических правилах.

Почему YEKBAM Scalper? (Идеально для Prop-компаний) Современный трейдинг, особенно на финансируемых счетах (Prop Firms), требует жесткой защиты капитала. Этот советник оснащен функциями, гарантирующими ваше выживание на рынке:

Блокировка просадки (DD Lock): Автоматически прекращает поиск новых сделок, если ваш баланс падает ниже установленного вами лимита безопасности.

Пользовательский баланс для риска: У вас счет на $100K, но вы хотите рассчитывать риск исходя из $10K? Вы можете установить индивидуальный базовый капитал для расчета лота.

Динамический трейлинг-стоп и безубыток (Breakeven): Фиксирует прибыль, как только рынок движется в вашу пользу, плавно отслеживая цену на основе волатильности ATR в реальном времени.

Информационная панель на графике: Элегантный современный UI-панель прямо на вашем графике, показывающая статус позиции, точки входа, SL, TP и динамические каналы.

Как использовать (Простая настройка):

Добавьте на график: Перетащите YEKBAM Scalper на предпочитаемый таймфрейм (например, M15). Выберите язык: В меню настроек выберите EN, TR, RU или ZH для отображения панели на графике. Установите риск: Выберите процент риска на сделку (по умолчанию 1%). Торговые часы: Настройте время сервера брокера для Сессии 1 и Сессии 2, чтобы избежать часов с высоким спредом (ролловер). Включите автоторговлю: Включите Algo Trading в MT5 и позвольте математике делать всю тяжелую работу.

Покоряйте рынки с математической точностью. Остальное возьмет на себя YEKBAM.