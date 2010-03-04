Yekbam Scalper

  • Эксперты
  • Yusuf Korkmaz
    Yusuf Korkmaz

    Yusuf Korkmaz

    Инженерная точность в алгоритмической торговле | Основатель YEKBAM Systems
    Я не просто пишу код; я проектирую торговые системы.
  • Версия: 5.11
  • Обновлено: 10 июля 2026
  • Активации: 5

YEKBAM Scalper: Инженерная точность в алгоритмической торговле

Добро пожаловать в YEKBAM Scalper. Я не просто пишу код; я проектирую торговые системы. Подход к финансовым рынкам требует такой же дисциплины, как и строительство долговечных физических сооружений. Успешному алгоритму нужен прочный фундамент, проверенная на стресс логика и нерушимая система управления рисками.

YEKBAM Scalper — это премиальный, полностью автоматизированный советник (Expert Advisor), созданный для современного трейдера. Он не полагается на удачу. Его работа глубоко основана на динамической линейной регрессии, импульсе скользящих средних и строгих математических правилах.

Почему YEKBAM Scalper? (Идеально для Prop-компаний) Современный трейдинг, особенно на финансируемых счетах (Prop Firms), требует жесткой защиты капитала. Этот советник оснащен функциями, гарантирующими ваше выживание на рынке:

  • Блокировка просадки (DD Lock): Автоматически прекращает поиск новых сделок, если ваш баланс падает ниже установленного вами лимита безопасности.

  • Пользовательский баланс для риска: У вас счет на $100K, но вы хотите рассчитывать риск исходя из $10K? Вы можете установить индивидуальный базовый капитал для расчета лота.

  • Динамический трейлинг-стоп и безубыток (Breakeven): Фиксирует прибыль, как только рынок движется в вашу пользу, плавно отслеживая цену на основе волатильности ATR в реальном времени.

  • Информационная панель на графике: Элегантный современный UI-панель прямо на вашем графике, показывающая статус позиции, точки входа, SL, TP и динамические каналы.

Как использовать (Простая настройка):

  1. Добавьте на график: Перетащите YEKBAM Scalper на предпочитаемый таймфрейм (например, M15).

  2. Выберите язык: В меню настроек выберите EN, TR, RU или ZH для отображения панели на графике.

  3. Установите риск: Выберите процент риска на сделку (по умолчанию 1%).

  4. Торговые часы: Настройте время сервера брокера для Сессии 1 и Сессии 2, чтобы избежать часов с высоким спредом (ролловер).

  5. Включите автоторговлю: Включите Algo Trading в MT5 и позвольте математике делать всю тяжелую работу.

Покоряйте рынки с математической точностью. Остальное возьмет на себя YEKBAM.


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ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
EA Miracolo
Amazing Traders
Эксперты
Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
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